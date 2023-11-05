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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Ганновер 96
2:0
Конец матча
Айнтрахт Бр
0'
1:0
12' Гол
Кунце Фабиан
17' Желтая карточка
Николау Яннис
2:0
42' Пенальти
Хальстенберг Марсель
57' Вторая желтая карточка
Николау Яннис
68' Желтая карточка
Аррей-Мби Брайт
68' Желтая карточка
Кауфманн Фабио
70' Желтая карточка
Декарли Сауло
81' Желтая карточка
Гризбек Себастьян
90' Желтая карточка
Виб Данило
90' Желтая карточка
Бисакшич Эрмин
90' Желтая карточка
Кунце Фабиан
90'+7

Ход матча

12'
Кунце Фабиан
(Кён Деррик)
1:0
17'
 
Николау Яннис
42'
Хальстенберг Марсель
2:0
46'
 
Ихорст Лук
Крюгер Флориан
46'
 
Риттмюллер Марвин
Маркс Ян-Хендрик
57'
 
Николау Яннис
61'
 
Виб Данило
Сиди Алассан
68'
Аррей-Мби Брайт
 
68'
 
Кауфманн Фабио
69'
Nicolo Tresoldi
Фогльзаммер Андреас
 
70'
 
Декарли Сауло
72'
 
Johan Gomez
Кауфманн Фабио
79'
Эрнст Себастьян
Шауб Луис
 
79'
Муроя Сэй
Дем Янник
 
81'
 
Гризбек Себастьян
87'
 
Краусе Робин
Гризбек Себастьян
90'
 
Виб Данило
90'
 
Бисакшич Эрмин
90'
Кунце Фабиан
 
90'
Antonio Foti
Нильсен Ховард
 
90'
Yannik Luehrs
Нойман Фил
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 7
  • 0 Красные карточки 1
  • 581 Количество передач 230
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
4
Аррей-Мби
Брайт
20
Дем
Янник
18
Кён
Деррик
6
Кунце
Фабиан
8
Enzo
Leopold
11
Шауб
Луис
16
Нильсен
Ховард
32
Фогльзаммер
Андреас
1
Хофманн
Роб-Торбен
5
Иванов
Роберт
6
Бисакшич
Эрмин
3
Декарли
Сауло
26
Маркс
Ян-Хендрик
19
Донкор
Антон
4
Николау
Яннис
33
Гризбек
Себастьян
10
Крюгер
Флориан
24
Сиди
Алассан
37
Кауфманн
Фабио
Ганновер 96
3-4-2-1
Айнтрахт Бр
3-4-2-1

История личных встреч

Ганновер 96
Айнтрахт Бр

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
4:1
Б2
1:0
Б2
2:2
Б
3:0
Б
0:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Среднее время на гол

51
180

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.63
0.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
120

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 8 (6) 0.67
Нильсен Ховард 4 0.33
Кён Деррик 3 0.25
Хальстенберг Марсель 3 (2) 0.25
Nicolo Tresoldi 2 0.17
Enzo Leopold 2 0.17
Шауб Луис 1 0.08
Кунце Фабиан 1 0.08
Фогльзаммер Андреас 1 0.08
Нойман Фил 1 0.08
Дем Янник 0 0
Antonio Foti 0 0
Kolja Oudenne 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уджа Энтони 3 0.25
Крюгер Флориан 1 0.08
Кауфманн Фабио 1 0.08
Иванов Роберт 1 0.08
Хельгасон Торир 1 0.08
Декарли Сауло 0 0
Мультауп Маурице 0 0
Краусе Робин 0 0
Донкор Антон 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дем Янник 3 0
Нойман Фил 3 0
Нильсен Ховард 1 1
Хальстенберг Марсель 2 0
Кунце Фабиан 2 0
Кён Деррик 2 0
Цилер Рон-Роберт 1 0
Муроя Сэй 1 0
Аррей-Мби Брайт 1 0
Эзех Бруклин 1 0
Enzo Leopold 1 0
Yannik Luehrs 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 3 2
Hasan Kurucay 2 1
Декарли Сауло 3 0
Иванов Роберт 3 0
Берендт Бриан 1 1
Johan Gomez 2 0
Краусе Робин 2 0
Кауфманн Фабио 2 0
Виб Данило 2 0
Бисакшич Эрмин 1 0
Гризбек Себастьян 1 0
Маркс Ян-Хендрик 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Риттмюллер Марвин 1 0

Результаты матчей

Ганновер 96
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Айнтрахт Бр
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1
Ганновер 96
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Айнтрахт Бр
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

9
4
Ганновер 96
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Айнтрахт Бр
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

11
5

Голы по времени матча

Забито

15
1
7 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 11
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
2
13%
1
100%
76-90

Пропущено

4
13
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
3
23%
16-30
1
25%
5
38%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

