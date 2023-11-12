Тур: 13. Стадион: МДСС-Арена.
0'
1:0
4' ГолБокхорн Эберт
1:1
46' ГолDennis Dressel
73' Желтая карточкаJason Ceka
73' Желтая карточкаИнгельссон Сванте
1:2
86' Гол в свои воротаConnor Krempicki
90' Желтая карточкаИто Тацуя
90' Желтая карточкаConnor Krempicki
90' Желтая карточкаВасилиадис Себастиан
90'+7
Ход матча
4'
1:0
46'
1:1
73'
86'
1:2
90'
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 11
-
8 Удары в створ 5
-
13 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
604 Количество передач 252
-
68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
25
Гнака
Силас
15
Daniel
Heber
29
Конде
Амара
19
Leon
Bell
10
Jason
Ceka
26
Шулер
Лука
23
Атик
Бариш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Гнака СиласЗащитник
-
15 Daniel HeberЗащитник
- Полузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Leon BellПолузащитник
-
10 Jason CekaНападающий
-
26 Шулер ЛукаНападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Фабиш ЙонаПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Ито ТацуяНападающий
- Нападающий
-
34 Чахед ТарекНападающий
-
30 Noah Kruth
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Кёрбер НильсВратарь
- Защитник
-
26 Бахманн ЯникЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Переа ХуанНападающий
-
-
Главный тренер: Шварц Алоис
История личных встреч
Магдебург
Ганза
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
12 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.83
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
20
10
Голов в среднем за матч
1.67
0.83
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
54
108
Бомбардиры внутри турнира
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулер Лука
|4
|0.31
|Гнака Силас
|3
|0.23
|Кастаньос Люк
|3
|0.23
|Connor Krempicki
|2
|0.15
|Арслан Ахмет
|2
|0.15
|Атик Бариш
|1
|0.08
|Jason Ceka
|1
|0.08
|Конде Амара
|1
|0.08
|Бокхорн Эберт
|1
|0.08
|Leon Bell
|1
|0.08
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0.08
|Югоне Жан
|1
|0.08
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|3
|0.23
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0.15
|Фролинг Нильс
|1
|0.08
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.08
|Прёгер Кай
|1
|0.08
|Кинсомби Кристиан
|1
|0.08
|Dennis Dressel
|1
|0.08
|Brumado Junior
|1
|0.08
|Россипаль Александер
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Россбах Дамиан
|0
|0
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|Шумахер Кевин
|0
|0
Карточки
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|7
|0
|Daniel Heber
|3
|1
|Бокхорн Эберт
|3
|0
|Leon Bell
|3
|0
|Jason Ceka
|3
|0
|Югоне Жан
|3
|0
|Daniel Elfadli
|1
|1
|Пиччини Кристиано
|2
|0
|Кастаньос Люк
|2
|0
|Connor Krempicki
|2
|0
|Ито Тацуя
|2
|0
|Шулер Лука
|2
|0
|Арслан Ахмет
|1
|0
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0
|Гнака Силас
|1
|0
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингельссон Сванте
|5
|0
|Россбах Дамиан
|4
|0
|Россипаль Александер
|4
|0
|Найдхарт Нико
|3
|0
|Василиадис Себастиан
|3
|0
|Шумахер Кевин
|3
|0
|Прёгер Кай
|2
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0
|Давид Йонас
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Переа Хуан
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Кольке Маркус
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Бахманн Яник
|1
|0
|Dennis Dressel
|1
|0
Результаты матчей
Магдебург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Ганза
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
5
2
Магдебург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Ганза
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
5
5
Магдебург
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Ганза
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
10
7
Голы по времени матча
Забито
13
5
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
3
23%
1
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
2
40%
76-90
Пропущено
10
9
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
3
30%
2
22%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
3
33%
76-90
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
4
44%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Пропущено
12
10
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
17%
3
30%
31-45
2
17%
3
30%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
1
8%
2
20%
76-90
Забито
22
12
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
3
14%
0
0%
1-15
5
23%
3
25%
16-30
2
9%
3
25%
31-45
4
18%
2
17%
46-60
4
18%
1
8%
61-75
4
18%
3
25%
76-90
Пропущено
22
19
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
5
23%
2
11%
1-15
1
5%
3
16%
16-30
5
23%
4
21%
31-45
4
18%
5
26%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
2
9%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Магдебург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гамбург - Магдебург 2:0 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1
Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Магдебург - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Магдебург - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Магдебург - Герта 6:4 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Ян - Магдебург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Магдебург - Севилья 3:1 Магдебург - Норшелланн 2:0 Магдебург - Закакиу 8:1 Магдебург - Альтглинике 2:0
Ганза
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ганза - Герта 0:0 Нюрнберг - Ганза 3:2 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 1:3
Ганза - Нествед 1:0 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Ганза - Фортуна 1:3 Гамбург - Ганза 2:0 Ганза - Оснабрюк 2:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Франкфурт - Ганза 1:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Ганза - Севилья 2:1 Ганза - Динамо Берлин 1:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Альтглинике - Ганза 3:2 Мальховер - Ганза 0:9
Результаты матчей
Магдебург
Ганза
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
6:4
1 раз 17%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
6:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
Тоталы голов в матче
Магдебург
Ганза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
25
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
33
25
24
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
49
49
310
211
112
112
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|10 (2)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|7 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|6 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 3
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4