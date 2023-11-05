Тур: 17.
Позже
- Основной состав
-
45 Боков ДанилаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Семшов Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
85 Пяткин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
63 Агеев МихаилНападающий
- Запасные игроки
-
41 Самок СергейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Шмаков ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Попков Сергей
История личных встреч
Чайка Песчанокопское
Ротор
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
0.86
0.71
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
Среднее время на гол
105
126
Бомбардиры внутри турнира
Чайка Песчанокопское
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Долгов Павел
|7
|0.44
|Николаев Олег
|3
|0.19
|Терехов Антон
|2
|0.13
|Хохлачёв Александр
|2
|0.13
|Зарыпбеков Эльдияр
|2
|0.13
|Квеквескири Даур
|2 (1)
|0.13
|Садов Дмитрий
|1
|0.06
|Пивоваров Дмитрий
|1
|0.06
|Детенышев Илья
|1
|0.06
|Каверин Никита
|1
|0.06
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арсентьев Даниил
|4
|0.25
|Зуйков Сергей
|3
|0.19
|Никитин Алексей
|2
|0.13
|Магомедов Рашид
|2
|0.13
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0.13
|Дворецков Филипп
|1
|0.06
|Агеев Михаил
|1
|0.06
|Шмаков Иван
|1
|0.06
|Прищепа Дмитрий
|1
|0.06
Карточки
Чайка Песчанокопское
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шахтиев Халид
|0
|1
|Ивашин Андрей
|0
|1
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Чайка Песчанокопское
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Ротор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
3
Чайка Песчанокопское
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Ротор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
10
10
Чайка Песчанокопское
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Ротор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
69% (11)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
15
13
Голы по времени матча
Забито
13
6
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
1
8%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
6
46%
2
33%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
2
15%
1
17%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
3
33%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
2
22%
76-90
Забито
10
11
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
2
20%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
1
10%
5
45%
61-75
3
30%
2
18%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Забито
23
17
8 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
3
13%
2
12%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
17%
2
12%
31-45
8
35%
3
18%
46-60
2
9%
7
41%
61-75
5
22%
3
18%
76-90
Пропущено
17
16
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
2
12%
1
6%
1-15
3
18%
3
19%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
3
18%
3
19%
46-60
3
18%
4
25%
61-75
2
12%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Чайка Песчанокопское
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Муром - Чайка Песчанокопское 1:2 Велес Москва - Чайка Песчанокопское 2:0 Чайка Песчанокопское - Спартак Кострома 1:2 Динамо Брянск - Чайка Песчанокопское 1:4
Чайка Песчанокопское - Волга Ульяновск 1:0 Краснодар-2 - Чайка Песчанокопское 2:0 Иртыш Омск - Чайка Песчанокопское 1:1 Ротор - Чайка Песчанокопское 0:0 Чайка Песчанокопское - Муром 1:3 Чайка Песчанокопское - Велес Москва 5:0 СКА-Ростов - Чайка Песчанокопское 2:1 Спартак Кострома - Чайка Песчанокопское 1:1 Чайка Песчанокопское - Динамо Брянск 1:2 Волга Ульяновск - Чайка Песчанокопское 1:2 Чайка Песчанокопское - Краснодар-2 1:1 Чайка Песчанокопское - Иртыш Омск 0:0 Чайка Песчанокопское - Уфа 2:1 Краснодар-2 - Чайка Песчанокопское 2:2 Динамо Махачкала - Чайка Песчанокопское 3:1 Биолог-Новокубанск - Чайка Песчанокопское 1:4
Ротор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ротор - Спартак Кострома 2:0 Динамо Брянск - Ротор 1:1 Динамо Владивосток - Ротор 1:0 Ротор - Волга Ульяновск 1:1
Краснодар-2 - Ротор 3:1 Ротор - Иртыш Омск 1:0 Ротор - Алания 1:0 Уфа - Ротор 3:0 Ротор - Велес Москва 4:2 Ротор - Легион Махачкала 3:0 Ротор - Чайка Песчанокопское 0:0 Спартак Кострома - Ротор 0:1 Ротор - Динамо Брянск 1:1 Астрахань - Ротор 0:1 Волга Ульяновск - Ротор 1:2 Ротор - Краснодар-2 1:2 Иртыш Омск - Ротор 1:0 Ротор - Уфа 1:1 Велес Москва - Ротор 0:0 Муром - Ротор 1:1
Результаты матчей
Чайка Песчанокопское
Ротор
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Чайка Песчанокопское
Ротор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
26
26
17
17
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
35
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
124
511
313
214
115
214
115
115
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 19
|29
|2.
