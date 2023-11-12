Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Болонья , отменен.

50' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Болонья

49' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Бонавентура Джакомо получает желтую карточку за неспортивное поведение

47' Эбишер Мишель совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

46' Мело Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

43' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Оооо... вот это был удар! Салемакерс Алексис должен был забить с этой позиции.

42' Хорошую попытку сделал Салемакерс Алексис . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Мотта Тьяго получает желтую карточку за неспортивное поведение

40' Удар от ворот произведет Фиорентина

40' Салемакерс Алексис из команды Болонья не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

39' Орсолини Риккардо из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Матч возобновлен

36' Гонсалес Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Салемакерс Алексис получил желтую карточку от судьи

33' Г О О О О О Л - Зиркзее Джошуа из команды Болонья забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Пьетро Терраччано прыгнул не в ту сторону.

33' Матч возобновлен

32' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

31' После проверки VAR судья изменил решение - Болонья пробьет пенальти!

31' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Болонья

29' Орсолини Риккардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Мело Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Матч возобновлен

26' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

24' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Фиорентина

22' Пош Штефан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Пош Штефан из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Удар от ворот произведет Фиорентина

21' Орсолини Риккардо не смог попасть в створ ударом издали

20' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Г О О О О Л - Бонавентура Джакомо забивает с правой ноги!

17' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Кристиансен Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Хорошую попытку сделал Гонсалес Николас . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Болонья

12' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Болонья

10' Дункан Альфред не смог попасть в створ ударом издали

9' Зиркзее Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Матч возобновлен

4' Нзола М'Бала на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Кристиансен Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Фиорентина начинает с центра поля