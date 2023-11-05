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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Карлсруэ
0:3
Конец матча
Падерборн
0'
0:1
17' Гол
Гримальди Адриано
22' Желтая карточка
Бормут Робин
45' Желтая карточка
Гримальди Адриано
57' Желтая карточка
Франке Марсель
61' Желтая карточка
Йенсен Леон
0:2
71' Гол
Платте Феликс
77' Желтая карточка
Тиеде Марко
0:3
86' Гол
Платте Феликс
90'+6
23
Древес
Патрик
2
Юнг
Себастьян
32
Бормут
Робин
28
Франке
Марсель
20
Херольд
Дэвид
26
Небель
Пауль
6
Йенсен
Леон
10
Ванитцек
Марвин
13
Штиндль
Ларс
24
Шлойзенер
Фабиан
9
Матанович
Игорь
21
Хут
Янник
17
Laurin
Curda
16
Муслиу
Визар
8
Кинсомби
Давид
23
Обермайр
Рафаэль
27
Kai
Klefisch
30
Муслия
Флоран
7
Бильбия
Филип
40
Niclas
Nadj
11
Sirlord
Conteh
39
Гримальди
Адриано
Карлсруэ
4-3-1-2
Падерборн
3-3-2-2

История личных встреч

Карлсруэ
Падерборн

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед

19 матчей

26.3%
21.1%
52.6%
5 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

Б2
0:1
Б2
5:0
Б2
2:2
Б2
2:4
Б2
2:2
Б2
1:0
Б3
0:0
Б3
0:2
Б2
0:0
Б2
2:0
Б2
4:0
Б2
1:0
Б2
2:0
Б2
2:1
Б2
3:0
Б2
2:1
Б2
1:2
Б2
2:0
ТМС
1:5

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.3
0.78

Среднее время на гол

69
115

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

2.11
1.3

Среднее время на гол

42
69

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

1.68
1.05

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

53
85

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шлойзенер Фабиан 4 0.33
Ванитцек Марвин 4 (1) 0.33
Штиндль Ларс 2 0.17
Матанович Игорь 2 0.17
Зивзивадзе Буду 1 0.08
Бурнич Дженис 1 0.08
Бормут Робин 1 0.08
Йенсен Леон 1 0.08
Юнг Себастьян 0 0
Небель Пауль 0 0
Хайзе Филип 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муслия Флоран 6 (1) 0.5
Платте Феликс 3 0.25
Бильбия Филип 2 0.17
Гримальди Адриано 2 0.17
Sirlord Conteh 1 0.08
Обермайр Рафаэль 1 0.08
Клаас Себастьян 1 0.08
Лайпертц Роберт 1 0.08
Niclas Nadj 1 0.08
Хеуэр Яннис 1 0.08
Mattes Hansen 1 0.08
Крузе Макс 0 0
Кинсомби Давид 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванитцек Марвин 4 0
Йенсен Леон 3 0
Хайзе Филип 2 0
Гондорф Жером 2 0
Франке Марсель 2 0
Шлойзенер Фабиан 2 0
Бурнич Дженис 2 0
Бормут Робин 2 0
Небель Пауль 2 0
Штиндль Ларс 1 0
Юнг Себастьян 1 0
Тиеде Марко 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеуэр Яннис 4 0
Гримальди Адриано 3 0
Kai Klefisch 2 0
Муслиу Визар 0 1
Кинсомби Давид 1 0
Платте Феликс 1 0
Tobias Mueller 1 0
Муслия Флоран 1 0
Marcel Hoffmeier 1 0
Бильбия Филип 1 0
Laurin Curda 1 0
Mattes Hansen 1 0

Результаты матчей

Карлсруэ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Падерборн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
3
Карлсруэ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Падерборн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

4
8
Карлсруэ
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Падерборн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

7
11
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
14%
3
27%
1-15
2
29%
2
18%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
1
14%
2
18%
76-90

Пропущено

9
13
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
11%
1
8%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
6
46%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
4
44%
2
15%
61-75
1
11%
2
15%
76-90

Забито

10
9
8 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
4
40%
1
11%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
1
10%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
10%
2
22%
76-90

Пропущено

12
7
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
4
33%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
2
17%
3
43%
76-90

Забито

17
20
13 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
5
29%
29%
4
20%
1-15
3
18%
2
10%
16-30
5
29%
29%
2
10%
31-45
1
6%
6
30%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
2
12%
4
20%
76-90

