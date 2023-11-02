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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Чиффи Даниэле
Фиорентина
 
Позже
Ювентус
Прогнозы 44
Фиорентина 2.3% (1)
X 15.9% (7)
Ювентус 81.8% (36)
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Фиорентина
Ничья
Ювентус
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Фиорентина
Ювентус

История личных встреч

Фиорентина
Ювентус

13 матчей

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.5%
69.2%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

24 матча

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 15 побед

37 матчей

16.2%
27%
56.8%
6 побед 10 ничьих 21 победа

Первый тайм

13.5%
43.2%
43.3%
5 побед 16 ничьих 16 побед

Второй тайм

18.9%
40.5%
40.6%
7 побед 15 ничьих 15 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:1
СA
2:0
К
2:0
К
0:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:3
СA
3:0
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:3
СA
0:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
3:1
СA
3:2
К
0:3
К
1:2
СA
0:0
ЛЕ
0:1
ЛЕ
1:1
СA
1:0
СA
4:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
0:5
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:3

Голы

Всего голов

13
17

Голов в среднем за матч

0.72
0.89

Среднее время на гол

124
100

Всего голов

30
25

Голов в среднем за матч

1.58
1.39

Среднее время на гол

57
64

Всего голов

43
42

Голов в среднем за матч

1.16
1.14

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 70%
Меньше 30%
11
16
Больше 43%
Меньше 57%
21
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

77
79

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Николас 5 0.5
Бонавентура Джакомо 4 0.4
Мартинес Лукас II 2 0.2
Дункан Альфред 1 0.1
Бираги Кристиано 1 0.1
Мандрагора Роландо 1 0.1
Нзола М'Бала 1 0.1
Брекало Йосип 1 0.1
Куаме Кристиан 1 0.1
Мело Артур 0 0
Бельтран Лукас 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 4 (1) 0.4
Кьеза Федерико 4 0.4
Милик Аркадиуш 2 0.2
Рабио Адриен 1 0.1
Локателли Мануэль 1 0.1
Камбьясо Андреа 1 0.1
Данило Луис 1 0.1
Гатти Федерико 1 0.1
Костич Филип 0 0
Маккенни Уэстон 0 0
Веа Тимоти 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Айлинг Самуэль 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонавентура Джакомо 3 0
Раньери Лука 3 0
Мартинес Лукас II 2 0
Миленкович Никола 2 0
Паризи Фабьяно 2 0
Итальяно Виченцо 1 0
Бираги Кристиано 1 0
Терраччиано Пьетро 1 0
Дункан Альфред 1 0
Мандрагора Роландо 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Бельтран Лукас 1 0
Инфантино Джино 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 4 0
Данило Луис 3 0
Локателли Мануэль 3 0
Гатти Федерико 3 0
Влахович Душан 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Миретти Фабио 2 0
Алекс Сандро 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Кин Мойзе 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Веа Тимоти 1 0
Бремер Глейсон 1 0
Массимилиано Аллегри 1 0
Йылдыз Кенан 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ювентус
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
2
Фиорентина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Ювентус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

10
8
Фиорентина
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Ювентус
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

12
10

Голы по времени матча

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
29%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
3
38%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
3
43%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Забито

10
8
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
3
30%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Пропущено

8
2
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

17
16
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
5
29%
29%
2
13%
1-15
2
12%
3
19%
16-30
4
24%
1
6%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
4
24%
5
31%
76-90

Пропущено

15
6
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
4
27%
2
33%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
3
20%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2 Наполи - Фиорентина 1:3
Фиорентина - Ференцварош 2:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Генк - Фиорентина 2:2 Фиорентина - Аталанта 3:2 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Дженоа - Фиорентина 1:4 Фиорентина - ОФИ 1:1 Фиорентина - Сестри Леванте 7:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Гроссето - Фиорентина 0:4
Ювентус
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ювентус - Верона 1:0 Милан - Ювентус 0:1 Ювентус - Торино 2:0 Аталанта - Ювентус 0:0
Ювентус - Лечче 1:0 Сассуоло - Ювентус 4:2 Ювентус - Лацио 3:1 Эмполи - Ювентус 0:2 Ювентус - Болонья 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Ювентус - Аталанта 0:0 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Ювентус - Милан 2:2 Удинезе - Ювентус 0:1 Ювентус - Милан 0:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Севилья - Ювентус 2:1 Ювентус - Кремонезе 2:0 Ювентус - Севилья 1:1 Аталанта - Ювентус 0:2

