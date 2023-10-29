Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Гольданига Эдоардо выиграл воздушное противоборство у Валид Кеддира.

89' Удар от ворот произведет Фрозиноне

89' Дзаппа Габриэле из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Околи Меме получил желтую карточку от судьи

86' Удар от ворот произведет Фрозиноне

83' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Валид Кеддира наказан за толчок Гольданига Эдоардо

79' После проверки VAR рефери поменял решение - Кальяри не будет бить пенальти!

79' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Кальяри

78' ПЕНАЛЬТИ - Стефано Турати из команды Фрозиноне привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Паволетти Леонардо

76' Г О О О О Л - Макумбу Антуан забивает ударом с правой ноги!

76' Брешанини Марко плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

75' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Дзаппа Габриэле из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Г О О О О Л - Ористанио Гаэтано забивает с левой ноги!

72' Рейньер Жезус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Удар от ворот произведет Фрозиноне

70' Ауджелло Томмазо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Матч возобновлен

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Удар от ворот произведет Фрозиноне

64' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Удар от ворот произведет Кальяри

62' Барренечеа Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Матч возобновлен

60' Романьоли Симоне на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Удар от ворот произведет Фрозиноне

57' Прати Маттео совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

57' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Marvin Cuni получил травму и заменен. Валид Кеддира выходит на поле.

56' Ауджелло Томмазо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Матч возобновлен

55' Marvin Cuni на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Стефано Турати из команды Фрозиноне перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

53' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Стефано Турати из команды Фрозиноне перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

52' Макумбу Антуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Баэс Хайме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Ауджелло Томмазо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Фрозиноне будет все-таки засчитан.

50' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Фрозиноне

49' Г О О О О Л - Брешанини Марко забивает с левой ноги!

48' Marvin Cuni выиграл воздушное противоборство у Доссена Альберто

48' Удар от ворот произведет Фрозиноне

47' Удар от ворот произведет Фрозиноне

47' Лувумбо Зито из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника