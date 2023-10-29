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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Пронтера Алессандро
Монца
1:1
Конец матча
Удинезе
0'
1:0
27' Гол
Колпани Андреа
34' Желтая карточка
Мари Пабло
45' Желтая карточка
Паделли Даниэле
1:1
66' Гол
Лукка Лоренцо
86' Желтая карточка
Феррейра Жоау
90' Желтая карточка
Пессина Маттео
90'+6

Ход матча

27'
Колпани Андреа
(Кирьякопулос Георгиос)
1:0
34'
Мари Пабло
 
45'
 
Паделли Даниэле
55'
 
Лукка Лоренцо
Самарджич Лазар
55'
 
Феррейра Жоау
Эбоселе Фести
60'
Бондо Варрен
Мари Пабло
 
60'
Мота Дани
Виньято Самуэле
 
62'
 
Ловрич Санди
Пайеро Мартин
62'
 
Камара Ассан
Земура Джордан
66'
1:1
Лукка Лоренцо
(Кабаселе Кристиан)
80'
Марич Мирко
Коломбо Лоренцо
 
80'
Биринделли Самуэле
Колпани Андреа
 
86'
Карбони Валентин
Чиурриа Патрик
 
86'
 
Феррейра Жоау
90'
Пессина Маттео
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 494 Количество передач 318
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Монца 52.5% (62)
X 33.1% (39)
Удинезе 14.4% (17)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Ди
Грегорио
Микеле
5
Кальдирола
Лука
22
Мари
Пабло
44
Карбони
Андреа
84
Чиурриа
Патрик
77
Кирьякопулос
Георгиос
32
Пессина
Маттео
6
Гальярдини
Роберто
28
Колпани
Андреа
80
Виньято
Самуэле
9
Коломбо
Лоренцо
1
Сильвестри
Марко
27
Кабаселе
Кристиан
29
Бийол
Яка
18
Перес
Неуэн
2
Эбоселе
Фести
24
Самарджич
Лазар
11
Уолас
Соуза
32
Пайеро
Мартин
33
Земура
Джордан
37
Перейра
Роберто
7
Саксесс
Исаак
Монца
3-4-2-1
Удинезе
3-5-2

История личных встреч

Монца
Удинезе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
2:2
К
2:3
СA
1:2

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.67
2.33

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
38

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колпани Андреа 5 0.5
Гальярдини Роберто 1 0.1
Коломбо Лоренцо 1 0.1
Пессина Маттео 1 (1) 0.1
Виньято Самуэле 1 0.1
Кальдирола Лука 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 2 0.2
Самарджич Лазар 2 0.2
Товен Флорьян 1 (1) 0.1
Кабаселе Кристиан 0 0
Саксесс Исаак 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мари Пабло 4 0
Кальдирола Лука 2 1
Иццо Армандо 3 0
Д'Амброзио Данило 1 1
Гальярдини Роберто 2 0
Чиурриа Патрик 2 0
Пессина Маттео 2 0
Биринделли Самуэле 2 0
Виньято Самуэле 2 0
Палладино Раффаэле 1 0
Перейра Педру II 1 0
Мота Дани 1 0
Мачин Хосе 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаселе Кристиан 4 0
Товен Флорьян 3 0
Ловрич Санди 1 1
Феррейра Жоау 2 0
Перейра Роберто 2 0
Перес Неуэн 2 0
Паделли Даниэле 1 0
Уолас Соуза 1 0
Саксесс Исаак 1 0
Эбоселе Фести 1 0

Результаты матчей

Монца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Удинезе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Монца
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Удинезе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

2
2
Монца
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Удинезе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

7
3
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
29%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
33%
76-90

