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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Ганновер 96
2:0
Второй тайм: 69'
Айнтрахт Бр
0'
1:0
12' Гол
Кунце Фабиан
17' Желтая карточка
Николау Яннис
2:0
42' Пенальти
Хальстенберг Марсель
57' Вторая желтая карточка
Николау Яннис
68' Желтая карточка
Аррей-Мби Брайт
68' Желтая карточка
Кауфманн Фабио

Ход матча

12'
Кунце Фабиан
(Кён Деррик)
1:0
17'
 
Николау Яннис
42'
Хальстенберг Марсель
2:0
46'
 
Ихорст Лук
Крюгер Флориан
46'
 
Риттмюллер Марвин
Маркс Ян-Хендрик
57'
 
Николау Яннис
61'
 
Виб Данило
Сиди Алассан
68'
Аррей-Мби Брайт
 
68'
 
Кауфманн Фабио

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ганновер 96
Ничья
Айнтрахт Бр
1.49
4.70
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99.20
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Все Коэффициенты
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
4
Аррей-Мби
Брайт
20
Дем
Янник
18
Кён
Деррик
6
Кунце
Фабиан
8
Enzo
Leopold
11
Шауб
Луис
16
Нильсен
Ховард
32
Фогльзаммер
Андреас
1
Хофманн
Роб-Торбен
5
Иванов
Роберт
6
Бисакшич
Эрмин
3
Декарли
Сауло
26
Маркс
Ян-Хендрик
19
Донкор
Антон
4
Николау
Яннис
33
Гризбек
Себастьян
10
Крюгер
Флориан
24
Сиди
Алассан
37
Кауфманн
Фабио
Ганновер 96
3-4-2-1
Айнтрахт Бр
3-4-2-1

История личных встреч

Ганновер 96
Айнтрахт Бр

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
4:1
Б2
1:0
Б2
2:2
Б
3:0
Б
0:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Среднее время на гол

51
180

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.63
0.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
120

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 8 (6) 0.67
Нильсен Ховард 4 0.33
Кён Деррик 3 0.25
Хальстенберг Марсель 3 (2) 0.25
Nicolo Tresoldi 2 0.17
Enzo Leopold 2 0.17
Шауб Луис 1 0.08
Кунце Фабиан 1 0.08
Фогльзаммер Андреас 1 0.08
Нойман Фил 1 0.08
Дем Янник 0 0
Antonio Foti 0 0
Kolja Oudenne 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уджа Энтони 3 0.25
Крюгер Флориан 1 0.08
Кауфманн Фабио 1 0.08
Иванов Роберт 1 0.08
Хельгасон Торир 1 0.08
Декарли Сауло 0 0
Мультауп Маурице 0 0
Краусе Робин 0 0
Донкор Антон 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дем Янник 3 0
Нойман Фил 3 0
Нильсен Ховард 1 1
Хальстенберг Марсель 2 0
Кён Деррик 2 0
Цилер Рон-Роберт 1 0
Муроя Сэй 1 0
Кунце Фабиан 1 0
Эзех Бруклин 1 0
Enzo Leopold 1 0
Yannik Luehrs 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 3 2
Hasan Kurucay 2 1
Иванов Роберт 3 0
Берендт Бриан 1 1
Декарли Сауло 2 0
Johan Gomez 2 0
Краусе Робин 2 0
Кауфманн Фабио 1 0
Маркс Ян-Хендрик 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Риттмюллер Марвин 1 0
Виб Данило 1 0

Результаты матчей

Ганновер 96
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Айнтрахт Бр
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1
Ганновер 96
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Айнтрахт Бр
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

9
4
Ганновер 96
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Айнтрахт Бр
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

11
5

Голы по времени матча

Забито

13
1
5 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 10
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
1
100%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
3
27%
16-30
1
25%
4
36%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

12
6
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
17%
0
0%
1-15
5
42%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
17%
1
17%
76-90

Пропущено

10
11
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
4
40%
3
27%
76-90

Забито

25
7
12 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
4
16%
0
0%
1-15
6
24%
2
29%
16-30
2
8%
1
14%
31-45
5
20%
1
14%
46-60
4
16%
1
14%
61-75
4
16%
2
29%
76-90

