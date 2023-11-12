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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Магдебург
1:2
Конец матча
Ганза
0'
1:0
4' Гол
Бокхорн Эберт
1:1
46' Гол
Dennis Dressel
73' Желтая карточка
Jason Ceka
73' Желтая карточка
Ингельссон Сванте
1:2
86' Гол в свои ворота
Connor Krempicki
90' Желтая карточка
Ито Тацуя
90' Желтая карточка
Connor Krempicki
90' Желтая карточка
Василиадис Себастиан
90'+7

Ход матча

4'
Бокхорн Эберт
(Jason Ceka)
1:0
46'
1:1
Dennis Dressel
(Фролинг Нильс)
73'
Jason Ceka
 
73'
 
Ингельссон Сванте
75'
 
Шумахер Кевин
Кинсомби Кристиан
75'
 
Serhat-Semih Gueler
Ингельссон Сванте
84'
Арслан Ахмет
Конде Амара
 
84'
Амаечи Ксавьер
Шулер Лука
 
86'
1:2
Connor Krempicki
90'
Ито Тацуя
Jason Ceka
 
90'
Ито Тацуя
 
90'
Connor Krempicki
 
90'
 
Хюсинг Оливер
Фролинг Нильс
90'
 
Василиадис Себастиан
90'
 
Переа Хуан
Брумадо Жуниор

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 11
  • 8 Удары в створ 5
  • 13 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 604 Количество передач 252
  • 68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
1
Райманн
Доминик
2
Пиччини
Кристиано
25
Гнака
Силас
15
Daniel
Heber
7
Бокхорн
Эберт
29
Конде
Амара
13
Connor
Krempicki
19
Leon
Bell
10
Jason
Ceka
26
Шулер
Лука
23
Атик
Бариш
1
Кольке
Маркус
22
Ван
дер
Верфф
Яспер
17
Давид
Йонас
4
Россбах
Дамиан
21
Россипаль
Александер
10
Фролинг
Нильс
19
Василиадис
Себастиан
6
Dennis
Dressel
27
Кинсомби
Кристиан
49
Брумадо
Жуниор
14
Ингельссон
Сванте
Магдебург
3-4-3
Ганза
4-4-2

История личных встреч

Магдебург
Ганза

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
3:0
Б2
3:1
Б3
0:2
Б3
1:1
Б3
3:1
Б3
0:1
Б3
1:0
Б3
2:0
Б3
1:1
Б3
1:1
Б3
4:1
Б3
1:1

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.83
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

1.67
0.83

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

54
108

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 4 0.31
Гнака Силас 3 0.23
Кастаньос Люк 3 0.23
Connor Krempicki 2 0.15
Арслан Ахмет 2 0.15
Атик Бариш 1 0.08
Jason Ceka 1 0.08
Конде Амара 1 0.08
Бокхорн Эберт 1 0.08
Leon Bell 1 0.08
Эль-Ханкури Мохамед 1 0.08
Югоне Жан 1 0.08
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 3 0.23
Ван дер Верфф Яспер 2 0.15
Фролинг Нильс 1 0.08
Штраус Джон-Патрик 1 0.08
Прёгер Кай 1 0.08
Кинсомби Кристиан 1 0.08
Dennis Dressel 1 0.08
Brumado Junior 1 0.08
Россипаль Александер 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Россбах Дамиан 0 0
Ингельссон Сванте 0 0
Шумахер Кевин 0 0

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 7 0
Daniel Heber 3 1
Бокхорн Эберт 3 0
Leon Bell 3 0
Jason Ceka 3 0
Югоне Жан 3 0
Daniel Elfadli 1 1
Пиччини Кристиано 2 0
Кастаньос Люк 2 0
Connor Krempicki 2 0
Ито Тацуя 2 0
Шулер Лука 2 0
Арслан Ахмет 1 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Гнака Силас 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингельссон Сванте 5 0
Россбах Дамиан 4 0
Россипаль Александер 4 0
Найдхарт Нико 3 0
Василиадис Себастиан 3 0
Шумахер Кевин 3 0
Прёгер Кай 2 0
Ван дер Верфф Яспер 2 0
Давид Йонас 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Переа Хуан 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Кольке Маркус 1 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Бахманн Яник 1 0
Dennis Dressel 1 0

Результаты матчей

Магдебург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Ганза
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

5
2
Магдебург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Ганза
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

5
5
Магдебург
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Ганза
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

10
7

Голы по времени матча

Забито

13
5
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
3
23%
1
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
2
40%
76-90

Пропущено

10
9
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
3
30%
2
22%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
3
33%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
4
44%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Пропущено

12
10
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
17%
3
30%
31-45
2
17%
3
30%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
1
8%
2
20%
76-90

Забито

22
12
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
3
14%
0
0%
1-15
5
23%
3
25%
16-30
2
9%
3
25%
31-45
4
18%
2
17%
46-60
4
18%
1
8%
61-75
4
18%
3
25%
76-90

