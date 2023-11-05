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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Чиффи Даниэле
Фиорентина
0:1
Первый тайм: 23'
Ювентус
0'
0:1
10' Гол
Миретти Фабио

Ход матча

10'
0:1
Миретти Фабио
(Костич Филип)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 136
Фиорентина 8.8% (12)
X 18.4% (25)
Ювентус 72.8% (99)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Терраччиано
Пьетро
65
Паризи
Фабьяно
28
Мартинес
Лукас
II
16
Раньери
Лука
3
Бираги
Кристиано
6
Мело
Артур
38
Мандрагора
Роландо
10
Гонсалес
Николас
72
Барак
Антонин
99
Куаме
Кристиан
9
Бельтран
Лукас
1
Щесны
Войцех
4
Гатти
Федерико
3
Бремер
Глейсон
24
Ругани
Даниэле
16
Маккенни
Уэстон
20
Миретти
Фабио
5
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
11
Костич
Филип
7
Кьеза
Федерико
18
Кин
Мойзе
Фиорентина
4-2-3-1
Ювентус
3-5-2

История личных встреч

Фиорентина
Ювентус

13 матчей

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.5%
69.2%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

24 матча

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 15 побед

37 матчей

16.2%
27%
56.8%
6 побед 10 ничьих 21 победа

Первый тайм

13.5%
43.2%
43.3%
5 побед 16 ничьих 16 побед

Второй тайм

18.9%
40.5%
40.6%
7 побед 15 ничьих 15 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:1
СA
2:0
К
2:0
К
0:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:3
СA
3:0
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:3
СA
0:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
3:1
СA
3:2
К
0:3
К
1:2
СA
0:0
ЛЕ
0:1
ЛЕ
1:1
СA
1:0
СA
4:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
0:5
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:3

Голы

Всего голов

13
17

Голов в среднем за матч

0.72
0.89

Среднее время на гол

124
100

Всего голов

30
25

Голов в среднем за матч

1.58
1.39

Среднее время на гол

57
64

Всего голов

43
42

Голов в среднем за матч

1.16
1.14

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 70%
Меньше 30%
11
16
Больше 43%
Меньше 57%
21
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

77
79

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Николас 5 0.45
Бонавентура Джакомо 4 0.36
Мартинес Лукас II 2 0.18
Дункан Альфред 1 0.09
Бираги Кристиано 1 0.09
Мандрагора Роландо 1 0.09
Нзола М'Бала 1 0.09
Брекало Йосип 1 0.09
Куаме Кристиан 1 0.09
Мело Артур 0 0
Бельтран Лукас 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 4 (1) 0.36
Кьеза Федерико 4 0.36
Милик Аркадиуш 2 0.18
Рабио Адриен 1 0.09
Локателли Мануэль 1 0.09
Камбьясо Андреа 1 0.09
Данило Луис 1 0.09
Гатти Федерико 1 0.09
Миретти Фабио 1 0.09
Костич Филип 0 0
Маккенни Уэстон 0 0
Веа Тимоти 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Айлинг Самуэль 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонавентура Джакомо 3 0
Раньери Лука 3 0
Мартинес Лукас II 2 0
Миленкович Никола 2 0
Паризи Фабьяно 2 0
Итальяно Виченцо 1 0
Бираги Кристиано 1 0
Терраччиано Пьетро 1 0
Дункан Альфред 1 0
Мандрагора Роландо 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Бельтран Лукас 1 0
Инфантино Джино 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 4 0
Данило Луис 3 0
Локателли Мануэль 3 0
Гатти Федерико 3 0
Влахович Душан 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Миретти Фабио 2 0
Алекс Сандро 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Кин Мойзе 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Веа Тимоти 1 0
Бремер Глейсон 1 0
Массимилиано Аллегри 1 0
Йылдыз Кенан 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ювентус
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
2
Фиорентина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Ювентус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

10
8
Фиорентина
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Ювентус
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

12
10

Голы по времени матча

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
29%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
3
38%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
3
43%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Забито

10
8
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
3
30%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Пропущено

8
2
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

17
16
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
5
29%
29%
2
13%
1-15
2
12%
3
19%
16-30
4
24%
1
6%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
4
24%
5
31%
76-90

