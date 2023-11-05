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  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Карлсруэ
0:2
Второй тайм: 77'
Падерборн
0'
0:1
17' Гол
Гримальди Адриано
22' Желтая карточка
Бормут Робин
45' Желтая карточка
Гримальди Адриано
57' Желтая карточка
Франке Марсель
61' Желтая карточка
Йенсен Леон
0:2
71' Гол
Платте Феликс

Ход матча

17'
0:1
Гримальди Адриано
(Муслия Флоран)
22'
Бормут Робин
 
23'
Тиеде Марко
Юнг Себастьян
 
45'
 
Гримальди Адриано
46'
Хайзе Филип
Херольд Дэвид
 
46'
Байфус Марцель
Бормут Робин
 
57'
Франке Марсель
 
59'
 
Лайпертц Роберт
Niclas Nadj
59'
 
Marcel Hoffmeier
Sirlord Conteh
61'
Йенсен Леон
 
69'
 
Платте Феликс
Гримальди Адриано
71'
0:2
Платте Феликс
(Бильбия Филип)

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Карлсруэ
Ничья
Падерборн
9.92
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4.05
3.05
Все Коэффициенты
23
Древес
Патрик
2
Юнг
Себастьян
32
Бормут
Робин
28
Франке
Марсель
20
Херольд
Дэвид
26
Небель
Пауль
6
Йенсен
Леон
10
Ванитцек
Марвин
13
Штиндль
Ларс
24
Шлойзенер
Фабиан
9
Матанович
Игорь
21
Хут
Янник
17
Laurin
Curda
16
Муслиу
Визар
8
Кинсомби
Давид
23
Обермайр
Рафаэль
27
Kai
Klefisch
30
Муслия
Флоран
7
Бильбия
Филип
40
Niclas
Nadj
11
Sirlord
Conteh
39
Гримальди
Адриано
Карлсруэ
4-3-1-2
Падерборн
3-3-2-2

История личных встреч

Карлсруэ
Падерборн

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед

19 матчей

26.3%
21.1%
52.6%
5 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

Б2
0:1
Б2
5:0
Б2
2:2
Б2
2:4
Б2
2:2
Б2
1:0
Б3
0:0
Б3
0:2
Б2
0:0
Б2
2:0
Б2
4:0
Б2
1:0
Б2
2:0
Б2
2:1
Б2
3:0
Б2
2:1
Б2
1:2
Б2
2:0
ТМС
1:5

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.3
0.78

Среднее время на гол

69
115

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

2.11
1.3

Среднее время на гол

42
69

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

1.68
1.05

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

53
85

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шлойзенер Фабиан 4 0.33
Ванитцек Марвин 4 (1) 0.33
Штиндль Ларс 2 0.17
Матанович Игорь 2 0.17
Зивзивадзе Буду 1 0.08
Бурнич Дженис 1 0.08
Бормут Робин 1 0.08
Йенсен Леон 1 0.08
Юнг Себастьян 0 0
Небель Пауль 0 0
Хайзе Филип 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муслия Флоран 6 (1) 0.5
Бильбия Филип 2 0.17
Гримальди Адриано 2 0.17
Платте Феликс 1 0.08
Sirlord Conteh 1 0.08
Обермайр Рафаэль 1 0.08
Клаас Себастьян 1 0.08
Niclas Nadj 1 0.08
Лайпертц Роберт 1 0.08
Хеуэр Яннис 1 0.08
Mattes Hansen 1 0.08
Крузе Макс 0 0
Кинсомби Давид 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванитцек Марвин 4 0
Йенсен Леон 3 0
Хайзе Филип 2 0
Гондорф Жером 2 0
Франке Марсель 2 0
Шлойзенер Фабиан 2 0
Бурнич Дженис 2 0
Бормут Робин 2 0
Небель Пауль 2 0
Штиндль Ларс 1 0
Юнг Себастьян 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеуэр Яннис 4 0
Гримальди Адриано 3 0
Kai Klefisch 2 0
Муслиу Визар 0 1
Кинсомби Давид 1 0
Платте Феликс 1 0
Tobias Mueller 1 0
Муслия Флоран 1 0
Marcel Hoffmeier 1 0
Бильбия Филип 1 0
Laurin Curda 1 0
Mattes Hansen 1 0

Результаты матчей

Карлсруэ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Падерборн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
3
Карлсруэ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Падерборн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

4
8
Карлсруэ
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Падерборн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
14%
3
38%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Пропущено

6
13
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
17%
1
8%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
6
46%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
50%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

10
9
8 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
4
40%
1
11%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
1
10%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
10%
2
22%
76-90

Пропущено

12
7
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
4
33%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
2
17%
3
43%
76-90