Забито

9
5
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Пропущено

9
15
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
33%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
22%
4
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
2
22%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0
Лацио - Монца 1:1 Монца - Лечче 1:1 Аталанта - Монца 3:0 Монца - Эмполи 2:0 Интер Милан - Монца 2:0 Монца - Реджо-Аудаче 1:2 Монца - Милан 1:1 Монца - Вис Пезаро 3:0 Монца - Джиана Эрминио 5:1 Монца - Реал Виченца 5:0 Монца - Нува Камуния 11:0 Аталанта - Монца 5:2 Монца - Лечче 0:1 Сассуоло - Монца 1:2 Монца - Наполи 2:0 Торино - Монца 1:1
Удинезе
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Удинезе - Лечче 1:1 Риека - Удинезе 1:1 Эмполи - Удинезе 0:0 Удинезе - Дженоа 2:2
Наполи - Удинезе 4:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Кальяри - Удинезе 0:0 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Удинезе - Катанзаро 4:1 Удинезе - Аль-Райян 2:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2 Удинезе - Пафос 2:0 АСК Клагенфурт - Удинезе 1:5 Удинезе - Ювентус 0:1 Салернитана - Удинезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1 Фиорентина - Удинезе 2:0

Результаты матчей

Монца
Удинезе

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Монца
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
5
5
2
8
1.5
1
9
1
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 10 7 2 1 16 - 6 23
2.
Интер Милан
 Заявка 9 7 1 1 24 - 5 22
3.
Милан
 Заявка 9 7 0 2 16 - 9 21
4.
Наполи
 Заявка 9 5 2 2 20 - 10 17
5.
Фиорентина
 Заявка 9 5 2 2 18 - 13 17
6.
Аталанта
 Заявка 9 5 1 3 15 - 8 16
7.
Болонья
 Заявка 10 3 6 1 11 - 8 15
8.
Рома
 Заявка 9 4 2 3 20 - 12 14
9.
Лацио
 Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
10.
Монца
 Заявка 10 3 4 3 9 - 9 13
11.
Лечче
 Заявка 10 3 4 3 10 - 12 13
12.
Фрозиноне
 Заявка 10 3 3 4 15 - 17 12
13.
Торино
 Заявка 10 3 3 4 7 - 12 12
14.
Дженоа
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
15.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 17 11
16.
Верона
 Заявка 10 2 2 6 6 - 12 8
17.
Эмполи
 Заявка 9 2 1 6 3 - 16 7
18.
Удинезе
 Заявка 10 0 7 3 6 - 14 7
19.
Кальяри
 Заявка 10 1 3 6 9 - 21 6
20.
Салернитана
 Заявка 10 0 4 6 6 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Аталанта
 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
3.
Рома
 Заявка 5 3 1 1 13 - 4 10
4.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 5 10
5.
Болонья
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Фрозиноне
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Лечче
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
8.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
9.
Монца
 Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
10.
Лацио
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
11.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
12.
Дженоа
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
14.
Наполи
 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
15.
Торино
 Заявка 5 1 3 1 2 - 4 6
16.
Верона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Эмполи
 Заявка 5 1 1 3 1 - 4 4
18.
Кальяри
 Заявка 5 1 1 3 6 - 12 4
19.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
20.
Салернитана
 Заявка 5 0 3 2 4 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 10 - 0 12
2.
Милан
 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
3.
Наполи
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
4.
Ювентус
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5.
Фиорентина
 Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
6.
Аталанта
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
7.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
8.
Торино
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
9.
Болонья
 Заявка 5 0 5 0 4 - 4 5
10.
Рома
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
11.
Сассуоло
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
12.
Дженоа
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Монца
 Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
14.
Удинезе
 Заявка 5 0 4 1 3 - 6 4
15.
Верона
 Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
16.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 2 - 12 3
17.
Лечче
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
19.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Салернитана
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 11 (1)
Наполи Осимхен Виктор 6
Фиорентина Гонсалес Николас 5 (1)
Фрозиноне Соуле Матиас 5 (1)
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Салернитана Дьомбер Норберт 5
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    Прогнозы 118
    Монца 52.5% (62)
    X 33.1% (39)
    Удинезе 14.4% (17)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монца 1:1 Удинезе

    Исход игры
    Монца
    52.5% (62)
    Ничья
    33.1% (39)
    Удинезе
    14.4% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.7% (33)
    Меньше
    71.3% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    57.39% (66)
    Нет
    42.61% (49)
    Популярный счёт
    1:0 Монца
    29.7% (35)
    1:1 Ничья
    28% (33)
    2:1 Монца
    17.8% (21)
    1:2 Удинезе
    7.6% (9)
    0:1 Удинезе
    5.1% (6)
    2:0 Монца
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    0:2 Удинезе
    1.7% (2)
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