Пропущено

15
6
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
4
27%
2
33%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
3
20%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2 Наполи - Фиорентина 1:3
Фиорентина - Ференцварош 2:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Генк - Фиорентина 2:2 Фиорентина - Аталанта 3:2 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Дженоа - Фиорентина 1:4 Фиорентина - ОФИ 1:1 Фиорентина - Сестри Леванте 7:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Гроссето - Фиорентина 0:4
Ювентус
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ювентус - Верона 1:0 Милан - Ювентус 0:1 Ювентус - Торино 2:0 Аталанта - Ювентус 0:0
Ювентус - Лечче 1:0 Сассуоло - Ювентус 4:2 Ювентус - Лацио 3:1 Эмполи - Ювентус 0:2 Ювентус - Болонья 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Ювентус - Аталанта 0:0 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Ювентус - Милан 2:2 Удинезе - Ювентус 0:1 Ювентус - Милан 0:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Севилья - Ювентус 2:1 Ювентус - Кремонезе 2:0 Ювентус - Севилья 1:1 Аталанта - Ювентус 0:2

Результаты матчей

Фиорентина
Ювентус

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
3
2
2
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
3
2
2
4
2.5
1
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
6
4
1.5
5
5
4
6
2.5
2
8
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 27 - 6 28
2.
Ювентус
 1:0 Заявка 11 8 2 1 17 - 6 26
3.
Милан
 Заявка 11 7 1 3 18 - 12 22
4.
Наполи
 Заявка 11 6 3 2 24 - 12 21
5.
Аталанта
 Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
6.
Болонья
 Заявка 11 4 6 1 12 - 8 18
7.
Рома
 Заявка 11 5 2 4 22 - 14 17
8.
Фиорентина
 0:1 Заявка 11 5 2 4 18 - 15 17
9.
Лацио
 Заявка 11 5 1 5 13 - 13 16
10.
Монца
 Заявка 11 4 4 3 12 - 10 16
11.
Лечче
 Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
12.
Фрозиноне
 Заявка 10 3 3 4 15 - 17 12
13.
Торино
 Заявка 10 3 3 4 7 - 12 12
14.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 17 11
15.
Дженоа
 Заявка 11 3 2 6 12 - 16 11
16.
Удинезе
 Заявка 11 1 7 3 7 - 14 10
17.
Кальяри
 Заявка 11 2 3 6 11 - 22 9
18.
Верона
 Заявка 11 2 2 7 7 - 15 8
19.
Эмполи
 Заявка 10 2 1 7 3 - 19 7
20.
Салернитана
 Заявка 11 0 4 7 6 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 1:0 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
3.
Рома
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
4.
Болонья
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Аталанта
 Заявка 5 3 1 1 8 - 2 10
6.
Лацио
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7.
Фрозиноне
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
8.
Лечче
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
9.
Милан
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
10.
Монца
 Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
11.
Наполи
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
12.
Фиорентина
 0:1 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
13.
Дженоа
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
14.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
15.
Кальяри
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
16.
Торино
 Заявка 5 1 3 1 2 - 4 6
17.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18.
Эмполи
 Заявка 6 1 1 4 1 - 7 4
19.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 3 3 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
2.
Наполи
 Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
3.
Ювентус
 1:0 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
4.
Милан
 Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
5.
Фиорентина
 0:1 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Аталанта
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
7.
Монца
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
8.
Удинезе
 Заявка 6 1 4 1 4 - 6 7
9.
Торино
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
10.
Лацио
 Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
11.
Болонья
 Заявка 5 0 5 0 4 - 4 5
12.
Сассуоло
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
13.
Рома
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
14.
Верона
 Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
15.
Дженоа
 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
16.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 2 - 12 3
17.
Лечче
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
19.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Салернитана
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 12 (1)
Милан Жиру Оливье 6 (3)
Рома Лукаку Ромелу 6
Наполи Осимхен Виктор 6
Наполи Политано Маттео 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Кабаселе Кристиан 5
Рома Паредес Леандро 5
Дженоа Бани Маттиа 5
Салернитана Дьомбер Норберт 5
Милан Эрнандес Тео 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    Гонсалес по правой половине поля вошёл в штрафную площадь и на исполнение пробил под левый угол ворот, мяч полетел очень слабо, Щесны без проблем поймал мяч. 
