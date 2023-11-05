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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Гуида Марко
Кальяри
2:1
Конец матча
Дженоа
0'
28' Желтая карточка
Малиновский Руслан
1:0
48' Гол
Виола Николас
1:1
51' Гол
Гудмундссон Альберт
2:1
69' Гол
Дзаппа Габриэле
71' Желтая карточка
Гудмундссон Альберт
72' Желтая карточка
Гольданига Эдоардо
90' Желтая карточка
Петанья Андреа
90' Желтая карточка
Виола Николас
90' Желтая карточка
Скуффет Симоне
90'+8

Ход матча

28'
 
Малиновский Руслан
46'
Виола Николас
Манкозу Марко
 
46'
Дзаппа Габриэле
Хацидиакос Пантелис
 
48'
Виола Николас
(Ористанио Гаэтано)
1:0
51'
1:1
Гудмундссон Альберт
59'
 
Торсби Мортен
Стротман Кевин
59'
 
Пушкаш Георге
Бадель Милан
64'
Петанья Андреа
Ористанио Гаэтано
 
66'
 
Хапс Ридгесиано
Аарон Мартин
69'
Дзаппа Габриэле
(Петанья Андреа)
2:1
71'
 
Гудмундссон Альберт
72'
Гольданига Эдоардо
 
78'
Дентелло Пауло
Янкто Якуб
 
84'
 
Экубан Калеб
Малиновский Руслан
90'
Петанья Андреа
 
90'
Виола Николас
 
90'
Оберт Адам
Ауджелло Томмазо
 
90'
Скуффет Симоне
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 5 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 349 Количество передач 519
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Кальяри 33.1% (40)
X 52.1% (63)
Дженоа 14.9% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Скуффет
Симоне
3
Гольданига
Эдоардо
4
Доссена
Альберто
17
Хацидиакос
Пантелис
27
Ауджелло
Томмазо
21
Янкто
Якуб
16
Прати
Маттео
29
Макумбу
Антуан
5
Манкозу
Марко
19
Ористанио
Гаэтано
77
Лувумбо
Зито
1
Мартинес
Хосеп
4
Де
Винтер
Кони
5
Дрэгушин
Раду
22
Васкес
Хоан
20
Сабелли
Стефано
32
Френдруп
Мортен
47
Бадель
Милан
8
Стротман
Кевин
3
Аарон
Мартин
17
Малиновский
Руслан
11
Гудмундссон
Альберт
Кальяри
4-3-1-2
Дженоа
3-5-2

История личных встреч

Кальяри
Дженоа

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

29 матчей

34.5%
13.8%
51.7%
10 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

24.1%
48.3%
27.6%
7 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

31%
31%
38%
9 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

СB
0:0
СB
0:0
СA
1:0
СA
2:3
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:3
СA
4:1
СA
3:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
5:3
СA
3:2
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:1

Голы

Всего голов

25
11

Голов в среднем за матч

1.67
0.79

Среднее время на гол

54
114

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.64
1.13

Среднее время на гол

54
79

Всего голов

48
28

Голов в среднем за матч

1.66
0.97

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

54
93

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лувумбо Зито 3 0.27
Виола Николас 2 0.18
Паволетти Леонардо 2 0.18
Ористанио Гаэтано 1 0.09
Нандес Найтан 1 (1) 0.09
Дзаппа Габриэле 1 0.09
Макумбу Антуан 1 0.09
Петанья Андреа 0 0
Янкто Якуб 0 0
Ветеска Матеуш 0 0
Шомуродов Элдор 0 0
Доссена Альберто 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 5 0.45
Ретеги Матео 3 0.27
Торсби Мортен 1 0.09
Бани Маттиа 1 0.09
Бираски Давиде 1 0.09
Мессиас Жуниор 1 0.09
Френдруп Мортен 0 0
Стротман Кевин 0 0
Малиновский Руслан 0 0
Де Винтер Кони 0 0
Дрэгушин Раду 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветеска Матеуш 2 1
Паволетти Леонардо 2 0
Дейола Алессандро 2 0
Дзаппа Габриэле 2 0
Макумбу Антуан 2 0
Лувумбо Зито 2 0
Прати Маттео 2 0
Сулемана Ибрахим 2 0
Виола Николас 1 0
Гольданига Эдоардо 1 0
Петанья Андреа 1 0
Скуффет Симоне 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Клаудио Раньери 1 0
Оберт Адам 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бани Маттиа 5 0
Малиновский Руслан 4 0
Де Винтер Кони 4 0
Мартинес Хосеп 2 1
Ретеги Матео 3 0
Аарон Мартин 1 1
Джилардино Альберто 2 0
Стротман Кевин 2 0
Бадель Милан 2 0
Гудмундссон Альберт 2 0
Френдруп Мортен 2 0
Сабелли Стефано 1 0
Торсби Мортен 1 0

Результаты матчей

Кальяри
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Дженоа
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
4
Кальяри
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Дженоа
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

2
7
Кальяри
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Дженоа
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

8
5
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
1
20%
76-90

Пропущено

13
7
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
5
38%
1
14%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
5
38%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
1
13%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
63%
3
38%
76-90

