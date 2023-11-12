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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Магдебург
1:1
Второй тайм: 69'
Ганза
0'
1:0
4' Гол
Бокхорн Эберт
1:1
47' Гол
Dennis Dressel

Ход матча

4'
Бокхорн Эберт
(Jason Ceka)
1:0
47'
1:1
Dennis Dressel
(Фролинг Нильс)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 10
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Магдебург
Ничья
Ганза
4.40
5.90
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4.76
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Все Коэффициенты
1
Райманн
Доминик
2
Пиччини
Кристиано
25
Гнака
Силас
15
Daniel
Heber
7
Бокхорн
Эберт
29
Конде
Амара
13
Connor
Krempicki
19
Leon
Bell
10
Jason
Ceka
26
Шулер
Лука
23
Атик
Бариш
1
Кольке
Маркус
22
Ван
дер
Верфф
Яспер
17
Давид
Йонас
4
Россбах
Дамиан
21
Россипаль
Александер
10
Фролинг
Нильс
19
Василиадис
Себастиан
6
Dennis
Dressel
27
Кинсомби
Кристиан
49
Брумадо
Жуниор
14
Ингельссон
Сванте
Магдебург
3-4-3
Ганза
4-4-2

История личных встреч

Магдебург
Ганза

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
3:0
Б2
3:1
Б3
0:2
Б3
1:1
Б3
3:1
Б3
0:1
Б3
1:0
Б3
2:0
Б3
1:1
Б3
1:1
Б3
4:1
Б3
1:1

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.83
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

1.67
0.83

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

54
108

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 4 0.31
Гнака Силас 3 0.23
Кастаньос Люк 3 0.23
Connor Krempicki 2 0.15
Арслан Ахмет 2 0.15
Атик Бариш 1 0.08
Jason Ceka 1 0.08
Конде Амара 1 0.08
Бокхорн Эберт 1 0.08
Leon Bell 1 0.08
Эль-Ханкури Мохамед 1 0.08
Югоне Жан 1 0.08
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 3 0.23
Ван дер Верфф Яспер 2 0.15
Фролинг Нильс 1 0.08
Штраус Джон-Патрик 1 0.08
Прёгер Кай 1 0.08
Кинсомби Кристиан 1 0.08
Dennis Dressel 1 0.08
Brumado Junior 1 0.08
Россипаль Александер 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Россбах Дамиан 0 0
Ингельссон Сванте 0 0
Шумахер Кевин 0 0

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 7 0
Daniel Heber 3 1
Бокхорн Эберт 3 0
Leon Bell 3 0
Югоне Жан 3 0
Daniel Elfadli 1 1
Пиччини Кристиано 2 0
Кастаньос Люк 2 0
Jason Ceka 2 0
Шулер Лука 2 0
Connor Krempicki 1 0
Арслан Ахмет 1 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Гнака Силас 1 0
Ито Тацуя 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Россбах Дамиан 4 0
Ингельссон Сванте 4 0
Россипаль Александер 4 0
Найдхарт Нико 3 0
Шумахер Кевин 3 0
Прёгер Кай 2 0
Василиадис Себастиан 2 0
Ван дер Верфф Яспер 2 0
Давид Йонас 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Переа Хуан 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Кольке Маркус 1 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Бахманн Яник 1 0
Dennis Dressel 1 0

Результаты матчей

Магдебург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Ганза
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

3
2
Магдебург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Ганза
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

5
5
Магдебург
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Ганза
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

11
4
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
50%
76-90

Пропущено

9
7
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
3
33%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
4
44%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Пропущено

12
10
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
17%
3
30%
31-45
2
17%
3
30%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
1
8%
2
20%
76-90

Забито

20
11
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
10%
0
0%
1-15
5
25%
3
27%
16-30
2
10%
3
27%
31-45
4
20%
1
9%
46-60
4
20%
1
9%
61-75
3
15%
3
27%
76-90

Пропущено

21
17
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
5
24%
1
6%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
5
24%
4
24%
31-45
3
14%
5
29%
29%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
2
10%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гамбург - Магдебург 2:0 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1
Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Магдебург - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Магдебург - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Магдебург - Герта 6:4 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Ян - Магдебург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Магдебург - Севилья 3:1 Магдебург - Норшелланн 2:0 Магдебург - Закакиу 8:1 Магдебург - Альтглинике 2:0
Ганза
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ганза - Герта 0:0 Нюрнберг - Ганза 3:2 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 1:3
Ганза - Нествед 1:0 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Ганза - Фортуна 1:3 Гамбург - Ганза 2:0 Ганза - Оснабрюк 2:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Франкфурт - Ганза 1:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Ганза - Севилья 2:1 Ганза - Динамо Берлин 1:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Альтглинике - Ганза 3:2 Мальховер - Ганза 0:9