Пропущено

14
22
4 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
0
0%
3
14%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
3
21%
6
27%
31-45
3
21%
1
5%
46-60
3
21%
3
14%
61-75
4
29%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1
Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Ганновер 96 - Пройссен Мюнстер 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 3:3 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Ганновер 96 - Дуйсбург 3:0 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Унтерахинг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3
Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Айнтрахт Бр - Рот-Вайсс Эссен 1:0 Айнтрахт Бр - Хапоэль Тель-Авив 0:0 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Пройссен Мюнстер - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Касторф ФК - Айнтрахт Бр 0:6

Результаты матчей

Ганновер 96
Айнтрахт Бр

Точный счет

0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
7
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
3:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
7
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Ганновер 96
Айнтрахт Бр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
1
1.5
1
5
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
5
8
3
1.5
1
10
2
9
2.5
1
10
3.5
1
10
4.5
1
10
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
2.
Гамбург
 12 7 3 2 24 - 13 24
3.
Ганновер 96
 2:0 12 6 3 3 26 - 15 21
4.
Фортуна
 12 6 3 3 24 - 14 21
5.
Хольштайн Киль
 12 6 2 4 19 - 19 20
6.
Гройтер Фюрт
 12 5 3 4 20 - 17 18
7.
Веен Висбаден
 12 5 3 4 13 - 12 18
8.
Кайзерслаутерн
 12 5 3 4 24 - 23 18
9.
Падерборн
 2:0 12 5 3 4 19 - 20 18
10.
Эльвeрсберг
 12 5 3 4 17 - 18 18
11.
Нюрнберг
 12 5 3 4 19 - 21 18
12.
Герта
 0:0 12 5 1 6 22 - 20 16
13.
Ганза
 0:0 12 4 1 7 11 - 17 13
14.
Шальке 04
 12 4 1 7 19 - 26 13
15.
Магдебург
 12 3 4 5 20 - 21 13
16.
Карлсруэ
 0:2 12 3 3 6 17 - 20 12
17.
Оснабрюк
 12 1 4 7 12 - 28 7
18.
Айнтрахт Бр
 0:2 12 1 2 9 7 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 6 6 0 0 15 - 3 18
2.
Санкт-Паули
 6 4 2 0 15 - 4 14
3.
Ганновер 96
 2:0 6 4 1 1 15 - 4 13
4.
Гройтер Фюрт
 6 4 1 1 15 - 6 13
5.
Кайзерслаутерн
 7 4 1 2 16 - 12 13
6.
Нюрнберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
7.
Фортуна
 7 3 2 2 12 - 11 11
8.
Ганза
 0:0 7 3 1 3 8 - 9 10
9.
Герта
 0:0 5 3 0 2 12 - 4 9
10.
Шальке 04
 5 3 0 2 11 - 9 9
11.
Веен Висбаден
 6 2 3 1 5 - 5 9
12.
Магдебург
 5 2 2 1 11 - 9 8
13.
Падерборн
 2:0 5 2 2 1 9 - 7 8
14.
Карлсруэ
 0:2 6 2 2 2 8 - 7 8
15.
Хольштайн Киль
 6 2 1 3 9 - 12 7
16.
Эльвeрсберг
 6 2 1 3 7 - 11 7
17.
Айнтрахт Бр
 0:2 6 1 2 3 6 - 11 5
18.
Оснабрюк
 7 1 2 4 9 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 6 4 1 1 10 - 7 13
2.
Санкт-Паули
 6 3 3 0 9 - 5 12
3.
Эльвeрсберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
4.
Фортуна
 5 3 1 1 12 - 3 10
5.
Падерборн
 2:0 7 3 1 3 10 - 13 10
6.
Веен Висбаден
 6 3 0 3 8 - 7 9
7.
Ганновер 96
 2:0 6 2 2 2 11 - 11 8
8.
Нюрнберг
 6 2 1 3 9 - 14 7
9.
Герта
 0:0 7 2 1 4 10 - 16 7
10.
Гамбург
 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Кайзерслаутерн
 5 1 2 2 8 - 11 5
12.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 5 - 11 5
13.
Магдебург
 7 1 2 4 9 - 12 5
14.
Карлсруэ
 0:2 6 1 1 4 9 - 13 4
15.
Шальке 04
 7 1 1 5 8 - 17 4
16.
Ганза
 0:0 5 1 0 4 3 - 8 3
17.
Оснабрюк
 5 0 2 3 3 - 15 2
18.
Айнтрахт Бр
 0:2 6 0 0 6 1 - 13 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 9 (2)
Гамбург Глацель Роберт 8 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 7 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 6 (5)
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 8
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 2
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ганновер 96
Ничья
Айнтрахт Бр
1.49
4.70
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