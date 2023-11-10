Тур: 18.
История личных встреч
Ротор
Муром
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арсентьев Даниил
|5
|0.29
|Зуйков Сергей
|3
|0.18
|Никитин Алексей
|2
|0.12
|Магомедов Рашид
|2
|0.12
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0.12
|Дворецков Филипп
|1
|0.06
|Агеев Михаил
|1
|0.06
|Шмаков Иван
|1
|0.06
|Прищепа Дмитрий
|1
|0.06
Муром
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Азявин Илья
|9 (2)
|0.53
|Агуреев Даниил
|7 (1)
|0.41
|Бутаков Евгений
|2
|0.12
|Надольский Александр
|2
|0.12
|Гыстаров Расул
|1
|0.06
|Янов Данила
|1 (1)
|0.06
Карточки
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Муром
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бутаков Евгений
|0
|1
|Надольский Александр
|0
|1
|Гыстаров Расул
|0
|1
Результаты матчей
Ротор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Муром
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
6
Ротор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Муром
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
11
Упущенные победы
6
7
Ротор
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
71% (12)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Муром
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
12
Упущенные победы
10
13
Голы по времени матча
Забито
11
12
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
9%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
18%
4
33%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
2
18%
3
25%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
2
29%
2
20%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
1
14%
3
30%
76-90
Забито
7
10
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
14%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
29%
3
30%
46-60
3
43%
2
20%
61-75
1
14%
1
10%
76-90
Пропущено
9
14
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
5
36%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
2
22%
4
29%
61-75
2
22%
2
14%
76-90
Забито
18
22
4 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
2
11%
5
23%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
11%
6
27%
31-45
3
17%
4
18%
46-60
8
44%
2
9%
61-75
3
17%
4
18%
76-90
Пропущено
16
24
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
1
6%
2
8%
1-15
3
19%
1
4%
16-30
2
13%
7
29%
29%
31-45
3
19%
4
17%
46-60
4
25%
5
21%
61-75
3
19%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ротор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Чайка Песчанокопское - Ротор 0:1 Ротор - Спартак Кострома 2:0 Динамо Брянск - Ротор 1:1 Динамо Владивосток - Ротор 1:0
Ротор - Волга Ульяновск 1:1 Краснодар-2 - Ротор 3:1 Ротор - Иртыш Омск 1:0 Ротор - Алания 1:0 Уфа - Ротор 3:0 Ротор - Велес Москва 4:2 Ротор - Легион Махачкала 3:0 Ротор - Чайка Песчанокопское 0:0 Спартак Кострома - Ротор 0:1 Ротор - Динамо Брянск 1:1 Астрахань - Ротор 0:1 Волга Ульяновск - Ротор 1:2 Ротор - Краснодар-2 1:2 Иртыш Омск - Ротор 1:0 Ротор - Уфа 1:1 Велес Москва - Ротор 0:0
Муром
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Велес Москва - Муром 2:2 Муром - Чайка Песчанокопское 1:2 Спартак Кострома - Муром 0:3 Муром - Динамо Брянск 3:1
Волга Ульяновск - Муром 1:1 Муром - Краснодар-2 2:3 Иртыш Омск - Муром 0:0 Муром - Уфа 0:3 Муром - Велес Москва 1:0 Чайка Песчанокопское - Муром 1:3 Муром - Спартак Кострома 2:1 Муром - 2DROTS 1:3 Динамо Брянск - Муром 1:0 Муром - Волга Ульяновск 1:0 Краснодар-2 - Муром 2:2 Муром - Иртыш Омск 0:3 Уфа - Муром 2:2 Муром - Ротор 1:1 Муром - Ленинградец 1:1 Енисей-2 - Муром 0:2
Результаты матчей
Ротор
Муром
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:3
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
1:1
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:3
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
Ротор
Муром
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
72
26
36
17
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
62
18
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
134
314
89
116
314
116
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|26 - 19
|32
|2.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|21 - 9
|28
|3.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|18 - 17
|25
|4.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 23
|24
|5.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 19
|23
|6.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|16 - 21
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|15 - 18
|22
|8.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|17 - 21
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|13 - 15
|20
|10.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 23
|13
Группа серебро
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 3
|17
|2.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|11 - 4
|16
|3.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|4.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 8
|14
|5.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|5 - 7
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|14 - 5
|22
|2.
|9
|7
|1
|1
|14 - 6
|22
|3.
|9
|6
|1
|2
|13 - 8
|19
|4.
|8
|5
|1
|2
|13 - 9
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|14 - 5
|15
|6.
|8
|3
|4
|1
|13 - 4
|13
|7.
|8
|3
|4
|1
|7 - 6
|13
|8.
|9
|3
|4
|2
|18 - 10
|13
|9.
|8
|2
|4
|2
|8 - 5
|10
|10.
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 10
|18
|2.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|3.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 10
|12
|4.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|5.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|13 - 9
|11
|6.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 6
|11
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|8.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|9.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 17
|7
|10.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|2.
|8
|4
|0
|4
|8 - 7
|12
|3.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|4.
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|5.
|8
|2
|4
|2
|3 - 6
|10
|6.
|8
|1
|4
|3
|6 - 7
|7
|7.
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|8.
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|9.
|9
|1
|2
|6
|9 - 18
|5
|10.
|8
|0
|1
|7
|7 - 24
|1
|Муром
|Азявин Илья
|9
|Чайка Песчанокопское
|Долгов Павел
|7
|Металлург Липецк
|Сёмин Денис
|7
|Муром
|Агуреев Даниил
|7
|Форте
|Лаврищев Дмитрий
|7
|Велес Москва
|Макеев Евгений
|1
|Новосибирск
|Ларенц Вячеслав
|1
|Уфа
|Троянов Константин
|1
|Волга Ульяновск
|Воронин Евгений
|1
|Муром
|Бутаков Евгений
|1
Прогнозы на матч Ротор - Муром
Исход игры
Ротор
92.2% (47)
Ничья
5.9% (3)
Муром
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
27.27% (12)
Меньше
72.73% (32)
Обе команды забьют
Да
31.82% (14)
Нет
68.18% (30)
Популярный счёт
2:0 Ротор
29.4% (15)
1:0 Ротор
25.5% (13)
2:1 Ротор
21.6% (11)
1:1 Ничья
5.9% (3)
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