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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Гуида Марко
Кальяри
0:0
Первый тайм: 5'
Дженоа
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 115
Кальяри 33.9% (39)
X 50.4% (58)
Дженоа 15.7% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Кальяри
Ничья
Дженоа
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Доссена
Альберто
27
Ауджелло
Томмазо
21
Янкто
Якуб
16
Прати
Маттео
29
Макумбу
Антуан
5
Манкозу
Марко
19
Ористанио
Гаэтано
77
Лувумбо
Зито
1
Мартинес
Хосеп
4
Де
Винтер
Кони
5
Дрэгушин
Раду
22
Васкес
Хоан
20
Сабелли
Стефано
32
Френдруп
Мортен
47
Бадель
Милан
8
Стротман
Кевин
3
Аарон
Мартин
17
Малиновский
Руслан
11
Гудмундссон
Альберт
Кальяри
4-3-1-2
Дженоа
3-5-2

История личных встреч

Кальяри
Дженоа

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

29 матчей

34.5%
13.8%
51.7%
10 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

24.1%
48.3%
27.6%
7 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

31%
31%
38%
9 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

СB
0:0
СB
0:0
СA
1:0
СA
2:3
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:3
СA
4:1
СA
3:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
5:3
СA
3:2
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:1

Голы

Всего голов

25
11

Голов в среднем за матч

1.67
0.79

Среднее время на гол

54
114

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.64
1.13

Среднее время на гол

54
79

Всего голов

48
28

Голов в среднем за матч

1.66
0.97

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

54
93

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лувумбо Зито 3 0.3
Паволетти Леонардо 2 0.2
Виола Николас 1 0.1
Нандес Найтан 1 (1) 0.1
Макумбу Антуан 1 0.1
Ористанио Гаэтано 1 0.1
Янкто Якуб 0 0
Ветеска Матеуш 0 0
Шомуродов Элдор 0 0
Доссена Альберто 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 4 0.4
Ретеги Матео 3 0.3
Торсби Мортен 1 0.1
Бани Маттиа 1 0.1
Бираски Давиде 1 0.1
Мессиас Жуниор 1 0.1
Френдруп Мортен 0 0
Стротман Кевин 0 0
Малиновский Руслан 0 0
Де Винтер Кони 0 0
Дрэгушин Раду 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветеска Матеуш 2 1
Паволетти Леонардо 2 0
Дейола Алессандро 2 0
Дзаппа Габриэле 2 0
Макумбу Антуан 2 0
Лувумбо Зито 2 0
Прати Маттео 2 0
Сулемана Ибрахим 2 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Клаудио Раньери 1 0
Оберт Адам 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бани Маттиа 5 0
Де Винтер Кони 4 0
Мартинес Хосеп 2 1
Малиновский Руслан 3 0
Ретеги Матео 3 0
Аарон Мартин 1 1
Джилардино Альберто 2 0
Стротман Кевин 2 0
Бадель Милан 2 0
Френдруп Мортен 2 0
Сабелли Стефано 1 0
Торсби Мортен 1 0
Гудмундссон Альберт 1 0

Результаты матчей

Кальяри
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Дженоа
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
3
Кальяри
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Дженоа
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

2
7
Кальяри
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Дженоа
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

4
10

Голы по времени матча

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
1
25%
76-90

Пропущено

12
5
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
5
42%
1
20%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
1
13%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
63%
3
38%
76-90

Забито

10
12
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
6
60%
2
17%
76-90

Пропущено

20
13
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
5%
2
15%
1-15
5
25%
2
15%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
5
25%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
25%
6
46%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Удинезе - Кальяри 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Салернитана - Кальяри 2:2 Кальяри - Рома 1:4
Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Милан 1:3 Аталанта - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:0 Болонья - Кальяри 2:1 Кальяри - Интер Милан 0:2 Торино - Кальяри 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Брест - Кальяри 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Кальяри - Ювентус (до 23 лет) 3:0 Кальяри - Рома (до 19 лет) 4:1 Ольбия - Кальяри 0:2 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Парма - Кальяри 0:0
Дженоа
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дженоа - Реджана 2:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Аталанта - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:1
Удинезе - Дженоа 2:2 Дженоа - Рома 4:1 Лечче - Дженоа 1:0 Дженоа - Наполи 2:2 Торино - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 1:4 Дженоа - Модена 4:3 Кремонезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Монако 1:0 Дженоа - Венеция 1:4 Дженоа - Бари 4:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Дженоа - Асколи 2:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Читтаделла - Дженоа 0:1