Результаты матчей

Фиорентина
Ювентус

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
3
2
2
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
3
2
2
4
2.5
1
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
6
4
1.5
5
5
4
6
2.5
2
8
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 5 25
2.
Ювентус
 Заявка 10 7 2 1 16 - 6 23
3.
Милан
 Заявка 10 7 1 2 18 - 11 22
4.
Аталанта
 Заявка 10 6 1 3 18 - 8 19
5.
Наполи
 Заявка 10 5 3 2 22 - 12 18
6.
Фиорентина
 Заявка 10 5 2 3 18 - 14 17
7.
Лацио
 Заявка 10 5 1 4 13 - 12 16
8.
Болонья
 Заявка 10 3 6 1 11 - 8 15
9.
Рома
 Заявка 10 4 2 4 20 - 13 14
10.
Монца
 Заявка 10 3 4 3 9 - 9 13
11.
Лечче
 Заявка 10 3 4 3 10 - 12 13
12.
Фрозиноне
 Заявка 10 3 3 4 15 - 17 12
13.
Торино
 Заявка 10 3 3 4 7 - 12 12
14.
Дженоа
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
15.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 17 11
16.
Верона
 Заявка 10 2 2 6 6 - 12 8
17.
Эмполи
 Заявка 10 2 1 7 3 - 19 7
18.
Удинезе
 Заявка 10 0 7 3 6 - 14 7
19.
Кальяри
 Заявка 10 1 3 6 9 - 21 6
20.
Салернитана
 Заявка 10 0 4 6 6 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
3.
Аталанта
 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
4.
Рома
 Заявка 5 3 1 1 13 - 4 10
5.
Лацио
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Болонья
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7.
Фрозиноне
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
8.
Лечче
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
9.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
10.
Монца
 Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
11.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
12.
Наполи
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
13.
Дженоа
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
14.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
15.
Торино
 Заявка 5 1 3 1 2 - 4 6
16.
Верона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Кальяри
 Заявка 5 1 1 3 6 - 12 4
18.
Эмполи
 Заявка 6 1 1 4 1 - 7 4
19.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
20.
Салернитана
 Заявка 5 0 3 2 4 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
2.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 10 - 0 12
3.
Наполи
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
4.
Ювентус
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Аталанта
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
7.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
8.
Торино
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
9.
Болонья
 Заявка 5 0 5 0 4 - 4 5
10.
Сассуоло
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
11.
Рома
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
12.
Дженоа
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Монца
 Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
14.
Удинезе
 Заявка 5 0 4 1 3 - 6 4
15.
Верона
 Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
16.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 2 - 12 3
17.
Лечче
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
19.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Салернитана
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 11 (1)
Милан Жиру Оливье 6 (3)
Наполи Осимхен Виктор 6
Наполи Политано Маттео 5 (3)
Фиорентина Гонсалес Николас 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 5
Дженоа Бани Маттиа 5
Салернитана Дьомбер Норберт 5
Милан Эрнандес Тео 5
Эмполи Мале Юссеф 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 ноября 2023, осталось 2 дня 15 часов 1 минуту.

    Главный судья: Чиффи Даниэле

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 25 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 44
    Фиорентина 2.3% (1)
    X 15.9% (7)
    Ювентус 81.8% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фиорентина
    Ничья
    Ювентус
    2.95
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    3.40
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    2.60
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    Прогнозы на матч Фиорентина - Ювентус

    Исход игры
    Фиорентина
    2.3% (1)
    Ничья
    15.9% (7)
    Ювентус
    81.8% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.14% (25)
    Меньше
    41.86% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    67.44% (29)
    Нет
    32.56% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    47.7% (21)
    0:1 Ювентус
    29.5% (13)
    1:1 Ничья
    9.1% (4)
    2:2 Ничья
    4.5% (2)
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    Фиорентина
    Ювентус
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