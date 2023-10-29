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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Пронтера Алессандро
Монца
1:0
Второй тайм: 47'
Удинезе
0'
1:0
27' Гол
Колпани Андреа
34' Желтая карточка
Мари Пабло
45' Желтая карточка
Паделли Даниэле

Ход матча

27'
Колпани Андреа
(Кирьякопулос Георгиос)
1:0
34'
Мари Пабло
 
45'
 
Паделли Даниэле

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 242 Количество передач 183
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 118
Монца 52.5% (62)
X 33.1% (39)
Удинезе 14.4% (17)
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Монца
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Ди
Грегорио
Микеле
5
Кальдирола
Лука
22
Мари
Пабло
44
Карбони
Андреа
84
Чиурриа
Патрик
77
Кирьякопулос
Георгиос
32
Пессина
Маттео
6
Гальярдини
Роберто
28
Колпани
Андреа
80
Виньято
Самуэле
9
Коломбо
Лоренцо
1
Сильвестри
Марко
27
Кабаселе
Кристиан
29
Бийол
Яка
18
Перес
Неуэн
2
Эбоселе
Фести
24
Самарджич
Лазар
11
Уолас
Соуза
32
Пайеро
Мартин
33
Земура
Джордан
37
Перейра
Роберто
7
Саксесс
Исаак
Монца
3-4-2-1
Удинезе
3-5-2

История личных встреч

Монца
Удинезе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
2:2
К
2:3
СA
1:2

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.67
2.33

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
38

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колпани Андреа 5 0.5
Гальярдини Роберто 1 0.1
Коломбо Лоренцо 1 0.1
Пессина Маттео 1 (1) 0.1
Виньято Самуэле 1 0.1
Кальдирола Лука 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самарджич Лазар 2 0.2
Лукка Лоренцо 1 0.1
Товен Флорьян 1 (1) 0.1
Саксесс Исаак 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мари Пабло 4 0
Кальдирола Лука 2 1
Иццо Армандо 3 0
Д'Амброзио Данило 1 1
Гальярдини Роберто 2 0
Чиурриа Патрик 2 0
Биринделли Самуэле 2 0
Виньято Самуэле 2 0
Палладино Раффаэле 1 0
Пессина Маттео 1 0
Перейра Педру II 1 0
Мота Дани 1 0
Мачин Хосе 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаселе Кристиан 4 0
Товен Флорьян 3 0
Ловрич Санди 1 1
Перейра Роберто 2 0
Перес Неуэн 2 0
Феррейра Жоау 1 0
Уолас Соуза 1 0
Саксесс Исаак 1 0
Эбоселе Фести 1 0

Результаты матчей

Монца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Удинезе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Монца
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Удинезе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

2
2
Монца
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Удинезе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
29%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
33%
76-90

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Пропущено

8
14
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
38%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
25%
4
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
2
25%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0
Лацио - Монца 1:1 Монца - Лечче 1:1 Аталанта - Монца 3:0 Монца - Эмполи 2:0 Интер Милан - Монца 2:0 Монца - Реджо-Аудаче 1:2 Монца - Милан 1:1 Монца - Вис Пезаро 3:0 Монца - Джиана Эрминио 5:1 Монца - Реал Виченца 5:0 Монца - Нува Камуния 11:0 Аталанта - Монца 5:2 Монца - Лечче 0:1 Сассуоло - Монца 1:2 Монца - Наполи 2:0 Торино - Монца 1:1
Удинезе
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Удинезе - Лечче 1:1 Риека - Удинезе 1:1 Эмполи - Удинезе 0:0 Удинезе - Дженоа 2:2
Наполи - Удинезе 4:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Кальяри - Удинезе 0:0 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Удинезе - Катанзаро 4:1 Удинезе - Аль-Райян 2:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2 Удинезе - Пафос 2:0 АСК Клагенфурт - Удинезе 1:5 Удинезе - Ювентус 0:1 Салернитана - Удинезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1 Фиорентина - Удинезе 2:0

