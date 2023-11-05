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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Ганза
0:0
Второй тайм: 77'
Герта
0'
11' Желтая карточка
Давид Йонас
56' Желтая карточка
Превляк Смаил

Ход матча

11'
Давид Йонас
 
51'
 
Превляк Смаил
Нидерлехнер Флориан
56'
 
Превляк Смаил
63'
Переа Хуан
Ингельссон Сванте
 
64'
Фролинг Нильс
Найдхарт Нико
 
70'
 
Кристенсен Густав
Marten Winkler
71'
Ван дер Верфф Яспер
Штраус Джон-Патрик
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 13
  • 2 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
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Ганза
Ничья
Герта
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Все Коэффициенты
1
Кольке
Маркус
21
Россипаль
Александер
17
Давид
Йонас
4
Россбах
Дамиан
7
Найдхарт
Нико
6
Dennis
Dressel
24
Штраус
Джон-Патрик
19
Василиадис
Себастиан
27
Кинсомби
Кристиан
14
Ингельссон
Сванте
49
Брумадо
Жуниор
12
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
44
Гехтер
Линус
31
Дордой
Мартон
34
Зефёйк
Дейовайсио
41
Клеменс
Паскаль
5
Бухалакис
Андреас
22
Marten
Winkler
7
Нидерлехнер
Флориан
11
Резе
Фабиан
25
Табакович
Харис
Ганза
3-3-2-2
Герта
4-2-3-1

История личных встреч

Ганза
Герта

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

К
0:2
Б
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 3 0.25
Ван дер Верфф Яспер 2 0.17
Штраус Джон-Патрик 1 0.08
Прёгер Кай 1 0.08
Фролинг Нильс 1 0.08
Кинсомби Кристиан 1 0.08
Brumado Junior 1 0.08
Россипаль Александер 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Россбах Дамиан 0 0
Ингельссон Сванте 0 0
Шумахер Кевин 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 9 (1) 0.75
Превляк Смаил 4 0.33
Резе Фабиан 3 (1) 0.25
Marten Winkler 2 0.17
Бухалакис Андреас 1 0.08
Кенни Джонджо 1 0.08
Дардаи Палко 1 0.08
Шерхант Дерри 1 0.08
Хуссейн Билаль 0 0
Дордой Мартон 0 0
Кристенсен Густав 0 0

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Россбах Дамиан 4 0
Ингельссон Сванте 4 0
Россипаль Александер 4 0
Найдхарт Нико 3 0
Шумахер Кевин 3 0
Прёгер Кай 2 0
Ван дер Верфф Яспер 2 0
Давид Йонас 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Переа Хуан 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Кольке Маркус 1 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Василиадис Себастиан 1 0
Бахманн Яник 1 0
Dennis Dressel 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйстнер Тони 3 1
Кемпф Марк-Оливер 1 1
Нидерлехнер Флориан 2 0
Кенни Джонджо 2 0
Дардаи Палко 2 0
Дордой Мартон 2 0
Marten Winkler 2 0
Кристенсен Густав 2 0
Bence Dardai 2 0
Бухалакис Андреас 1 0
Дуджак Джереми 1 0
Табакович Харис 1 0
Превляк Смаил 1 0
Рихтер Марко 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Хуссейн Билаль 1 0
Карбовник Михал 1 0
Клеменс Паскаль 1 0

Результаты матчей

Ганза
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Герта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
6
Ганза
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Герта
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

2
11
Ганза
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Герта
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

4
17

Голы по времени матча

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
0
0%
2
18%
1-15
2
29%
2
18%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
1
14%
1
9%
76-90

Пропущено

10
15
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
3
20%
31-45
3
30%
6
40%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
20%
4
27%
76-90

Забито

4
12
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
1
25%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
50%
2
17%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Забито

11
23
6 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
0
0%
3
13%
1-15
3
27%
3
13%
16-30
3
27%
7
30%
31-45
1
9%
4
17%
46-60
1
9%
3
13%
61-75
3
27%
3
13%
76-90

