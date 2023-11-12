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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Мареска Фабио
Фиорентина
2:1
Второй тайм: 64'
Болонья
0'
1:0
17' Гол
Бонавентура Джакомо
1:1
33' Пенальти
Зиркзее Джошуа
36' Желтая карточка
Салемакерс Алексис
40' Желтая карточка
Мотта Тьяго
45' Желтая карточка
Эбишер Мишель
45' Желтая карточка
Бонавентура Джакомо
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Орсолини Риккардо
2:1
48' Пенальти
Гонсалес Николас

Ход матча

17'
Бонавентура Джакомо
(Нзола М'Бала)
1:0
33'
1:1
Зиркзее Джошуа
36'
 
Салемакерс Алексис
40'
 
Мотта Тьяго
45'
 
Эбишер Мишель
45'
Бонавентура Джакомо
 
45'
 
Орсолини Риккардо
46'
Раньери Лука
Паризи Фабьяно
 
46'
Иконе Жонатан
Нзола М'Бала
 
48'
Гонсалес Николас
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 201 Количество передач 211
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 115
Фиорентина 64.3% (74)
X 28.7% (33)
Болонья 7% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Болонья
3.60
5.10
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Терраччиано
Пьетро
65
Паризи
Фабьяно
4
Миленкович
Никола
28
Мартинес
Лукас
II
3
Бираги
Кристиано
6
Мело
Артур
32
Дункан
Альфред
10
Гонсалес
Николас
5
Бонавентура
Джакомо
99
Куаме
Кристиан
18
Нзола
М'Бала
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
31
Бёкема
Сэм
33
Калафьори
Рикардо
15
Кристиансен
Виктор
8
Фройлер
Ремо
20
Эбишер
Мишель
7
Орсолини
Риккардо
19
Фергюсон
Льюис
56
Салемакерс
Алексис
9
Зиркзее
Джошуа
Фиорентина
4-2-3-1
Болонья
4-2-3-1

История личных встреч

Фиорентина
Болонья

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

28 матчей

50%
32.1%
17.9%
14 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

35.7%
50%
14.3%
10 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.4%
35.7%
17.9%
13 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:3
СA
3:3
СA
0:0
СA
4:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:3
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:0

Голы

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.43
1.5

Среднее время на гол

63
60

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

1.21
0.43

Среднее время на гол

74
210

Всего голов

37
27

Голов в среднем за матч

1.32
0.96

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

68
93

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Николас 6 (1) 0.5
Бонавентура Джакомо 5 0.42
Мартинес Лукас II 2 0.17
Дункан Альфред 1 0.08
Нзола М'Бала 1 0.08
Бираги Кристиано 1 0.08
Мандрагора Роландо 1 0.08
Брекало Йосип 1 0.08
Куаме Кристиан 1 0.08
Мело Артур 0 0
Бельтран Лукас 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 4 (1) 0.33
Орсолини Риккардо 4 (1) 0.33
Фергюсон Льюис 3 0.25
Де Сильвестри Лоренцо 1 0.08
Фаббиан Джованни 1 0.08
Эбишер Мишель 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Эль-Аззузи Уссама 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонавентура Джакомо 4 0
Раньери Лука 4 0
Мартинес Лукас II 2 0
Миленкович Никола 2 0
Паризи Фабьяно 2 0
Итальяно Виченцо 1 0
Бираги Кристиано 1 0
Терраччиано Пьетро 1 0
Дункан Альфред 1 0
Мандрагора Роландо 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Бельтран Лукас 1 0
Инфантино Джино 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салемакерс Алексис 3 1
Мотта Тьяго 4 0
Эбишер Мишель 4 0
Фергюсон Льюис 3 0
Пош Штефан 2 0
Бёкема Сэм 2 0
Зиркзее Джошуа 2 0
Ндой Дан 2 0
Эль-Аззузи Уссама 2 0
Фройлер Ремо 1 0
Скорупски Лукаш 1 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Кристиансен Виктор 1 0
Корацца Томмазо 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Болонья
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
4
Фиорентина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

10
8
Фиорентина
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Болонья
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

12
12

Голы по времени матча

Забито

7
4
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
29%
1
25%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
13%
2
50%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Забито

10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
3
38%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Пропущено

8
4
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
13%
2
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

17
12
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
5
29%
29%
1
8%
1-15
2
12%
5
42%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
4
24%
2
17%
76-90

