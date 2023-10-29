Тур: 10. Стадион: Ю Повер Стадиум. Главный судья: Пронтера Алессандро
Ход матча
27'
34'
45'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
242 Количество передач 183
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Мари
Пабло
29
Бийол
Яка
18
Перес
Неуэн
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Бондо ВарренПолузащитник
-
47 Мота ДаниПолузащитник
-
24 Марич МиркоНападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
-
18 Перес НеуэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Окойе МадукаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Камара АссанПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Камара ЭтьенПолузащитник
-
15 Аке МарлиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чоффи Габриэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Монца
Удинезе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.67
2.33
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
38
Бомбардиры внутри турнира
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Колпани Андреа
|5
|0.5
|Гальярдини Роберто
|1
|0.1
|Коломбо Лоренцо
|1
|0.1
|Пессина Маттео
|1 (1)
|0.1
|Виньято Самуэле
|1
|0.1
|Кальдирола Лука
|0
|0
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Самарджич Лазар
|2
|0.2
|Лукка Лоренцо
|1
|0.1
|Товен Флорьян
|1 (1)
|0.1
|Саксесс Исаак
|0
|0
Карточки
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мари Пабло
|4
|0
|Кальдирола Лука
|2
|1
|Иццо Армандо
|3
|0
|Д'Амброзио Данило
|1
|1
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Биринделли Самуэле
|2
|0
|Виньято Самуэле
|2
|0
|Палладино Раффаэле
|1
|0
|Пессина Маттео
|1
|0
|Перейра Педру II
|1
|0
|Мота Дани
|1
|0
|Мачин Хосе
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабаселе Кристиан
|4
|0
|Товен Флорьян
|3
|0
|Ловрич Санди
|1
|1
|Перейра Роберто
|2
|0
|Перес Неуэн
|2
|0
|Феррейра Жоау
|1
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Саксесс Исаак
|1
|0
|Эбоселе Фести
|1
|0
Результаты матчей
Монца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Удинезе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Монца
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Удинезе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
2
2
Монца
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Удинезе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
29%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
33%
76-90
Забито
8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Пропущено
8
14
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
38%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
25%
4
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
2
25%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0
Лацио - Монца 1:1 Монца - Лечче 1:1 Аталанта - Монца 3:0 Монца - Эмполи 2:0 Интер Милан - Монца 2:0 Монца - Реджо-Аудаче 1:2 Монца - Милан 1:1 Монца - Вис Пезаро 3:0 Монца - Джиана Эрминио 5:1 Монца - Реал Виченца 5:0 Монца - Нува Камуния 11:0 Аталанта - Монца 5:2 Монца - Лечче 0:1 Сассуоло - Монца 1:2 Монца - Наполи 2:0 Торино - Монца 1:1
Удинезе
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Удинезе - Лечче 1:1 Риека - Удинезе 1:1 Эмполи - Удинезе 0:0 Удинезе - Дженоа 2:2
Наполи - Удинезе 4:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Кальяри - Удинезе 0:0 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Удинезе - Катанзаро 4:1 Удинезе - Аль-Райян 2:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2 Удинезе - Пафос 2:0 АСК Клагенфурт - Удинезе 1:5 Удинезе - Ювентус 0:1 Салернитана - Удинезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1 Фиорентина - Удинезе 2:0
Результаты матчей
Монца
Удинезе
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Монца
Удинезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
45
27
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 6
|23
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|24 - 5
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|16 - 9
|21
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 10
|17
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 13
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 8
|16
|7.
|1:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|8.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 8
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|20 - 12
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 17
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 12
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|15.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 12
|8
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|3 - 16
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 21
|6
|19.
|0:1 Заявка
|10
|0
|6
|4
|5 - 14
|6
|20.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|6 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 0
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 5
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|9.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|14.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|2 - 4
|6
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|19.
|0:1 Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|7.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|4 - 4
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|1:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 12
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|17.
|0:1 Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|11 (1)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|6
|Фиорентина
|Гонсалес Николас
|5 (1)
|Фрозиноне
|Соуле Матиас
|5 (1)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|5 (1)
|Дженоа
|Бани Маттиа
|5
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|5
|Милан
|Эрнандес Тео
|5
|Фрозиноне
|Маццители Лука
|1 3
|Милан
|Тиав Малик
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монца 1:0 Удинезе
Исход игры
Монца
52.5% (62)
Ничья
33.1% (39)
Удинезе
14.4% (17)
Тотал 2.5
Больше
28.7% (33)
Меньше
71.3% (82)
Обе команды забьют
Да
57.39% (66)
Нет
42.61% (49)
Популярный счёт
1:0 Монца
29.7% (35)
1:1 Ничья
28% (33)
2:1 Монца
17.8% (21)
1:2 Удинезе
7.6% (9)
0:1 Удинезе
5.1% (6)
2:0 Монца
4.2% (5)
2:2 Ничья
2.5% (3)
0:2 Удинезе
1.7% (2)
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