|1:0 Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 9
|27
|3.
|2:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|16 - 19
|25
|4.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|5.
|0:2 Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 23
|23
|6.
|1:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|15 - 17
|23
|7.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|17 - 17
|22
|8.
|1:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|16 - 21
|21
|9.
|0:1 Заявка
|17
|5
|5
|7
|13 - 14
|20
|10.
|0:1 Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 23
|13
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|4
|3
|22 - 13
|34
|2.
|17
|9
|5
|3
|17 - 11
|32
|3.
|17
|7
|5
|5
|19 - 15
|26
|4.
|17
|7
|5
|5
|19 - 20
|26
|5.
|0:0
|17
|7
|4
|6
|25 - 16
|25
|6.
|17
|5
|7
|5
|21 - 18
|22
|7.
|0:0
|17
|6
|3
|8
|21 - 26
|21
|8.
|17
|5
|6
|6
|18 - 17
|21
|9.
|17
|4
|7
|6
|19 - 17
|19
|10.
|17
|1
|2
|14
|14 - 42
|5
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 2
|18
|2.
|1:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 3
|16
|3.
|1:1 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|4.
|1:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|7 - 8
|14
|5.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|6.
|0:2 Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|7.
|1:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|9.
|0:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|5 - 7
|9
|10.
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|14 - 5
|22
|2.
|9
|7
|1
|1
|14 - 6
|22
|3.
|9
|6
|1
|2
|13 - 8
|19
|4.
|0:0
|8
|5
|1
|2
|13 - 9
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|14 - 5
|15
|6.
|8
|3
|4
|1
|13 - 4
|13
|7.
|8
|3
|4
|1
|7 - 6
|13
|8.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|17 - 9
|13
|9.
|8
|2
|4
|2
|8 - 5
|10
|10.
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 10
|15
|2.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|3.
|1:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|4.
|1:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 6
|11
|5.
|0:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 7
|11
|6.
|0:2 Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 9
|10
|7.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 10
|9
|8.
|1:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|9.
|2:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 17
|7
|10.
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|2.
|0:0
|8
|4
|0
|4
|8 - 7
|12
|3.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|4.
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|5.
|8
|2
|4
|2
|3 - 6
|10
|6.
|8
|1
|4
|3
|6 - 7
|7
|7.
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|8.
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|9.
|0:0
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|10.
|8
|0
|1
|7
|7 - 24
|1
|Муром
|Азявин Илья
|8
|Чайка Песчанокопское
|Долгов Павел
|7
|Металлург Липецк
|Сёмин Денис
|7
|Муром
|Агуреев Даниил
|7
|Форте
|Лаврищев Дмитрий
|7
|Велес Москва
|Макеев Евгений
|1
|Новосибирск
|Ларенц Вячеслав
|1
|Волга Ульяновск
|Воронин Евгений
|1
|Муром
|Бутаков Евгений
|1
|Чайка Песчанокопское
|Шахтиев Халид
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Чайка Песчанокопское - Ротор
Исход игры
Чайка Песчанокопское
24.5% (26)
Ничья
38.7% (41)
Ротор
36.8% (39)
Тотал 2.5
Больше
27.55% (27)
Меньше
72.45% (71)
Обе команды забьют
Да
63.27% (62)
Нет
36.73% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34% (36)
0:1 Ротор
13.2% (14)
1:0 Чайка Песчанокопское
13.2% (14)
1:2 Ротор
11.3% (12)
2:1 Чайка Песчанокопское
9.4% (10)
0:2 Ротор
4.7% (5)
0:0 Ничья
1.9% (2)
2:2 Ничья
1.9% (2)
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