Тур: 13. Стадион: Брита-Арена.
2:1
Второй тайм: 69'
0'
0:1
39' ГолРиттер Марлон
1:1
51' ГолГоппел Теймен
63' Желтая карточкаСольдо Никола
2:1
65' ГолПртайин Иван
Ход матча
39'
0:1
51'
1:1
63'
65'
2:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
34
Чатич
Амар
20
Hyun-ju
Lee
18
Пртайин
Иван
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
16
Нихус
Юлиан
13
Бойд
Терренс
29
Тачи
Ричмонд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Чатич АмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Hyun-ju LeeПолузащитник
-
18 Пртайин ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Рибле НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Каде ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Айдэйл ДжонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
18 Краль ЮлианВратарь
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Бойд ТерренсНападающий
-
29 Тачи РичмондНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Дурм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
-
21 Цук ХендрикПолузащитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шустер Дирк
История личных встреч
Веен Висбаден
Кайзерслаутерн
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
1
Голов в среднем за матч
1.57
0.17
Среднее время на гол
57
540
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.83
1
Среднее время на гол
108
90
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.23
0.62
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
73
146
Бомбардиры внутри турнира
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|3
|0.23
|Hyun-ju Lee
|3
|0.23
|Гоппел Теймен
|1
|0.08
|Хессер Робин
|1
|0.08
|Вукотич Александар
|1
|0.08
|Фроэзе Кианз
|1
|0.08
|Райнталер Макс
|1
|0.08
|Чатич Амар
|1
|0.08
|Гюнтер Лассе
|1
|0.08
|Айдэйл Джон
|1 (1)
|0.08
|Фехнер Джино
|0
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|6
|0.46
|Риттер Марлон
|4
|0.31
|Томяк Борис
|4 (2)
|0.31
|Тачи Ричмонд
|2
|0.15
|Краус Кевин II
|2 (1)
|0.15
|Циммер Жан
|1
|0.08
|Пухач Тымотеуш
|1
|0.08
|Рашль Тобиас
|1
|0.08
|Бойд Терренс
|1
|0.08
|Опоку Аарон
|1
|0.08
|Нихус Юлиан
|1
|0.08
|Редондо Кенни
|0
|0
|Клемент Филипп
|0
|0
|Ганслик Даниэль
|0
|0
Карточки
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анга-Лётшер Мартин
|5
|1
|Фехнер Джино
|5
|0
|Вукотич Александар
|3
|1
|Пртайин Иван
|4
|0
|Карстенс Флориан
|4
|0
|Hyun-ju Lee
|2
|1
|Штритцель Флориан
|2
|0
|Фроэзе Кианз
|2
|0
|Матисен Маркус
|2
|0
|Райнталер Макс
|1
|0
|Рибле Нико
|1
|0
|Бэтцнер Ник
|1
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томяк Борис
|2
|2
|Пухач Тымотеуш
|4
|0
|Редондо Кенни
|3
|0
|Нихус Юлиан
|3
|0
|Бойд Терренс
|2
|0
|Риттер Марлон
|2
|0
|Эльведи Ян
|2
|0
|Краль Юлиан
|2
|0
|Рашль Тобиас
|2
|0
|Сольдо Никола
|2
|0
|Луте Андреас
|0
|1
|Циммер Жан
|1
|0
|Цолински Бен
|1
|0
|Опоку Аарон
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
Результаты матчей
Веен Висбаден
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Кайзерслаутерн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
5
Веен Висбаден
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Кайзерслаутерн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
6
15
Веен Висбаден
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Кайзерслаутерн
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
9
20
Голы по времени матча
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
3
60%
1
14%
76-90
Пропущено
5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
2
40%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
40%
1
8%
76-90
Забито
8
16
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
25%
2
13%
1-15
2
25%
6
38%
16-30
1
13%
1
6%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
1
13%
4
25%
76-90
Пропущено
7
12
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
2
29%
4
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
13
23
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
2
15%
3
13%
1-15
3
23%
7
30%
16-30
1
8%
3
13%
31-45
1
8%
2
9%
46-60
2
15%
3
13%
61-75
4
31%
5
22%
76-90
Пропущено
12
24
3 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
1
8%
2
8%
1-15
2
17%
5
21%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
3
25%
5
21%
46-60
2
17%
7
29%
29%
61-75
4
33%
1
4%
76-90
Результаты последних матчей
Веен Висбаден
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1
Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Рот-Вайсс Вальдорф 6:1 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Герта - Веен Висбаден 0:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Норшелланн - Веен Висбаден 1:1 Бибрих - Веен Висбаден 1:5
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3
Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Виктория Кельн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Рот-Вайсс Кобленц - Кайзерслаутерн 0:5 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Хомбург-08 - Кайзерслаутерн 1:4 Кайзерслаутерн - Норвич 0:0 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Луисвилл Сити - Кайзерслаутерн 1:2
Результаты матчей
Веен Висбаден
Кайзерслаутерн
Точный счет
1:1
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
3:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
3
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
3
6 раз 50%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Веен Висбаден
Кайзерслаутерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
24
32
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
102
210
84
111
66
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|6
|0
|24 - 9
|27
|2.
|13
|7
|3
|3
|26 - 17
|24
|3.
|13
|7
|2
|4
|23 - 21
|23
|4.
|13
|6
|4
|3
|26 - 15
|22
|5.
|0:1
|13
|6
|3
|4
|24 - 15
|21
|6.
|1:0
|13
|6
|3
|4
|21 - 17
|21
|7.
|2:1
|13
|6
|3
|4
|15 - 13
|21
|8.
|13
|6
|3
|4
|22 - 22
|21
|9.
|13
|6
|3
|4
|19 - 19
|21
|10.
|1:2
|13
|5
|3
|5
|25 - 25
|18
|11.
|13
|5
|3
|5
|21 - 23
|18
|12.
|13
|5
|2
|6
|24 - 22
|17
|13.
|1:1
|13
|4
|2
|7
|12 - 18
|14
|14.
|1:1
|13
|3
|5
|5
|21 - 22
|14
|15.
|13
|4
|1
|8
|20 - 28
|13
|16.
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|17.
|13
|2
|2
|9
|10 - 26
|8
|18.
|13
|1
|4
|8
|14 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|15 - 3
|18
|2.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|3.
|7
|4
|3
|0
|15 - 4
|15
|4.
|6
|4
|1
|1
|15 - 4
|13
|5.
|1:2
|7
|4
|1
|2
|16 - 12
|13
|6.
|2:1
|7
|3
|3
|1
|7 - 6
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|8.
|0:1
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|9.
|6
|3
|1
|2
|14 - 6
|10
|10.
|1:1
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|11.
|7
|3
|1
|3
|13 - 14
|10
|12.
|6
|3
|0
|3
|12 - 11
|9
|13.
|1:1
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|14.
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|15.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|16.
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|17.
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|18.
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|2.
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|3.
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|4.
|0:1
|6
|3
|1
|2
|12 - 4
|10
|5.
|7
|3
|1
|3
|11 - 13
|10
|6.
|7
|3
|1
|3
|12 - 15
|10
|7.
|2:1
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|9.
|7
|2
|1
|4
|10 - 16
|7
|10.
|7
|1
|3
|3
|11 - 14
|6
|11.
|1:2
|6
|1
|2
|3
|9 - 13
|5
|12.
|1:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|13.
|1:1
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|14.
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|15.
|1:1
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|16.
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|17.
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
|18.
|6
|0
|0
|6
|1 - 13
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|10 (2)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|7 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|6 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 3
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4