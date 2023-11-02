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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Коломбо Андреа
Рома
 
Позже
Лечче
Прогнозы 44
Рома 100% (44)
X 0% (0)
Лечче 0% (0)
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Рома
Лечче

История личных встреч

Рома
Лечче

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

История матчей

СA
1:1
СA
2:1
К
3:1
СA
4:0
СA
0:1
СA
4:2
СA
2:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
3:2
СA
0:3

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

2.67
1.8

Среднее время на гол

33
50

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
0.83

Среднее время на гол

75
108

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

2
1.27

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

45
70

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 5 0.5
Белотти Андреа 3 0.3
Кристанте Бриан 2 0.2
Дибала Пауло 2 (1) 0.2
Ауа Уссем 2 0.2
Спинаццола Леонардо 1 0.1
Эль-Шаарави Стефан 1 0.1
Пеллегрини Лоренцо 1 0.1
Манчини Джанлука 1 0.1
Саншеш Ренату 1 0.1
Паредес Леандро 0 0
Льоренте Диего 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Кристенсен Расмус 0 0
Бове Эдоардо 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 4 (1) 0.4
Ди Франческо Федерико 1 0.1
Уден Реми 1 0.1
Алмквист Понтус 1 0.1
Пикколи Роберто 1 0.1
Рафья Хамза 1 0.1
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.1
Жендре Валентен 0 0
Банда Ламек 0 0
Сансоне Никола 0 0
Баскиротто Федерико 0 0
Галло Антонино 0 0
Бурнете Каталин 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 5 0
Манчини Джанлука 3 0
Ауа Уссем 3 0
Жозе Моуринью 1 1
Дибала Пауло 2 0
Кристанте Бриан 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Саншеш Ренату 1 0
Н'Дика Эван 1 0
Кристенсен Расмус 1 0
Бове Эдоардо 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафья Хамза 4 0
Каба Мохамед 2 1
Рамадани Юльбер 3 0
Понграчич Марин 3 0
Жендре Валентен 3 0
Гонсалес Джоан 3 0
Баскиротто Федерико 1 1
Роберто Д'Аверса 2 0
Крстович Никола 2 0
Галло Антонино 2 0
Доргу Патрик 2 0
Стрефецца Габриэль 1 0
Алмквист Понтус 1 0
Банда Ламек 1 0

Результаты матчей

Рома
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Лечче
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
4
Рома
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Лечче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

5
6
Рома
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Лечче
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

12
4
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
17%
1
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
58%
2
50%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
2
29%
76-90

Забито

19
10
7 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
2
11%
2
20%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
21%
2
20%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
7
37%
6
60%
76-90

Пропущено

14
12
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
3
21%
1
8%
1-15
0
0%
5
42%
16-30
4
29%
1
8%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Интер Милан - Рома 1:0 Рома - Славия Прага 2:0 Рома - Монца 1:0 Кальяри - Рома 1:4
Рома - Серветт 4:0 Рома - Фрозиноне 2:0 Дженоа - Рома 4:1 Торино - Рома 1:1 Шериф - Рома 1:2 Рома - Эмполи 7:0 Рома - Милан 1:2 Верона - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Рома - Партизани 2:1 Тулуза - Рома 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Рома - Эштрела 4:0 Брага - Рома 1:1 Рома - Специя 2:1 Севилья - Рома 1:1
Лечче
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лечче - Парма 2:4 Лечче - Торино 0:1 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Сассуоло 1:1
Лечче - Наполи 0:4 Ювентус - Лечче 1:0 Лечче - Дженоа 1:0 Монца - Лечче 1:1 Лечче - Салернитана 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Комо 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Читтаделла - Лечче 0:3 Лечче - Падова 4:0 Лечче - Болонья 2:3 Монца - Лечче 0:1 Лечче - Специя 0:0 Лацио - Лечче 2:2 Лечче - Верона 0:1

Результаты матчей

Рома
Лечче

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
7
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
7
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Тоталы голов в матче

Рома
Лечче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
4
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
1
3
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
3
7
2
8
2.5
2
8
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 5 25
2.
Ювентус
 Заявка 10 7 2 1 16 - 6 23
3.
Милан
 Заявка 10 7 1 2 18 - 11 22
4.
Аталанта
 Заявка 10 6 1 3 18 - 8 19
5.
Наполи
 Заявка 10 5 3 2 22 - 12 18
6.
Фиорентина
 Заявка 10 5 2 3 18 - 14 17
7.
Лацио
 Заявка 10 5 1 4 13 - 12 16
8.
Болонья
 Заявка 10 3 6 1 11 - 8 15
9.
Рома
 Заявка 10 4 2 4 20 - 13 14
10.
Монца
 Заявка 10 3 4 3 9 - 9 13
11.
Лечче
 Заявка 10 3 4 3 10 - 12 13
12.
Фрозиноне
 Заявка 10 3 3 4 15 - 17 12
13.
Торино
 Заявка 10 3 3 4 7 - 12 12
14.
Дженоа
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
15.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 17 11
16.
Верона
 Заявка 10 2 2 6 6 - 12 8
17.
Эмполи
 Заявка 10 2 1 7 3 - 19 7
18.
Удинезе
 Заявка 10 0 7 3 6 - 14 7
19.
Кальяри
 Заявка 10 1 3 6 9 - 21 6
20.
Салернитана
 Заявка 10 0 4 6 6 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
3.
Аталанта
 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
4.
Рома
 Заявка 5 3 1 1 13 - 4 10
5.
Лацио
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Болонья
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7.
Фрозиноне
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
8.
Лечче
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
9.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
10.
Монца
 Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
11.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
12.
Наполи
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
13.
Дженоа
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
14.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
15.
Торино
 Заявка 5 1 3 1 2 - 4 6
16.
Верона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Кальяри
 Заявка 5 1 1 3 6 - 12 4
18.
Эмполи
 Заявка 6 1 1 4 1 - 7 4
19.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
20.
Салернитана
 Заявка 5 0 3 2 4 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
2.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 10 - 0 12
3.
Наполи
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
4.
Ювентус
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Аталанта
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
7.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
8.
Торино
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
9.
Болонья
 Заявка 5 0 5 0 4 - 4 5
10.
Сассуоло
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
11.
Рома
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
12.
Дженоа
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Монца
 Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
14.
Удинезе
 Заявка 5 0 4 1 3 - 6 4
15.
Верона
 Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
16.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 2 - 12 3
17.
Лечче
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
19.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Салернитана
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 11 (1)
Милан Жиру Оливье 6 (3)
Наполи Осимхен Виктор 6
Наполи Политано Маттео 5 (3)
Фиорентина Гонсалес Николас 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 5
Дженоа Бани Маттиа 5
Салернитана Дьомбер Норберт 5
Милан Эрнандес Тео 5
Эмполи Мале Юссеф 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Лечче от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 ноября 2023, осталось 2 дня 12 часов 16 минут.

    Главный судья: Коломбо Андреа

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    Рома
    Ничья
    Лечче
    1.60
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    4.00
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    6.60
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    Прогнозы на матч Рома - Лечче

    Исход игры
    Рома
    100% (44)
    Ничья
    0% (0)
    Лечче
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.19% (19)
    Меньше
    55.81% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    41.86% (18)
    Нет
    58.14% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    40.9% (18)
    2:1 Рома
    34.1% (15)
    1:0 Рома
    13.6% (6)
    3:1 Рома
    6.8% (3)
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    Рома
    Лечче
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