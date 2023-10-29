  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Пайретто Лука
Кальяри
0:0
Первый тайм: 18'
Фрозиноне
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Прогнозы 118
Кальяри 44.1% (52)
X 45.8% (54)
Фрозиноне 10.2% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Фрозиноне
2.24
Реклама, betcity.ru
3.65
Реклама, betboom.ru
3.50
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
22
Скуффет
Симоне
8
Нандес
Найтан
3
Гольданига
Эдоардо
4
Доссена
Альберто
27
Ауджелло
Томмазо
14
Дейола
Алессандро
16
Прати
Маттео
29
Макумбу
Антуан
5
Манкозу
Марко
21
Янкто
Якуб
77
Лувумбо
Зито
80
Турати
Стефано
20
Лирола
Поль
30
Монтеризи
Иларио
6
Романьоли
Симоне
3
Марчицца
Риккардо
4
Брешанини
Марко
45
Барренечеа
Энцо
18
Соуле
Матиас
12
Рейньер
Жезус
7
Баэс
Хайме
11
Чуни
Марвин
Кальяри
4-3-2-1
Фрозиноне
4-2-3-1

История личных встреч

Кальяри
Фрозиноне

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

СB
0:0
СB
2:2
СA
1:0
СA
1:1
К
1:2

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1.5

Среднее время на гол

135
60

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лувумбо Зито 3 0.33
Нандес Найтан 1 (1) 0.11
Виола Николас 1 0.11
Янкто Якуб 0 0
Ветеска Матеуш 0 0
Шомуродов Элдор 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуле Матиас 3 (1) 0.33
Маццители Лука 2 0.22
Харрауи Абдау 2 (1) 0.22
Романьоли Симоне 1 0.11
Хеддира Валид 1 (1) 0.11
Лирола Поль 1 0.11
Рейньер Жезус 1 0.11
Монтеризи Иларио 1 0.11
Марчицца Риккардо 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветеска Матеуш 2 1
Паволетти Леонардо 2 0
Дейола Алессандро 2 0
Дзаппа Габриэле 2 0
Макумбу Антуан 2 0
Лувумбо Зито 2 0
Сулемана Ибрахим 2 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Клаудио Раньери 1 0
Оберт Адам 1 0
Прати Маттео 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маццители Лука 3 1
Околи Меме 3 0
Барренечеа Энцо 3 0
Джелли Франческо 2 0
Касо Джузеппе 2 0
Ойоно Энтони 2 0
Соуле Матиас 2 0
Романьоли Симоне 1 0
Баэс Хайме 1 0

Результаты матчей

Кальяри
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Фрозиноне
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Кальяри
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Фрозиноне
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

2
9
Кальяри
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Фрозиноне
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

9
5
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
3
60%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
2
20%
1-15
2
50%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
50%
2
20%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
63%
2
25%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
3
25%
1-15
3
50%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
3
50%
2
17%
76-90

Пропущено

17
13
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
6%
1
8%
1-15
4
24%
6
46%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
4
24%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
29%
29%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Салернитана - Кальяри 2:2 Кальяри - Рома 1:4 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Милан 1:3
Аталанта - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:0 Болонья - Кальяри 2:1 Кальяри - Интер Милан 0:2 Торино - Кальяри 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Брест - Кальяри 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Кальяри - Ювентус (до 23 лет) 3:0 Кальяри - Рома (до 19 лет) 4:1 Ольбия - Кальяри 0:2 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Кальяри - Венеция 2:1
Фрозиноне
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Болонья - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Верона 2:1 Рома - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1
Салернитана - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Фрозиноне - Наполи 1:3 Фрозиноне - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 3:3 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Фрозиноне - ФК Фьорентино 10:0 Фрозиноне - Мондрагон 7:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Реджина 3:1 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Кальяри - Фрозиноне 0:0