Забито

12
13
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
0
0%
2
15%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
6
50%
2
15%
76-90

Пропущено

21
15
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
5%
2
13%
1-15
5
24%
2
13%
16-30
4
19%
1
7%
31-45
6
29%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
24%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Удинезе - Кальяри 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Салернитана - Кальяри 2:2 Кальяри - Рома 1:4
Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Милан 1:3 Аталанта - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:0 Болонья - Кальяри 2:1 Кальяри - Интер Милан 0:2 Торино - Кальяри 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Брест - Кальяри 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Кальяри - Ювентус (до 23 лет) 3:0 Кальяри - Рома (до 19 лет) 4:1 Ольбия - Кальяри 0:2 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Парма - Кальяри 0:0
Дженоа
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дженоа - Реджана 2:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Аталанта - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:1
Удинезе - Дженоа 2:2 Дженоа - Рома 4:1 Лечче - Дженоа 1:0 Дженоа - Наполи 2:2 Торино - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 1:4 Дженоа - Модена 4:3 Кремонезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Монако 1:0 Дженоа - Венеция 1:4 Дженоа - Бари 4:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Дженоа - Асколи 2:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Читтаделла - Дженоа 0:1

Результаты матчей

Кальяри
Дженоа

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
2
3
1
5
2.5
1
4
1
5
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
3
8
1
10
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 27 - 6 28
2.
Ювентус
 Заявка 10 7 2 1 16 - 6 23
3.
Милан
 Заявка 11 7 1 3 18 - 12 22
4.
Наполи
 Заявка 11 6 3 2 24 - 12 21
5.
Аталанта
 Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
6.
Болонья
 Заявка 11 4 6 1 12 - 8 18
7.
Фиорентина
 Заявка 10 5 2 3 18 - 14 17
8.
Лацио
 Заявка 11 5 1 5 13 - 13 16
9.
Монца
 Заявка 11 4 4 3 12 - 10 16
10.
Рома
 0:0 Заявка 11 4 3 4 20 - 13 15
11.
Лечче
 0:0 Заявка 11 3 5 3 10 - 12 14
12.
Фрозиноне
 Заявка 10 3 3 4 15 - 17 12
13.
Торино
 Заявка 10 3 3 4 7 - 12 12
14.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 17 11
15.
Дженоа
 Заявка 11 3 2 6 12 - 16 11
16.
Удинезе
 Заявка 11 1 7 3 7 - 14 10
17.
Кальяри
 Заявка 11 2 3 6 11 - 22 9
18.
Верона
 Заявка 11 2 2 7 7 - 15 8
19.
Эмполи
 Заявка 10 2 1 7 3 - 19 7
20.
Салернитана
 Заявка 11 0 4 7 6 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
3.
Болонья
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Рома
 0:0 Заявка 6 3 2 1 13 - 4 11
5.
Аталанта
 Заявка 5 3 1 1 8 - 2 10
6.
Лацио
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7.
Фрозиноне
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
8.
Лечче
 0:0 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
9.
Милан
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
10.
Монца
 Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
11.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
12.
Наполи
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
13.
Дженоа
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
14.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
15.
Кальяри
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
16.
Торино
 Заявка 5 1 3 1 2 - 4 6
17.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18.
Эмполи
 Заявка 6 1 1 4 1 - 7 4
19.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 3 3 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
2.
Наполи
 Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
3.
Милан
 Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
4.
Ювентус
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Аталанта
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
7.
Монца
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
8.
Удинезе
 Заявка 6 1 4 1 4 - 6 7
9.
Торино
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
10.
Лацио
 Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
11.
Болонья
 Заявка 5 0 5 0 4 - 4 5
12.
Сассуоло
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
13.
Рома
 0:0 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
14.
Лечче
 0:0 Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
15.
Дженоа
 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
16.
Верона
 Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
17.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 2 - 12 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
19.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Салернитана
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 12 (1)
Милан Жиру Оливье 6 (3)
Наполи Осимхен Виктор 6
Наполи Политано Маттео 5 (3)
Аталанта Скамакка Джанлука 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Кабаселе Кристиан 5
Рома Паредес Леандро 5
Дженоа Бани Маттиа 5
Салернитана Дьомбер Норберт 5
Милан Эрнандес Тео 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Кальяри заслуженно побеждает в отличном матче
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Кальяри: 40%, Дженоа: 60%.
  • 98'
    Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 98'
    Удар от ворот произведет Дженоа
  • 98'
    Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Судье надоело, что Скуффет Симоне тянет время и он наказал его горчичником
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Unipol Domus. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Кальяри 33.1% (40)
    X 52.1% (63)
    Дженоа 14.9% (18)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кальяри 2:1 Дженоа

    Исход игры
    Кальяри
    33.1% (40)
    Ничья
    52.1% (63)
    Дженоа
    14.9% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.83% (32)
    Меньше
    72.17% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    76.52% (88)
    Нет
    23.48% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    46.3% (56)
    2:1 Кальяри
    14% (17)
    1:0 Кальяри
    13.2% (16)
    1:2 Дженоа
    8.3% (10)
    0:0 Ничья
    4.1% (5)
    0:1 Дженоа
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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