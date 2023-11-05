Тур: 11. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Коломбо Андреа
Ход матча
5'
0:0
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
90 Владение мячом, % 10
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
52
Бове
Эдоардо
21
Дибала
Пауло
22
Ауа
Уссем
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Дибала ПаулоПолузащитник
-
22 Ауа УссемПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
63 Боер ПьетроВратарь
-
99 Свилар МилеВратарь
-
19 Челик МехметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Кошта ЖоауПолузащитник
- Нападающий
-
17 Азмун СердарНападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Доргу ПатрикЗащитник
-
77 Каба МохамедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Банда ЛамекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Самоя ЯсперВратарь
- Защитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Защитник
-
10 Уден РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Рома
Лечче
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
2.67
1.8
Среднее время на гол
33
50
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
0.83
Среднее время на гол
75
108
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
2
1.27
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
45
70
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|5
|0.45
|Белотти Андреа
|3
|0.27
|Кристанте Бриан
|2
|0.18
|Дибала Пауло
|2 (1)
|0.18
|Ауа Уссем
|2
|0.18
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.09
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0.09
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0.09
|Манчини Джанлука
|1
|0.09
|Саншеш Ренату
|1
|0.09
|Паредес Леандро
|0
|0
|Льоренте Диего
|0
|0
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Кристенсен Расмус
|0
|0
|Бове Эдоардо
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|4 (1)
|0.36
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.09
|Уден Реми
|1
|0.09
|Алмквист Понтус
|1
|0.09
|Пикколи Роберто
|1
|0.09
|Рафья Хамза
|1
|0.09
|Стрефецца Габриэль
|1 (1)
|0.09
|Жендре Валентен
|0
|0
|Банда Ламек
|0
|0
|Сансоне Никола
|0
|0
|Баскиротто Федерико
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Бурнете Каталин
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|5
|0
|Манчини Джанлука
|3
|0
|Ауа Уссем
|3
|0
|Жозе Моуринью
|1
|1
|Дибала Пауло
|2
|0
|Кристанте Бриан
|2
|0
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|Карсдорп Рик
|1
|0
|Саншеш Ренату
|1
|0
|Н'Дика Эван
|1
|0
|Кристенсен Расмус
|1
|0
|Бове Эдоардо
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафья Хамза
|4
|0
|Каба Мохамед
|2
|1
|Рамадани Юльбер
|3
|0
|Понграчич Марин
|3
|0
|Жендре Валентен
|3
|0
|Гонсалес Джоан
|3
|0
|Баскиротто Федерико
|1
|1
|Роберто Д'Аверса
|2
|0
|Крстович Никола
|2
|0
|Галло Антонино
|2
|0
|Доргу Патрик
|2
|0
|Стрефецца Габриэль
|1
|0
|Алмквист Понтус
|1
|0
|Банда Ламек
|1
|0
Результаты матчей
Рома
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Лечче
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
4
Рома
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Лечче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
5
6
Рома
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Лечче
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
12
4
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
17%
1
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
58%
2
50%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
2
29%
76-90
Забито
19
10
7 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
2
11%
2
20%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
21%
2
20%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
7
37%
6
60%
76-90
Пропущено
14
12
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
3
21%
1
8%
1-15
0
0%
5
42%
16-30
4
29%
1
8%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Интер Милан - Рома 1:0 Рома - Славия Прага 2:0 Рома - Монца 1:0 Кальяри - Рома 1:4
Рома - Серветт 4:0 Рома - Фрозиноне 2:0 Дженоа - Рома 4:1 Торино - Рома 1:1 Шериф - Рома 1:2 Рома - Эмполи 7:0 Рома - Милан 1:2 Верона - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Рома - Партизани 2:1 Тулуза - Рома 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Рома - Эштрела 4:0 Брага - Рома 1:1 Рома - Специя 2:1 Севилья - Рома 1:1
Лечче
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лечче - Парма 2:4 Лечче - Торино 0:1 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Сассуоло 1:1
Лечче - Наполи 0:4 Ювентус - Лечче 1:0 Лечче - Дженоа 1:0 Монца - Лечче 1:1 Лечче - Салернитана 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Комо 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Читтаделла - Лечче 0:3 Лечче - Падова 4:0 Лечче - Болонья 2:3 Монца - Лечче 0:1 Лечче - Специя 0:0 Лацио - Лечче 2:2 Лечче - Верона 0:1
Результаты матчей
Рома
Лечче
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
7
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
7
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Тоталы голов в матче
Рома
Лечче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
24
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
14
13
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
46
37
28
28
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|27 - 6
|28
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 6
|23
|3.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 12
|22
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 12
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 10
|19
|6.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 8
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 13
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|10.
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 13
|15
|11.
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 17
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 12
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|16.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|7 - 14
|10
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 22
|9
|18.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 15
|8
|19.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|3 - 19
|7
|20.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|6 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|4.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 4
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|8.
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|16.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|2 - 4
|6
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 7
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 1
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 6
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|11.
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|4 - 4
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|13.
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|14.
|0:0 Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 12
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
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|Скамакка Джанлука
|5 (1)
|Удинезе
|Кабаселе Кристиан
|5
|Рома
|Паредес Леандро
|5
|Дженоа
|Бани Маттиа
|5
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|5
|Милан
|Эрнандес Тео
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рома 0:0 Лечче
Исход игры
Рома
98.4% (123)
Ничья
1.6% (2)
Лечче
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.93% (44)
Меньше
62.07% (72)
Обе команды забьют
Да
37.07% (43)
Нет
62.93% (73)
Популярный счёт
2:0 Рома
40% (50)
2:1 Рома
27.2% (34)
1:0 Рома
16.8% (21)
3:1 Рома
5.6% (7)
3:0 Рома
1.6% (2)
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