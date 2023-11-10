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  3. РОССИЯ
  4. Вторая лига А 2023-2024
Тур: 18.
Ротор
 
Позже
Муром
Прогнозы 52
Ротор 92.3% (48)
X 5.8% (3)
Муром 1.9% (1)
Все прогнозы

История личных встреч

Ротор
Муром

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ВЛА
1:1
КФ
3:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арсентьев Даниил 5 0.29
Зуйков Сергей 3 0.18
Никитин Алексей 2 0.12
Магомедов Рашид 2 0.12
Гаджимурадов Рамазан 2 0.12
Дворецков Филипп 1 0.06
Агеев Михаил 1 0.06
Шмаков Иван 1 0.06
Прищепа Дмитрий 1 0.06
Муром
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Азявин Илья 9 (2) 0.53
Агуреев Даниил 7 (1) 0.41
Бутаков Евгений 2 0.12
Надольский Александр 2 0.12
Гыстаров Расул 1 0.06
Янов Данила 1 (1) 0.06

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муром
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бутаков Евгений 0 1
Надольский Александр 0 1
Гыстаров Расул 0 1

Результаты матчей

Ротор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Муром
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
6
Ротор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Муром
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
11

Упущенные победы

6
7
Ротор
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
71% (12)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Муром
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
12

Упущенные победы

10
13

Голы по времени матча

Забито

11
12
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
9%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
18%
4
33%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
2
18%
3
25%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
2
29%
2
20%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Забито

7
10
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
14%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
29%
3
30%
46-60
3
43%
2
20%
61-75
1
14%
1
10%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
5
36%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
2
22%
4
29%
61-75
2
22%
2
14%
76-90

Забито

18
22
4 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
2
11%
5
23%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
11%
6
27%
31-45
3
17%
4
18%
46-60
8
44%
2
9%
61-75
3
17%
4
18%
76-90

Пропущено

16
24
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
1
6%
2
8%
1-15
3
19%
1
4%
16-30
2
13%
7
29%
29%
31-45
3
19%
4
17%
46-60
4
25%
5
21%
61-75
3
19%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Чайка Песчанокопское - Ротор 0:1 Ротор - Спартак Кострома 2:0 Динамо Брянск - Ротор 1:1 Динамо Владивосток - Ротор 1:0
Ротор - Волга Ульяновск 1:1 Краснодар-2 - Ротор 3:1 Ротор - Иртыш Омск 1:0 Ротор - Алания 1:0 Уфа - Ротор 3:0 Ротор - Велес Москва 4:2 Ротор - Легион Махачкала 3:0 Ротор - Чайка Песчанокопское 0:0 Спартак Кострома - Ротор 0:1 Ротор - Динамо Брянск 1:1 Астрахань - Ротор 0:1 Волга Ульяновск - Ротор 1:2 Ротор - Краснодар-2 1:2 Иртыш Омск - Ротор 1:0 Ротор - Уфа 1:1 Велес Москва - Ротор 0:0
Муром
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Велес Москва - Муром 2:2 Муром - Чайка Песчанокопское 1:2 Спартак Кострома - Муром 0:3 Муром - Динамо Брянск 3:1
Волга Ульяновск - Муром 1:1 Муром - Краснодар-2 2:3 Иртыш Омск - Муром 0:0 Муром - Уфа 0:3 Муром - Велес Москва 1:0 Чайка Песчанокопское - Муром 1:3 Муром - Спартак Кострома 2:1 Муром - 2DROTS 1:3 Динамо Брянск - Муром 1:0 Муром - Волга Ульяновск 1:0 Краснодар-2 - Муром 2:2 Муром - Иртыш Омск 0:3 Уфа - Муром 2:2 Муром - Ротор 1:1 Муром - Ленинградец 1:1 Енисей-2 - Муром 0:2

Результаты матчей

Ротор
Муром

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:3
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

1:1
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:3
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Ротор
Муром

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
2
2
6
1.5
3
6
1
7
2.5
1
8
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
2
1
8
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
4
3
14
1.5
8
9
1
16
2.5
3
14
1
16
3.5

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар-2
 Заявка 17 9 5 3 26 - 19 32
2.
Уфа
 Заявка 17 8 4 5 21 - 9 28
3.
Ротор
 Заявка 17 6 7 4 18 - 17 25
4.
Муром
 Заявка 17 6 6 5 24 - 23 24
5.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 17 6 5 6 22 - 19 23
6.
Велес Москва
 Заявка 17 6 5 6 16 - 21 23
7.
Волга Ульяновск
 Заявка 17 6 4 7 15 - 18 22
8.
Динамо Брянск
 Заявка 17 6 3 8 17 - 21 21
9.
Иртыш Омск
 Заявка 17 5 5 7 13 - 15 20
10.
Спартак Кострома
 Заявка 17 3 4 10 13 - 23 13