12
6
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
17%
0
0%
1-15
5
42%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
17%
1
17%
76-90

Пропущено

10
11
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
4
40%
3
27%
76-90

Забито

27
7
14 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 2
1 Не забивали 6
5
19%
0
0%
1-15
6
22%
2
29%
16-30
3
11%
1
14%
31-45
5
19%
1
14%
46-60
4
15%
1
14%
61-75
4
15%
2
29%
76-90

Пропущено

14
24
4 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
0
0%
4
17%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
3
21%
7
29%
29%
31-45
3
21%
1
4%
46-60
3
21%
3
13%
61-75
4
29%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1
Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Ганновер 96 - Пройссен Мюнстер 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 3:3 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Ганновер 96 - Дуйсбург 3:0 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Унтерахинг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3
Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Айнтрахт Бр - Рот-Вайсс Эссен 1:0 Айнтрахт Бр - Хапоэль Тель-Авив 0:0 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Пройссен Мюнстер - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Касторф ФК - Айнтрахт Бр 0:6

Результаты матчей

Ганновер 96
Айнтрахт Бр

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
7
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 58%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
7
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ганновер 96
Айнтрахт Бр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
5
1
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
6
6
9
3
1.5
1
11
2
10
2.5
1
11
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
2.
Гамбург
 12 7 3 2 24 - 13 24
3.
Ганновер 96
 12 6 3 3 26 - 15 21
4.
Фортуна
 12 6 3 3 24 - 14 21
5.
Хольштайн Киль
 12 6 2 4 19 - 19 20
6.
Гройтер Фюрт
 12 5 3 4 20 - 17 18
7.
Веен Висбаден
 12 5 3 4 13 - 12 18
8.
Кайзерслаутерн
 12 5 3 4 24 - 23 18
9.
Падерборн
 12 5 3 4 20 - 20 18
10.
Эльвeрсберг
 12 5 3 4 17 - 18 18
11.
Нюрнберг
 12 5 3 4 19 - 21 18
12.
Герта
 12 5 1 6 22 - 20 16
13.
Ганза
 12 4 1 7 11 - 17 13
14.
Шальке 04
 12 4 1 7 19 - 26 13
15.
Магдебург
 12 3 4 5 20 - 21 13
16.
Карлсруэ
 12 3 3 6 17 - 21 12
17.
Оснабрюк
 12 1 4 7 12 - 28 7
18.
Айнтрахт Бр
 12 1 2 9 7 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 6 6 0 0 15 - 3 18
2.
Санкт-Паули
 6 4 2 0 15 - 4 14
3.
Ганновер 96
 6 4 1 1 15 - 4 13
4.
Гройтер Фюрт
 6 4 1 1 15 - 6 13
5.
Кайзерслаутерн
 7 4 1 2 16 - 12 13
6.
Нюрнберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
7.
Фортуна
 7 3 2 2 12 - 11 11
8.
Ганза
 7 3 1 3 8 - 9 10
9.
Герта
 5 3 0 2 12 - 4 9
10.
Шальке 04
 5 3 0 2 11 - 9 9
11.
Веен Висбаден
 6 2 3 1 5 - 5 9
12.
Магдебург
 5 2 2 1 11 - 9 8
13.
Падерборн
 5 2 2 1 9 - 7 8
14.
Карлсруэ
 6 2 2 2 8 - 8 8
15.
Хольштайн Киль
 6 2 1 3 9 - 12 7
16.
Эльвeрсберг
 6 2 1 3 7 - 11 7
17.
Айнтрахт Бр
 6 1 2 3 6 - 11 5
18.
Оснабрюк
 7 1 2 4 9 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 6 4 1 1 10 - 7 13
2.
Санкт-Паули
 6 3 3 0 9 - 5 12
3.
Эльвeрсберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
4.
Фортуна
 5 3 1 1 12 - 3 10
5.
Падерборн
 7 3 1 3 11 - 13 10
6.
Веен Висбаден
 6 3 0 3 8 - 7 9
7.
Ганновер 96
 6 2 2 2 11 - 11 8
8.
Нюрнберг
 6 2 1 3 9 - 14 7
9.
Герта
 7 2 1 4 10 - 16 7
10.
Гамбург
 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Кайзерслаутерн
 5 1 2 2 8 - 11 5
12.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 5 - 11 5
13.
Магдебург
 7 1 2 4 9 - 12 5
14.
Карлсруэ
 6 1 1 4 9 - 13 4
15.
Шальке 04
 7 1 1 5 8 - 17 4
16.
Ганза
 5 1 0 4 3 - 8 3
17.
Оснабрюк
 5 0 2 3 3 - 15 2
18.
Айнтрахт Бр
 6 0 0 6 1 - 13 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 9 (2)
Гамбург Глацель Роберт 8 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 7 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 6 (5)
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 8
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 3
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Весь список
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