Результаты матчей

Кальяри
Дженоа

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
6
4
2
8
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9
1
9
3.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 27 - 6 28
2.
Ювентус
 Заявка 10 7 2 1 16 - 6 23
3.
Милан
 Заявка 11 7 1 3 18 - 12 22
4.
Наполи
 Заявка 11 6 3 2 24 - 12 21
5.
Аталанта
 Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
6.
Болонья
 Заявка 11 4 6 1 12 - 8 18
7.
Фиорентина
 Заявка 10 5 2 3 18 - 14 17
8.
Лацио
 Заявка 11 5 1 5 13 - 13 16
9.
Монца
 Заявка 11 4 4 3 12 - 10 16
10.
Рома
 Заявка 10 4 2 4 20 - 13 14
11.
Лечче
 Заявка 10 3 4 3 10 - 12 13
12.
Фрозиноне
 Заявка 10 3 3 4 15 - 17 12
13.
Торино
 Заявка 10 3 3 4 7 - 12 12
14.
Дженоа
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
15.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 17 11
16.
Удинезе
 Заявка 11 1 7 3 7 - 14 10
17.
Верона
 Заявка 11 2 2 7 7 - 15 8
18.
Эмполи
 Заявка 10 2 1 7 3 - 19 7
19.
Кальяри
 Заявка 10 1 3 6 9 - 21 6
20.
Салернитана
 Заявка 11 0 4 7 6 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
3.
Болонья
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Рома
 Заявка 5 3 1 1 13 - 4 10
5.
Аталанта
 Заявка 5 3 1 1 8 - 2 10
6.
Лацио
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7.
Фрозиноне
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
8.
Лечче
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
9.
Милан
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
10.
Монца
 Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
11.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
12.
Наполи
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
13.
Дженоа
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
14.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
15.
Торино
 Заявка 5 1 3 1 2 - 4 6
16.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17.
Кальяри
 Заявка 5 1 1 3 6 - 12 4
18.
Эмполи
 Заявка 6 1 1 4 1 - 7 4
19.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 3 3 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
2.
Наполи
 Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
3.
Милан
 Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
4.
Ювентус
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Аталанта
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
7.
Монца
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
8.
Удинезе
 Заявка 6 1 4 1 4 - 6 7
9.
Торино
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
10.
Лацио
 Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
11.
Болонья
 Заявка 5 0 5 0 4 - 4 5
12.
Сассуоло
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
13.
Рома
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
14.
Дженоа
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
15.
Верона
 Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
16.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 2 - 12 3
17.
Лечче
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
19.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Салернитана
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 12 (1)
Милан Жиру Оливье 6 (3)
Наполи Осимхен Виктор 6
Наполи Политано Маттео 5 (3)
Аталанта Скамакка Джанлука 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Кабаселе Кристиан 5
Рома Паредес Леандро 5
Дженоа Бани Маттиа 5
Салернитана Дьомбер Норберт 5
Милан Эрнандес Тео 5
Весь список
  • 2'
    Де Винтер Кони наказан за толчок Лувумбо Зито
  • 2'
    Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 1'
    Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 1'
    Хацидиакос Пантелис ослабляет давление, выбив мяч.
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Дженоа начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Unipol Domus. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 81 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 115
    Кальяри 33.9% (39)
    X 50.4% (58)
    Дженоа 15.7% (18)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кальяри
    Ничья
    Дженоа
    2.80
    Реклама, pari.ru
    3.10
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    3.05
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кальяри 0:0 Дженоа

    Исход игры
    Кальяри
    33.6% (40)
    Ничья
    51.3% (61)
    Дженоа
    15.1% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.32% (32)
    Меньше
    71.68% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    76.11% (86)
    Нет
    23.89% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.4% (54)
    2:1 Кальяри
    14.3% (17)
    1:0 Кальяри
    13.4% (16)
    1:2 Дженоа
    8.4% (10)
    0:0 Ничья
    4.2% (5)
    0:1 Дженоа
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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