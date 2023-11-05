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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Коломбо Андреа
Рома
0:0
Первый тайм: 9'
Лечче
0'
0:0
5' Не забитый пенальти
Лукаку Ромелу

Ход матча

5'
Лукаку Ромелу
0:0

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 90 Владение мячом, % 10

Владение мячом

Прогнозы 124
Рома 98.4% (122)
X 1.6% (2)
Лечче 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
14
Льоренте
Диего
5
Н'Дика
Эван
2
Карсдорп
Рик
92
Эль-Шаарави
Стефан
52
Бове
Эдоардо
4
Кристанте
Бриан
21
Дибала
Пауло
22
Ауа
Уссем
90
Лукаку
Ромелу
30
Фальконе
Владимиро
17
Жендре
Валентен
5
Понграчич
Марин
6
Баскиротто
Федерико
13
Доргу
Патрик
77
Каба
Мохамед
20
Рамадани
Юльбер
8
Рафья
Хамза
7
Алмквист
Понтус
9
Крстович
Никола
22
Банда
Ламек
Рома
3-4-2-1
Лечче
4-3-3

История личных встреч

Рома
Лечче

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

История матчей

СA
1:1
СA
2:1
К
3:1
СA
4:0
СA
0:1
СA
4:2
СA
2:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
3:2
СA
0:3

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

2.67
1.8

Среднее время на гол

33
50

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
0.83

Среднее время на гол

75
108

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

2
1.27

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

45
70

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 5 0.45
Белотти Андреа 3 0.27
Кристанте Бриан 2 0.18
Дибала Пауло 2 (1) 0.18
Ауа Уссем 2 0.18
Спинаццола Леонардо 1 0.09
Эль-Шаарави Стефан 1 0.09
Пеллегрини Лоренцо 1 0.09
Манчини Джанлука 1 0.09
Саншеш Ренату 1 0.09
Паредес Леандро 0 0
Льоренте Диего 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Кристенсен Расмус 0 0
Бове Эдоардо 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 4 (1) 0.36
Ди Франческо Федерико 1 0.09
Уден Реми 1 0.09
Алмквист Понтус 1 0.09
Пикколи Роберто 1 0.09
Рафья Хамза 1 0.09
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.09
Жендре Валентен 0 0
Банда Ламек 0 0
Сансоне Никола 0 0
Баскиротто Федерико 0 0
Галло Антонино 0 0
Бурнете Каталин 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 5 0
Манчини Джанлука 3 0
Ауа Уссем 3 0
Жозе Моуринью 1 1
Дибала Пауло 2 0
Кристанте Бриан 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Саншеш Ренату 1 0
Н'Дика Эван 1 0
Кристенсен Расмус 1 0
Бове Эдоардо 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафья Хамза 4 0
Каба Мохамед 2 1
Рамадани Юльбер 3 0
Понграчич Марин 3 0
Жендре Валентен 3 0
Гонсалес Джоан 3 0
Баскиротто Федерико 1 1
Роберто Д'Аверса 2 0
Крстович Никола 2 0
Галло Антонино 2 0
Доргу Патрик 2 0
Стрефецца Габриэль 1 0
Алмквист Понтус 1 0
Банда Ламек 1 0

Результаты матчей

Рома
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Лечче
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
4
Рома
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Лечче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

5
6
Рома
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Лечче
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

12
4
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
17%
1
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
58%
2
50%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
2
29%
76-90

Забито

19
10
7 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
2
11%
2
20%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
21%
2
20%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
7
37%
6
60%
76-90

