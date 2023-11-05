Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Первый тайм

49' Команда Монца имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Монца

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Коломбо Лоренцо получил желтую карточку от судьи

45' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Команда Монца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

41' Г О О О О Л - Коломбо Лоренцо забивает с правой ноги!

41' Колпани Андреа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Гальярдини Роберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Удар от ворот произведет Верона

40' Оооо... вот это был удар! Колпани Андреа должен был забить с этой позиции.

39' Колпани Андреа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Матч возобновлен

36' Ох, нехорошо это выглядит. Маньяни Джанджакомо получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Маньяни Джанджакомо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

33' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Дуда Ондрей

32' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Удар от ворот произведет Верона

30' Чиурриа Патрик из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Давидович Павел получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Давидович Павел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Д'Амброзио Данило - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

24' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Ох, нехорошо это выглядит. Джурич Милан II получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Удар от ворот произведет Монца

21' Бонаццоли Федерико не смог попасть в створ ударом издали

21' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Давидович Павел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Виньято Самуэле навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Коломбо Лоренцо пробует нанести удар издали, но Лоренцо Монтипо держит все под контролем

12' Фолоруншо Майкл пробует нанести удар издали, но Michele Di Gregorio держит все под контролем

11' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Фараони Марко из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

9' Удар от ворот произведет Верона

9' ШТАНГА! Так было близко к голу - Мари Пабло нанес удар в каркас ворот!

8' Виньято Самуэле навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Коломбо Лоренцо пробует нанести удар издали, но Лоренцо Монтипо держит все под контролем

7' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Виньято Самуэле навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

5' Дуда Ондрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Удар от ворот произведет Верона

1' Бонаццоли Федерико пробует нанести удар издали, но Michele Di Gregorio держит все под контролем

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Монца начинает с центра поля

1' Судья начинает матч