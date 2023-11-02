Тур: 11. Стадион: Артемио Франки. Главный судья: Чиффи Даниэле
Позже
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фиорентина
Ювентус
13 матчей
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.5%
69.2%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед
24 матча
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа
Первый тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 15 побед
37 матчей
16.2%
27%
56.8%
6 побед 10 ничьих 21 победа
Первый тайм
13.5%
43.2%
43.3%
5 побед 16 ничьих 16 побед
Второй тайм
18.9%
40.5%
40.6%
7 побед 15 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
17
Голов в среднем за матч
0.72
0.89
Среднее время на гол
124
100
Всего голов
30
25
Голов в среднем за матч
1.58
1.39
Среднее время на гол
57
64
Всего голов
43
42
Голов в среднем за матч
1.16
1.14
Тотал матчей
2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 70%
Меньше 30%
11
16
Больше 43%
Меньше 57%
21
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
77
79
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Николас
|5
|0.5
|Бонавентура Джакомо
|4
|0.4
|Мартинес Лукас II
|2
|0.2
|Дункан Альфред
|1
|0.1
|Бираги Кристиано
|1
|0.1
|Мандрагора Роландо
|1
|0.1
|Нзола М'Бала
|1
|0.1
|Брекало Йосип
|1
|0.1
|Куаме Кристиан
|1
|0.1
|Мело Артур
|0
|0
|Бельтран Лукас
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|4 (1)
|0.4
|Кьеза Федерико
|4
|0.4
|Милик Аркадиуш
|2
|0.2
|Рабио Адриен
|1
|0.1
|Локателли Мануэль
|1
|0.1
|Камбьясо Андреа
|1
|0.1
|Данило Луис
|1
|0.1
|Гатти Федерико
|1
|0.1
|Костич Филип
|0
|0
|Маккенни Уэстон
|0
|0
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фаджоли Николо
|0
|0
|Айлинг Самуэль
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|Раньери Лука
|3
|0
|Мартинес Лукас II
|2
|0
|Миленкович Никола
|2
|0
|Паризи Фабьяно
|2
|0
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|Бираги Кристиано
|1
|0
|Терраччиано Пьетро
|1
|0
|Дункан Альфред
|1
|0
|Мандрагора Роландо
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Бельтран Лукас
|1
|0
|Инфантино Джино
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рабио Адриен
|4
|0
|Данило Луис
|3
|0
|Локателли Мануэль
|3
|0
|Гатти Федерико
|3
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Камбьясо Андреа
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Ругани Даниэле
|1
|0
|Кин Мойзе
|1
|0
|Кьеза Федерико
|1
|0
|Маккенни Уэстон
|1
|0
|Веа Тимоти
|1
|0
|Бремер Глейсон
|1
|0
|Массимилиано Аллегри
|1
|0
|Йылдыз Кенан
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ювентус
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
2
Фиорентина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Ювентус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
10
8
Фиорентина
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Ювентус
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
12
10
Голы по времени матча
Забито
7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
29%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
3
43%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Забито
10
8
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
3
30%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
2
20%
2
25%
76-90
Пропущено
8
2
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
17
16
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
5
29%
29%
2
13%
1-15
2
12%
3
19%
16-30
4
24%
1
6%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
4
24%
5
31%
76-90
Пропущено
15
6
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
4
27%
2
33%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
3
20%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2 Наполи - Фиорентина 1:3
Фиорентина - Ференцварош 2:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Генк - Фиорентина 2:2 Фиорентина - Аталанта 3:2 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Дженоа - Фиорентина 1:4 Фиорентина - ОФИ 1:1 Фиорентина - Сестри Леванте 7:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Гроссето - Фиорентина 0:4
Ювентус
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ювентус - Верона 1:0 Милан - Ювентус 0:1 Ювентус - Торино 2:0 Аталанта - Ювентус 0:0
Ювентус - Лечче 1:0 Сассуоло - Ювентус 4:2 Ювентус - Лацио 3:1 Эмполи - Ювентус 0:2 Ювентус - Болонья 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Ювентус - Аталанта 0:0 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Ювентус - Милан 2:2 Удинезе - Ювентус 0:1 Ювентус - Милан 0:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Севилья - Ювентус 2:1 Ювентус - Кремонезе 2:0 Ювентус - Севилья 1:1 Аталанта - Ювентус 0:2
Результаты матчей
Фиорентина
Ювентус
Точный счет
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Ювентус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
23
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
33
32
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
64
55
46
28
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 5
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 6
|23
|3.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 11
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 8
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|22 - 12
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 12
|16
|8.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 8
|15
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|20 - 13
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 17
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 12
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|15.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 12
|8
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|3 - 19
|7
|18.
|Заявка
|10
|0
|7
|3
|6 - 14
|7
|19.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 21
|6
|20.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|6 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 0
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|9.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|15.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|2 - 4
|6
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 7
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|4 - 4
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 6
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 12
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
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|6
|Наполи
|Политано Маттео
|5 (3)
|Фиорентина
|Гонсалес Николас
|5 (1)
|Рома
|Паредес Леандро
|5
|Дженоа
|Бани Маттиа
|5
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|5
|Милан
|Эрнандес Тео
|5
|Эмполи
|Мале Юссеф
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Фиорентина - Ювентус
Исход игры
Фиорентина
2.3% (1)
Ничья
15.9% (7)
Ювентус
81.8% (36)
Тотал 2.5
Больше
58.14% (25)
Меньше
41.86% (18)
Обе команды забьют
Да
67.44% (29)
Нет
32.56% (14)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
47.7% (21)
0:1 Ювентус
29.5% (13)
1:1 Ничья
9.1% (4)
2:2 Ничья
4.5% (2)
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