Тур: 13. Стадион: Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер.
1:0
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаИйоха Эммануэль
1:0
48' ГолВагнер Роберт
51' Желтая карточкаДитц Максимилиан
51' Желтая карточкаДе Вейс Йорди
67' Желтая карточкаВагнер Роберт
67' Желтая карточкаГрин Джулиан
84' Желтая карточкаJona Niemiec
90' Желтая карточкаУрбиг Йонас
90'+8
Ход матча
45'
48'
1:0
51'
51'
67'
67'
84'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
442 Количество передач 497
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
37
Грин
Джулиан
19
Лемперте
Тим
30
Зиб
Арминдо
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лемперте ТимНападающий
-
30 Зиб АрминдоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Петков ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
-
18 Jona Niemiec
-
35 Daniel Bunk
-
43 King Manu
-
44 Robin Bird
-
46 Sima Suso
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Фортуна
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
110%
20%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
22 матча
36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
12
Голов в среднем за матч
2.09
1.09
Среднее время на гол
43
82
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.55
1
Среднее время на гол
58
90
Всего голов
40
23
Голов в среднем за матч
1.82
1.05
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
49
86
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|4
|0.31
|Грин Джулиан
|3 (1)
|0.23
|Лемперте Тим
|3
|0.23
|Абиама Диксон
|3
|0.23
|Михальски Дамян
|3
|0.23
|Зиб Арминдо
|2
|0.15
|Вагнер Роберт
|1
|0.08
|Юнг Гидеон
|1
|0.08
|Аста Симон
|0
|0
|Чалханоглу Керим
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цолис Христос
|6 (2)
|0.46
|Танака Ао
|3
|0.23
|Де Вейс Йорди
|2
|0.15
|Вермейж Винсент
|2
|0.15
|Клаус Феликс
|2
|0.15
|Yannik Engelhardt
|2
|0.15
|Циммерман Маттиас
|1
|0.08
|Сиберт Джамиль
|1
|0.08
|Гинчек Даниэль
|1
|0.08
|Хоффманн Андре
|1
|0.08
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.08
|Jona Niemiec
|1
|0.08
|Аппелькамп Синта
|0
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|0
|0
|Николя Гавори
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грин Джулиан
|3
|1
|Дитц Максимилиан
|3
|0
|Александр Цорнигер
|1
|1
|Юнг Гидеон
|2
|0
|Србени Деннис
|2
|0
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|Михальски Дамян
|2
|0
|Вагнер Роберт
|2
|0
|Майерхёфер Марко
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Аста Симон
|1
|0
|Петков Лукас
|1
|0
|Лемперте Тим
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
|Урбиг Йонас
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yannik Engelhardt
|5
|0
|Де Вейс Йорди
|3
|0
|Ийоха Эммануэль
|3
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Сиберт Джамиль
|3
|0
|Циммерман Маттиас
|1
|1
|Клаус Феликс
|2
|0
|Takashi Uchino
|2
|0
|Николя Гавори
|2
|0
|Зоботка Марсель
|2
|0
|Цолис Христос
|2
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Вермейж Винсент
|1
|0
|Кастенмайер Флориан
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
|Jona Niemiec
|1
|0
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Фортуна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
1
0
Гройтер Фюрт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Фортуна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
4
10
Гройтер Фюрт
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Фортуна
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
5
10
Голы по времени матча
Забито
15
12
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
13%
4
33%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
5
33%
2
17%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
2
17%
61-75
1
7%
3
25%
76-90
Пропущено
7
4
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
5
12
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
2
40%
1
8%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
20%
7
58%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
11
11
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
9%
4
36%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
1
9%
76-90
Забито
20
24
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
4
20%
5
21%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
5
25%
3
13%
31-45
4
20%
7
29%
29%
46-60
5
25%
3
13%
61-75
1
5%
4
17%
76-90
Пропущено
18
15
12 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
11%
4
27%
1-15
5
28%
2
13%
16-30
5
28%
3
20%
31-45
2
11%
4
27%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
1
6%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Хомбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0
Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Галлешер - Гройтер Фюрт 0:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Спвгг Ансбах 09 - Гройтер Фюрт 2:5
Фортуна
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Унтерахинг - Фортуна 3:6 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3
Фортуна - Оснабрюк 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 1:3 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Падерборн 1:2 Иллертиссен - Фортуна 1:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Герта 1:0 Фортуна - Бохум 3:1 Фортуна - Пушкаш-Академи 5:0 Фортуна - Слован Либерец 2:1 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
Фортуна
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
5 раз 71%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Гройтер Фюрт
Фортуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
25
34
25
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
103
49
58
310
58
310
310
112
112
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|10 (2)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|7 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|6 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 3
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4