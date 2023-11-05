Тур: 12. Стадион: Ostseestadion.
Ход матча
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 13
-
2 Удары в створ 2
-
6 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
17
Давид
Йонас
12
Эрнст
Тьярк
44
Гехтер
Линус
11
Резе
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Кёрбер НильсВратарь
-
26 Бахманн ЯникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Переа ХуанНападающий
-
-
Главный тренер: Шварц Алоис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Стенж ВейтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ганза
Герта
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|3
|0.25
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0.17
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.08
|Прёгер Кай
|1
|0.08
|Фролинг Нильс
|1
|0.08
|Кинсомби Кристиан
|1
|0.08
|Brumado Junior
|1
|0.08
|Россипаль Александер
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Россбах Дамиан
|0
|0
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|Шумахер Кевин
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|9 (1)
|0.75
|Превляк Смаил
|4
|0.33
|Резе Фабиан
|3 (1)
|0.25
|Marten Winkler
|2
|0.17
|Бухалакис Андреас
|1
|0.08
|Кенни Джонджо
|1
|0.08
|Дардаи Палко
|1
|0.08
|Шерхант Дерри
|1
|0.08
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
|Кристенсен Густав
|0
|0
Карточки
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Россбах Дамиан
|4
|0
|Ингельссон Сванте
|4
|0
|Россипаль Александер
|4
|0
|Найдхарт Нико
|3
|0
|Шумахер Кевин
|3
|0
|Прёгер Кай
|2
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0
|Давид Йонас
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Переа Хуан
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Кольке Маркус
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Василиадис Себастиан
|1
|0
|Бахманн Яник
|1
|0
|Dennis Dressel
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйстнер Тони
|3
|1
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|1
|Нидерлехнер Флориан
|2
|0
|Кенни Джонджо
|2
|0
|Дардаи Палко
|2
|0
|Дордой Мартон
|2
|0
|Marten Winkler
|2
|0
|Кристенсен Густав
|2
|0
|Bence Dardai
|2
|0
|Бухалакис Андреас
|1
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Табакович Харис
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0
|Хуссейн Билаль
|1
|0
|Карбовник Михал
|1
|0
|Клеменс Паскаль
|1
|0
Результаты матчей
Ганза
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Герта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
2
6
Ганза
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Герта
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
2
11
Ганза
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Герта
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
4
17
Голы по времени матча
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
0
0%
2
18%
1-15
2
29%
2
18%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
1
14%
1
9%
76-90
Пропущено
10
15
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
3
20%
31-45
3
30%
6
40%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
20%
4
27%
76-90
Забито
4
12
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
1
25%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
50%
2
17%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Забито
11
23
6 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
0
0%
3
13%
1-15
3
27%
3
13%
16-30
3
27%
7
30%
31-45
1
9%
4
17%
46-60
1
9%
3
13%
61-75
3
27%
3
13%
76-90
Пропущено
17
19
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
6%
1
5%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
4
24%
3
16%
31-45
5
29%
29%
7
37%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
4
24%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ганза
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Нюрнберг - Ганза 3:2 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Ганза - Нествед 1:0
Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Ганза - Фортуна 1:3 Гамбург - Ганза 2:0 Ганза - Оснабрюк 2:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Франкфурт - Ганза 1:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Ганза - Севилья 2:1 Ганза - Динамо Берлин 1:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Альтглинике - Ганза 3:2 Мальховер - Ганза 0:9 Элменхорст - Ганза 0:17
Герта
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Герта - Майнц 3:0 Герта - Падерборн 3:1 Нюрнберг - Герта 3:1 Теннис Боруссия - Герта 1:6
Шальке 04 - Герта 1:2 Герта - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Герта Целендорф - Герта 1:4 Магдебург - Герта 6:4 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гамбург - Герта 3:0 Карл Цейс - Герта 0:5 Герта - Веен Висбаден 0:1 Фортуна - Герта 1:0 Стандард - Герта 1:1 Антверпен - Герта 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Янг Бойз - Герта 4:2 Герта - Динамо Берлин 2:0
Результаты матчей
Ганза
Герта
Точный счет
1:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Ганза
Герта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
42
14
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
38
65
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|5
|0
|24 - 9
|26
|2.
|12
|7
|3
|2
|24 - 13
|24
|3.
|2:0
|12
|6
|3
|3
|26 - 15
|21
|4.
|12
|6
|3
|3
|24 - 14
|21
|5.
|12
|6
|2
|4
|19 - 19
|20
|6.
|12
|5
|3
|4
|20 - 17
|18
|7.
|12
|5
|3
|4
|13 - 12
|18
|8.
|12
|5
|3
|4
|24 - 23
|18
|9.
|2:0
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|10.
|12
|5
|3
|4
|17 - 18
|18
|11.
|12
|5
|3
|4
|19 - 21
|18
|12.
|0:0
|12
|5
|1
|6
|22 - 20
|16
|13.
|0:0
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|14.
|12
|4
|1
|7
|19 - 26
|13
|15.
|12
|3
|4
|5
|20 - 21
|13
|16.
|0:2
|12
|3
|3
|6
|17 - 20
|12
|17.
|12
|1
|4
|7
|12 - 28
|7
|18.
|0:2
|12
|1
|2
|9
|7 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|15 - 3
|18
|2.
|6
|4
|2
|0
|15 - 4
|14
|3.
|2:0
|6
|4
|1
|1
|15 - 4
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|5.
|7
|4
|1
|2
|16 - 12
|13
|6.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|8.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|0:0
|5
|3
|0
|2
|12 - 4
|9
|10.
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|11.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|12.
|5
|2
|2
|1
|11 - 9
|8
|13.
|2:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|14.
|0:2
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|15.
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|16.
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|17.
|0:2
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|18.
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|12 - 3
|10
|5.
|2:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|6.
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|7.
|2:0
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|8.
|6
|2
|1
|3
|9 - 14
|7
|9.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|10 - 16
|7
|10.
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|12.
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|13.
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|14.
|0:2
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|15.
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|16.
|0:0
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|17.
|5
|0
|2
|3
|3 - 15
|2
|18.
|0:2
|6
|0
|0
|6
|1 - 13
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|9 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|8 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|7 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|6 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|8
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 2