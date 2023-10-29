Первый тайм

7' Кварацхелия разогнал атаку по левому флангу, далее Хвича выполнил передачу на бегущего рядом Руя и стал открываться в штрафной площади, Мариу в свою очередь выполнил ответный прострел к ближнему углу вратарской, защитники "Милана" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот.

6' Тео с углового во второй раз подряд выполнил подачу на ближний угол вратарской, никто из партнёров по команде вновь не смог добраться до мяча.

5' Тео с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Наполи" не стали рисковать и выбили мяч на повторный корнер.

4' Пулишич пробил по воротам с правой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч задел защитника "Наполи" и отскочил в центр штрафной на Жиру, Оливье быстро подработал мяч и пробил по воротам, Ррахмани бросился на соперника и грамотно блокировал попытку.

3' Кварацхелия сразу же ответил своим рывком вперёд по левому флангу, но в итоге войти в штрафную площадь Хвиче уже не позволили.

2' Пулишич при входе в штрафную площадь по левой половине поля отыгрался с Леау, но затем Кристиан под давлением соперника не смог пробить по воротам.