  • Угловой
    22'
    Бираги теперь уже с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Маккенни грамотно сыграл в обороне и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 21'
    Бираги со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Ювентуса" решили не рисковать и выбили мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Костич на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Гонсалеса. "Фиорентина" заработала довольно опасный стандарт. 
  • 19'
    Раньери попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Маккенни грамотно отработал в обороне и перехватил мяч. 
  • Судья
    18'
    Барак при развитии атаки по центру выполнил заброс в центр штрафной площади на ход Бельтрану, Лукас под давлением соперника оказался на газоне, Даниэле Киффи показал, что никакого пенальти не будет. 
  • 17'
    Бираги с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Локателли отработал в обороне и головой выбил мяч в аут. 
  • 16'
    "Ювентус" довольно быстро переключился на игру по счёту, что команда Массимилиано Аллегри конечно же умеет делать очень неплохо. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Рабио на этот раз получил по ногам в центре поля. Никак пока что у "Фиорентины" не получается найти свою игру в этом противостоянии. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Раньери в центре поля нарушил правила против Кина. Довольно много мелких фолов у нас на старте матча. 
  • 13'
    Барак пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Паризи в центре поля нарушил правила против Костича. "Ювентус" быстро разыграл стандарт и продолжил давление на ворота соперника. 
  • 11'
    Свой первый мяч в Серии А забил Фабио Миретти, так что для молодого полузащитника "Ювентуса" этот матч уже будет запоминающимся. 
  • Описание гола
    10'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Миретти!!! Рабио из центра поля выполнил передачу на ход Костичу по левому флангу, Паризи ошибся при позиционной игре, далее Филип убежал к боковой линии штрафной площади и выполнил прострел к центру линии вратарской, Миретти удачно набежал на мяч и в касание точно пробил в под левую штангу. 
  • Угловой
    9'
    Бираги с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, гости выбили мяч к радиусу штрафной площади, Артур был первым на подборе и в касание пробил в левый угол ворот, мяч улетел сильно в сторону от цели. 
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    • 8'
      Бираги при развитии атаки по левому флангу отыгрался с Бараком, а затем Кристиано выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Ругани и ушёл на угловой. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Артур теперь уже в центре поля нарушил правила против Рабио. Игроки "Ювентуса" на этот раз быстро разыграли стандарт. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Артур в центре поля нарушил правила против Миретти. Игроки "Ювентуса" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 5'
      Куаме при развитии атаки по левому флангу отыгрался с Бираги и выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Ювентуса" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Локателли в центре поля нарушил правила против Куаме. Сам Кристиан быстро разыграл стандарт. 
    • 3'
      Бакар получил неплохую передачу на ход по левому флангу, но Бремер грамотно накрыл Антонина и не позволил развить атаку сопернику. 
    • 2'
      Достаточно спокойно начинается наша игра, пока что команды присматриваются друг к другу и не форсируют события на поле. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас будет ждать очень интересный матч во Флоренции, "Фиорентина" очень сильно настроена на это противостояние после двух поражений подряд. Но, "Ювентус" также находится в неплохой форме и наверняка попытается продлить победную серию до четвёртой игры подряд. 
    • До матча
    • Главным арбитром на этот матч назначен Даниэле Киффи из Падуи. Помогать ему на бровках будут Марко Скатральи и Андреа Дзингарелли. Резервным арбитром на этот матч назначен Джованни Айрольди из Мольфетты. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на одном из главных матчей 11 тура Серии А между "Фиорентиной" из Флоренции и туринским "Ювентусом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
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    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фиорентина 0:1 Ювентус

    Исход игры
    Фиорентина
    8.8% (12)
    Ничья
    18.2% (25)
    Ювентус
    73% (100)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.97% (69)
    Меньше
    41.03% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    74.36% (87)
    Нет
    25.64% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    43.1% (59)
    0:1 Ювентус
    18.2% (25)
    1:1 Ничья
    13.1% (18)
    2:1 Фиорентина
    5.1% (7)
    0:2 Ювентус
    2.2% (3)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
    0:0 Ничья
    1.5% (2)
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