Забито

17
17
13 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
5
29%
29%
4
24%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
5
29%
29%
2
12%
31-45
1
6%
6
35%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
2
12%
3
18%
76-90

Пропущено

18
20
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
5
28%
1
5%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
1
6%
6
30%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
5
28%
3
15%
61-75
2
11%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Магдебург - Карлсруэ 1:1
Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Карлсруэ - Хомбург-08 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Карлсруэ - Балинген 4:0 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Закакиу 6:0
Падерборн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фрайбург - Падерборн 1:3 Герта - Падерборн 3:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3
Падерборн - Шальке 04 3:1 Магдебург - Падерборн 1:1 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Фортуна - Падерборн 1:2 Энерги Коттбус - Падерборн 0:7 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Падерборн - Валвейк 3:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:2 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Падерборн - Вупперталь 2:1 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Арминия - Падерборн 2:2

Результаты матчей

Карлсруэ
Падерборн

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Карлсруэ
Падерборн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
2
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
2
4
2
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
1
5
6
1.5
5
6
3
8
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
2.
Гамбург
 12 7 3 2 24 - 13 24
3.
Ганновер 96
 2:0 12 6 3 3 26 - 15 21
4.
Фортуна
 12 6 3 3 24 - 14 21
5.
Хольштайн Киль
 12 6 2 4 19 - 19 20
6.
Гройтер Фюрт
 12 5 3 4 20 - 17 18
7.
Веен Висбаден
 12 5 3 4 13 - 12 18
8.
Кайзерслаутерн
 12 5 3 4 24 - 23 18
9.
Падерборн
 2:0 12 5 3 4 19 - 20 18
10.
Эльвeрсберг
 12 5 3 4 17 - 18 18
11.
Нюрнберг
 12 5 3 4 19 - 21 18
12.
Герта
 0:0 12 5 1 6 22 - 20 16
13.
Ганза
 0:0 12 4 1 7 11 - 17 13
14.
Шальке 04
 12 4 1 7 19 - 26 13
15.
Магдебург
 12 3 4 5 20 - 21 13
16.
Карлсруэ
 0:2 12 3 3 6 17 - 20 12
17.
Оснабрюк
 12 1 4 7 12 - 28 7
18.
Айнтрахт Бр
 0:2 12 1 2 9 7 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 6 6 0 0 15 - 3 18
2.
Санкт-Паули
 6 4 2 0 15 - 4 14
3.
Ганновер 96
 2:0 6 4 1 1 15 - 4 13
4.
Гройтер Фюрт
 6 4 1 1 15 - 6 13
5.
Кайзерслаутерн
 7 4 1 2 16 - 12 13
6.
Нюрнберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
7.
Фортуна
 7 3 2 2 12 - 11 11
8.
Ганза
 0:0 7 3 1 3 8 - 9 10
9.
Герта
 0:0 5 3 0 2 12 - 4 9
10.
Шальке 04
 5 3 0 2 11 - 9 9
11.
Веен Висбаден
 6 2 3 1 5 - 5 9
12.
Магдебург
 5 2 2 1 11 - 9 8
13.
Падерборн
 2:0 5 2 2 1 9 - 7 8
14.
Карлсруэ
 0:2 6 2 2 2 8 - 7 8
15.
Хольштайн Киль
 6 2 1 3 9 - 12 7
16.
Эльвeрсберг
 6 2 1 3 7 - 11 7
17.
Айнтрахт Бр
 0:2 6 1 2 3 6 - 11 5
18.
Оснабрюк
 7 1 2 4 9 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 6 4 1 1 10 - 7 13
2.
Санкт-Паули
 6 3 3 0 9 - 5 12
3.
Эльвeрсберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
4.
Фортуна
 5 3 1 1 12 - 3 10
5.
Падерборн
 2:0 7 3 1 3 10 - 13 10
6.
Веен Висбаден
 6 3 0 3 8 - 7 9
7.
Ганновер 96
 2:0 6 2 2 2 11 - 11 8
8.
Нюрнберг
 6 2 1 3 9 - 14 7
9.
Герта
 0:0 7 2 1 4 10 - 16 7
10.
Гамбург
 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Кайзерслаутерн
 5 1 2 2 8 - 11 5
12.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 5 - 11 5
13.
Магдебург
 7 1 2 4 9 - 12 5
14.
Карлсруэ
 0:2 6 1 1 4 9 - 13 4
15.
Шальке 04
 7 1 1 5 8 - 17 4
16.
Ганза
 0:0 5 1 0 4 3 - 8 3
17.
Оснабрюк
 5 0 2 3 3 - 15 2
18.
Айнтрахт Бр
 0:2 6 0 0 6 1 - 13 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 9 (2)
Гамбург Глацель Роберт 8 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 7 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 6 (5)
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 8
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 2
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