Результаты матчей

Магдебург
Ганза

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:4
1 раз 20%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
6:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Магдебург
Ганза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
5
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
3
2
5
1.5
1
4
2
5
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
4
4
8
1.5
3
9
3
9
2.5
2
10
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 13 7 6 0 24 - 9 27
2.
Гамбург
 13 7 3 3 26 - 17 24
3.
Хольштайн Киль
 13 7 2 4 23 - 21 23
4.
Ганновер 96
 13 6 4 3 26 - 15 22
5.
Фортуна
 0:1 13 6 3 4 24 - 15 21
6.
Гройтер Фюрт
 1:0 13 6 3 4 21 - 17 21
7.
Веен Висбаден
 2:1 13 6 3 4 15 - 13 21
8.
Нюрнберг
 13 6 3 4 22 - 22 21
9.
Эльвeрсберг
 13 6 3 4 19 - 19 21
10.
Кайзерслаутерн
 1:2 13 5 3 5 25 - 25 18
11.
Падерборн
 13 5 3 5 21 - 23 18
12.
Герта
 13 5 2 6 24 - 22 17
13.
Ганза
 1:1 13 4 2 7 12 - 18 14
14.
Магдебург
 1:1 13 3 5 5 21 - 22 14
15.
Шальке 04
 13 4 1 8 20 - 28 13
16.
Карлсруэ
 13 3 4 6 19 - 23 13
17.
Айнтрахт Бр
 13 2 2 9 10 - 26 8
18.
Оснабрюк
 13 1 4 8 14 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 6 6 0 0 15 - 3 18
2.
Гройтер Фюрт
 1:0 7 5 1 1 16 - 6 16
3.
Санкт-Паули
 7 4 3 0 15 - 4 15
4.
Ганновер 96
 6 4 1 1 15 - 4 13
5.
Кайзерслаутерн
 1:2 7 4 1 2 16 - 12 13
6.
Веен Висбаден
 2:1 7 3 3 1 7 - 6 12
7.
Нюрнберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
8.
Фортуна
 0:1 7 3 2 2 12 - 11 11
9.
Герта
 6 3 1 2 14 - 6 10
10.
Ганза
 1:1 7 3 1 3 8 - 9 10
11.
Хольштайн Киль
 7 3 1 3 13 - 14 10
12.
Шальке 04
 6 3 0 3 12 - 11 9
13.
Магдебург
 1:1 6 2 3 1 12 - 10 9
14.
Падерборн
 6 2 2 2 10 - 10 8
15.
Карлсруэ
 6 2 2 2 8 - 8 8
16.
Айнтрахт Бр
 7 2 2 3 9 - 13 8
17.
Эльвeрсберг
 6 2 1 3 7 - 11 7
18.
Оснабрюк
 7 1 2 4 9 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльвeрсберг
 7 4 2 1 12 - 8 14
2.
Хольштайн Киль
 6 4 1 1 10 - 7 13
3.
Санкт-Паули
 6 3 3 0 9 - 5 12
4.
Фортуна
 0:1 6 3 1 2 12 - 4 10
5.
Падерборн
 7 3 1 3 11 - 13 10
6.
Нюрнберг
 7 3 1 3 12 - 15 10
7.
Веен Висбаден
 2:1 6 3 0 3 8 - 7 9
8.
Ганновер 96
 7 2 3 2 11 - 11 9
9.
Герта
 7 2 1 4 10 - 16 7
10.
Гамбург
 7 1 3 3 11 - 14 6
11.
Кайзерслаутерн
 1:2 6 1 2 3 9 - 13 5
12.
Гройтер Фюрт
 1:0 6 1 2 3 5 - 11 5
13.
Магдебург
 1:1 7 1 2 4 9 - 12 5
14.
Карлсруэ
 7 1 2 4 11 - 15 5
15.
Ганза
 1:1 6 1 1 4 4 - 9 4
16.
Шальке 04
 7 1 1 5 8 - 17 4
17.
Оснабрюк
 6 0 2 4 5 - 18 2
18.
Айнтрахт Бр
 6 0 0 6 1 - 13 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 10 (2)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 7 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 3
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 47'
    Фролинг Нильс сделал результативную передачу.
  • 47'
    Г О О О О Л - Dennis Dressel бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 4'
    Jason Ceka сделал результативную передачу.
  • 4'
    Г О О О О Л - Бокхорн Эберт бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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Магдебург
Ничья
Ганза
4.40
5.90
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4.76
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