Пропущено

16
8
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
1
6%
3
38%
1-15
4
25%
2
25%
16-30
1
6%
1
13%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
3
19%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0
Фиорентина - Эмполи 0:2 Наполи - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Ференцварош 2:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Генк - Фиорентина 2:2 Фиорентина - Аталанта 3:2 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Дженоа - Фиорентина 1:4 Фиорентина - ОФИ 1:1 Фиорентина - Сестри Леванте 7:1 Ницца - Фиорентина 1:2
Болонья
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Болонья - Лацио 1:0 Болонья - Верона 2:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Болонья - Фрозиноне 2:1
Интер Милан - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 3:0 Монца - Болонья 0:0 Болонья - Наполи 0:0 Верона - Болонья 0:0 Болонья - Реджана 2:2 Болонья - Кальяри 2:1 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Милан 0:2 Болонья - Чезена 2:0 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Утрехт - Болонья 1:2 Болонья - Монако 2:3 Болонья - Палермо 2:2 Лечче - Болонья 2:3 Болонья - Наполи 2:2

Результаты матчей

Фиорентина
Болонья

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
2
1.5
3
3
2
3
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
3
3
1.5
1
4
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
6
5
1.5
4
7
4
7
2.5
1
10
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 12 9 2 1 19 - 7 29
2.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 27 - 6 28
3.
Милан
 Заявка 12 7 2 3 20 - 14 23
4.
Наполи
 Заявка 12 6 3 3 24 - 13 21
5.
Фиорентина
 2:1 Заявка 12 6 2 4 20 - 16 20
6.
Аталанта
 0:1 Заявка 12 6 1 5 19 - 11 19
7.
Болонья
 1:2 Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
8.
Рома
 Заявка 11 5 2 4 22 - 14 17
9.
Монца
 Заявка 12 4 5 3 13 - 11 17
10.
Лацио
 Заявка 11 5 1 5 13 - 13 16
11.
Торино
 Заявка 12 4 4 4 10 - 14 16
12.
Фрозиноне
 Заявка 11 4 3 4 17 - 18 15
13.
Дженоа
 Заявка 12 4 2 6 13 - 16 14
14.
Лечче
 Заявка 12 3 5 4 13 - 16 14
15.
Удинезе
 1:0 Заявка 12 2 7 3 8 - 14 13
16.
Сассуоло
 Заявка 12 3 3 6 16 - 21 12
17.
Эмполи
 Заявка 12 3 1 8 5 - 21 10
18.
Кальяри
 Заявка 12 2 3 7 12 - 24 9
19.
Верона
 Заявка 12 2 2 8 7 - 16 8
20.
Салернитана
 Заявка 12 0 5 7 8 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 6 5 1 0 10 - 3 16
2.
Рома
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
3.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
4.
Болонья
 1:2 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Фрозиноне
 Заявка 6 4 1 1 12 - 9 13
6.
Лечче
 Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
7.
Аталанта
 0:1 Заявка 5 3 1 1 8 - 2 10
8.
Лацио
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
9.
Фиорентина
 2:1 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
10.
Дженоа
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
11.
Монца
 Заявка 6 2 4 0 8 - 3 10
12.
Милан
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
13.
Торино
 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
14.
Сассуоло
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15.
Наполи
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
16.
Кальяри
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
17.
Удинезе
 1:0 Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
18.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19.
Эмполи
 Заявка 6 1 1 4 1 - 7 4
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 3 3 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
2.
Наполи
 Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
3.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
4.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
5.
Фиорентина
 2:1 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Аталанта
 0:1 Заявка 7 3 0 4 11 - 9 9
7.
Монца
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
8.
Торино
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Удинезе
 1:0 Заявка 6 1 4 1 4 - 6 7
10.
Лацио
 Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
11.
Эмполи
 Заявка 6 2 0 4 4 - 14 6
12.
Болонья
 1:2 Заявка 6 0 5 1 5 - 6 5
13.
Рома
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
14.
Сассуоло
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
15.
Дженоа
 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
16.
Верона
 Заявка 7 1 1 5 3 - 8 4
17.
Лечче
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
19.
Кальяри
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 12 (1)
Милан Жиру Оливье 7 (3)
Монца Колпани Андреа 6 (1)
Фиорентина Гонсалес Николас 6 (1)
Рома Лукаку Ромелу 6
Весь список

Топ нарушителей
Милан Эрнандес Тео 6
Верона Фараони Марко 5
Удинезе Кабаселе Кристиан 5
Ювентус Рабио Адриен 5
Рома Паредес Леандро 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 33% пользователей.
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    Прогнозы 115
    Фиорентина 64.3% (74)
    X 28.7% (33)
    Болонья 7% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фиорентина
    Ничья
    Болонья
    3.60
    5.10
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    4.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фиорентина 2:1 Болонья

    Исход игры
    Фиорентина
    64.3% (74)
    Ничья
    28.7% (33)
    Болонья
    7% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (48)
    Меньше
    57.14% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    68.75% (77)
    Нет
    31.25% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Фиорентина
    33% (38)
    1:1 Ничья
    26.1% (30)
    2:0 Фиорентина
    13.9% (16)
    1:0 Фиорентина
    13% (15)
    3:1 Фиорентина
    2.6% (3)
    1:2 Болонья
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:1 Болонья
    1.7% (2)
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