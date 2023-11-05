Тур: 12. Стадион: BBBank Wildpark.
0'
0:1
17' ГолГримальди Адриано
22' Желтая карточкаБормут Робин
45' Желтая карточкаГримальди Адриано
57' Желтая карточкаФранке Марсель
61' Желтая карточкаЙенсен Леон
0:2
71' ГолПлатте Феликс
Ход матча
17'
22'
57'
61'
71'
0:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 4
-
0 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
32
Бормут
Робин
26
Небель
Пауль
13
Штиндль
Ларс
21
Хут
Янник
17
Laurin
Curda
16
Муслиу
Визар
27
Kai
Klefisch
40
Niclas
Nadj
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Вейсc МаксимВратарь
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Защитник
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Eren Ozturk
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
17 Laurin CurdaЗащитник
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Kai KlefischЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Niclas NadjПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Крузе МаксНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
История личных встреч
Карлсруэ
Падерборн
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед
19 матчей
26.3%
21.1%
52.6%
5 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.3
0.78
Среднее время на гол
69
115
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
2.11
1.3
Среднее время на гол
42
69
Всего голов
32
20
Голов в среднем за матч
1.68
1.05
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
53
85
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шлойзенер Фабиан
|4
|0.33
|Ванитцек Марвин
|4 (1)
|0.33
|Штиндль Ларс
|2
|0.17
|Матанович Игорь
|2
|0.17
|Зивзивадзе Буду
|1
|0.08
|Бурнич Дженис
|1
|0.08
|Бормут Робин
|1
|0.08
|Йенсен Леон
|1
|0.08
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Небель Пауль
|0
|0
|Хайзе Филип
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муслия Флоран
|6 (1)
|0.5
|Бильбия Филип
|2
|0.17
|Гримальди Адриано
|2
|0.17
|Платте Феликс
|1
|0.08
|Sirlord Conteh
|1
|0.08
|Обермайр Рафаэль
|1
|0.08
|Клаас Себастьян
|1
|0.08
|Niclas Nadj
|1
|0.08
|Лайпертц Роберт
|1
|0.08
|Хеуэр Яннис
|1
|0.08
|Mattes Hansen
|1
|0.08
|Крузе Макс
|0
|0
|Кинсомби Давид
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванитцек Марвин
|4
|0
|Йенсен Леон
|3
|0
|Хайзе Филип
|2
|0
|Гондорф Жером
|2
|0
|Франке Марсель
|2
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Бурнич Дженис
|2
|0
|Бормут Робин
|2
|0
|Небель Пауль
|2
|0
|Штиндль Ларс
|1
|0
|Юнг Себастьян
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеуэр Яннис
|4
|0
|Гримальди Адриано
|3
|0
|Kai Klefisch
|2
|0
|Муслиу Визар
|0
|1
|Кинсомби Давид
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Tobias Mueller
|1
|0
|Муслия Флоран
|1
|0
|Marcel Hoffmeier
|1
|0
|Бильбия Филип
|1
|0
|Laurin Curda
|1
|0
|Mattes Hansen
|1
|0
Результаты матчей
Карлсруэ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Падерборн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
3
Карлсруэ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Падерборн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
4
8
Карлсруэ
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Падерборн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
7
8
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
14%
3
38%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Пропущено
6
13
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
17%
1
8%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
6
46%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
50%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Забито
10
9
8 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
4
40%
1
11%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
1
10%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
10%
2
22%
76-90
Пропущено
12
7
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
4
33%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
2
17%
3
43%
76-90
Забито
17
17
13 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
5
29%
29%
4
24%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
5
29%
29%
2
12%
31-45
1
6%
6
35%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
2
12%
3
18%
76-90
Пропущено
18
20
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
5
28%
1
5%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
1
6%
6
30%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
5
28%
3
15%
61-75
2
11%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Магдебург - Карлсруэ 1:1
Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Карлсруэ - Хомбург-08 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Карлсруэ - Балинген 4:0 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Закакиу 6:0
Падерборн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фрайбург - Падерборн 1:3 Герта - Падерборн 3:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3
Падерборн - Шальке 04 3:1 Магдебург - Падерборн 1:1 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Фортуна - Падерборн 1:2 Энерги Коттбус - Падерборн 0:7 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Падерборн - Валвейк 3:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:2 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Падерборн - Вупперталь 2:1 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Арминия - Падерборн 2:2
Результаты матчей
Карлсруэ
Падерборн
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Карлсруэ
Падерборн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
24
24
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
101
56
56
38
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|5
|0
|24 - 9
|26
|2.
|12
|7
|3
|2
|24 - 13
|24
|3.
|2:0
|12
|6
|3
|3
|26 - 15
|21
|4.
|12
|6
|3
|3
|24 - 14
|21
|5.
|12
|6
|2
|4
|19 - 19
|20
|6.
|12
|5
|3
|4
|20 - 17
|18
|7.
|12
|5
|3
|4
|13 - 12
|18
|8.
|12
|5
|3
|4
|24 - 23
|18
|9.
|2:0
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|10.
|12
|5
|3
|4
|17 - 18
|18
|11.
|12
|5
|3
|4
|19 - 21
|18
|12.
|0:0
|12
|5
|1
|6
|22 - 20
|16
|13.
|0:0
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|14.
|12
|4
|1
|7
|19 - 26
|13
|15.
|12
|3
|4
|5
|20 - 21
|13
|16.
|0:2
|12
|3
|3
|6
|17 - 20
|12
|17.
|12
|1
|4
|7
|12 - 28
|7
|18.
|0:2
|12
|1
|2
|9
|7 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|15 - 3
|18
|2.
|6
|4
|2
|0
|15 - 4
|14
|3.
|2:0
|6
|4
|1
|1
|15 - 4
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|5.
|7
|4
|1
|2
|16 - 12
|13
|6.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|8.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|0:0
|5
|3
|0
|2
|12 - 4
|9
|10.
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|11.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|12.
|5
|2
|2
|1
|11 - 9
|8
|13.
|2:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|14.
|0:2
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|15.
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|16.
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|17.
|0:2
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|18.
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|12 - 3
|10
|5.
|2:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|6.
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|7.
|2:0
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|8.
|6
|2
|1
|3
|9 - 14
|7
|9.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|10 - 16
|7
|10.
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|12.
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|13.
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|14.
|0:2
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|15.
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|16.
|0:0
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|17.
|5
|0
|2
|3
|3 - 15
|2
|18.
|0:2
|6
|0
|0
|6
|1 - 13
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|9 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|8 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|7 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|6 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|8
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 2