Пропущено

14
12
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
3
21%
1
8%
1-15
0
0%
5
42%
16-30
4
29%
1
8%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Интер Милан - Рома 1:0 Рома - Славия Прага 2:0 Рома - Монца 1:0 Кальяри - Рома 1:4
Рома - Серветт 4:0 Рома - Фрозиноне 2:0 Дженоа - Рома 4:1 Торино - Рома 1:1 Шериф - Рома 1:2 Рома - Эмполи 7:0 Рома - Милан 1:2 Верона - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Рома - Партизани 2:1 Тулуза - Рома 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Рома - Эштрела 4:0 Брага - Рома 1:1 Рома - Специя 2:1 Севилья - Рома 1:1
Лечче
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лечче - Парма 2:4 Лечче - Торино 0:1 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Сассуоло 1:1
Лечче - Наполи 0:4 Ювентус - Лечче 1:0 Лечче - Дженоа 1:0 Монца - Лечче 1:1 Лечче - Салернитана 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Комо 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Читтаделла - Лечче 0:3 Лечче - Падова 4:0 Лечче - Болонья 2:3 Монца - Лечче 0:1 Лечче - Специя 0:0 Лацио - Лечче 2:2 Лечче - Верона 0:1

Результаты матчей

Рома
Лечче

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
7
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
7
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Тоталы голов в матче

