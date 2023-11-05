  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 15700 Главный судья: Giuseppe Collu
Верона
1:3
Конец матча
Монца
0'
25' Желтая карточка
Д'Амброзио Данило
0:1
41' Гол
Коломбо Лоренцо
45' Желтая карточка
Коломбо Лоренцо
70' Желтая карточка
Фараони Марко
0:2
73' Гол
Коломбо Лоренцо
0:3
84' Гол
Кальдирола Лука
1:3
86' Гол
Фолоруншо Майкл
90'+5

Ход матча

25'
 
Д'Амброзио Данило
30'
Хиен Исак
Давидович Павел
 
41'
0:1
Коломбо Лоренцо
(Колпани Андреа)
45'
 
Коломбо Лоренцо
46'
Онгла Мартин
Дойг Джош
 
60'
 
Биринделли Самуэле
Чиурриа Патрик
65'
Нгонж Сириль
Лазович Дарко
 
66'
 
Карбони Валентин
Виньято Самуэле
66'
 
Бондо Варрен
Колпани Андреа
70'
Фараони Марко
 
73'
0:2
Коломбо Лоренцо
(Карбони Валентин)
75'
Тчатчуа Джексон
Фараони Марко
 
75'
Сапонара Риккардо
Бонаццоли Федерико
 
84'
0:3
Кальдирола Лука
(Кирьякопулос Георгиос)
85'
 
Мота Дани
Коломбо Лоренцо
86'
 
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
Гальярдини Роберто
86'
Фолоруншо Майкл
(Нгонж Сириль)
1:3

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 413 Количество передач 491
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Верона 45.1% (55)
X 41% (50)
Монца 13.9% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Монтипо
Лоренцо
23
Маньяни
Джанджакомо
27
Давидович
Павел
24
Терраччано
Филиппо
5
Фараони
Марко
90
Фолоруншо
Майкл
33
Дуда
Ондрей
8
Лазович
Дарко
3
Дойг
Джош
99
Бонаццоли
Федерико
11
Джурич
Милан
II
16
Ди
Грегорио
Микеле
33
Д'Амброзио
Данило
5
Кальдирола
Лука
22
Мари
Пабло
84
Чиурриа
Патрик
77
Кирьякопулос
Георгиос
6
Гальярдини
Роберто
32
Пессина
Маттео
28
Колпани
Андреа
80
Виньято
Самуэле
9
Коломбо
Лоренцо
Верона
3-5-2
Монца
3-4-2-1

История личных встреч

Верона
Монца

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

СA
1:1
СA
2:0
СCA
0:0
СCA
2:1
СCA
2:3
СCA
0:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
108

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 2 0.18
Дуда Ондрей 1 0.09
Лазович Дарко 1 0.09
Бонаццоли Федерико 1 0.09
Фолоруншо Майкл 1 0.09
Джурич Милан II 1 0.09
Фараони Марко 0 0
Тчатчуа Джексон 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колпани Андреа 5 0.45
Коломбо Лоренцо 3 0.27
Кальдирола Лука 1 0.09
Гальярдини Роберто 1 0.09
Пессина Маттео 1 (1) 0.09
Виньято Самуэле 1 0.09
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Карбони Валентин 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фараони Марко 4 0
Маньяни Джанджакомо 4 0
Марко Барони 3 0
Дуда Ондрей 2 0
Бонаццоли Федерико 2 0
Давидович Павел 2 0
Фолоруншо Майкл 2 0
Суслов Томаш 2 0
Коппола Диего 2 0
Хиен Исак 0 1
Сердар Суат 1 0
Нгонж Сириль 1 0
Дойг Джош 1 0
Амионе Бруно 1 0
Джурич Милан II 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мари Пабло 4 0
Кальдирола Лука 2 1
Д'Амброзио Данило 2 1
Иццо Армандо 3 0
Гальярдини Роберто 2 0
Чиурриа Патрик 2 0
Пессина Маттео 2 0
Биринделли Самуэле 2 0
Виньято Самуэле 2 0
Палладино Раффаэле 1 0
Перейра Педру II 1 0
Мота Дани 1 0
Мачин Хосе 1 0
Коломбо Лоренцо 1 0

Результаты матчей

Верона
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Монца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
1
Верона
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Монца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

1
7
Верона
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Монца
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
3
38%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
29%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
1
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
2
29%
2
17%
76-90

