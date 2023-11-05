Бираги с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Локателли отработал в обороне и головой выбил мяч в аут.

Барак при развитии атаки по центру выполнил заброс в центр штрафной площади на ход Бельтрану, Лукас под давлением соперника оказался на газоне, Даниэле Киффи показал, что никакого пенальти не будет.

Раньери попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Маккенни грамотно отработал в обороне и перехватил мяч.

Костич на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Гонсалеса. "Фиорентина" заработала довольно опасный стандарт.

Бираги со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Ювентуса" решили не рисковать и выбили мяч на угловой.

Бираги теперь уже с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Маккенни грамотно сыграл в обороне и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

Гонсалес по правой половине поля вошёл в штрафную площадь и на исполнение пробил под левый угол ворот, мяч полетел очень слабо, Щесны без проблем поймал мяч.

16' "Ювентус" довольно быстро переключился на игру по счёту, что команда Массимилиано Аллегри конечно же умеет делать очень неплохо.

15' Рабио на этот раз получил по ногам в центре поля. Никак пока что у "Фиорентины" не получается найти свою игру в этом противостоянии.

14' Раньери в центре поля нарушил правила против Кина. Довольно много мелких фолов у нас на старте матча.

13' Барак пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

12' Паризи в центре поля нарушил правила против Костича. "Ювентус" быстро разыграл стандарт и продолжил давление на ворота соперника.

11' Свой первый мяч в Серии А забил Фабио Миретти, так что для молодого полузащитника "Ювентуса" этот матч уже будет запоминающимся.

10' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Миретти!!! Рабио из центра поля выполнил передачу на ход Костичу по левому флангу, Паризи ошибся при позиционной игре, далее Филип убежал к боковой линии штрафной площади и выполнил прострел к центру линии вратарской, Миретти удачно набежал на мяч и в касание точно пробил в под левую штангу.