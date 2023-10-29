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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Пайретто Лука
Кальяри
4:3
Конец матча
Фрозиноне
0'
0:1
23' Гол
Соуле Матиас
26' Желтая карточка
Романьоли Симоне
0:1
30' Не забитый пенальти
Манкозу Марко
0:2
37' Гол
Соуле Матиас
0:3
49' Гол
Брешанини Марко
57' Желтая карточка
Прати Маттео
1:3
72' Гол
Ористанио Гаэтано
2:3
76' Гол
Макумбу Антуан
85' Желтая карточка
Бурабия Мехди
87' Желтая карточка
Околи Меме
3:3
90' Гол
Паволетти Леонардо
90' Желтая карточка
Марчицца Риккардо
4:3
90' Гол
Паволетти Леонардо
90'+10

Ход матча

23'
0:1
Соуле Матиас
(Рейньер Жезус)
26'
 
Романьоли Симоне
30'
Манкозу Марко
0:1
37'
0:2
Соуле Матиас
(Рейньер Жезус)
43'
Дзаппа Габриэле
Нандес Найтан
 
46'
Паволетти Леонардо
Дейола Алессандро
 
49'
0:3
Брешанини Марко
(Лирола Поль)
56'
 
Хеддира Валид
Чуни Марвин
56'
 
Гарритано Лука
Баэс Хайме
57'
Прати Маттео
 
63'
Виола Николас
Манкозу Марко
 
63'
Дентелло Пауло
Янкто Якуб
 
63'
Ористанио Гаэтано
Лувумбо Зито
 
72'
Ористанио Гаэтано
(Паволетти Леонардо)
1:3
74'
 
Бурабия Мехди
Рейньер Жезус
74'
 
Ойоно Энтони
Лирола Поль
76'
Макумбу Антуан
2:3
80'
 
Околи Меме
Брешанини Марко
85'
 
Бурабия Мехди
87'
 
Околи Меме
90'
Паволетти Леонардо
(Виола Николас)
3:3
90'
 
Марчицца Риккардо
90'
Паволетти Леонардо
(Доссена Альберто)
4:3

Статистика матча

  • 4 Голы 3
  • 9 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 7
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 305 Количество передач 388
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Кальяри 44.1% (52)
X 45.8% (54)
Фрозиноне 10.2% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
22
Скуффет
Симоне
8
Нандес
Найтан
3
Гольданига
Эдоардо
4
Доссена
Альберто
27
Ауджелло
Томмазо
14
Дейола
Алессандро
16
Прати
Маттео
29
Макумбу
Антуан
5
Манкозу
Марко
21
Янкто
Якуб
77
Лувумбо
Зито
80
Турати
Стефано
20
Лирола
Поль
30
Монтеризи
Иларио
6
Романьоли
Симоне
3
Марчицца
Риккардо
4
Брешанини
Марко
45
Барренечеа
Энцо
18
Соуле
Матиас
12
Рейньер
Жезус
7
Баэс
Хайме
11
Чуни
Марвин
Кальяри
4-3-2-1
Фрозиноне
4-2-3-1

История личных встреч

Кальяри
Фрозиноне

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

СB
0:0
СB
2:2
СA
1:0
СA
1:1
К
1:2

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1.5

Среднее время на гол

135
60

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лувумбо Зито 3 0.3
Паволетти Леонардо 2 0.2
Виола Николас 1 0.1
Нандес Найтан 1 (1) 0.1
Макумбу Антуан 1 0.1
Ористанио Гаэтано 1 0.1
Янкто Якуб 0 0
Ветеска Матеуш 0 0
Шомуродов Элдор 0 0
Доссена Альберто 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуле Матиас 5 (1) 0.5
Маццители Лука 2 0.2
Харрауи Абдау 2 (1) 0.2
Рейньер Жезус 1 0.1
Романьоли Симоне 1 0.1
Лирола Поль 1 0.1
Хеддира Валид 1 (1) 0.1
Брешанини Марко 1 0.1
Монтеризи Иларио 1 0.1
Марчицца Риккардо 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветеска Матеуш 2 1
Паволетти Леонардо 2 0
Дейола Алессандро 2 0
Дзаппа Габриэле 2 0
Макумбу Антуан 2 0
Лувумбо Зито 2 0
Прати Маттео 2 0
Сулемана Ибрахим 2 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Клаудио Раньери 1 0
Оберт Адам 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маццители Лука 3 1
Околи Меме 4 0
Барренечеа Энцо 3 0
Романьоли Симоне 2 0
Джелли Франческо 2 0
Касо Джузеппе 2 0
Ойоно Энтони 2 0
Соуле Матиас 2 0
Бурабия Мехди 1 0
Марчицца Риккардо 1 0
Баэс Хайме 1 0

Результаты матчей

Кальяри
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Фрозиноне
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
5
Кальяри
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Фрозиноне
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

2
9
Кальяри
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Фрозиноне
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

4
14

Голы по времени матча

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Пропущено

12
9
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
5
42%
3
33%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
4
33%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
2
50%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
50%
2
20%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
63%
2
25%
76-90

