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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Гройтер Фюрт
1:0
Второй тайм: 70'
Фортуна
0'
45' Желтая карточка
Ийоха Эммануэль
1:0
48' Гол
Вагнер Роберт
51' Желтая карточка
Дитц Максимилиан
51' Желтая карточка
Де Вейс Йорди
68' Желтая карточка
Грин Джулиан
68' Желтая карточка
Вагнер Роберт

Ход матча

45'
 
Ийоха Эммануэль
48'
Вагнер Роберт
(Лемперте Тим)
1:0
51'
Дитц Максимилиан
 
51'
 
Де Вейс Йорди
62'
Абиама Диксон
Лемперте Тим
 
68'
Грин Джулиан
 
68'
Вагнер Роберт
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гройтер Фюрт
Ничья
Фортуна
2.60
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Все Коэффициенты
40
Урбиг
Йонас
33
Дитц
Максимилиан
23
Юнг
Гидеон
4
Михальски
Дамян
2
Аста
Симон
5
Хаддади
Уссама
22
Вагнер
Роберт
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
19
Лемперте
Тим
30
Зиб
Арминдо
33
Кастенмайер
Флориан
31
Зоботка
Марсель
20
Сиберт
Джамиль
30
Де
Вейс
Йорди
27
Ястржембски
Деннис
34
Николя
Гавори
4
Танака
Ао
11
Клаус
Феликс
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
7
Цолис
Христос
19
Ийоха
Эммануэль
Гройтер Фюрт
3-4-1-2
Фортуна
4-2-3-1

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Фортуна

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

110%
20%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

22 матча

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

Б2
2:1
Б2
2:2
Б2
3:2
Б2
3:3
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
1:0
Б2
3:0
Б2
3:3
Б2
4:1
Б2
2:1
Б
1:0
Б
0:2
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
0:0
Б2
2:1

Голы

Всего голов

23
12

Голов в среднем за матч

2.09
1.09

Среднее время на гол

43
82

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.55
1

Среднее время на гол

58
90

Всего голов

40
23

Голов в среднем за матч

1.82
1.05

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

49
86

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 4 0.31
Грин Джулиан 3 (1) 0.23
Лемперте Тим 3 0.23
Абиама Диксон 3 0.23
Михальски Дамян 3 0.23
Зиб Арминдо 2 0.15
Вагнер Роберт 1 0.08
Юнг Гидеон 1 0.08
Аста Симон 0 0
Чалханоглу Керим 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цолис Христос 6 (2) 0.46
Танака Ао 3 0.23
Де Вейс Йорди 2 0.15
Вермейж Винсент 2 0.15
Клаус Феликс 2 0.15
Yannik Engelhardt 2 0.15
Циммерман Маттиас 1 0.08
Сиберт Джамиль 1 0.08
Гинчек Даниэль 1 0.08
Хоффманн Андре 1 0.08
Ийоха Эммануэль 1 0.08
Jona Niemiec 1 0.08
Аппелькамп Синта 0 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 0 0
Николя Гавори 0 0
Ястржембски Деннис 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грин Джулиан 2 1
Дитц Максимилиан 3 0
Александр Цорнигер 1 1
Юнг Гидеон 2 0
Србени Деннис 2 0
Киомурцоглу Орестис 2 0
Михальски Дамян 2 0
Майерхёфер Марко 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Аста Симон 1 0
Петков Лукас 1 0
Лемперте Тим 1 0
Абиама Диксон 1 0
Вагнер Роберт 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yannik Engelhardt 5 0
Де Вейс Йорди 3 0
Ийоха Эммануэль 3 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
Сиберт Джамиль 3 0
Циммерман Маттиас 1 1
Клаус Феликс 2 0
Takashi Uchino 2 0
Николя Гавори 2 0
Зоботка Марсель 2 0
Цолис Христос 2 0
Гинчек Даниэль 1 0
Хоффманн Андре 1 0
Вермейж Винсент 1 0
Кастенмайер Флориан 1 0
Обердорф Тим 1 0

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Фортуна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

1
0
Гройтер Фюрт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Фортуна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

4
10
Гройтер Фюрт
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Фортуна
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

14
12
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
14%
4
33%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
5
36%
2
17%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
2
17%
61-75
1
7%
3
25%
76-90

Пропущено

7
3
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
12
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
2
40%
1
8%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
20%
7
58%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

11
11
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
9%
4
36%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
1
9%
76-90

Забито

19
24
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
4
21%
5
21%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
5
26%
3
13%
31-45
3
16%
7
29%
29%
46-60
5
26%
3
13%
61-75
1
5%
4
17%
76-90

