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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Giuseppe Collu
Верона
0:1
Перерыв
Монца
0'
25' Желтая карточка
Д'Амброзио Данило
0:1
41' Гол
Коломбо Лоренцо
45' Желтая карточка
Коломбо Лоренцо

Ход матча

25'
 
Д'Амброзио Данило
30'
Хиен Исак
Давидович Павел
 
41'
0:1
Коломбо Лоренцо
(Колпани Андреа)
45'
 
Коломбо Лоренцо

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 184 Количество передач 262
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 122
Верона 45.1% (55)
X 41% (50)
Монца 13.9% (17)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Монтипо
Лоренцо
23
Маньяни
Джанджакомо
27
Давидович
Павел
24
Терраччано
Филиппо
5
Фараони
Марко
90
Фолоруншо
Майкл
33
Дуда
Ондрей
8
Лазович
Дарко
3
Дойг
Джош
99
Бонаццоли
Федерико
11
Джурич
Милан
II
16
Ди
Грегорио
Микеле
33
Д'Амброзио
Данило
5
Кальдирола
Лука
22
Мари
Пабло
84
Чиурриа
Патрик
77
Кирьякопулос
Георгиос
6
Гальярдини
Роберто
32
Пессина
Маттео
28
Колпани
Андреа
80
Виньято
Самуэле
9
Коломбо
Лоренцо
Верона
3-5-2
Монца
3-4-2-1

История личных встреч

Верона
Монца

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

СA
1:1
СA
2:0
СCA
0:0
СCA
2:1
СCA
2:3
СCA
0:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
108

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 2 0.18
Дуда Ондрей 1 0.09
Лазович Дарко 1 0.09
Бонаццоли Федерико 1 0.09
Джурич Милан II 1 0.09
Фараони Марко 0 0
Тчатчуа Джексон 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колпани Андреа 5 0.45
Коломбо Лоренцо 2 0.18
Гальярдини Роберто 1 0.09
Пессина Маттео 1 (1) 0.09
Виньято Самуэле 1 0.09
Кальдирола Лука 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Кирьякопулос Георгиос 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маньяни Джанджакомо 4 0
Фараони Марко 3 0
Марко Барони 3 0
Дуда Ондрей 2 0
Бонаццоли Федерико 2 0
Давидович Павел 2 0
Фолоруншо Майкл 2 0
Суслов Томаш 2 0
Коппола Диего 2 0
Хиен Исак 0 1
Сердар Суат 1 0
Нгонж Сириль 1 0
Дойг Джош 1 0
Амионе Бруно 1 0
Джурич Милан II 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мари Пабло 4 0
Кальдирола Лука 2 1
Д'Амброзио Данило 2 1
Иццо Армандо 3 0
Гальярдини Роберто 2 0
Чиурриа Патрик 2 0
Пессина Маттео 2 0
Биринделли Самуэле 2 0
Виньято Самуэле 2 0
Палладино Раффаэле 1 0
Перейра Педру II 1 0
Мота Дани 1 0
Мачин Хосе 1 0
Коломбо Лоренцо 1 0

Результаты матчей

Верона
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Монца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Верона
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Монца
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

1
7
Верона
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Монца
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
20%
2
29%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
29%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
1
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Пропущено

12
9
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
25%
3
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
2
22%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Болонья - Верона 2:0 Ювентус - Верона 1:0 Верона - Наполи 1:3 Фрозиноне - Верона 2:1
Торино - Верона 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Милан - Верона 1:0 Верона - Болонья 0:0 Сассуоло - Верона 3:1 Верона - Рома 2:1 Эмполи - Верона 0:1 Верона - Асколи 3:1 Хайденхайм - Верона 3:2 Бастия - Верона 3:1 Верона - Виртус Верона 3:0 Верона - Примьеро 7:0 Специя - Верона 1:3 Милан - Верона 3:1 Верона - Эмполи 1:1 Аталанта - Верона 3:1
Монца
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Монца - Удинезе 1:1 Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Сассуоло - Монца 0:1
Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1 Монца - Лечче 1:1 Аталанта - Монца 3:0 Монца - Эмполи 2:0 Интер Милан - Монца 2:0 Монца - Реджана 1:2 Монца - Милан 1:1 Монца - Вис Пезаро 3:0 Монца - Джиана Эрминио 5:1 Монца - Реал Виченца 5:0 Монца - Нува Камуния 11:0 Аталанта - Монца 5:2 Монца - Лечче 0:1 Сассуоло - Монца 1:2 Монца - Наполи 2:0

