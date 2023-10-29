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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Орсато Даниэле
Наполи
0:0
Первый тайм: 6'
Милан
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 134
Наполи 64.2% (86)
X 26.1% (35)
Милан 9.7% (13)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
3
Натан
6
Руй
Мариу
7
Элмас
Эльиф
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Пётр
21
Политано
Маттео
81
Распадори
Джакомо
77
Кварацхелия
Хвича
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
20
Калюлю
Пьер
23
Томори
Фикайо
19
Эрнандес
Тео
80
Муса
Юнус
33
Крунич
Раде
14
Рейндерс
Тиджани
11
Пулишич
Кристиан
9
Жиру
Оливье
10
Леау
Рафаэл
Наполи
4-3-3
Милан
4-3-3

История личных встреч

Наполи
Милан

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 8 побед

35 матчей

37.1%
34.3%
28.6%
13 побед 12 ничьих 10 побед

Первый тайм

25.7%
48.6%
25.7%
9 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

28.6%
48.6%
22.8%
10 побед 17 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЧ
1:1
ЛЧ
1:0
СA
0:4
СA
1:2
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:3
СA
2:2
СA
1:1
К
2:0
СA
0:0
СA
3:2
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
4:2
СA
1:1
СA
0:4
СA
3:0
СA
2:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
3:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:1
СA
5:2

Голы

Всего голов

31
17

Голов в среднем за матч

1.82
0.94

Среднее время на гол

49
95

Всего голов

20
26

Голов в среднем за матч

1.11
1.53

Среднее время на гол

81
58

Всего голов

51
43

Голов в среднем за матч

1.46
1.23

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

61
73

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 6 (2) 0.6
Политано Маттео 4 (1) 0.4
Кварацхелия Хвича 3 0.3
Зелиньски Пётр 2 (1) 0.2
Ди Лоренцо Джованни 1 0.1
Распадори Джакомо 1 0.1
Симеоне Джованни 1 0.1
Эстигор Лео 1 0.1
Гаэтано Джанлука 1 0.1
Каюсте Йенс 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 4 (3) 0.4
Пулишич Кристиан 4 0.4
Леау Рафаэл 3 0.3
Окафор Ноа 2 0.2
Лофтус-Чик Рубен 1 0.1
Томори Фикайо 1 0.1
Эрнандес Тео 1 0.1
Калабрия Давиде 0 0
Рейндерс Тиджани 0 0
Муса Юнус 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симеоне Джованни 3 0
Каюсте Йенс 3 0
Руй Мариу 2 0
Лоботка Станислав 2 0
Оливера Матиас 2 0
Кварацхелия Хвича 2 0
Руди Гарсия 2 0
Политано Маттео 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Линдстрём Йеспер 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 5 0
Тиав Малик 3 1
Томори Фикайо 2 1
Меньян Майк 1 1
Флоренци Алессандро 2 0
Лофтус-Чик Рубен 2 0
Муса Юнус 2 0
Крунич Раде 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Адли Ясин 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Рейндерс Тиджани 1 0
Окафор Ноа 1 0
Стефано Пиоли 1 0

Результаты матчей

Наполи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Милан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
1
Наполи
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Милан
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

12
7
Наполи
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Милан
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

14
8

Голы по времени матча

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
3
38%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
3
43%
76-90

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
3
43%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
5
42%
1
14%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

20
16
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
0
0%
3
19%
1-15
5
25%
1
6%
16-30
5
25%
5
31%
31-45
2
10%
4
25%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
6
30%
2
13%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
20%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
2
20%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Унион Берлин - Наполи 0:1 Верона - Наполи 1:3 Наполи - Фиорентина 1:3 Наполи - Реал Мадрид 2:3
Лечче - Наполи 0:4 Наполи - Удинезе 4:1 Болонья - Наполи 0:0 Брага - Наполи 1:2 Дженоа - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 1:2 Наполи - Сассуоло 2:0 Фрозиноне - Наполи 1:3 Наполи - Аполлон 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Наполи - Жирона 1:1 Наполи - Хатайспор 4:0 Наполи - СПАЛ 1:1 Наполи - Сампдория 2:0 Болонья - Наполи 2:2 Наполи - Интер Милан 3:1
Милан
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ПСЖ - Милан 3:0 Милан - Ювентус 0:1 Дженоа - Милан 0:1 Боруссия Д - Милан 0:0
Милан - Лацио 2:0 Кальяри - Милан 1:3 Милан - Верона 1:0 Милан - Ньюкасл 0:0 Интер Милан - Милан 5:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 4:1 Болонья - Милан 0:2 Милан - Новара 4:2 Милан - Этуаль Сахель I 4:0 Милан - Тренто 0:1 Монца - Милан 1:1 Милан - Барселона 0:1 Ювентус - Милан 2:2 Реал Мадрид - Милан 3:2 Милан - Лумеццане 7:0

Результаты матчей

Наполи
Милан

Точный счет

1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:3
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Наполи
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
3
2
3
2
2.5
1
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
6
3
1.5
5
4
4
5
2.5
2
7
2
7
3.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 5 25
2.
Ювентус
 Заявка 10 7 2 1 16 - 6 23
3.
Милан
 0:0 Заявка 10 7 1 2 16 - 9 22
4.
Наполи
 0:0 Заявка 10 5 3 2 20 - 10 18
5.
Фиорентина
 Заявка 9 5 2 2 18 - 13 17
6.
Аталанта
 Заявка 9 5 1 3 15 - 8 16
7.
Болонья
 Заявка 10 3 6 1 11 - 8 15
8.
Рома
 Заявка 10 4 2 4 20 - 13 14
9.
Лацио
 Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
10.
Монца
 Заявка 10 3 4 3 9 - 9 13
11.
Лечче
 Заявка 10 3 4 3 10 - 12 13
12.
Фрозиноне
 Заявка 10 3 3 4 15 - 17 12
13.
Торино
 Заявка 10 3 3 4 7 - 12 12
14.
Дженоа
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
15.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 17 11
16.
Верона
 Заявка 10 2 2 6 6 - 12 8
17.
Эмполи
 Заявка 9 2 1 6 3 - 16 7
18.
Удинезе
 Заявка 10 0 7 3 6 - 14 7
19.
Кальяри
 Заявка 10 1 3 6 9 - 21 6
20.
Салернитана
 Заявка 10 0 4 6 6 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
3.
Аталанта
 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
4.
Рома
 Заявка 5 3 1 1 13 - 4 10
5.
Болонья
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Фрозиноне
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Лечче
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
8.
Милан
 0:0 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
9.
Монца
 Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
10.
Лацио
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
11.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
12.
Наполи
 0:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
13.
Дженоа
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
14.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
15.
Торино
 Заявка 5 1 3 1 2 - 4 6
16.
Верона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Эмполи
 Заявка 5 1 1 3 1 - 4 4
18.
Кальяри
 Заявка 5 1 1 3 6 - 12 4
19.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
20.
Салернитана
 Заявка 5 0 3 2 4 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 0:0 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
2.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 10 - 0 12
3.
Наполи
 0:0 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
4.
Ювентус
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5.
Фиорентина
 Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
6.
Аталанта
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
7.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
8.
Торино
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
9.
Болонья
 Заявка 5 0 5 0 4 - 4 5
10.
Сассуоло
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
11.
Рома
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
12.
Дженоа
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Монца
 Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
14.
Удинезе
 Заявка 5 0 4 1 3 - 6 4
15.
Верона
 Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
16.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 2 - 12 3
17.
Лечче
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
19.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Салернитана
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 11 (1)
Наполи Осимхен Виктор 6
Фиорентина Гонсалес Николас 5 (1)
Фрозиноне Соуле Матиас 5 (1)
Сассуоло Берарди Доменико 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 5
Дженоа Бани Маттиа 5
Салернитана Дьомбер Норберт 5
Милан Эрнандес Тео 5
Фрозиноне Маццители Лука 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 7'
    Кварацхелия разогнал атаку по левому флангу, далее Хвича выполнил передачу на бегущего рядом Руя и стал открываться в штрафной площади, Мариу в свою очередь выполнил ответный прострел к ближнему углу вратарской, защитники "Милана" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот. 
  • Угловой
    6'
    Тео с углового во второй раз подряд выполнил подачу на ближний угол вратарской, никто из партнёров по команде вновь не смог добраться до мяча. 
  • Угловой
    5'
    Тео с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Наполи" не стали рисковать и выбили мяч на повторный корнер. 
  • Опасный момент
    4'
    Пулишич пробил по воротам с правой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч задел защитника "Наполи" и отскочил в центр штрафной на Жиру, Оливье быстро подработал мяч и пробил по воротам, Ррахмани бросился на соперника и грамотно блокировал попытку. 
  • 3'
    Кварацхелия сразу же ответил своим рывком вперёд по левому флангу, но в итоге войти в штрафную площадь Хвиче уже не позволили. 
  • 2'
    Пулишич при входе в штрафную площадь по левой половине поля отыгрался с Леау, но затем Кристиан под давлением соперника не смог пробить по воротам. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Посмотрим, сможет ли "Милан" после двух подряд посредственных матчей преобразиться в Неаполе и отобрать очки у команды Руди Гарсии, либо "Наполи" сегодня покажет более содержательный футбол за счёт глубины состава и возьмёт очень важные для себя три очка. 
  • Первый тайм
  • 6'
    Наполи пытается что-то создать.
  • 6'
    Томори Фикайо ослабляет давление, выбив мяч.
  • 6'
    Наполи пытается что-то создать.
  • 6'
    Удар от ворот произведет Наполи
  • 5'
    Милан пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: Наполи: 38%, Милан: 62%.
  • 4'
    Милан совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 4'
    Милан совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 4'
    Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 4'
    Кварацхелия Хвича выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 4'
    Милан пытается что-то создать.
  • 3'
    Ди Лоренцо Джованни из команды Наполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 3'
    Эрнандес Тео навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 3'
    Ррахмани Амир из команды Наполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 3'
    Эрнандес Тео навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 3'
    Ррахмани Амир успешно блокирует удар.
  • 3'
    Жиру Оливье нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 2'
    Натан успешно блокирует удар.
  • 2'
    Муса Юнус нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 2'
    Милан пытается что-то создать.
  • 2'
    Ди Лоренцо Джованни ослабляет давление, выбив мяч.
  • 2'
    Милан начинает контратаку
  • 2'
    Муса Юнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 2'
    Наполи пытается что-то создать.
  • 2'
    Ррахмани Амир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 1'
    Милан идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 1'
    Милан пытается что-то создать.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Наполи начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится победой Наполи.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Наполи 0:0 Милан

Исход игры
Наполи
64% (89)
Ничья
25.9% (36)
Милан
10.1% (14)
Тотал 2.5
Больше
62.93% (73)
Меньше
37.07% (43)
Обе команды забьют
Да
81.03% (94)
Нет
18.97% (22)
Популярный счёт
2:1 Наполи
37.4% (52)
1:1 Ничья
15.1% (21)
1:0 Наполи
10.1% (14)
2:2 Ничья
6.5% (9)
1:2 Милан
3.6% (5)
2:0 Наполи
3.6% (5)
1:3 Милан
1.4% (2)
3:1 Наполи
1.4% (2)
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