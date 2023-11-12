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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Мареска Фабио
Фиорентина
2:1
Конец матча
Болонья
0'
1:0
17' Гол
Бонавентура Джакомо
1:1
33' Пенальти
Зиркзее Джошуа
36' Желтая карточка
Салемакерс Алексис
40' Желтая карточка
Мотта Тьяго
45' Желтая карточка
Эбишер Мишель
45' Желтая карточка
Бонавентура Джакомо
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Орсолини Риккардо
2:1
48' Пенальти
Гонсалес Николас
90' Желтая карточка
Раньери Лука
90'+7

Ход матча

17'
Бонавентура Джакомо
(Нзола М'Бала)
1:0
33'
1:1
Зиркзее Джошуа
36'
 
Салемакерс Алексис
40'
 
Мотта Тьяго
45'
 
Эбишер Мишель
45'
Бонавентура Джакомо
 
45'
 
Орсолини Риккардо
46'
Раньери Лука
Паризи Фабьяно
 
46'
Иконе Жонатан
Нзола М'Бала
 
48'
Гонсалес Николас
2:1
70'
 
Моро Никола
Фройлер Ремо
70'
 
Ндой Дан
Орсолини Риккардо
76'
 
Ликояннис Хараламбос
Кристиансен Виктор
76'
 
Лукуми Джон
Пош Штефан
78'
Лопес Максим
Мело Артур
 
83'
 
Ван Хойдонк Сидней
Зиркзее Джошуа
88'
Комуццо Пьетро
Бираги Кристиано
 
90'
Мина Йерри
Бонавентура Джакомо
 
90'
Раньери Лука
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 19 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 321 Количество передач 489
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Фиорентина 64.3% (74)
X 28.7% (33)
Болонья 7% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Терраччиано
Пьетро
65
Паризи
Фабьяно
4
Миленкович
Никола
28
Мартинес
Лукас
II
3
Бираги
Кристиано
6
Мело
Артур
32
Дункан
Альфред
10
Гонсалес
Николас
5
Бонавентура
Джакомо
99
Куаме
Кристиан
18
Нзола
М'Бала
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
31
Бёкема
Сэм
33
Калафьори
Рикардо
15
Кристиансен
Виктор
8
Фройлер
Ремо
20
Эбишер
Мишель
7
Орсолини
Риккардо
19
Фергюсон
Льюис
56
Салемакерс
Алексис
9
Зиркзее
Джошуа
Фиорентина
4-2-3-1
Болонья
4-2-3-1

История личных встреч

Фиорентина
Болонья

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

28 матчей

50%
32.1%
17.9%
14 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

35.7%
50%
14.3%
10 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.4%
35.7%
17.9%
13 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:3
СA
3:3
СA
0:0
СA
4:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:3
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:0

Голы

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.43
1.5

Среднее время на гол

63
60

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

1.21
0.43

Среднее время на гол

74
210

Всего голов

37
27

Голов в среднем за матч

1.32
0.96

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

68
93

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Николас 6 (1) 0.5
Бонавентура Джакомо 5 0.42
Мартинес Лукас II 2 0.17
Дункан Альфред 1 0.08
Нзола М'Бала 1 0.08
Бираги Кристиано 1 0.08
Мандрагора Роландо 1 0.08
Брекало Йосип 1 0.08
Куаме Кристиан 1 0.08
Мело Артур 0 0
Бельтран Лукас 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 4 (1) 0.33
Орсолини Риккардо 4 (1) 0.33
Фергюсон Льюис 3 0.25
Де Сильвестри Лоренцо 1 0.08
Фаббиан Джованни 1 0.08
Эбишер Мишель 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Эль-Аззузи Уссама 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 5 0
Бонавентура Джакомо 4 0
Мартинес Лукас II 2 0
Миленкович Никола 2 0
Паризи Фабьяно 2 0
Итальяно Виченцо 1 0
Бираги Кристиано 1 0
Терраччиано Пьетро 1 0
Дункан Альфред 1 0
Мандрагора Роландо 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Бельтран Лукас 1 0
Инфантино Джино 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салемакерс Алексис 3 1
Мотта Тьяго 4 0
Эбишер Мишель 4 0
Фергюсон Льюис 3 0
Пош Штефан 2 0
Бёкема Сэм 2 0
Зиркзее Джошуа 2 0
Ндой Дан 2 0
Эль-Аззузи Уссама 2 0
Фройлер Ремо 1 0
Скорупски Лукаш 1 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Кристиансен Виктор 1 0
Корацца Томмазо 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Болонья
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
5
Фиорентина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Болонья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

10
8
Фиорентина
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Болонья
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

12
13

Голы по времени матча

Забито

9
5
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
22%
1
20%
1-15
2
22%
2
40%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
11%
2
33%
1-15
3
33%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Забито

10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
3
38%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Пропущено

8
4
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
13%
2
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

19
13
12 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
5
26%
1
8%
1-15
3
16%
5
38%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
2
11%
3
23%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
4
21%
2
15%
76-90