Пропущено

15
10
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
20%
3
30%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
2
20%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
2
20%
61-75
2
13%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Болонья - Верона 2:0 Ювентус - Верона 1:0 Верона - Наполи 1:3 Фрозиноне - Верона 2:1
Торино - Верона 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Милан - Верона 1:0 Верона - Болонья 0:0 Сассуоло - Верона 3:1 Верона - Рома 2:1 Эмполи - Верона 0:1 Верона - Асколи 3:1 Хайденхайм - Верона 3:2 Бастия - Верона 3:1 Верона - Виртус Верона 3:0 Верона - Примьеро 7:0 Специя - Верона 1:3 Милан - Верона 3:1 Верона - Эмполи 1:1 Аталанта - Верона 3:1
Монца
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Монца - Удинезе 1:1 Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Сассуоло - Монца 0:1
Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1 Монца - Лечче 1:1 Аталанта - Монца 3:0 Монца - Эмполи 2:0 Интер Милан - Монца 2:0 Монца - Реджана 1:2 Монца - Милан 1:1 Монца - Вис Пезаро 3:0 Монца - Джиана Эрминио 5:1 Монца - Реал Виченца 5:0 Монца - Нува Камуния 11:0 Аталанта - Монца 5:2 Монца - Лечче 0:1 Сассуоло - Монца 1:2 Монца - Наполи 2:0

Результаты матчей

Верона
Монца

Точный счет

1:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Верона
Монца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
4
1
10
1.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 27 - 6 28
2.
Ювентус
 Заявка 10 7 2 1 16 - 6 23
3.
Милан
 Заявка 11 7 1 3 18 - 12 22
4.
Наполи
 Заявка 11 6 3 2 24 - 12 21
5.
Аталанта
 Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
6.
Болонья
 Заявка 11 4 6 1 12 - 8 18
7.
Фиорентина
 Заявка 10 5 2 3 18 - 14 17
8.
Лацио
 Заявка 11 5 1 5 13 - 13 16
9.
Монца
 Заявка 11 4 4 3 12 - 10 16
10.
Рома
 Заявка 10 4 2 4 20 - 13 14
11.
Лечче
 Заявка 10 3 4 3 10 - 12 13
12.
Фрозиноне
 Заявка 10 3 3 4 15 - 17 12
13.
Торино
 Заявка 10 3 3 4 7 - 12 12
14.
Дженоа
 0:0 Заявка 11 3 3 5 11 - 14 12
15.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 17 11
16.
Удинезе
 Заявка 11 1 7 3 7 - 14 10
17.
Верона
 Заявка 11 2 2 7 7 - 15 8
18.
Эмполи
 Заявка 10 2 1 7 3 - 19 7
19.
Кальяри
 0:0 Заявка 11 1 4 6 9 - 21 7
20.
Салернитана
 Заявка 11 0 4 7 6 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
3.
Болонья
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Рома
 Заявка 5 3 1 1 13 - 4 10
5.
Аталанта
 Заявка 5 3 1 1 8 - 2 10
6.
Лацио
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7.
Фрозиноне
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
8.
Лечче
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
9.
Милан
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
10.
Монца
 Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
11.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
12.
Наполи
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
13.
Дженоа
 0:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
14.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
15.
Торино
 Заявка 5 1 3 1 2 - 4 6
16.
Кальяри
 0:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
17.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18.
Эмполи
 Заявка 6 1 1 4 1 - 7 4
19.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 3 3 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
2.
Наполи
 Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
3.
Милан
 Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
4.
Ювентус
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Аталанта
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
7.
Монца
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
8.
Удинезе
 Заявка 6 1 4 1 4 - 6 7
9.
Торино
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
10.
Лацио
 Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
11.
Болонья
 Заявка 5 0 5 0 4 - 4 5
12.
Дженоа
 0:0 Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
13.
Сассуоло
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14.
Рома
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15.
Верона
 Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
16.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 2 - 12 3
17.
Лечче
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
19.
Кальяри
 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Салернитана
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 12 (1)
Милан Жиру Оливье 6 (3)
Наполи Осимхен Виктор 6
Наполи Политано Маттео 5 (3)
Аталанта Скамакка Джанлука 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Кабаселе Кристиан 5
Рома Паредес Леандро 5
Дженоа Бани Маттиа 5
Салернитана Дьомбер Норберт 5
Милан Эрнандес Тео 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 15700 болельщиков
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Верона: 47%, Монца: 53%.
  • 94'
    Верона пытается что-то создать.
  • 94'
    Монца контролирует мяч.
  • 93'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 93'
    Удар от ворот произведет Монца
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Верона 45.1% (55)
    X 41% (50)
    Монца 13.9% (17)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Верона 1:3 Монца онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Верона 1:3 Монца

    Исход игры
    Верона
    45.1% (55)
    Ничья
    41% (50)
    Монца
    13.9% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    20.35% (23)
    Меньше
    79.65% (90)
    Обе команды забьют
    Да
    57.52% (65)
    Нет
    42.48% (48)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.4% (42)
    1:0 Верона
    20.5% (25)
    2:1 Верона
    15.6% (19)
    0:1 Монца
    10.7% (13)
    0:0 Ничья
    5.7% (7)
    2:0 Верона
    2.5% (3)
    1:2 Монца
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     