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 17 10 4 3 22 - 13 34
2.
Родина-2 Москва
 17 9 5 3 17 - 11 32
3.
Челябинск
 17 7 5 5 19 - 15 26
4.
Металлург Липецк
 17 7 5 5 19 - 20 26
5.
Авангард Курск
 17 7 4 6 26 - 17 25
6.
Текстильщик
 17 5 7 5 21 - 18 22
7.
Форте
 17 6 3 8 22 - 27 21
8.
Амкар Пермь
 17 5 6 6 18 - 17 21
9.
Чертаново
 17 4 7 6 19 - 17 19
10.
Салют
 17 1 2 14 14 - 42 5

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уфа
 Заявка 8 5 2 1 12 - 3 17
2.
Велес Москва
 Заявка 8 4 4 0 11 - 4 16
3.
Краснодар-2
 Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
4.
Динамо Брянск
 Заявка 9 4 2 3 8 - 8 14
5.
Ротор
 Заявка 8 3 4 1 11 - 7 13
6.
Муром
 Заявка 9 4 1 4 11 - 14 13
7.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 9 3 2 4 12 - 10 11
8.
Волга Ульяновск
 Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
9.
Иртыш Омск
 Заявка 8 2 3 3 5 - 7 9
10.
Спартак Кострома
 Заявка 9 2 2 5 8 - 12 8

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Родина-2 Москва
 9 7 1 1 14 - 5 22
2.
Новосибирск
 9 7 1 1 14 - 6 22
3.
Челябинск
 9 6 1 2 13 - 8 19
4.
Форте
 8 5 1 2 13 - 9 16
5.
Текстильщик
 8 4 3 1 14 - 5 15
6.
Чертаново
 8 3 4 1 13 - 4 13
7.
Металлург Липецк
 8 3 4 1 7 - 6 13
8.
Авангард Курск
 9 3 4 2 18 - 10 13
9.
Амкар Пермь
 8 2 4 2 8 - 5 10
10.
Салют
 9 1 1 7 7 - 18 4

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар-2
 Заявка 9 5 3 1 12 - 10 18
2.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 8 3 3 2 10 - 9 12
3.
Ротор
 Заявка 9 3 3 3 7 - 10 12
4.
Волга Ульяновск
 Заявка 8 3 2 3 7 - 7 11
5.
Муром
 Заявка 8 2 5 1 13 - 9 11
6.
Уфа
 Заявка 9 3 2 4 9 - 6 11
7.
Иртыш Омск
 Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
8.
Динамо Брянск
 Заявка 8 2 1 5 9 - 13 7
9.
Велес Москва
 Заявка 9 2 1 6 5 - 17 7
10.
Спартак Кострома
 Заявка 8 1 2 5 5 - 11 5

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Металлург Липецк
 9 4 1 4 12 - 14 13
2.
Авангард Курск
 8 4 0 4 8 - 7 12
3.
Новосибирск
 8 3 3 2 8 - 7 12
4.
Амкар Пермь
 9 3 2 4 10 - 12 11
5.
Родина-2 Москва
 8 2 4 2 3 - 6 10
6.
Челябинск
 8 1 4 3 6 - 7 7
7.
Текстильщик
 9 1 4 4 7 - 13 7
8.
Чертаново
 9 1 3 5 6 - 13 6
9.
Форте
 9 1 2 6 9 - 18 5
10.
Салют
 8 0 1 7 7 - 24 1

Топ бомбардиров
Муром Азявин Илья 9
Чайка Песчанокопское Долгов Павел 7
Металлург Липецк Сёмин Денис 7
Муром Агуреев Даниил 7
Форте Лаврищев Дмитрий 7
Весь список

Топ нарушителей
Велес Москва Макеев Евгений 1
Новосибирск Ларенц Вячеслав 1
Уфа Троянов Константин 1
Волга Ульяновск Воронин Евгений 1
Муром Бутаков Евгений 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Муром от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 ноября 2023, осталось 2 дня 3 часа 36 минут.



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    • Прогнозы 52
    Ротор 92.3% (48)
    X 5.8% (3)
    Муром 1.9% (1)
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    Прогнозы на матч Ротор - Муром

    Исход игры
    Ротор
    92.2% (47)
    Ничья
    5.9% (3)
    Муром
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.27% (12)
    Меньше
    72.73% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    31.82% (14)
    Нет
    68.18% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Ротор
    29.4% (15)
    1:0 Ротор
    25.5% (13)
    2:1 Ротор
    21.6% (11)
    1:1 Ничья
    5.9% (3)
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