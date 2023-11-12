Тур: 12. Стадион: Артемио Франки. Главный судья: Мареска Фабио
2:1
Конец матча
0'
1:0
17' ГолБонавентура Джакомо
1:1
33' ПенальтиЗиркзее Джошуа
36' Желтая карточкаСалемакерс Алексис
40' Желтая карточкаМотта Тьяго
45' Желтая карточкаЭбишер Мишель
45' Желтая карточкаБонавентура Джакомо
45' Undefined phrase: football_event_Орсолини Риккардо
2:1
48' ПенальтиГонсалес Николас
90' Желтая карточкаРаньери Лука
90'+7
Ход матча
17'
33'
1:1
40'
45'
48'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
19 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
321 Количество передач 489
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Нзола
М'Бала
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
-
26 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндой ДанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фиорентина
Болонья
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
28 матчей
50%
32.1%
17.9%
14 побед 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
35.7%
50%
14.3%
10 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.4%
35.7%
17.9%
13 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
21
Голов в среднем за матч
1.43
1.5
Среднее время на гол
63
60
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
1.21
0.43
Среднее время на гол
74
210
Всего голов
37
27
Голов в среднем за матч
1.32
0.96
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
68
93
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Николас
|6 (1)
|0.5
|Бонавентура Джакомо
|5
|0.42
|Мартинес Лукас II
|2
|0.17
|Дункан Альфред
|1
|0.08
|Нзола М'Бала
|1
|0.08
|Бираги Кристиано
|1
|0.08
|Мандрагора Роландо
|1
|0.08
|Брекало Йосип
|1
|0.08
|Куаме Кристиан
|1
|0.08
|Мело Артур
|0
|0
|Бельтран Лукас
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|4 (1)
|0.33
|Орсолини Риккардо
|4 (1)
|0.33
|Фергюсон Льюис
|3
|0.25
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0.08
|Фаббиан Джованни
|1
|0.08
|Эбишер Мишель
|0
|0
|Кристиансен Виктор
|0
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раньери Лука
|5
|0
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Мартинес Лукас II
|2
|0
|Миленкович Никола
|2
|0
|Паризи Фабьяно
|2
|0
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|Бираги Кристиано
|1
|0
|Терраччиано Пьетро
|1
|0
|Дункан Альфред
|1
|0
|Мандрагора Роландо
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Бельтран Лукас
|1
|0
|Инфантино Джино
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салемакерс Алексис
|3
|1
|Мотта Тьяго
|4
|0
|Эбишер Мишель
|4
|0
|Фергюсон Льюис
|3
|0
|Пош Штефан
|2
|0
|Бёкема Сэм
|2
|0
|Зиркзее Джошуа
|2
|0
|Ндой Дан
|2
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|2
|0
|Фройлер Ремо
|1
|0
|Скорупски Лукаш
|1
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
|Кристиансен Виктор
|1
|0
|Корацца Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Болонья
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
5
Фиорентина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Болонья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
10
8
Фиорентина
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Болонья
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
12
13
Голы по времени матча
Забито
9
5
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
22%
1
20%
1-15
2
22%
2
40%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
11%
2
33%
1-15
3
33%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Забито
10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
3
38%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
2
20%
2
25%
76-90
Пропущено
8
4
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
13%
2
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
19
13
12 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
5
26%
1
8%
1-15
3
16%
5
38%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
2
11%
3
23%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
4
21%
2
15%
76-90
Пропущено
17
10
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
1
6%
3
30%
1-15
4
24%
3
30%
16-30
2
12%
1
10%
31-45
5
29%
29%
1
10%
46-60
2
12%
1
10%
61-75
3
18%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0
Фиорентина - Эмполи 0:2 Наполи - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Ференцварош 2:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Генк - Фиорентина 2:2 Фиорентина - Аталанта 3:2 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Дженоа - Фиорентина 1:4 Фиорентина - ОФИ 1:1 Фиорентина - Сестри Леванте 7:1 Ницца - Фиорентина 1:2
Болонья
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Болонья - Лацио 1:0 Болонья - Верона 2:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Болонья - Фрозиноне 2:1
Интер Милан - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 3:0 Монца - Болонья 0:0 Болонья - Наполи 0:0 Верона - Болонья 0:0 Болонья - Реджана 2:2 Болонья - Кальяри 2:1 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Милан 0:2 Болонья - Чезена 2:0 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Утрехт - Болонья 1:2 Болонья - Монако 2:3 Болонья - Палермо 2:2 Лечче - Болонья 2:3 Болонья - Наполи 2:2
Результаты матчей
Фиорентина
Болонья
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Болонья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
42
33
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
33
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
84
75
48
48
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|19 - 7
|29
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|27 - 6
|28
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|4.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 13
|21
|5.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 11
|20
|6.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 16
|20
|7.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 14
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|10.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 13
|16
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 14
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 16
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 21
|12
|16.
|Заявка
|12
|1
|8
|3
|8 - 15
|11
|17.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|5 - 21
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 24
|9
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 16
|8
|20.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|8 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|8 - 3
|10
|12.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 5
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 7
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 9
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 1
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 6
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 14
|6
|12.
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|5 - 6
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 8
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
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|Жиру Оливье
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|Монца
|Колпани Андреа
|6 (1)
|Фиорентина
|Гонсалес Николас
|6 (1)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|6
|Милан
|Эрнандес Тео
|6
|Верона
|Фараони Марко
|5
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|5
|Удинезе
|Кабаселе Кристиан
|5
|Ювентус
|Рабио Адриен
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фиорентина 2:1 Болонья
Исход игры
Фиорентина
64.3% (74)
Ничья
28.7% (33)
Болонья
7% (8)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (48)
Меньше
57.14% (64)
Обе команды забьют
Да
68.75% (77)
Нет
31.25% (35)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
33% (38)
1:1 Ничья
26.1% (30)
2:0 Фиорентина
13.9% (16)
1:0 Фиорентина
13% (15)
3:1 Фиорентина
2.6% (3)
1:2 Болонья
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:1 Болонья
1.7% (2)
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