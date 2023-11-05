Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Дрэгушин Раду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Кальяри

90' Дрэгушин Раду из команды Дженоа не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

90' Френдруп Мортен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

90' Сабелли Стефано из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

89' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Дентелло Пауло оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Игрок из команды Дженоа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

87' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

87' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Кальяри

86' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Удар от ворот произведет Дженоа

84' Ауджелло Томмазо из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Доссена Альберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Удар от ворот произведет Дженоа

82' Ауджелло Томмазо не смог попасть в створ ударом издали

82' Матч возобновлен

81' Ох, нехорошо это выглядит. Лувумбо Зито получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Лувумбо Зито на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Лувумбо Зито выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Торсби Мортен из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Удар от ворот произведет Кальяри

75' Доссена Альберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе

72' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Дрэгушин Раду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Удар от ворот произведет Кальяри

72' Матч возобновлен

72' Гольданига Эдоардо грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

71' Гудмундссон Альберт грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

71' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

71' Удар от ворот произведет Кальяри

69' Г О О О О Л - Дзаппа Габриэле забивает с правой ноги!

69' Петанья Андреа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Янкто Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Френдруп Мортен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Игрок из команды Дженоа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

60' Де Винтер Кони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Виола Николас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

57' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Кальяри

56' Хорошую попытку сделал Лувумбо Зито . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Хорошую попытку сделал Дзаппа Габриэле . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Доссена Альберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Де Винтер Кони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Гольданига Эдоардо плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

51' Команда Дженоа сравняла счет! Игра продолжается!

51' Г О О О О Л - Гудмундссон Альберт первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

50' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Супер-замена от тренера! Виола Николас только вышел на поле и уже забил!

48' Г О О О О Л - Виола Николас забивает с левой ноги!

48' Ористанио Гаэтано создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника