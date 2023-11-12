"Фрозиноне" в третий раз играет в Серии А, в четырех предыдущих матчах "Интер" неизменно побеждал с общей разницей мячей 11:1.

Лирола остро навешивает с правого фланга, однако удается защитникам "Интера" выиграть верховую борьбу.

Тюрам с нулевого угла исхитрился пробить по воротам, однако Турати реагирует и отбивает мяч на угловой.

Угловоой в исполнении "Интера" в этот раз получается неудачным, мяч прилетает точно в руки Турати.

Соуле получает мяч в центральной зоне и пробивает с левой с отскоком от газона - Зоммер спокойно забирает мяч в руки.

Мартинес получает мяч в штрафной после передачи Бареллы и заряжает под перекладину, однако Турати спасает свои ворота!

Очередной угловой в исполнении "Интера" к моменту не привел, дальше последовал удар с дальней дистанции от Мартинеса - здесь у Турати проблем не возникло.

10' После навеса с углового последовала скидка Ачерби, на дальней штанге Тюраму не удалось подстроиться под отскок от газона!

9' Мартинес оказывается на газоне в штрафной гостей после подката Монтеризи, но защитник гостей сыграл чисто.

8' Достаточно смело действуют в начале встречи, Маццители пробивает по воротам с линии штрафной после паса Соуле, но мяч летит выше створа.

6' Кстати, после паузы на матчи сборных нам предстоит посмотреть очный матч "Ювентуса" и "Интера", стратегически важно миланцам вернуть себе первую строчку.

5' "Фрозиноне" в этом сезоне является крепким середняком, причём чаще всего команда Эусебио Ди Франческо играет верховые матчи.

4' В Серии А "Интер" выиграл три последних матча, плюс успешно идет в Лиге чемпионов - на неделе команда Симоне Индзаги минимально победила в Австрии "Зальцбург" и досрочно вышла в плей-офф.

3' Первый угловой с левого фланга подает Чалханоглу - Турати на выходе со второй попытки забирает мяч.