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  4. Вторая лига А 2023-2024
Тур: 17.
Чайка Песчанокопское
 
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Ротор
Прогнозы 1
Чайка Песчанокопское 0% (0)
X 0% (0)
Ротор 100% (1)
Все прогнозы

История личных встреч

Чайка Песчанокопское
Ротор

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ВЛА
0:0
ВЛГ1
2:1
ВЛГ1
0:0
ВЛГ1
0:0
ПЛ
2:1
ВДЗЮ
2:0
ВДЗЮ
0:3

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

0.86
0.71

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4

Среднее время на гол

105
126

Бомбардиры внутри турнира

Чайка Песчанокопское
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Долгов Павел 7 0.44
Николаев Олег 3 0.19
Терехов Антон 2 0.13
Хохлачёв Александр 2 0.13
Зарыпбеков Эльдияр 2 0.13
Квеквескири Даур 2 (1) 0.13
Садов Дмитрий 1 0.06
Пивоваров Дмитрий 1 0.06
Детенышев Илья 1 0.06
Каверин Никита 1 0.06
Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арсентьев Даниил 4 0.25
Зуйков Сергей 3 0.19
Никитин Алексей 2 0.13
Магомедов Рашид 2 0.13
Гаджимурадов Рамазан 2 0.13
Дворецков Филипп 1 0.06
Агеев Михаил 1 0.06
Шмаков Иван 1 0.06
Прищепа Дмитрий 1 0.06

Карточки

Чайка Песчанокопское
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шахтиев Халид 0 1
Ивашин Андрей 0 1
Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Чайка Песчанокопское
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Ротор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
3
Чайка Песчанокопское
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Ротор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

10
10
Чайка Песчанокопское
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Ротор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
69% (11)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

15
13

Голы по времени матча

Забито

13
6
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
1
8%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
6
46%
2
33%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
2
15%
1
17%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
3
33%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
2
22%
76-90

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
2
20%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
1
10%
5
45%
61-75
3
30%
2
18%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Забито

23
17
8 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
3
13%
2
12%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
17%
2
12%
31-45
8
35%
3
18%
46-60
2
9%
7
41%
61-75
5
22%
3
18%
76-90

Пропущено

17
16
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
2
12%
1
6%
1-15
3
18%
3
19%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
3
18%
3
19%
46-60
3
18%
4
25%
61-75
2
12%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Чайка Песчанокопское
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Муром - Чайка Песчанокопское 1:2 Велес Москва - Чайка Песчанокопское 2:0 Чайка Песчанокопское - Спартак Кострома 1:2 Динамо Брянск - Чайка Песчанокопское 1:4
Чайка Песчанокопское - Волга Ульяновск 1:0 Краснодар-2 - Чайка Песчанокопское 2:0 Иртыш Омск - Чайка Песчанокопское 1:1 Ротор - Чайка Песчанокопское 0:0 Чайка Песчанокопское - Муром 1:3 Чайка Песчанокопское - Велес Москва 5:0 СКА-Ростов - Чайка Песчанокопское 2:1 Спартак Кострома - Чайка Песчанокопское 1:1 Чайка Песчанокопское - Динамо Брянск 1:2 Волга Ульяновск - Чайка Песчанокопское 1:2 Чайка Песчанокопское - Краснодар-2 1:1 Чайка Песчанокопское - Иртыш Омск 0:0 Чайка Песчанокопское - Уфа 2:1 Краснодар-2 - Чайка Песчанокопское 2:2 Динамо Махачкала - Чайка Песчанокопское 3:1 Биолог-Новокубанск - Чайка Песчанокопское 1:4
Ротор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ротор - Спартак Кострома 2:0 Динамо Брянск - Ротор 1:1 Динамо Владивосток - Ротор 1:0 Ротор - Волга Ульяновск 1:1
Краснодар-2 - Ротор 3:1 Ротор - Иртыш Омск 1:0 Ротор - Алания 1:0 Уфа - Ротор 3:0 Ротор - Велес Москва 4:2 Ротор - Легион Махачкала 3:0 Ротор - Чайка Песчанокопское 0:0 Спартак Кострома - Ротор 0:1 Ротор - Динамо Брянск 1:1 Астрахань - Ротор 0:1 Волга Ульяновск - Ротор 1:2 Ротор - Краснодар-2 1:2 Иртыш Омск - Ротор 1:0 Ротор - Уфа 1:1 Велес Москва - Ротор 0:0 Муром - Ротор 1:1

Результаты матчей

Чайка Песчанокопское
Ротор

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Чайка Песчанокопское
Ротор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
1
7
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
4
5
11
1.5
3
13
2
14
2.5
1
15
2
14
3.5
1
15
1
15
4.5