Пропущено

17
19
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
6%
1
5%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
4
24%
3
16%
31-45
5
29%
29%
7
37%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
4
24%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Нюрнберг - Ганза 3:2 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Ганза - Нествед 1:0
Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Ганза - Фортуна 1:3 Гамбург - Ганза 2:0 Ганза - Оснабрюк 2:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Франкфурт - Ганза 1:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Ганза - Севилья 2:1 Ганза - Динамо Берлин 1:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Альтглинике - Ганза 3:2 Мальховер - Ганза 0:9 Элменхорст - Ганза 0:17
Герта
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Герта - Майнц 3:0 Герта - Падерборн 3:1 Нюрнберг - Герта 3:1 Теннис Боруссия - Герта 1:6
Шальке 04 - Герта 1:2 Герта - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Герта Целендорф - Герта 1:4 Магдебург - Герта 6:4 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гамбург - Герта 3:0 Карл Цейс - Герта 0:5 Герта - Веен Висбаден 0:1 Фортуна - Герта 1:0 Стандард - Герта 1:1 Антверпен - Герта 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Янг Бойз - Герта 4:2 Герта - Динамо Берлин 2:0

Результаты матчей

Ганза
Герта

Точный счет

1:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Ганза
Герта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
6
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
2.
Гамбург
 12 7 3 2 24 - 13 24
3.
Ганновер 96
 2:0 12 6 3 3 26 - 15 21
4.
Фортуна
 12 6 3 3 24 - 14 21
5.
Хольштайн Киль
 12 6 2 4 19 - 19 20
6.
Гройтер Фюрт
 12 5 3 4 20 - 17 18
7.
Веен Висбаден
 12 5 3 4 13 - 12 18
8.
Кайзерслаутерн
 12 5 3 4 24 - 23 18
9.
Падерборн
 2:0 12 5 3 4 19 - 20 18
10.
Эльвeрсберг
 12 5 3 4 17 - 18 18
11.
Нюрнберг
 12 5 3 4 19 - 21 18
12.
Герта
 0:0 12 5 1 6 22 - 20 16
13.
Ганза
 0:0 12 4 1 7 11 - 17 13
14.
Шальке 04
 12 4 1 7 19 - 26 13
15.
Магдебург
 12 3 4 5 20 - 21 13
16.
Карлсруэ
 0:2 12 3 3 6 17 - 20 12
17.
Оснабрюк
 12 1 4 7 12 - 28 7
18.
Айнтрахт Бр
 0:2 12 1 2 9 7 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 6 6 0 0 15 - 3 18
2.
Санкт-Паули
 6 4 2 0 15 - 4 14
3.
Ганновер 96
 2:0 6 4 1 1 15 - 4 13
4.
Гройтер Фюрт
 6 4 1 1 15 - 6 13
5.
Кайзерслаутерн
 7 4 1 2 16 - 12 13
6.
Нюрнберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
7.
Фортуна
 7 3 2 2 12 - 11 11
8.
Ганза
 0:0 7 3 1 3 8 - 9 10
9.
Герта
 0:0 5 3 0 2 12 - 4 9
10.
Шальке 04
 5 3 0 2 11 - 9 9
11.
Веен Висбаден
 6 2 3 1 5 - 5 9
12.
Магдебург
 5 2 2 1 11 - 9 8
13.
Падерборн
 2:0 5 2 2 1 9 - 7 8
14.
Карлсруэ
 0:2 6 2 2 2 8 - 7 8
15.
Хольштайн Киль
 6 2 1 3 9 - 12 7
16.
Эльвeрсберг
 6 2 1 3 7 - 11 7
17.
Айнтрахт Бр
 0:2 6 1 2 3 6 - 11 5
18.
Оснабрюк
 7 1 2 4 9 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 6 4 1 1 10 - 7 13
2.
Санкт-Паули
 6 3 3 0 9 - 5 12
3.
Эльвeрсберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
4.
Фортуна
 5 3 1 1 12 - 3 10
5.
Падерборн
 2:0 7 3 1 3 10 - 13 10
6.
Веен Висбаден
 6 3 0 3 8 - 7 9
7.
Ганновер 96
 2:0 6 2 2 2 11 - 11 8
8.
Нюрнберг
 6 2 1 3 9 - 14 7
9.
Герта
 0:0 7 2 1 4 10 - 16 7
10.
Гамбург
 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Кайзерслаутерн
 5 1 2 2 8 - 11 5
12.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 5 - 11 5
13.
Магдебург
 7 1 2 4 9 - 12 5
14.
Карлсруэ
 0:2 6 1 1 4 9 - 13 4
15.
Шальке 04
 7 1 1 5 8 - 17 4
16.
Ганза
 0:0 5 1 0 4 3 - 8 3
17.
Оснабрюк
 5 0 2 3 3 - 15 2
18.
Айнтрахт Бр
 0:2 6 0 0 6 1 - 13 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 9 (2)
Гамбург Глацель Роберт 8 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 7 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 8
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 11'
    Давид Йонас получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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Ганза
Ничья
Герта
3.92
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3.70
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3.20
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Герта
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