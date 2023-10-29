Тур: 10. Стадион: Диего Армандо Марадона. Главный судья: Орсато Даниэле
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
3
Натан
16
Меньян
Майк
20
Калюлю
Пьер
19
Эрнандес
Тео
80
Муса
Юнус
33
Крунич
Раде
10
Леау
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 НатанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
-
80 Муса ЮнусПолузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Леау РафаэлНападающий
- Запасные игроки
-
69 Нава ЛапоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаНападающий
-
15 Йович ЛукаНападающий
-
17 Окафор НоаНападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Наполи
Милан
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 8 побед
35 матчей
37.1%
34.3%
28.6%
13 побед 12 ничьих 10 побед
Первый тайм
25.7%
48.6%
25.7%
9 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
28.6%
48.6%
22.8%
10 побед 17 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
17
Голов в среднем за матч
1.82
0.94
Среднее время на гол
49
95
Всего голов
20
26
Голов в среднем за матч
1.11
1.53
Среднее время на гол
81
58
Всего голов
51
43
Голов в среднем за матч
1.46
1.23
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
61
73
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|6 (2)
|0.6
|Политано Маттео
|4 (1)
|0.4
|Кварацхелия Хвича
|3
|0.3
|Зелиньски Пётр
|2 (1)
|0.2
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.1
|Распадори Джакомо
|1
|0.1
|Симеоне Джованни
|1
|0.1
|Эстигор Лео
|1
|0.1
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.1
|Каюсте Йенс
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|4 (3)
|0.4
|Пулишич Кристиан
|4
|0.4
|Леау Рафаэл
|3
|0.3
|Окафор Ноа
|2
|0.2
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0.1
|Томори Фикайо
|1
|0.1
|Эрнандес Тео
|1
|0.1
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Рейндерс Тиджани
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симеоне Джованни
|3
|0
|Каюсте Йенс
|3
|0
|Руй Мариу
|2
|0
|Лоботка Станислав
|2
|0
|Оливера Матиас
|2
|0
|Кварацхелия Хвича
|2
|0
|Руди Гарсия
|2
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
|Линдстрём Йеспер
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Тео
|5
|0
|Тиав Малик
|3
|1
|Томори Фикайо
|2
|1
|Меньян Майк
|1
|1
|Флоренци Алессандро
|2
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|2
|0
|Муса Юнус
|2
|0
|Крунич Раде
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Рейндерс Тиджани
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Результаты матчей
Наполи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Милан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
1
Наполи
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Милан
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
12
7
Наполи
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Милан
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
14
8
Голы по времени матча
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
3
38%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
3
43%
76-90
Забито
12
7
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
3
43%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
5
42%
1
14%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
20
16
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
0
0%
3
19%
1-15
5
25%
1
6%
16-30
5
25%
5
31%
31-45
2
10%
4
25%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
6
30%
2
13%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
20%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
2
20%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Унион Берлин - Наполи 0:1 Верона - Наполи 1:3 Наполи - Фиорентина 1:3 Наполи - Реал Мадрид 2:3
Лечче - Наполи 0:4 Наполи - Удинезе 4:1 Болонья - Наполи 0:0 Брага - Наполи 1:2 Дженоа - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 1:2 Наполи - Сассуоло 2:0 Фрозиноне - Наполи 1:3 Наполи - Аполлон 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Наполи - Жирона 1:1 Наполи - Хатайспор 4:0 Наполи - СПАЛ 1:1 Наполи - Сампдория 2:0 Болонья - Наполи 2:2 Наполи - Интер Милан 3:1
Милан
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ПСЖ - Милан 3:0 Милан - Ювентус 0:1 Дженоа - Милан 0:1 Боруссия Д - Милан 0:0
Милан - Лацио 2:0 Кальяри - Милан 1:3 Милан - Верона 1:0 Милан - Ньюкасл 0:0 Интер Милан - Милан 5:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 4:1 Болонья - Милан 0:2 Милан - Новара 4:2 Милан - Этуаль Сахель I 4:0 Милан - Тренто 0:1 Монца - Милан 1:1 Милан - Барселона 0:1 Ювентус - Милан 2:2 Реал Мадрид - Милан 3:2 Милан - Лумеццане 7:0
Результаты матчей
Наполи
Милан
Точный счет
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:3
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Наполи
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
63
54
45
27
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 5
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 6
|23
|3.
|0:0 Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 9
|22
|4.
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 10
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 13
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 8
|16
|7.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 8
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|20 - 13
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 17
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 12
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|15.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 12
|8
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|3 - 16
|7
|18.
|Заявка
|10
|0
|7
|3
|6 - 14
|7
|19.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 21
|6
|20.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|6 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 0
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|8.
|0:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|12.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|15.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|2 - 4
|6
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|3.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|7.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|4 - 4
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 6
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 12
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|11 (1)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|6
|Фиорентина
|Гонсалес Николас
|5 (1)
|Фрозиноне
|Соуле Матиас
|5 (1)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|5 (1)
|Рома
|Паредес Леандро
|5
|Дженоа
|Бани Маттиа
|5
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|5
|Милан
|Эрнандес Тео
|5
|Фрозиноне
|Маццители Лука
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Наполи 0:0 Милан
Исход игры
Наполи
64% (89)
Ничья
25.9% (36)
Милан
10.1% (14)
Тотал 2.5
Больше
62.93% (73)
Меньше
37.07% (43)
Обе команды забьют
Да
81.03% (94)
Нет
18.97% (22)
Популярный счёт
2:1 Наполи
37.4% (52)
1:1 Ничья
15.1% (21)
1:0 Наполи
10.1% (14)
2:2 Ничья
6.5% (9)
1:2 Милан
3.6% (5)
2:0 Наполи
3.6% (5)
1:3 Милан
1.4% (2)
3:1 Наполи
1.4% (2)
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