Чайка Песчанокопское

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В золотой части Второй лиги остаётся сыграть 2 тура в осенней части сезона. "Ротор" и "Чайка" сегодня будут биться за право не оказаться среди четырёх худших команд "Золота". Иначе придётся им весной доигрывать уже в "Серебре". Разделяет команды всего одно очко. Да и вниз их отдяляет всего ничего. Для "Ротора" совсем ничего, только разница мячей, а для "Чайки" всё тоже самое очко. Битва сегодня будет серьёзной.