Результаты матчей

Верона
Монца

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Верона
Монца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
6
4
1
9
1.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 27 - 6 28
2.
Ювентус
 Заявка 10 7 2 1 16 - 6 23
3.
Милан
 Заявка 11 7 1 3 18 - 12 22
4.
Наполи
 Заявка 11 6 3 2 24 - 12 21
5.
Аталанта
 Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
6.
Болонья
 Заявка 11 4 6 1 12 - 8 18
7.
Фиорентина
 Заявка 10 5 2 3 18 - 14 17
8.
Лацио
 Заявка 11 5 1 5 13 - 13 16
9.
Монца
 1:0 Заявка 11 4 4 3 10 - 9 16
10.
Рома
 Заявка 10 4 2 4 20 - 13 14
11.
Лечче
 Заявка 10 3 4 3 10 - 12 13
12.
Фрозиноне
 Заявка 10 3 3 4 15 - 17 12
13.
Торино
 Заявка 10 3 3 4 7 - 12 12
14.
Дженоа
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
15.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 17 11
16.
Удинезе
 Заявка 11 1 7 3 7 - 14 10
17.
Верона
 0:1 Заявка 11 2 2 7 6 - 13 8
18.
Эмполи
 Заявка 10 2 1 7 3 - 19 7
19.
Кальяри
 Заявка 10 1 3 6 9 - 21 6
20.
Салернитана
 Заявка 11 0 4 7 6 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
3.
Болонья
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Рома
 Заявка 5 3 1 1 13 - 4 10
5.
Аталанта
 Заявка 5 3 1 1 8 - 2 10
6.
Лацио
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7.
Фрозиноне
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
8.
Лечче
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
9.
Милан
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
10.
Монца
 1:0 Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
11.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
12.
Наполи
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
13.
Дженоа
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
14.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
15.
Торино
 Заявка 5 1 3 1 2 - 4 6
16.
Верона
 0:1 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Кальяри
 Заявка 5 1 1 3 6 - 12 4
18.
Эмполи
 Заявка 6 1 1 4 1 - 7 4
19.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 3 3 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
2.
Наполи
 Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
3.
Милан
 Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
4.
Ювентус
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Аталанта
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
7.
Монца
 1:0 Заявка 6 2 1 3 3 - 7 7
8.
Удинезе
 Заявка 6 1 4 1 4 - 6 7
9.
Торино
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
10.
Лацио
 Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
11.
Болонья
 Заявка 5 0 5 0 4 - 4 5
12.
Сассуоло
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
13.
Рома
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
14.
Дженоа
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
15.
Верона
 0:1 Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
16.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 2 - 12 3
17.
Лечче
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
19.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Салернитана
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 12 (1)
Милан Жиру Оливье 6 (3)
Наполи Осимхен Виктор 6
Наполи Политано Маттео 5 (3)
Аталанта Скамакка Джанлука 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Кабаселе Кристиан 5
Рома Паредес Леандро 5
Дженоа Бани Маттиа 5
Салернитана Дьомбер Норберт 5
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    • 45'
      Монца пытается что-то создать.
    • 44'
      Монца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Верона совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Верона совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Судья сигнализирует, что Гальярдини Роберто из команды Монца поставил подножку. Пострадал Джурич Милан II
    • 43'
      Верона контролирует мяч.
    • 42'
      Команда Монца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 41'
      Колпани Андреа сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Коломбо Лоренцо забивает с правой ноги!
    • 41'
      Колпани Андреа создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 34.4% пользователей.
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    Прогнозы 122
    Верона 45.1% (55)
    X 41% (50)
    Монца 13.9% (17)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Верона
    Ничья
    Монца
    8.80
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    4.30
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    2.55
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Верона 0:1 Монца

    Исход игры
    Верона
    45.1% (55)
    Ничья
    41% (50)
    Монца
    13.9% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    20.35% (23)
    Меньше
    79.65% (90)
    Обе команды забьют
    Да
    57.52% (65)
    Нет
    42.48% (48)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.4% (42)
    1:0 Верона
    20.5% (25)
    2:1 Верона
    15.6% (19)
    0:1 Монца
    10.7% (13)
    0:0 Ничья
    5.7% (7)
    2:0 Верона
    2.5% (3)
    1:2 Монца
    1.6% (2)
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    Верона
    Монца
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