Пропущено

18
14
12 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
11%
4
29%
1-15
5
28%
2
14%
16-30
5
28%
3
21%
31-45
2
11%
3
21%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
1
6%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Хомбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0
Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Галлешер - Гройтер Фюрт 0:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Спвгг Ансбах 09 - Гройтер Фюрт 2:5
Фортуна
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Унтерахинг - Фортуна 3:6 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3
Фортуна - Оснабрюк 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 1:3 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Падерборн 1:2 Иллертиссен - Фортуна 1:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Герта 1:0 Фортуна - Бохум 3:1 Фортуна - Пушкаш-Академи 5:0 Фортуна - Слован Либерец 2:1 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
Фортуна

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

4
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
5 раз 71%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Гройтер Фюрт
Фортуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
2
5
3
3
2.5
2
5
3
3
3.5
1
6
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
5
7
3
9
2.5
5
7
3
9
3.5
3
9
1
11
4.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 13 7 6 0 24 - 9 27
2.
Гамбург
 13 7 3 3 26 - 17 24
3.
Хольштайн Киль
 13 7 2 4 23 - 21 23
4.
Ганновер 96
 13 6 4 3 26 - 15 22
5.
Фортуна
 0:1 13 6 3 4 24 - 15 21
6.
Гройтер Фюрт
 1:0 13 6 3 4 21 - 17 21
7.
Веен Висбаден
 2:1 13 6 3 4 15 - 13 21
8.
Нюрнберг
 13 6 3 4 22 - 22 21
9.
Эльвeрсберг
 13 6 3 4 19 - 19 21
10.
Кайзерслаутерн
 1:2 13 5 3 5 25 - 25 18
11.
Падерборн
 13 5 3 5 21 - 23 18
12.
Герта
 13 5 2 6 24 - 22 17
13.
Ганза
 1:1 13 4 2 7 12 - 18 14
14.
Магдебург
 1:1 13 3 5 5 21 - 22 14
15.
Шальке 04
 13 4 1 8 20 - 28 13
16.
Карлсруэ
 13 3 4 6 19 - 23 13
17.
Айнтрахт Бр
 13 2 2 9 10 - 26 8
18.
Оснабрюк
 13 1 4 8 14 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 6 6 0 0 15 - 3 18
2.
Гройтер Фюрт
 1:0 7 5 1 1 16 - 6 16
3.
Санкт-Паули
 7 4 3 0 15 - 4 15
4.
Ганновер 96
 6 4 1 1 15 - 4 13
5.
Кайзерслаутерн
 1:2 7 4 1 2 16 - 12 13
6.
Веен Висбаден
 2:1 7 3 3 1 7 - 6 12
7.
Нюрнберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
8.
Фортуна
 0:1 7 3 2 2 12 - 11 11
9.
Герта
 6 3 1 2 14 - 6 10
10.
Ганза
 1:1 7 3 1 3 8 - 9 10
11.
Хольштайн Киль
 7 3 1 3 13 - 14 10
12.
Шальке 04
 6 3 0 3 12 - 11 9
13.
Магдебург
 1:1 6 2 3 1 12 - 10 9
14.
Падерборн
 6 2 2 2 10 - 10 8
15.
Карлсруэ
 6 2 2 2 8 - 8 8
16.
Айнтрахт Бр
 7 2 2 3 9 - 13 8
17.
Эльвeрсберг
 6 2 1 3 7 - 11 7
18.
Оснабрюк
 7 1 2 4 9 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльвeрсберг
 7 4 2 1 12 - 8 14
2.
Хольштайн Киль
 6 4 1 1 10 - 7 13
3.
Санкт-Паули
 6 3 3 0 9 - 5 12
4.
Фортуна
 0:1 6 3 1 2 12 - 4 10
5.
Падерборн
 7 3 1 3 11 - 13 10
6.
Нюрнберг
 7 3 1 3 12 - 15 10
7.
Веен Висбаден
 2:1 6 3 0 3 8 - 7 9
8.
Ганновер 96
 7 2 3 2 11 - 11 9
9.
Герта
 7 2 1 4 10 - 16 7
10.
Гамбург
 7 1 3 3 11 - 14 6
11.
Кайзерслаутерн
 1:2 6 1 2 3 9 - 13 5
12.
Гройтер Фюрт
 1:0 6 1 2 3 5 - 11 5
13.
Магдебург
 1:1 7 1 2 4 9 - 12 5
14.
Карлсруэ
 7 1 2 4 11 - 15 5
15.
Ганза
 1:1 6 1 1 4 4 - 9 4
16.
Шальке 04
 7 1 1 5 8 - 17 4
17.
Оснабрюк
 6 0 2 4 5 - 18 2
18.
Айнтрахт Бр
 6 0 0 6 1 - 13 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 10 (2)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 7 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 3
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Ийоха Эммануэль получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Гройтер Фюрт
Ничья
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