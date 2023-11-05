Тур: 11. Стадион: Сардиния Арена. Главный судья: Гуида Марко
0'
28' Желтая карточкаМалиновский Руслан
1:0
48' ГолВиола Николас
1:1
51' ГолГудмундссон Альберт
2:1
69' ГолДзаппа Габриэле
71' Желтая карточкаГудмундссон Альберт
72' Желтая карточкаГольданига Эдоардо
90' Желтая карточкаПетанья Андреа
90' Желтая карточкаВиола Николас
90' Желтая карточкаСкуффет Симоне
90'+8
Ход матча
48'
51'
69'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
5 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
349 Количество передач 519
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Янкто
Якуб
16
Прати
Маттео
77
Лувумбо
Зито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Янкто ЯкубПолузащитник
-
16 Прати МаттеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Лувумбо ЗитоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Васкес ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леали НиколаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Кутлу БерканПолузащитник
- Нападающий
-
18 Экубан КалебНападающий
- Нападающий
-
40 Seydou Fini
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кальяри
Дженоа
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
29 матчей
34.5%
13.8%
51.7%
10 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
24.1%
48.3%
27.6%
7 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
31%
31%
38%
9 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
11
Голов в среднем за матч
1.67
0.79
Среднее время на гол
54
114
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.64
1.13
Среднее время на гол
54
79
Всего голов
48
28
Голов в среднем за матч
1.66
0.97
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
54
93
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лувумбо Зито
|3
|0.27
|Виола Николас
|2
|0.18
|Паволетти Леонардо
|2
|0.18
|Ористанио Гаэтано
|1
|0.09
|Нандес Найтан
|1 (1)
|0.09
|Дзаппа Габриэле
|1
|0.09
|Макумбу Антуан
|1
|0.09
|Петанья Андреа
|0
|0
|Янкто Якуб
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
|Шомуродов Элдор
|0
|0
|Доссена Альберто
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудмундссон Альберт
|5
|0.45
|Ретеги Матео
|3
|0.27
|Торсби Мортен
|1
|0.09
|Бани Маттиа
|1
|0.09
|Бираски Давиде
|1
|0.09
|Мессиас Жуниор
|1
|0.09
|Френдруп Мортен
|0
|0
|Стротман Кевин
|0
|0
|Малиновский Руслан
|0
|0
|Де Винтер Кони
|0
|0
|Дрэгушин Раду
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветеска Матеуш
|2
|1
|Паволетти Леонардо
|2
|0
|Дейола Алессандро
|2
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|0
|Макумбу Антуан
|2
|0
|Лувумбо Зито
|2
|0
|Прати Маттео
|2
|0
|Сулемана Ибрахим
|2
|0
|Виола Николас
|1
|0
|Гольданига Эдоардо
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Скуффет Симоне
|1
|0
|Ористанио Гаэтано
|1
|0
|Клаудио Раньери
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бани Маттиа
|5
|0
|Малиновский Руслан
|4
|0
|Де Винтер Кони
|4
|0
|Мартинес Хосеп
|2
|1
|Ретеги Матео
|3
|0
|Аарон Мартин
|1
|1
|Джилардино Альберто
|2
|0
|Стротман Кевин
|2
|0
|Бадель Милан
|2
|0
|Гудмундссон Альберт
|2
|0
|Френдруп Мортен
|2
|0
|Сабелли Стефано
|1
|0
|Торсби Мортен
|1
|0
Результаты матчей
Кальяри
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Дженоа
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
4
Кальяри
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Дженоа
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
2
7
Кальяри
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Дженоа
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
4
11
Голы по времени матча
Забито
8
5
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
1
20%
76-90
Пропущено
13
7
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
5
38%
1
14%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
5
38%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
1
13%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
63%
3
38%
76-90
Забито
12
13
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
0
0%
2
15%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
6
50%
2
15%
76-90
Пропущено
21
15
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
5%
2
13%
1-15
5
24%
2
13%
16-30
4
19%
1
7%
31-45
6
29%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
24%
6
40%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Удинезе - Кальяри 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Салернитана - Кальяри 2:2 Кальяри - Рома 1:4
Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Милан 1:3 Аталанта - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:0 Болонья - Кальяри 2:1 Кальяри - Интер Милан 0:2 Торино - Кальяри 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Брест - Кальяри 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Кальяри - Ювентус (до 23 лет) 3:0 Кальяри - Рома (до 19 лет) 4:1 Ольбия - Кальяри 0:2 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Парма - Кальяри 0:0
Дженоа
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дженоа - Реджана 2:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Аталанта - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:1
Удинезе - Дженоа 2:2 Дженоа - Рома 4:1 Лечче - Дженоа 1:0 Дженоа - Наполи 2:2 Торино - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 1:4 Дженоа - Модена 4:3 Кремонезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Монако 1:0 Дженоа - Венеция 1:4 Дженоа - Бари 4:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Дженоа - Асколи 2:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Читтаделла - Дженоа 0:1
Результаты матчей
Кальяри
Дженоа
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Кальяри
Дженоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
24
23
15
14
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
33
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
74
38
38
110
110
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|27 - 6
|28
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 6
|23
|3.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 12
|22
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 12
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 10
|19
|6.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 8
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 13
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|10.
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 13
|15
|11.
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 17
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 12
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|16.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|7 - 14
|10
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 22
|9
|18.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 15
|8
|19.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|3 - 19
|7
|20.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|6 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|4.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 4
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|8.
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|16.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|2 - 4
|6
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 7
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 1
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 6
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|11.
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|4 - 4
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|13.
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|14.
|0:0 Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 12
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
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|6 (3)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|6
|Наполи
|Политано Маттео
|5 (3)
|Аталанта
|Скамакка Джанлука
|5 (1)
|Удинезе
|Кабаселе Кристиан
|5
|Рома
|Паредес Леандро
|5
|Дженоа
|Бани Маттиа
|5
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|5
|Милан
|Эрнандес Тео
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кальяри 2:1 Дженоа
Исход игры
Кальяри
33.1% (40)
Ничья
52.1% (63)
Дженоа
14.9% (18)
Тотал 2.5
Больше
27.83% (32)
Меньше
72.17% (83)
Обе команды забьют
Да
76.52% (88)
Нет
23.48% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.3% (56)
2:1 Кальяри
14% (17)
1:0 Кальяри
13.2% (16)
1:2 Дженоа
8.3% (10)
0:0 Ничья
4.1% (5)
0:1 Дженоа
3.3% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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