А вот и "Рома" могла открывать счёт в матче. Эль-Шаарави вошёл в штрафную площадь по левой половине поля и затем выполнил передачу в центр штрафной площади, Лукаку пропустил мяч на Дибалу, Пауло в касание пробил в левый угол ворот, мяч задел кист Баскиротто и пролетел рядом со штангой.

Не забивает Лукаку! Ромелу Лукаку с "точки" пробил на исполнение под левый угол ворот, Фальконе угадал направление удара и очень удачно в прыжке ногой отбил мяч за пределы штрафной площади.

Из центра поля последовал заброс от Кристанте на левый угол штрафной площади, Лукаку подработал мяч и пробил по воротам, мяч попал в Баскиротто и улетел в аут.

Упустила "Рома" шанс на данный момент открыть счёт в матче на первых минутах, но "Лечче" в любом случае нужно отваодить игру от своих ворот.

3' Бове из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, но мяч был пущен слишком сильно, никто из партнёров по команде не имел шансов до него добраться, будет удар от ворот.

2' Матч начался с минуты молчания в память о жертвах после наводнения в Тоскане, но пи этом напомним, что игра между "Фиорентиной" и "Ювентусом", которая будет вскоре после нашего матча, переноситься не будет.