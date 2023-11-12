Тур: 13. Стадион: МДСС-Арена.
Ход матча
4'
1:0
47'
1:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 10
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
25
Гнака
Силас
15
Daniel
Heber
29
Конде
Амара
19
Leon
Bell
10
Jason
Ceka
26
Шулер
Лука
23
Атик
Бариш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Гнака СиласЗащитник
-
15 Daniel HeberЗащитник
- Полузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Leon BellПолузащитник
-
10 Jason CekaНападающий
-
26 Шулер ЛукаНападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Фабиш ЙонаПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Ито ТацуяНападающий
- Нападающий
-
34 Чахед ТарекНападающий
-
30 Noah Kruth
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Кёрбер НильсВратарь
- Защитник
-
26 Бахманн ЯникЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Переа ХуанНападающий
-
-
Главный тренер: Шварц Алоис
История личных встреч
Магдебург
Ганза
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
12 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.83
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
20
10
Голов в среднем за матч
1.67
0.83
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
54
108
Бомбардиры внутри турнира
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулер Лука
|4
|0.31
|Гнака Силас
|3
|0.23
|Кастаньос Люк
|3
|0.23
|Connor Krempicki
|2
|0.15
|Арслан Ахмет
|2
|0.15
|Атик Бариш
|1
|0.08
|Jason Ceka
|1
|0.08
|Конде Амара
|1
|0.08
|Бокхорн Эберт
|1
|0.08
|Leon Bell
|1
|0.08
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0.08
|Югоне Жан
|1
|0.08
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|3
|0.23
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0.15
|Фролинг Нильс
|1
|0.08
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.08
|Прёгер Кай
|1
|0.08
|Кинсомби Кристиан
|1
|0.08
|Dennis Dressel
|1
|0.08
|Brumado Junior
|1
|0.08
|Россипаль Александер
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Россбах Дамиан
|0
|0
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|Шумахер Кевин
|0
|0
Карточки
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|7
|0
|Daniel Heber
|3
|1
|Бокхорн Эберт
|3
|0
|Leon Bell
|3
|0
|Югоне Жан
|3
|0
|Daniel Elfadli
|1
|1
|Пиччини Кристиано
|2
|0
|Кастаньос Люк
|2
|0
|Jason Ceka
|2
|0
|Шулер Лука
|2
|0
|Connor Krempicki
|1
|0
|Арслан Ахмет
|1
|0
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0
|Гнака Силас
|1
|0
|Ито Тацуя
|1
|0
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Россбах Дамиан
|4
|0
|Ингельссон Сванте
|4
|0
|Россипаль Александер
|4
|0
|Найдхарт Нико
|3
|0
|Шумахер Кевин
|3
|0
|Прёгер Кай
|2
|0
|Василиадис Себастиан
|2
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0
|Давид Йонас
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Переа Хуан
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Кольке Маркус
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Бахманн Яник
|1
|0
|Dennis Dressel
|1
|0
Результаты матчей
Магдебург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Ганза
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
3
2
Магдебург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Ганза
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
5
5
Магдебург
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Ганза
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
8
7
Голы по времени матча
Забито
11
4
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
50%
76-90
Пропущено
9
7
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
3
33%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
2
29%
76-90
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
4
44%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Пропущено
12
10
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
17%
3
30%
31-45
2
17%
3
30%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
1
8%
2
20%
76-90
Забито
20
11
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
10%
0
0%
1-15
5
25%
3
27%
16-30
2
10%
3
27%
31-45
4
20%
1
9%
46-60
4
20%
1
9%
61-75
3
15%
3
27%
76-90
Пропущено
21
17
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
5
24%
1
6%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
5
24%
4
24%
31-45
3
14%
5
29%
29%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
2
10%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Магдебург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гамбург - Магдебург 2:0 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1
Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Магдебург - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Магдебург - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Магдебург - Герта 6:4 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Ян - Магдебург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Магдебург - Севилья 3:1 Магдебург - Норшелланн 2:0 Магдебург - Закакиу 8:1 Магдебург - Альтглинике 2:0
Ганза
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ганза - Герта 0:0 Нюрнберг - Ганза 3:2 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 1:3
Ганза - Нествед 1:0 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Ганза - Фортуна 1:3 Гамбург - Ганза 2:0 Ганза - Оснабрюк 2:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Франкфурт - Ганза 1:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Ганза - Севилья 2:1 Ганза - Динамо Берлин 1:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Альтглинике - Ганза 3:2 Мальховер - Ганза 0:9
Результаты матчей
Магдебург
Ганза
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:4
1 раз 20%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
6:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Магдебург
Ганза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
25
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
23
25
14
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
84
48
39
39
210
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|6
|0
|24 - 9
|27
|2.
|13
|7
|3
|3
|26 - 17
|24
|3.
|13
|7
|2
|4
|23 - 21
|23
|4.
|13
|6
|4
|3
|26 - 15
|22
|5.
|0:1
|13
|6
|3
|4
|24 - 15
|21
|6.
|1:0
|13
|6
|3
|4
|21 - 17
|21
|7.
|2:1
|13
|6
|3
|4
|15 - 13
|21
|8.
|13
|6
|3
|4
|22 - 22
|21
|9.
|13
|6
|3
|4
|19 - 19
|21
|10.
|1:2
|13
|5
|3
|5
|25 - 25
|18
|11.
|13
|5
|3
|5
|21 - 23
|18
|12.
|13
|5
|2
|6
|24 - 22
|17
|13.
|1:1
|13
|4
|2
|7
|12 - 18
|14
|14.
|1:1
|13
|3
|5
|5
|21 - 22
|14
|15.
|13
|4
|1
|8
|20 - 28
|13
|16.
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|17.
|13
|2
|2
|9
|10 - 26
|8
|18.
|13
|1
|4
|8
|14 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|15 - 3
|18
|2.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|3.
|7
|4
|3
|0
|15 - 4
|15
|4.
|6
|4
|1
|1
|15 - 4
|13
|5.
|1:2
|7
|4
|1
|2
|16 - 12
|13
|6.
|2:1
|7
|3
|3
|1
|7 - 6
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|8.
|0:1
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|9.
|6
|3
|1
|2
|14 - 6
|10
|10.
|1:1
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|11.
|7
|3
|1
|3
|13 - 14
|10
|12.
|6
|3
|0
|3
|12 - 11
|9
|13.
|1:1
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|14.
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|15.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|16.
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|17.
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|18.
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|2.
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|3.
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|4.
|0:1
|6
|3
|1
|2
|12 - 4
|10
|5.
|7
|3
|1
|3
|11 - 13
|10
|6.
|7
|3
|1
|3
|12 - 15
|10
|7.
|2:1
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|9.
|7
|2
|1
|4
|10 - 16
|7
|10.
|7
|1
|3
|3
|11 - 14
|6
|11.
|1:2
|6
|1
|2
|3
|9 - 13
|5
|12.
|1:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|13.
|1:1
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|14.
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|15.
|1:1
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|16.
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|17.
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
|18.
|6
|0
|0
|6
|1 - 13
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|10 (2)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|7 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|6 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 3
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4