Результаты матчей

Монца
Удинезе

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Монца
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
2
1.5
1
4
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
4
5
2
7
1.5
1
8
1
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 10 7 2 1 16 - 6 23
2.
Интер Милан
 Заявка 9 7 1 1 24 - 5 22
3.
Милан
 Заявка 9 7 0 2 16 - 9 21
4.
Наполи
 Заявка 9 5 2 2 20 - 10 17
5.
Фиорентина
 Заявка 9 5 2 2 18 - 13 17
6.
Аталанта
 Заявка 9 5 1 3 15 - 8 16
7.
Монца
 1:0 Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
8.
Болонья
 Заявка 10 3 6 1 11 - 8 15
9.
Рома
 Заявка 9 4 2 3 20 - 12 14
10.
Лацио
 Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
11.
Лечче
 Заявка 10 3 4 3 10 - 12 13
12.
Фрозиноне
 Заявка 10 3 3 4 15 - 17 12
13.
Торино
 Заявка 10 3 3 4 7 - 12 12
14.
Дженоа
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
15.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 17 11
16.
Верона
 Заявка 10 2 2 6 6 - 12 8
17.
Эмполи
 Заявка 9 2 1 6 3 - 16 7
18.
Кальяри
 Заявка 10 1 3 6 9 - 21 6
19.
Удинезе
 0:1 Заявка 10 0 6 4 5 - 14 6
20.
Салернитана
 Заявка 10 0 4 6 6 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Монца
 1:0 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
3.
Аталанта
 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
4.
Рома
 Заявка 5 3 1 1 13 - 4 10
5.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 5 10
6.
Болонья
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7.
Фрозиноне
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
8.
Лечче
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
9.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
10.
Лацио
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
11.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
12.
Дженоа
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
14.
Наполи
 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
15.
Торино
 Заявка 5 1 3 1 2 - 4 6
16.
Верона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Эмполи
 Заявка 5 1 1 3 1 - 4 4
18.
Кальяри
 Заявка 5 1 1 3 6 - 12 4
19.
Удинезе
 0:1 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
20.
Салернитана
 Заявка 5 0 3 2 4 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 10 - 0 12
2.
Милан
 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
3.
Наполи
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
4.
Ювентус
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5.
Фиорентина
 Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
6.
Аталанта
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
7.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
8.
Торино
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
9.
Болонья
 Заявка 5 0 5 0 4 - 4 5
10.
Рома
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
11.
Сассуоло
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
12.
Дженоа
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Монца
 1:0 Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
14.
Верона
 Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
15.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 2 - 12 3
16.
Лечче
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
17.
Удинезе
 0:1 Заявка 5 0 3 2 2 - 6 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
19.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Салернитана
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 11 (1)
Наполи Осимхен Виктор 6
Фиорентина Гонсалес Николас 5 (1)
Фрозиноне Соуле Матиас 5 (1)
Сассуоло Берарди Доменико 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Дженоа Бани Маттиа 5
Салернитана Дьомбер Норберт 5
Милан Эрнандес Тео 5
Фрозиноне Маццители Лука 1 3
Милан Тиав Малик 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Рефери не любит споров - именно за это Паделли Даниэле сейчас получил желтую
  • 47'
    Судья сигнализирует, что Мари Пабло из команды Монца поставил подножку. Пострадал Перес Неуэн
  • 47'
    Монца пытается что-то создать.
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Гальярдини Роберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Контроль мяча: Монца: 57%, Удинезе: 43%.
    • 45'
      Монца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Бийол Яка из команды Удинезе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Судья сигнализирует, что Джордан Земура из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Гальярдини Роберто
    • 43'
      Ди Грегорио Микеле из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Хорошую попытку сделал Чиурриа Патрик. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 43'
      Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      Монца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Монца 52.5% (62)
    X 33.1% (39)
    Удинезе 14.4% (17)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монца
    Ничья
    Удинезе
    2.12
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    4.50
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    3.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монца 1:0 Удинезе

    Исход игры
    Монца
    52.5% (62)
    Ничья
    33.1% (39)
    Удинезе
    14.4% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.7% (33)
    Меньше
    71.3% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    57.39% (66)
    Нет
    42.61% (49)
    Популярный счёт
    1:0 Монца
    29.7% (35)
    1:1 Ничья
    28% (33)
    2:1 Монца
    17.8% (21)
    1:2 Удинезе
    7.6% (9)
    0:1 Удинезе
    5.1% (6)
    2:0 Монца
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    0:2 Удинезе
    1.7% (2)
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    Монца
    Удинезе
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