Тур: 12. Стадион: BBBank Wildpark.
0'
0:1
17' ГолГримальди Адриано
22' Желтая карточкаБормут Робин
45' Желтая карточкаГримальди Адриано
57' Желтая карточкаФранке Марсель
61' Желтая карточкаЙенсен Леон
0:2
71' ГолПлатте Феликс
77' Желтая карточкаТиеде Марко
0:3
86' ГолПлатте Феликс
90'+6
Ход матча
17'
22'
57'
61'
71'
0:2
77'
86'
0:3
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 5
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
468 Количество передач 467
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
32
Бормут
Робин
26
Небель
Пауль
13
Штиндль
Ларс
21
Хут
Янник
17
Laurin
Curda
16
Муслиу
Визар
27
Kai
Klefisch
40
Niclas
Nadj
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Вейсc МаксимВратарь
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Защитник
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Eren Ozturk
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
17 Laurin CurdaЗащитник
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Kai KlefischЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Niclas NadjПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Крузе МаксНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
История личных встреч
Карлсруэ
Падерборн
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед
19 матчей
26.3%
21.1%
52.6%
5 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.3
0.78
Среднее время на гол
69
115
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
2.11
1.3
Среднее время на гол
42
69
Всего голов
32
20
Голов в среднем за матч
1.68
1.05
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
53
85
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шлойзенер Фабиан
|4
|0.33
|Ванитцек Марвин
|4 (1)
|0.33
|Штиндль Ларс
|2
|0.17
|Матанович Игорь
|2
|0.17
|Зивзивадзе Буду
|1
|0.08
|Бурнич Дженис
|1
|0.08
|Бормут Робин
|1
|0.08
|Йенсен Леон
|1
|0.08
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Небель Пауль
|0
|0
|Хайзе Филип
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муслия Флоран
|6 (1)
|0.5
|Платте Феликс
|3
|0.25
|Бильбия Филип
|2
|0.17
|Гримальди Адриано
|2
|0.17
|Sirlord Conteh
|1
|0.08
|Обермайр Рафаэль
|1
|0.08
|Клаас Себастьян
|1
|0.08
|Лайпертц Роберт
|1
|0.08
|Niclas Nadj
|1
|0.08
|Хеуэр Яннис
|1
|0.08
|Mattes Hansen
|1
|0.08
|Крузе Макс
|0
|0
|Кинсомби Давид
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванитцек Марвин
|4
|0
|Йенсен Леон
|3
|0
|Хайзе Филип
|2
|0
|Гондорф Жером
|2
|0
|Франке Марсель
|2
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Бурнич Дженис
|2
|0
|Бормут Робин
|2
|0
|Небель Пауль
|2
|0
|Штиндль Ларс
|1
|0
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Тиеде Марко
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеуэр Яннис
|4
|0
|Гримальди Адриано
|3
|0
|Kai Klefisch
|2
|0
|Муслиу Визар
|0
|1
|Кинсомби Давид
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Tobias Mueller
|1
|0
|Муслия Флоран
|1
|0
|Marcel Hoffmeier
|1
|0
|Бильбия Филип
|1
|0
|Laurin Curda
|1
|0
|Mattes Hansen
|1
|0
Результаты матчей
Карлсруэ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Падерборн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
3
Карлсруэ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Падерборн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
4
8
Карлсруэ
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Падерборн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
7
11
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
14%
3
27%
1-15
2
29%
2
18%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
1
14%
2
18%
76-90
Пропущено
9
13
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
11%
1
8%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
6
46%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
4
44%
2
15%
61-75
1
11%
2
15%
76-90
Забито
10
9
8 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
4
40%
1
11%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
1
10%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
10%
2
22%
76-90
Пропущено
12
7
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
4
33%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
2
17%
3
43%
76-90
Забито
17
20
13 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
5
29%
29%
4
20%
1-15
3
18%
2
10%
16-30
5
29%
29%
2
10%
31-45
1
6%
6
30%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
2
12%
4
20%
76-90
Пропущено
21
20
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
5
24%
1
5%
1-15
4
19%
1
5%
16-30
1
5%
6
30%
31-45
2
10%
4
20%
46-60
6
29%
3
15%
61-75
3
14%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Магдебург - Карлсруэ 1:1
Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Карлсруэ - Хомбург-08 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Карлсруэ - Балинген 4:0 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Закакиу 6:0
Падерборн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фрайбург - Падерборн 1:3 Герта - Падерборн 3:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3
Падерборн - Шальке 04 3:1 Магдебург - Падерборн 1:1 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Фортуна - Падерборн 1:2 Энерги Коттбус - Падерборн 0:7 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Падерборн - Валвейк 3:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:2 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Падерборн - Вупперталь 2:1 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Арминия - Падерборн 2:2
Результаты матчей
Карлсруэ
Падерборн
Точный счет
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Карлсруэ
Падерборн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
32
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
24
34
24
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
111
57
66
39
39
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|9 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|8 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|7 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|6 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|8
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 3
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4