Результаты матчей

Кальяри
Фрозиноне

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Фрозиноне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
2
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
2
1
8
1.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 10 7 2 1 16 - 6 23
2.
Интер Милан
 Заявка 9 7 1 1 24 - 5 22
3.
Милан
 Заявка 9 7 0 2 16 - 9 21
4.
Наполи
 Заявка 9 5 2 2 20 - 10 17
5.
Фиорентина
 Заявка 9 5 2 2 18 - 13 17
6.
Аталанта
 Заявка 9 5 1 3 15 - 8 16
7.
Болонья
 Заявка 10 3 6 1 11 - 8 15
8.
Рома
 Заявка 9 4 2 3 20 - 12 14
9.
Лацио
 Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
10.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 10 3 4 3 12 - 13 13
11.
Лечче
 Заявка 10 3 4 3 10 - 12 13
12.
Монца
 Заявка 9 3 3 3 8 - 8 12
13.
Торино
 Заявка 10 3 3 4 7 - 12 12
14.
Дженоа
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
15.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 17 11
16.
Верона
 Заявка 10 2 2 6 6 - 12 8
17.
Эмполи
 Заявка 9 2 1 6 3 - 16 7
18.
Удинезе
 Заявка 9 0 6 3 5 - 13 6
19.
Кальяри
 0:0 Заявка 10 0 4 6 5 - 18 4
20.
Салернитана
 Заявка 10 0 4 6 6 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Аталанта
 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
3.
Рома
 Заявка 5 3 1 1 13 - 4 10
4.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 5 10
5.
Болонья
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Лечче
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
8.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
9.
Монца
 Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
10.
Лацио
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
11.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
12.
Дженоа
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
14.
Наполи
 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
15.
Торино
 Заявка 5 1 3 1 2 - 4 6
16.
Верона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Эмполи
 Заявка 5 1 1 3 1 - 4 4
18.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19.
Салернитана
 Заявка 5 0 3 2 4 - 11 3
20.
Кальяри
 0:0 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 10 - 0 12
2.
Милан
 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
3.
Наполи
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
4.
Ювентус
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5.
Фиорентина
 Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
6.
Аталанта
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
7.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
8.
Торино
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
9.
Болонья
 Заявка 5 0 5 0 4 - 4 5
10.
Рома
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
11.
Сассуоло
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
12.
Дженоа
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Монца
 Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
14.
Верона
 Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
15.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 2 - 12 3
16.
Лечче
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
17.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
18.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
19.
Кальяри
 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Салернитана
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 11 (1)
Наполи Осимхен Виктор 6
Фиорентина Гонсалес Николас 5 (1)
Сассуоло Берарди Доменико 5 (1)
Рома Лукаку Ромелу 5
Весь список

Топ нарушителей
Дженоа Бани Маттиа 5
Салернитана Дьомбер Норберт 5
Милан Эрнандес Тео 5
Фрозиноне Маццители Лука 1 3
Милан Тиав Малик 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Unipol Domus. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 39% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 118
    Кальяри 44.1% (52)
    X 45.8% (54)
    Фрозиноне 10.2% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кальяри
    Ничья
    Фрозиноне
    2.24
    Реклама, betcity.ru
    3.65
    Реклама, betboom.ru
    3.50
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Кальяри 0:0 Фрозиноне онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кальяри 0:0 Фрозиноне

    Исход игры
    Кальяри
    44.1% (52)
    Ничья
    45.8% (54)
    Фрозиноне
    10.2% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.21% (39)
    Меньше
    65.79% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    74.56% (85)
    Нет
    25.44% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39% (46)
    2:1 Кальяри
    26.3% (31)
    1:0 Кальяри
    14.4% (17)
    0:1 Фрозиноне
    4.2% (5)
    1:2 Фрозиноне
    4.2% (5)
    0:0 Ничья
    3.4% (4)
    2:0 Кальяри
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Кальяри
    Фрозиноне
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     