Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Хорошую попытку сделал Джордан Земура. Удар в створ, но вратарь начеку

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Рефери не любит споров - именно за это Паделли Даниэле сейчас получил желтую

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Гальярдини Роберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Хорошую попытку сделал Чиурриа Патрик . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Матч возобновлен

42' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

42' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Уолас Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Мари Пабло получил желтую карточку от судьи

33' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

33' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Колпани Андреа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Г О О О О Л - Колпани Андреа правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

26' Кирьякопулос Георгиос из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Кирьякопулос Георгиос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Самарджич Лазар из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Удар от ворот произведет Монца

23' Самарджич Лазар из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Кирьякопулос Георгиос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Матч возобновится спорным мячом

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Хорошую попытку сделал Виньято Самуэле . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Бийол Яка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Карбони Андреа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Джордан Земура ослабляет давление, выбив мяч.

8' Колпани Андреа из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Колпани Андреа навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Удар от ворот произведет Монца

7' Перейра Роберто из команды Удинезе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

6' Самарджич Лазар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Удар от ворот произведет Монца

4' Уолас Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Монца

2' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Удинезе начинает с центра поля