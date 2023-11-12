  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Веен Висбаден
2:1
Конец матча
Кайзерслаутерн
0'
0:1
39' Гол
Риттер Марлон
1:1
51' Гол
Бэтцнер Ник
63' Желтая карточка
Сольдо Никола
2:1
65' Гол
Пртайин Иван
78' Желтая карточка
Нихус Юлиан
90'+7

Ход матча

39'
0:1
Риттер Марлон
(Бойд Терренс)
51'
Бэтцнер Ник
1:1
63'
 
Сольдо Никола
65'
Пртайин Иван
(Хессер Робин)
2:1
65'
 
Редондо Кенни
Тачи Ричмонд
73'
Ковачевич Франко
Hyun-ju Lee
 
74'
Мокенхаупт Саша
Гоппел Теймен
 
74'
 
Рашль Тобиас
Риттер Марлон
74'
 
Хёршер Филипп
Циммер Жан
78'
 
Нихус Юлиан
83'
Айдэйл Джон
Пртайин Иван
 
84'
Беннеттс Кинан
Чатич Амар
 
87'
 
Лобингер Лекс-Тигер
Нихус Юлиан
87'
 
Ганслик Даниэль
Сольдо Никола
90'
Каде Юлиус
Хессер Робин
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 479 Количество передач 513
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
16
Штритцель
Флориан
2
Анга-Лётшер
Мартин
24
Матисен
Маркус
26
Вукотич
Александар
9
Гоппел
Теймен
34
Чатич
Амар
7
Хессер
Робин
19
Якобсен
Бьярке
8
Бэтцнер
Ник
20
Hyun-ju
Lee
18
Пртайин
Иван
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
5
Краус
Кевин
II
14
Сольдо
Никола
8
Циммер
Жан
15
Пухач
Тымотеуш
10
Клемент
Филипп
16
Нихус
Юлиан
7
Риттер
Марлон
13
Бойд
Терренс
29
Тачи
Ричмонд
Веен Висбаден
3-4-2-1
Кайзерслаутерн
3-4-1-2

История личных встреч

Веен Висбаден
Кайзерслаутерн

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
2:0
Б3
2:1
Б3
1:0
Б3
0:1
Б3
2:2
ТМС
1:0
Б3
2:0
Б3
0:0
К
0:0
Б2
1:0
Б2
4:2
ТМС
1:0
Б2
0:2

Голы

Всего голов

11
1

Голов в среднем за матч

1.57
0.17

Среднее время на гол

57
540

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.83
1

Среднее время на гол

108
90

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.23
0.62

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

73
146

Бомбардиры внутри турнира

Веен Висбаден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пртайин Иван 4 0.31
Hyun-ju Lee 3 0.23
Хессер Робин 1 0.08
Вукотич Александар 1 0.08
Фроэзе Кианз 1 0.08
Райнталер Макс 1 0.08
Чатич Амар 1 0.08
Бэтцнер Ник 1 0.08
Гюнтер Лассе 1 0.08
Айдэйл Джон 1 (1) 0.08
Гоппел Теймен 0 0
Фехнер Джино 0 0
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 6 0.46
Риттер Марлон 4 0.31
Томяк Борис 4 (2) 0.31
Тачи Ричмонд 2 0.15
Краус Кевин II 2 (1) 0.15
Циммер Жан 1 0.08
Пухач Тымотеуш 1 0.08
Рашль Тобиас 1 0.08
Бойд Терренс 1 0.08
Опоку Аарон 1 0.08
Нихус Юлиан 1 0.08
Редондо Кенни 0 0
Клемент Филипп 0 0
Ганслик Даниэль 0 0

Карточки

Веен Висбаден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анга-Лётшер Мартин 5 1
Фехнер Джино 5 0
Вукотич Александар 3 1
Пртайин Иван 4 0
Карстенс Флориан 4 0
Hyun-ju Lee 2 1
Штритцель Флориан 2 0
Фроэзе Кианз 2 0
Матисен Маркус 2 0
Райнталер Макс 1 0
Рибле Нико 1 0
Бэтцнер Ник 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 2 2
Пухач Тымотеуш 4 0
Нихус Юлиан 4 0
Редондо Кенни 3 0
Сольдо Никола 3 0
Бойд Терренс 2 0
Риттер Марлон 2 0
Эльведи Ян 2 0
Краль Юлиан 2 0
Рашль Тобиас 2 0
Луте Андреас 0 1
Циммер Жан 1 0
Цолински Бен 1 0
Опоку Аарон 1 0
Тачи Ричмонд 1 0

Результаты матчей

Веен Висбаден
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Кайзерслаутерн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
6
Веен Висбаден
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Кайзерслаутерн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

6
15
Веен Висбаден
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Кайзерслаутерн
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

9
21

Голы по времени матча

Забито

7
8
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
3
43%
1
13%
76-90

Пропущено

6
14
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
2
33%
2
14%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
1
17%
3
21%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
33%
1
7%
76-90

Забито

8
16
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
25%
2
13%
1-15
2
25%
6
38%
16-30
1
13%
1
6%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
1
13%
4
25%
76-90