Пропущено

21
20
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
5
24%
1
5%
1-15
4
19%
1
5%
16-30
1
5%
6
30%
31-45
2
10%
4
20%
46-60
6
29%
3
15%
61-75
3
14%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Магдебург - Карлсруэ 1:1
Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Карлсруэ - Хомбург-08 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Карлсруэ - Балинген 4:0 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Закакиу 6:0
Падерборн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фрайбург - Падерборн 1:3 Герта - Падерборн 3:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3
Падерборн - Шальке 04 3:1 Магдебург - Падерборн 1:1 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Фортуна - Падерборн 1:2 Энерги Коттбус - Падерборн 0:7 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Падерборн - Валвейк 3:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:2 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Падерборн - Вупперталь 2:1 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Арминия - Падерборн 2:2

Результаты матчей

Карлсруэ
Падерборн

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Карлсруэ
Падерборн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
3
2
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
3
4
2
4
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
1
5
7
1.5
6
6
3
9
2.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
2.
Гамбург
 12 7 3 2 24 - 13 24
3.
Ганновер 96
 12 6 3 3 26 - 15 21
4.
Фортуна
 12 6 3 3 24 - 14 21
5.
Хольштайн Киль
 12 6 2 4 19 - 19 20
6.
Гройтер Фюрт
 12 5 3 4 20 - 17 18
7.
Веен Висбаден
 12 5 3 4 13 - 12 18
8.
Кайзерслаутерн
 12 5 3 4 24 - 23 18
9.
Падерборн
 12 5 3 4 20 - 20 18
10.
Эльвeрсберг
 12 5 3 4 17 - 18 18
11.
Нюрнберг
 12 5 3 4 19 - 21 18
12.
Герта
 12 5 1 6 22 - 20 16
13.
Ганза
 12 4 1 7 11 - 17 13
14.
Шальке 04
 12 4 1 7 19 - 26 13
15.
Магдебург
 12 3 4 5 20 - 21 13
16.
Карлсруэ
 12 3 3 6 17 - 21 12
17.
Оснабрюк
 12 1 4 7 12 - 28 7
18.
Айнтрахт Бр
 12 1 2 9 7 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 6 6 0 0 15 - 3 18
2.
Санкт-Паули
 6 4 2 0 15 - 4 14
3.
Ганновер 96
 6 4 1 1 15 - 4 13
4.
Гройтер Фюрт
 6 4 1 1 15 - 6 13
5.
Кайзерслаутерн
 7 4 1 2 16 - 12 13
6.
Нюрнберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
7.
Фортуна
 7 3 2 2 12 - 11 11
8.
Ганза
 7 3 1 3 8 - 9 10
9.
Герта
 5 3 0 2 12 - 4 9
10.
Шальке 04
 5 3 0 2 11 - 9 9
11.
Веен Висбаден
 6 2 3 1 5 - 5 9
12.
Магдебург
 5 2 2 1 11 - 9 8
13.
Падерборн
 5 2 2 1 9 - 7 8
14.
Карлсруэ
 6 2 2 2 8 - 8 8
15.
Хольштайн Киль
 6 2 1 3 9 - 12 7
16.
Эльвeрсберг
 6 2 1 3 7 - 11 7
17.
Айнтрахт Бр
 6 1 2 3 6 - 11 5
18.
Оснабрюк
 7 1 2 4 9 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 6 4 1 1 10 - 7 13
2.
Санкт-Паули
 6 3 3 0 9 - 5 12
3.
Эльвeрсберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
4.
Фортуна
 5 3 1 1 12 - 3 10
5.
Падерборн
 7 3 1 3 11 - 13 10
6.
Веен Висбаден
 6 3 0 3 8 - 7 9
7.
Ганновер 96
 6 2 2 2 11 - 11 8
8.
Нюрнберг
 6 2 1 3 9 - 14 7
9.
Герта
 7 2 1 4 10 - 16 7
10.
Гамбург
 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Кайзерслаутерн
 5 1 2 2 8 - 11 5
12.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 5 - 11 5
13.
Магдебург
 7 1 2 4 9 - 12 5
14.
Карлсруэ
 6 1 1 4 9 - 13 4
15.
Шальке 04
 7 1 1 5 8 - 17 4
16.
Ганза
 5 1 0 4 3 - 8 3
17.
Оснабрюк
 5 0 2 3 3 - 15 2
18.
Айнтрахт Бр
 6 0 0 6 1 - 13 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 9 (2)
Гамбург Глацель Роберт 8 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 7 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 6 (5)
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 8
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 3
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
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    • 46'
      Херольд Дэвид уходит с поля. Хайзе Филип выходит вместо него
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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