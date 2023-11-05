Тур: 12. Стадион: Heinz von Heiden-Arena.
2:0
Второй тайм: 69'
0'
1:0
12' ГолКунце Фабиан
17' Желтая карточкаНиколау Яннис
2:0
42' ПенальтиХальстенберг Марсель
57' Вторая желтая карточкаНиколау Яннис
68' Желтая карточкаАррей-Мби Брайт
68' Желтая карточкаКауфманн Фабио
Ход матча
12'
1:0
17'
42'
57'
68'
68'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 0
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
20
Дем
Янник
18
Кён
Деррик
11
Шауб
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
-
37 Эзех БруклинЗащитник
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
24 Antonio Foti
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Сиди АлассанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
-
23 Виб ДанилоЗащитник
-
27 Киевски НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
-
44 Johan GomezПолузащитник
-
11 Ихорст ЛукНападающий
-
Главный тренер: Marc Pfitzner
История личных встреч
Ганновер 96
Айнтрахт Бр
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
0.5
Среднее время на гол
51
180
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.63
0.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
120
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|8 (6)
|0.67
|Нильсен Ховард
|4
|0.33
|Кён Деррик
|3
|0.25
|Хальстенберг Марсель
|3 (2)
|0.25
|Nicolo Tresoldi
|2
|0.17
|Enzo Leopold
|2
|0.17
|Шауб Луис
|1
|0.08
|Кунце Фабиан
|1
|0.08
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0.08
|Нойман Фил
|1
|0.08
|Дем Янник
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
|Kolja Oudenne
|0
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уджа Энтони
|3
|0.25
|Крюгер Флориан
|1
|0.08
|Кауфманн Фабио
|1
|0.08
|Иванов Роберт
|1
|0.08
|Хельгасон Торир
|1
|0.08
|Декарли Сауло
|0
|0
|Мультауп Маурице
|0
|0
|Краусе Робин
|0
|0
|Донкор Антон
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дем Янник
|3
|0
|Нойман Фил
|3
|0
|Нильсен Ховард
|1
|1
|Хальстенберг Марсель
|2
|0
|Кён Деррик
|2
|0
|Цилер Рон-Роберт
|1
|0
|Муроя Сэй
|1
|0
|Кунце Фабиан
|1
|0
|Эзех Бруклин
|1
|0
|Enzo Leopold
|1
|0
|Yannik Luehrs
|1
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Яннис
|3
|2
|Hasan Kurucay
|2
|1
|Иванов Роберт
|3
|0
|Берендт Бриан
|1
|1
|Декарли Сауло
|2
|0
|Johan Gomez
|2
|0
|Краусе Робин
|2
|0
|Кауфманн Фабио
|1
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|1
|0
|Хельгасон Торир
|1
|0
|Риттмюллер Марвин
|1
|0
|Виб Данило
|1
|0
Результаты матчей
Ганновер 96
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Айнтрахт Бр
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
1
Ганновер 96
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Айнтрахт Бр
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
9
4
Ганновер 96
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Айнтрахт Бр
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
11
5
Голы по времени матча
Забито
13
1
5 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 10
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
1
100%
76-90
Пропущено
4
11
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
3
27%
16-30
1
25%
4
36%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
12
6
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
17%
0
0%
1-15
5
42%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
17%
1
17%
76-90
Пропущено
10
11
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
4
40%
3
27%
76-90
Забито
25
7
12 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
4
16%
0
0%
1-15
6
24%
2
29%
16-30
2
8%
1
14%
31-45
5
20%
1
14%
46-60
4
16%
1
14%
61-75
4
16%
2
29%
76-90
Пропущено
14
22
4 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
0
0%
3
14%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
3
21%
6
27%
31-45
3
21%
1
5%
46-60
3
21%
3
14%
61-75
4
29%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1
Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Ганновер 96 - Пройссен Мюнстер 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 3:3 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Ганновер 96 - Дуйсбург 3:0 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Унтерахинг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3
Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Айнтрахт Бр - Рот-Вайсс Эссен 1:0 Айнтрахт Бр - Хапоэль Тель-Авив 0:0 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Пройссен Мюнстер - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Касторф ФК - Айнтрахт Бр 0:6
Результаты матчей
Ганновер 96
Айнтрахт Бр
Точный счет
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
7
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
3:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
6 раз 55%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
7
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Ганновер 96
Айнтрахт Бр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
41
15
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
65
83
110
29
110
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|5
|0
|24 - 9
|26
|2.
|12
|7
|3
|2
|24 - 13
|24
|3.
|2:0
|12
|6
|3
|3
|26 - 15
|21
|4.
|12
|6
|3
|3
|24 - 14
|21
|5.
|12
|6
|2
|4
|19 - 19
|20
|6.
|12
|5
|3
|4
|20 - 17
|18
|7.
|12
|5
|3
|4
|13 - 12
|18
|8.
|12
|5
|3
|4
|24 - 23
|18
|9.
|2:0
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|10.
|12
|5
|3
|4
|17 - 18
|18
|11.
|12
|5
|3
|4
|19 - 21
|18
|12.
|0:0
|12
|5
|1
|6
|22 - 20
|16
|13.
|0:0
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|14.
|12
|4
|1
|7
|19 - 26
|13
|15.
|12
|3
|4
|5
|20 - 21
|13
|16.
|0:2
|12
|3
|3
|6
|17 - 20
|12
|17.
|12
|1
|4
|7
|12 - 28
|7
|18.
|0:2
|12
|1
|2
|9
|7 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|15 - 3
|18
|2.
|6
|4
|2
|0
|15 - 4
|14
|3.
|2:0
|6
|4
|1
|1
|15 - 4
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|5.
|7
|4
|1
|2
|16 - 12
|13
|6.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|8.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|0:0
|5
|3
|0
|2
|12 - 4
|9
|10.
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|11.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|12.
|5
|2
|2
|1
|11 - 9
|8
|13.
|2:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|14.
|0:2
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|15.
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|16.
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|17.
|0:2
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|18.
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|12 - 3
|10
|5.
|2:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|6.
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|7.
|2:0
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|8.
|6
|2
|1
|3
|9 - 14
|7
|9.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|10 - 16
|7
|10.
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|12.
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|13.
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|14.
|0:2
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|15.
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|16.
|0:0
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|17.
|5
|0
|2
|3
|3 - 15
|2
|18.
|0:2
|6
|0
|0
|6
|1 - 13
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|9 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|8 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|7 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|6 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|8
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 2