Пропущено

17
10
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
1
6%
3
30%
1-15
4
24%
3
30%
16-30
2
12%
1
10%
31-45
5
29%
29%
1
10%
46-60
2
12%
1
10%
61-75
3
18%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0
Фиорентина - Эмполи 0:2 Наполи - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Ференцварош 2:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Генк - Фиорентина 2:2 Фиорентина - Аталанта 3:2 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Дженоа - Фиорентина 1:4 Фиорентина - ОФИ 1:1 Фиорентина - Сестри Леванте 7:1 Ницца - Фиорентина 1:2
Болонья
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Болонья - Лацио 1:0 Болонья - Верона 2:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Болонья - Фрозиноне 2:1
Интер Милан - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 3:0 Монца - Болонья 0:0 Болонья - Наполи 0:0 Верона - Болонья 0:0 Болонья - Реджана 2:2 Болонья - Кальяри 2:1 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Милан 0:2 Болонья - Чезена 2:0 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Утрехт - Болонья 1:2 Болонья - Монако 2:3 Болонья - Палермо 2:2 Лечче - Болонья 2:3 Болонья - Наполи 2:2

Результаты матчей

Фиорентина
Болонья

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
3
3
2
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
1
5
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
4
7
5
1.5
4
8
4
8
2.5
1
11
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 12 9 2 1 19 - 7 29
2.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 27 - 6 28
3.
Милан
 Заявка 12 7 2 3 20 - 14 23
4.
Наполи
 Заявка 12 6 3 3 24 - 13 21
5.
Аталанта
 Заявка 12 6 2 4 20 - 11 20
6.
Фиорентина
 Заявка 12 6 2 4 20 - 16 20
7.
Болонья
 Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
8.
Рома
 Заявка 11 5 2 4 22 - 14 17
9.
Монца
 Заявка 12 4 5 3 13 - 11 17
10.
Лацио
 Заявка 11 5 1 5 13 - 13 16
11.
Торино
 Заявка 12 4 4 4 10 - 14 16
12.
Фрозиноне
 Заявка 11 4 3 4 17 - 18 15
13.
Дженоа
 Заявка 12 4 2 6 13 - 16 14
14.
Лечче
 Заявка 12 3 5 4 13 - 16 14
15.
Сассуоло
 Заявка 12 3 3 6 16 - 21 12
16.
Удинезе
 Заявка 12 1 8 3 8 - 15 11
17.
Эмполи
 Заявка 12 3 1 8 5 - 21 10
18.
Кальяри
 Заявка 12 2 3 7 12 - 24 9
19.
Верона
 Заявка 12 2 2 8 7 - 16 8
20.
Салернитана
 Заявка 12 0 5 7 8 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 6 5 1 0 10 - 3 16
2.
Рома
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
3.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
4.
Болонья
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Фрозиноне
 Заявка 6 4 1 1 12 - 9 13
6.
Лечче
 Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
7.
Аталанта
 Заявка 5 3 1 1 8 - 2 10
8.
Лацио
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
9.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
10.
Дженоа
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
11.
Монца
 Заявка 6 2 4 0 8 - 3 10
12.
Милан
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
13.
Торино
 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
14.
Сассуоло
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15.
Наполи
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
16.
Кальяри
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
17.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18.
Эмполи
 Заявка 6 1 1 4 1 - 7 4
19.
Удинезе
 Заявка 6 0 4 2 4 - 9 4
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 3 3 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
2.
Наполи
 Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
3.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
4.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
5.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Аталанта
 Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
7.
Монца
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
8.
Торино
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Удинезе
 Заявка 6 1 4 1 4 - 6 7
10.
Лацио
 Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
11.
Эмполи
 Заявка 6 2 0 4 4 - 14 6
12.
Болонья
 Заявка 6 0 5 1 5 - 6 5
13.
Рома
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
14.
Сассуоло
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
15.
Дженоа
 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
16.
Верона
 Заявка 7 1 1 5 3 - 8 4
17.
Лечче
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
19.
Кальяри
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
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Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 12 (1)
Милан Жиру Оливье 7 (3)
Монца Колпани Андреа 6 (1)
Фиорентина Гонсалес Николас 6 (1)
Рома Лукаку Ромелу 6
Весь список

Топ нарушителей
Милан Эрнандес Тео 6
Верона Фараони Марко 5
Аталанта Де Рон Мартен 5
Удинезе Кабаселе Кристиан 5
Ювентус Рабио Адриен 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 115
    Фиорентина 64.3% (74)
    X 28.7% (33)
    Болонья 7% (8)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фиорентина 2:1 Болонья

    Исход игры
    Фиорентина
    64.3% (74)
    Ничья
    28.7% (33)
    Болонья
    7% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (48)
    Меньше
    57.14% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    68.75% (77)
    Нет
    31.25% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Фиорентина
    33% (38)
    1:1 Ничья
    26.1% (30)
    2:0 Фиорентина
    13.9% (16)
    1:0 Фиорентина
    13% (15)
    3:1 Фиорентина
    2.6% (3)
    1:2 Болонья
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:1 Болонья
    1.7% (2)
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