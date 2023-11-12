Тур: 12. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Дионизи Федерико
0:0
Первый тайм: 20'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Лирола
Поль
22
Ойоно
Энтони
18
Соуле
Матиас
11
Чуни
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Аудеро ЭмильВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Классен ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ойоно ЭнтониПолузащитник
-
18 Соуле МатиасНападающий
-
11 Чуни МарвинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Интер Милан
Фрозиноне
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
3.5
2
Среднее время на гол
25
45
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|12 (1)
|1
|Тюрам Маркус
|4
|0.33
|Чалханоглу Хакан
|4 (4)
|0.33
|Дюмфрис Дензел
|2
|0.17
|Мхитарян Генрих
|2
|0.17
|Димарко Федерико
|1
|0.08
|Ачерби Франческо
|1
|0.08
|Фраттези Давиде
|1
|0.08
|Арнаутович Марко
|0
|0
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|Барелла Николо
|0
|0
|Аугусто Карлос
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуле Матиас
|5 (1)
|0.42
|Маццители Лука
|2
|0.17
|Харрауи Абдау
|2 (1)
|0.17
|Рейньер Жезус
|1
|0.08
|Романьоли Симоне
|1
|0.08
|Лирола Поль
|1
|0.08
|Ибрагимович Арийон
|1
|0.08
|Хеддира Валид
|1 (1)
|0.08
|Брешанини Марко
|1
|0.08
|Монтеризи Иларио
|1
|0.08
|Чуни Марвин
|1
|0.08
|Марчицца Риккардо
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалханоглу Хакан
|3
|0
|Бастони Алессандро
|3
|0
|Индзаги Симоне
|2
|0
|Барелла Николо
|2
|0
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Павар Бенжамен
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
|Аугусто Карлос
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маццители Лука
|3
|1
|Околи Меме
|4
|0
|Барренечеа Энцо
|4
|0
|Романьоли Симоне
|2
|0
|Джелли Франческо
|2
|0
|Касо Джузеппе
|2
|0
|Ойоно Энтони
|2
|0
|Соуле Матиас
|2
|0
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Марчицца Риккардо
|1
|0
|Баэс Хайме
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Рейньер Жезус
|1
|0
Результаты матчей
Интер Милан
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Фрозиноне
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
5
Интер Милан
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Фрозиноне
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
12
11
Интер Милан
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Фрозиноне
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
15
16
Голы по времени матча
Забито
15
5
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
4
27%
1
20%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
2
13%
1
20%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
2
13%
1
20%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Пропущено
5
9
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Забито
12
12
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
2
17%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
2
17%
4
33%
61-75
4
33%
2
17%
76-90
Пропущено
1
9
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
27
17
10 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
4
15%
3
18%
1-15
3
11%
2
12%
16-30
3
11%
3
18%
31-45
5
19%
2
12%
46-60
4
15%
5
29%
29%
61-75
8
30%
30%
2
12%
76-90
Пропущено
6
18
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
1
17%
6
33%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
50%
2
11%
46-60
2
33%
1
6%
61-75
0
0%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Зальцбург 2:1
Торино - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Болонья 2:2 Интер Милан - Бенфика 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:1 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Милан 5:1 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Кальяри - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Монца 2:0 Интер Милан - Эгнатия 4:2 Зальцбург - Интер Милан 3:4 ПСЖ - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0
Фрозиноне
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фрозиноне - Эмполи 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Болонья - Фрозиноне 2:1
Фрозиноне - Верона 2:1 Рома - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Фрозиноне - Наполи 1:3 Фрозиноне - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 3:3 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Фрозиноне - ФК Фьорентино 10:0 Фрозиноне - Мондрагон 7:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Пиза - Фрозиноне 1:3
Результаты матчей
Интер Милан
Фрозиноне
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
2:1
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:1
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Интер Милан
Фрозиноне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
15
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
56
47
29
38
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|27 - 6
|29
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|19 - 7
|29
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|4.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 13
|21
|5.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 11
|20
|6.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 16
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 14
|18
|8.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 13
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|11.
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 18
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 14
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 16
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 21
|12
|16.
|Заявка
|12
|1
|8
|3
|8 - 15
|11
|17.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|5 - 21
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 24
|9
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 16
|8
|20.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|8 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 5
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|5.
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|8 - 3
|10
|12.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 5
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 7
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 9
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 1
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 6
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 14
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|13.
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|5 - 6
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 8
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|18.
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|12 (1)
|Милан
|Жиру Оливье
|7 (3)
|Монца
|Колпани Андреа
|6 (1)
|Фиорентина
|Гонсалес Николас
|6 (1)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|6
|Милан
|Эрнандес Тео
|6
|Верона
|Фараони Марко
|5
|Лацио
|Альберто Луис
|5
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|5
|Удинезе
|Кабаселе Кристиан
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Интер Милан 0:0 Фрозиноне
Исход игры
Интер Милан
95.7% (112)
Ничья
1.7% (2)
Фрозиноне
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (48)
Меньше
57.14% (64)
Обе команды забьют
Да
27.68% (31)
Нет
72.32% (81)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
47.9% (56)
3:0 Интер Милан
12.8% (15)
2:1 Интер Милан
11.1% (13)
3:1 Интер Милан
10.3% (12)
1:0 Интер Милан
6% (7)
4:0 Интер Милан
2.6% (3)
3:2 Интер Милан
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!