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар-2
 Заявка 15 8 4 3 24 - 18 28
2.
Уфа
 Заявка 15 7 3 5 20 - 9 24
3.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
4.
Муром
 Заявка 16 6 5 5 22 - 21 23
5.
Волга Ульяновск
 Заявка 16 6 4 6 14 - 16 22
6.
Велес Москва
 Заявка 16 6 4 6 14 - 19 22
7.
Ротор
 Заявка 16 5 7 4 17 - 17 22
8.
Иртыш Омск
 Заявка 16 5 5 6 13 - 13 20
9.
Динамо Брянск
 Заявка 16 5 3 8 15 - 21 18
10.
Спартак Кострома
 Заявка 16 3 4 9 13 - 22 13

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 16 9 4 3 20 - 13 31
2.
Родина-2 Москва
 16 8 5 3 14 - 10 29
3.
Авангард Курск
 16 7 3 6 25 - 16 24
4.
Челябинск
 16 6 5 5 18 - 15 23
5.
Металлург Липецк
 16 6 5 5 15 - 20 23
6.
Текстильщик
 16 5 7 4 20 - 15 22
7.
Амкар Пермь
 16 5 6 5 18 - 15 21
8.
Форте
 16 6 2 8 21 - 26 20
9.
Чертаново
 16 4 7 5 19 - 16 19
10.
Салют
 16 1 2 13 14 - 38 5

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уфа
 Заявка 7 5 1 1 12 - 3 16
2.
Велес Москва
 Заявка 7 4 3 0 9 - 2 15
3.
Краснодар-2
 Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
4.
Ротор
 Заявка 8 3 4 1 11 - 7 13
5.
Муром
 Заявка 9 4 1 4 11 - 14 13
6.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 8 3 2 3 12 - 9 11
7.
Динамо Брянск
 Заявка 8 3 2 3 6 - 8 11
8.
Волга Ульяновск
 Заявка 8 3 2 3 7 - 9 11
9.
Иртыш Омск
 Заявка 8 2 3 3 5 - 7 9
10.
Спартак Кострома
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Родина-2 Москва
 8 6 1 1 11 - 4 19
2.
Новосибирск
 8 6 1 1 12 - 6 19
3.
Форте
 8 5 1 2 13 - 9 16
4.
Челябинск
 8 5 1 2 12 - 8 16
5.
Текстильщик
 8 4 3 1 14 - 5 15
6.
Чертаново
 8 3 4 1 13 - 4 13
7.
Металлург Липецк
 8 3 4 1 7 - 6 13
8.
Авангард Курск
 8 3 3 2 17 - 9 12
9.
Амкар Пермь
 8 2 4 2 8 - 5 10
10.
Салют
 8 1 1 6 7 - 14 4

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар-2
 Заявка 7 4 2 1 10 - 9 14
2.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 8 3 3 2 10 - 9 12
3.
Иртыш Омск
 Заявка 8 3 2 3 8 - 6 11
4.
Волга Ульяновск
 Заявка 8 3 2 3 7 - 7 11
5.
Муром
 Заявка 7 2 4 1 11 - 7 10
6.
Ротор
 Заявка 8 2 3 3 6 - 10 9
7.
Уфа
 Заявка 8 2 2 4 8 - 6 8
8.
Динамо Брянск
 Заявка 8 2 1 5 9 - 13 7
9.
Велес Москва
 Заявка 9 2 1 6 5 - 17 7
10.
Спартак Кострома
 Заявка 8 1 2 5 5 - 11 5

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Авангард Курск
 8 4 0 4 8 - 7 12
2.
Новосибирск
 8 3 3 2 8 - 7 12
3.
Амкар Пермь
 8 3 2 3 10 - 10 11
4.
Металлург Липецк
 8 3 1 4 8 - 14 10
5.
Родина-2 Москва
 8 2 4 2 3 - 6 10
6.
Челябинск
 8 1 4 3 6 - 7 7
7.
Текстильщик
 8 1 4 3 6 - 10 7
8.
Чертаново
 8 1 3 4 6 - 12 6
9.
Форте
 8 1 1 6 8 - 17 4
10.
Салют
 8 0 1 7 7 - 24 1

Топ бомбардиров
Муром Азявин Илья 8
Чайка Песчанокопское Долгов Павел 7
Муром Агуреев Даниил 7
Форте Лаврищев Дмитрий 7
Краснодар-2 Муллин Камиль 5
Весь список

Топ нарушителей
Велес Москва Макеев Евгений 1
Новосибирск Ларенц Вячеслав 1
Волга Ульяновск Воронин Евгений 1
Муром Бутаков Евгений 1
Чайка Песчанокопское Шахтиев Халид 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Чайка Песчанокопское - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 ноября 2023, осталось 1 день 16 часов 13 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 1
    Чайка Песчанокопское 0% (0)
    X 0% (0)
    Ротор 100% (1)
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    Прогнозы на матч Чайка Песчанокопское - Ротор

    Исход игры
    Чайка Песчанокопское
    25% (1)
    Ничья
    25% (1)
    Ротор
    50% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (1)
    Меньше
    50% (1)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (2)
    Нет
    0% (0)
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