Рома
Лечче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
4
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
1
3
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
3
7
2
8
2.5
2
8
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 27 - 6 28
2.
Ювентус
 Заявка 10 7 2 1 16 - 6 23
3.
Милан
 Заявка 11 7 1 3 18 - 12 22
4.
Наполи
 Заявка 11 6 3 2 24 - 12 21
5.
Аталанта
 Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
6.
Болонья
 Заявка 11 4 6 1 12 - 8 18
7.
Фиорентина
 Заявка 10 5 2 3 18 - 14 17
8.
Лацио
 Заявка 11 5 1 5 13 - 13 16
9.
Монца
 Заявка 11 4 4 3 12 - 10 16
10.
Рома
 0:0 Заявка 11 4 3 4 20 - 13 15
11.
Лечче
 0:0 Заявка 11 3 5 3 10 - 12 14
12.
Фрозиноне
 Заявка 10 3 3 4 15 - 17 12
13.
Торино
 Заявка 10 3 3 4 7 - 12 12
14.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 17 11
15.
Дженоа
 Заявка 11 3 2 6 12 - 16 11
16.
Удинезе
 Заявка 11 1 7 3 7 - 14 10
17.
Кальяри
 Заявка 11 2 3 6 11 - 22 9
18.
Верона
 Заявка 11 2 2 7 7 - 15 8
19.
Эмполи
 Заявка 10 2 1 7 3 - 19 7
20.
Салернитана
 Заявка 11 0 4 7 6 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
3.
Болонья
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Рома
 0:0 Заявка 6 3 2 1 13 - 4 11
5.
Аталанта
 Заявка 5 3 1 1 8 - 2 10
6.
Лацио
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7.
Фрозиноне
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
8.
Лечче
 0:0 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
9.
Милан
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
10.
Монца
 Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
11.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
12.
Наполи
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
13.
Дженоа
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
14.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
15.
Кальяри
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
16.
Торино
 Заявка 5 1 3 1 2 - 4 6
17.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18.
Эмполи
 Заявка 6 1 1 4 1 - 7 4
19.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 3 3 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
2.
Наполи
 Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
3.
Милан
 Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
4.
Ювентус
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Аталанта
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
7.
Монца
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
8.
Удинезе
 Заявка 6 1 4 1 4 - 6 7
9.
Торино
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
10.
Лацио
 Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
11.
Болонья
 Заявка 5 0 5 0 4 - 4 5
12.
Сассуоло
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
13.
Рома
 0:0 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
14.
Лечче
 0:0 Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
15.
Дженоа
 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
16.
Верона
 Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
17.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 2 - 12 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
19.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Салернитана
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 12 (1)
Милан Жиру Оливье 6 (3)
Наполи Осимхен Виктор 6
Наполи Политано Маттео 5 (3)
Аталанта Скамакка Джанлука 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Кабаселе Кристиан 5
Рома Паредес Леандро 5
Дженоа Бани Маттиа 5
Салернитана Дьомбер Норберт 5
Милан Эрнандес Тео 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    10'
    Эль-Шаарави на правом фланге нарушил правила против Алмквиста. Игроки "Лечче" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 9'
    Упустила "Рома" шанс на данный момент открыть счёт в матче на первых минутах, но "Лечче" в любом случае нужно отваодить игру от своих ворот. 
  • 8'
    Из центра поля последовал заброс от Кристанте на левый угол штрафной площади, Лукаку подработал мяч и пробил по воротам, мяч попал в Баскиротто и улетел в аут. 
  • Не забитый пенальти
    7'
    Не забивает Лукаку! Ромелу Лукаку с "точки" пробил на исполнение под левый угол ворот, Фальконе угадал направление удара и очень удачно в прыжке ногой отбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • Пенальти!
    6'
    Андреа Коломбо пересмотрел повтор момента и затем уверенно указал на "точку". "Рома" по-прежнему имеет отличный шанс на быстрый гол. 
  • Видеоповтор
    5'
    Андреа Коломбо послушал судей из комнаты VAR и отправился пересматривать повтор момента. 
  • Опасный момент
    4'
    А вот и "Рома" могла открывать счёт в матче. Эль-Шаарави вошёл в штрафную площадь по левой половине поля и затем выполнил передачу в центр штрафной площади, Лукаку пропустил мяч на Дибалу, Пауло в касание пробил в левый угол ворот, мяч задел кист Баскиротто и пролетел рядом со штангой. 
  • 3'
    Бове из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, но мяч был пущен слишком сильно, никто из партнёров по команде не имел шансов до него добраться, будет удар от ворот. 
  • 2'
    Матч начался с минуты молчания в память о жертвах после наводнения в Тоскане, но пи этом напомним, что игра между "Фиорентиной" и "Ювентусом", которая будет вскоре после нашего матча, переноситься не будет. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва в Риме за очки. "Рома" на домашнем поле конечно же должна переигрывать далеко не самого статусного соперника, но, "Лечче" за последние пять туров набрал только два очка, а поэтому команда Роберто Д'Аверсы сделает всё возможное, что попытаться зацепить в Риме хотя бы ничью. 
  • Первый тайм
  • 8'
    Судья сигнализирует, что Эль-Шаарави Стефан из команды Рома поставил подножку. Пострадал Алмквист Понтус
  • 7'
    Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 7'
    Н'Дика Эван выиграл воздушное противоборство у Алмквист Понтус.
  • 7'
    Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 6'
    Рома совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 6'
    Понграчич Марин успешно блокирует удар.
  • 6'
    Лукаку Ромелу нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 6'
    Кристанте Бриан из команды Рома своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 6'
    Рома совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 6'
    Баскиротто Федерико из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 5'
    Рома пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: Рома: 90%, Лечче: 10%.
  • 5'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Лукаку Ромелу пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.
  • 4'
    После проверки VAR судья изменил решение - Рома пробьет пенальти!
  • 2'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Рома.
  • 2'
    ПЕНАЛЬТИ! - Баскиротто Федерико играет рукой в штрафной! Баскиротто Федерико вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 2'
    Оооо... вот это был удар! Дибала Пауло должен был забить с этой позиции.
  • 2'
    Баскиротто Федерико успешно блокирует удар.
  • 2'
    Дибала Пауло нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 2'
    Ауа Уссем создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 2'
    Рома идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 2'
    Удар от ворот произведет Лечче
  • 1'
    Рома совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
  • 1'
    Рома начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 1'
    Минута молчания состоится перед началом матча.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 64% завершится победой Рома.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Рома 0:0 Лечче

Исход игры
Рома
98.4% (123)
Ничья
1.6% (2)
Лечче
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.93% (44)
Меньше
62.07% (72)
Обе команды забьют
Да
37.07% (43)
Нет
62.93% (73)
Популярный счёт
2:0 Рома
40% (50)
2:1 Рома
27.2% (34)
1:0 Рома
16.8% (21)
3:1 Рома
5.6% (7)
3:0 Рома
1.6% (2)
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