Пропущено

22
19
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
5
23%
2
11%
1-15
1
5%
3
16%
16-30
5
23%
4
21%
31-45
4
18%
5
26%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
2
9%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гамбург - Магдебург 2:0 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1
Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Магдебург - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Магдебург - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Магдебург - Герта 6:4 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Ян - Магдебург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Магдебург - Севилья 3:1 Магдебург - Норшелланн 2:0 Магдебург - Закакиу 8:1 Магдебург - Альтглинике 2:0
Ганза
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ганза - Герта 0:0 Нюрнберг - Ганза 3:2 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 1:3
Ганза - Нествед 1:0 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Ганза - Фортуна 1:3 Гамбург - Ганза 2:0 Ганза - Оснабрюк 2:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Франкфурт - Ганза 1:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Ганза - Севилья 2:1 Ганза - Динамо Берлин 1:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Альтглинике - Ганза 3:2 Мальховер - Ганза 0:9

Результаты матчей

Магдебург
Ганза

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
6:4
1 раз 17%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
6:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%

Тоталы голов в матче

Магдебург
Ганза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
2
5
1
5
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
3
2
5
1.5
2
4
2
5
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
4
9
1.5
4
9
3
10
2.5
2
11
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 13 7 6 0 24 - 9 27
2.
Гамбург
 13 7 3 3 26 - 17 24
3.
Хольштайн Киль
 13 7 2 4 23 - 21 23
4.
Ганновер 96
 13 6 4 3 26 - 15 22
5.
Фортуна
 13 6 3 4 24 - 15 21
6.
Гройтер Фюрт
 13 6 3 4 21 - 17 21
7.
Веен Висбаден
 13 6 3 4 15 - 13 21
8.
Нюрнберг
 13 6 3 4 22 - 22 21
9.
Эльвeрсберг
 13 6 3 4 19 - 19 21
10.
Кайзерслаутерн
 13 5 3 5 25 - 25 18
11.
Падерборн
 13 5 3 5 21 - 23 18
12.
Герта
 13 5 2 6 24 - 22 17
13.
Ганза
 13 5 1 7 13 - 18 16
14.
Шальке 04
 13 4 1 8 20 - 28 13
15.
Магдебург
 13 3 4 6 21 - 23 13
16.
Карлсруэ
 13 3 4 6 19 - 23 13
17.
Айнтрахт Бр
 13 2 2 9 10 - 26 8
18.
Оснабрюк
 13 1 4 8 14 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 6 6 0 0 15 - 3 18
2.
Гройтер Фюрт
 7 5 1 1 16 - 6 16
3.
Санкт-Паули
 7 4 3 0 15 - 4 15
4.
Ганновер 96
 6 4 1 1 15 - 4 13
5.
Кайзерслаутерн
 7 4 1 2 16 - 12 13
6.
Веен Висбаден
 7 3 3 1 7 - 6 12
7.
Нюрнберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
8.
Фортуна
 7 3 2 2 12 - 11 11
9.
Герта
 6 3 1 2 14 - 6 10
10.
Ганза
 7 3 1 3 8 - 9 10
11.
Хольштайн Киль
 7 3 1 3 13 - 14 10
12.
Шальке 04
 6 3 0 3 12 - 11 9
13.
Магдебург
 6 2 2 2 12 - 11 8
14.
Падерборн
 6 2 2 2 10 - 10 8
15.
Карлсруэ
 6 2 2 2 8 - 8 8
16.
Айнтрахт Бр
 7 2 2 3 9 - 13 8
17.
Эльвeрсберг
 6 2 1 3 7 - 11 7
18.
Оснабрюк
 7 1 2 4 9 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльвeрсберг
 7 4 2 1 12 - 8 14
2.
Хольштайн Киль
 6 4 1 1 10 - 7 13
3.
Санкт-Паули
 6 3 3 0 9 - 5 12
4.
Фортуна
 6 3 1 2 12 - 4 10
5.
Падерборн
 7 3 1 3 11 - 13 10
6.
Нюрнберг
 7 3 1 3 12 - 15 10
7.
Веен Висбаден
 6 3 0 3 8 - 7 9
8.
Ганновер 96
 7 2 3 2 11 - 11 9
9.
Герта
 7 2 1 4 10 - 16 7
10.
Ганза
 6 2 0 4 5 - 9 6
11.
Гамбург
 7 1 3 3 11 - 14 6
12.
Кайзерслаутерн
 6 1 2 3 9 - 13 5
13.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 5 - 11 5
14.
Магдебург
 7 1 2 4 9 - 12 5
15.
Карлсруэ
 7 1 2 4 11 - 15 5
16.
Шальке 04
 7 1 1 5 8 - 17 4
17.
Оснабрюк
 6 0 2 4 5 - 18 2
18.
Айнтрахт Бр
 6 0 0 6 1 - 13 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 10 (2)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 7 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 3
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Весь список
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    • 46'
      Г О О О О Л - Dennis Dressel бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 4'
      Jason Ceka сделал результативную передачу.
    • 4'
      Г О О О О Л - Бокхорн Эберт бьет в цель!
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