Пропущено

7
12
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
2
29%
4
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

15
24
6 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
2
13%
3
13%
1-15
3
20%
7
29%
29%
16-30
1
7%
4
17%
31-45
2
13%
2
8%
46-60
3
20%
3
13%
61-75
4
27%
5
21%
76-90

Пропущено

13
26
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 13
1
8%
2
8%
1-15
2
15%
5
19%
16-30
1
8%
4
15%
31-45
3
23%
6
23%
46-60
2
15%
8
31%
61-75
4
31%
1
4%
76-90

Результаты последних матчей

Веен Висбаден
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1
Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Рот-Вайсс Вальдорф 6:1 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Герта - Веен Висбаден 0:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Норшелланн - Веен Висбаден 1:1 Бибрих - Веен Висбаден 1:5
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3
Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Виктория Кельн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Рот-Вайсс Кобленц - Кайзерслаутерн 0:5 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Хомбург-08 - Кайзерслаутерн 1:4 Кайзерслаутерн - Норвич 0:0 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Луисвилл Сити - Кайзерслаутерн 1:2

Результаты матчей

Веен Висбаден
Кайзерслаутерн

Точный счет

1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
3
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Веен Висбаден
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
2
3
10
1.5
8
5
1
12
2.5
6
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 13 7 6 0 24 - 9 27
2.
Гамбург
 13 7 3 3 26 - 17 24
3.
Хольштайн Киль
 13 7 2 4 23 - 21 23
4.
Ганновер 96
 13 6 4 3 26 - 15 22
5.
Фортуна
 13 6 3 4 24 - 15 21
6.
Гройтер Фюрт
 13 6 3 4 21 - 17 21
7.
Веен Висбаден
 13 6 3 4 15 - 13 21
8.
Нюрнберг
 13 6 3 4 22 - 22 21
9.
Эльвeрсберг
 13 6 3 4 19 - 19 21
10.
Кайзерслаутерн
 13 5 3 5 25 - 25 18
11.
Падерборн
 13 5 3 5 21 - 23 18
12.
Герта
 13 5 2 6 24 - 22 17
13.
Ганза
 13 5 1 7 13 - 18 16
14.
Шальке 04
 13 4 1 8 20 - 28 13
15.
Магдебург
 13 3 4 6 21 - 23 13
16.
Карлсруэ
 13 3 4 6 19 - 23 13
17.
Айнтрахт Бр
 13 2 2 9 10 - 26 8
18.
Оснабрюк
 13 1 4 8 14 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 6 6 0 0 15 - 3 18
2.
Гройтер Фюрт
 7 5 1 1 16 - 6 16
3.
Санкт-Паули
 7 4 3 0 15 - 4 15
4.
Ганновер 96
 6 4 1 1 15 - 4 13
5.
Кайзерслаутерн
 7 4 1 2 16 - 12 13
6.
Веен Висбаден
 7 3 3 1 7 - 6 12
7.
Нюрнберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
8.
Фортуна
 7 3 2 2 12 - 11 11
9.
Герта
 6 3 1 2 14 - 6 10
10.
Ганза
 7 3 1 3 8 - 9 10
11.
Хольштайн Киль
 7 3 1 3 13 - 14 10
12.
Шальке 04
 6 3 0 3 12 - 11 9
13.
Магдебург
 6 2 2 2 12 - 11 8
14.
Падерборн
 6 2 2 2 10 - 10 8
15.
Карлсруэ
 6 2 2 2 8 - 8 8
16.
Айнтрахт Бр
 7 2 2 3 9 - 13 8
17.
Эльвeрсберг
 6 2 1 3 7 - 11 7
18.
Оснабрюк
 7 1 2 4 9 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльвeрсберг
 7 4 2 1 12 - 8 14
2.
Хольштайн Киль
 6 4 1 1 10 - 7 13
3.
Санкт-Паули
 6 3 3 0 9 - 5 12
4.
Фортуна
 6 3 1 2 12 - 4 10
5.
Падерборн
 7 3 1 3 11 - 13 10
6.
Нюрнберг
 7 3 1 3 12 - 15 10
7.
Веен Висбаден
 6 3 0 3 8 - 7 9
8.
Ганновер 96
 7 2 3 2 11 - 11 9
9.
Герта
 7 2 1 4 10 - 16 7
10.
Ганза
 6 2 0 4 5 - 9 6
11.
Гамбург
 7 1 3 3 11 - 14 6
12.
Кайзерслаутерн
 6 1 2 3 9 - 13 5
13.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 5 - 11 5
14.
Магдебург
 7 1 2 4 9 - 12 5
15.
Карлсруэ
 7 1 2 4 11 - 15 5
16.
Шальке 04
 7 1 1 5 8 - 17 4
17.
Оснабрюк
 6 0 2 4 5 - 18 2
18.
Айнтрахт Бр
 6 0 0 6 1 - 13 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 10 (2)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 7 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 3
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 51'
      Г О О О О Л - Бэтцнер Ник бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Бойд Терренс сделал результативную передачу.
    • 39'
      Г О О О О Л - Риттер Марлон бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Веен Висбаден 2:1 Кайзерслаутерн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     