Забито

10
15
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
3
20%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
10%
4
27%
61-75
6
60%
2
13%
76-90

Пропущено

20
17
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
5%
1
6%
1-15
5
25%
6
35%
16-30
4
20%
1
6%
31-45
5
25%
2
12%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
5
25%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Салернитана - Кальяри 2:2 Кальяри - Рома 1:4 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Милан 1:3
Аталанта - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:0 Болонья - Кальяри 2:1 Кальяри - Интер Милан 0:2 Торино - Кальяри 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Брест - Кальяри 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Кальяри - Ювентус (до 23 лет) 3:0 Кальяри - Рома (до 19 лет) 4:1 Ольбия - Кальяри 0:2 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Кальяри - Венеция 2:1
Фрозиноне
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Болонья - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Верона 2:1 Рома - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1
Салернитана - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Фрозиноне - Наполи 1:3 Фрозиноне - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 3:3 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Фрозиноне - ФК Фьорентино 10:0 Фрозиноне - Мондрагон 7:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Реджина 3:1 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Кальяри - Фрозиноне 0:0

Результаты матчей

Кальяри
Фрозиноне

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Фрозиноне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
4
6
1
9
2.5
2
8
1
9
3.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 10 7 2 1 16 - 6 23
2.
Интер Милан
 Заявка 9 7 1 1 24 - 5 22
3.
Милан
 Заявка 9 7 0 2 16 - 9 21
4.
Наполи
 Заявка 9 5 2 2 20 - 10 17
5.
Фиорентина
 Заявка 9 5 2 2 18 - 13 17
6.
Аталанта
 Заявка 9 5 1 3 15 - 8 16
7.
Монца
 1:0 Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
8.
Болонья
 Заявка 10 3 6 1 11 - 8 15
9.
Рома
 Заявка 9 4 2 3 20 - 12 14
10.
Лацио
 Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
11.
Лечче
 Заявка 10 3 4 3 10 - 12 13
12.
Фрозиноне
 Заявка 10 3 3 4 15 - 17 12
13.
Торино
 Заявка 10 3 3 4 7 - 12 12
14.
Дженоа
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
15.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 17 11
16.
Верона
 Заявка 10 2 2 6 6 - 12 8
17.
Эмполи
 Заявка 9 2 1 6 3 - 16 7
18.
Кальяри
 Заявка 10 1 3 6 9 - 21 6
19.
Удинезе
 0:1 Заявка 10 0 6 4 5 - 14 6
20.
Салернитана
 Заявка 10 0 4 6 6 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Монца
 1:0 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
3.
Аталанта
 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
4.
Рома
 Заявка 5 3 1 1 13 - 4 10
5.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 5 10
6.
Болонья
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7.
Фрозиноне
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
8.
Лечче
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
9.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
10.
Лацио
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
11.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
12.
Дженоа
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
14.
Наполи
 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
15.
Торино
 Заявка 5 1 3 1 2 - 4 6
16.
Верона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Эмполи
 Заявка 5 1 1 3 1 - 4 4
18.
Кальяри
 Заявка 5 1 1 3 6 - 12 4
19.
Удинезе
 0:1 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
20.
Салернитана
 Заявка 5 0 3 2 4 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 10 - 0 12
2.
Милан
 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
3.
Наполи
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
4.
Ювентус
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5.
Фиорентина
 Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
6.
Аталанта
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
7.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
8.
Торино
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
9.
Болонья
 Заявка 5 0 5 0 4 - 4 5
10.
Рома
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
11.
Сассуоло
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
12.
Дженоа
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Монца
 1:0 Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
14.
Верона
 Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
15.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 2 - 12 3
16.
Лечче
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
17.
Удинезе
 0:1 Заявка 5 0 3 2 2 - 6 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
19.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Салернитана
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 11 (1)
Наполи Осимхен Виктор 6
Фиорентина Гонсалес Николас 5 (1)
Фрозиноне Соуле Матиас 5 (1)
Сассуоло Берарди Доменико 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Дженоа Бани Маттиа 5
Салернитана Дьомбер Норберт 5
Милан Эрнандес Тео 5
Фрозиноне Маццители Лука 1 3
Милан Тиав Малик 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 100'
    После классного второго тайма Кальяри совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: Кальяри: 43%, Фрозиноне: 57%.
  • 100'
    Кальяри начинает контратаку
  • 100'
    Околи Меме нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 100'
    Бурабия Мехди из команды Фрозиноне подал угловой справа.
  • 100'
    Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Прогнозы 118
    Кальяри 44.1% (52)
    X 45.8% (54)
    Фрозиноне 10.2% (12)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кальяри 4:3 Фрозиноне

    Исход игры
    Кальяри
    44.1% (52)
    Ничья
    45.8% (54)
    Фрозиноне
    10.2% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.21% (39)
    Меньше
    65.79% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    74.56% (85)
    Нет
    25.44% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39% (46)
    2:1 Кальяри
    26.3% (31)
    1:0 Кальяри
    14.4% (17)
    0:1 Фрозиноне
    4.2% (5)
    1:2 Фрозиноне
    4.2% (5)
    0:0 Ничья
    3.4% (4)
    2:0 Кальяри
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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