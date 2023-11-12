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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Дионизи Федерико
Интер Милан
0:0
Первый тайм: 20'
Фрозиноне
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 116
Интер Милан 95.7% (111)
X 1.7% (2)
Фрозиноне 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Интер Милан
Ничья
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1
Зоммер
Янн
36
Дармиан
Маттео
15
Ачерби
Франческо
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
23
Барелла
Николо
20
Чалханоглу
Хакан
22
Мхитарян
Генрих
32
Димарко
Федерико
9
Тюрам
Маркус
10
Мартинес
Лаутаро
80
Турати
Стефано
30
Монтеризи
Иларио
5
Околи
Меме
3
Марчицца
Риккардо
20
Лирола
Поль
36
Маццители
Лука
45
Барренечеа
Энцо
22
Ойоно
Энтони
18
Соуле
Матиас
11
Чуни
Марвин
12
Рейньер
Жезус
Интер Милан
3-5-2
Фрозиноне
3-4-3

История личных встреч

Интер Милан
Фрозиноне

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

СA
1:3
СA
3:0
СA
0:1
СA
4:0

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

3.5
2

Среднее время на гол

25
45

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 12 (1) 1
Тюрам Маркус 4 0.33
Чалханоглу Хакан 4 (4) 0.33
Дюмфрис Дензел 2 0.17
Мхитарян Генрих 2 0.17
Димарко Федерико 1 0.08
Ачерби Франческо 1 0.08
Фраттези Давиде 1 0.08
Арнаутович Марко 0 0
Куадрадо Хуан 0 0
Барелла Николо 0 0
Аугусто Карлос 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуле Матиас 5 (1) 0.42
Маццители Лука 2 0.17
Харрауи Абдау 2 (1) 0.17
Рейньер Жезус 1 0.08
Романьоли Симоне 1 0.08
Лирола Поль 1 0.08
Ибрагимович Арийон 1 0.08
Хеддира Валид 1 (1) 0.08
Брешанини Марко 1 0.08
Монтеризи Иларио 1 0.08
Чуни Марвин 1 0.08
Марчицца Риккардо 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 3 0
Бастони Алессандро 3 0
Индзаги Симоне 2 0
Барелла Николо 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Мхитарян Генрих 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маццители Лука 3 1
Околи Меме 4 0
Барренечеа Энцо 4 0
Романьоли Симоне 2 0
Джелли Франческо 2 0
Касо Джузеппе 2 0
Ойоно Энтони 2 0
Соуле Матиас 2 0
Бурабия Мехди 1 0
Марчицца Риккардо 1 0
Баэс Хайме 1 0
Лирола Поль 1 0
Рейньер Жезус 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Фрозиноне
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
5
Интер Милан
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Фрозиноне
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

12
11
Интер Милан
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Фрозиноне
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

15
16

Голы по времени матча

Забито

15
5
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
4
27%
1
20%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
2
13%
1
20%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
2
13%
1
20%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

12
12
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
2
17%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
2
17%
4
33%
61-75
4
33%
2
17%
76-90

Пропущено

1
9
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

27
17
10 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
4
15%
3
18%
1-15
3
11%
2
12%
16-30
3
11%
3
18%
31-45
5
19%
2
12%
46-60
4
15%
5
29%
29%
61-75
8
30%
30%
2
12%
76-90

Пропущено

6
18
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
1
17%
6
33%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
50%
2
11%
46-60
2
33%
1
6%
61-75
0
0%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Зальцбург 2:1
Торино - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Болонья 2:2 Интер Милан - Бенфика 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:1 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Милан 5:1 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Кальяри - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Монца 2:0 Интер Милан - Эгнатия 4:2 Зальцбург - Интер Милан 3:4 ПСЖ - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0
Фрозиноне
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фрозиноне - Эмполи 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Болонья - Фрозиноне 2:1
Фрозиноне - Верона 2:1 Рома - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Фрозиноне - Наполи 1:3 Фрозиноне - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 3:3 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Фрозиноне - ФК Фьорентино 10:0 Фрозиноне - Мондрагон 7:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Пиза - Фрозиноне 1:3

Результаты матчей

Интер Милан
Фрозиноне

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
2:1
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:1
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Фрозиноне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
4
2
2
4
2.5
1
5
2
4
3.5
1
5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
4
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
1.5
Больше Меньше
5
6
4
7
2.5
2
9
3
8
3.5
1
10
1
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 0:0 Заявка 12 9 2 1 27 - 6 29
2.
Ювентус
 Заявка 12 9 2 1 19 - 7 29
3.
Милан
 Заявка 12 7 2 3 20 - 14 23
4.
Наполи
 Заявка 12 6 3 3 24 - 13 21
5.
Аталанта
 Заявка 12 6 2 4 20 - 11 20
6.
Фиорентина
 Заявка 12 6 2 4 20 - 16 20
7.
Рома
 Заявка 12 5 3 4 22 - 14 18
8.
Болонья
 Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
9.
Лацио
 Заявка 12 5 2 5 13 - 13 17
10.
Монца
 Заявка 12 4 5 3 13 - 11 17
11.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 12 4 4 4 17 - 18 16
12.
Торино
 Заявка 12 4 4 4 10 - 14 16
13.
Дженоа
 Заявка 12 4 2 6 13 - 16 14
14.
Лечче
 Заявка 12 3 5 4 13 - 16 14
15.
Сассуоло
 Заявка 12 3 3 6 16 - 21 12
16.
Удинезе
 Заявка 12 1 8 3 8 - 15 11
17.
Эмполи
 Заявка 12 3 1 8 5 - 21 10
18.
Кальяри
 Заявка 12 2 3 7 12 - 24 9
19.
Верона
 Заявка 12 2 2 8 7 - 16 8
20.
Салернитана
 Заявка 12 0 5 7 8 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 6 5 1 0 10 - 3 16
2.
Интер Милан
 0:0 Заявка 7 4 2 1 15 - 5 14
3.
Рома
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
4.
Болонья
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 6 4 1 1 12 - 9 13
6.
Лацио
 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
7.
Лечче
 Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
8.
Аталанта
 Заявка 5 3 1 1 8 - 2 10
9.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
10.
Дженоа
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
11.
Монца
 Заявка 6 2 4 0 8 - 3 10
12.
Милан
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
13.
Торино
 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
14.
Сассуоло
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15.
Наполи
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
16.
Кальяри
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
17.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18.
Эмполи
 Заявка 6 1 1 4 1 - 7 4
19.
Удинезе
 Заявка 6 0 4 2 4 - 9 4
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 3 3 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 0:0 Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
2.
Наполи
 Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
3.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
4.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
5.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Аталанта
 Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
7.
Монца
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
8.
Торино
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Удинезе
 Заявка 6 1 4 1 4 - 6 7
10.
Лацио
 Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
11.
Эмполи
 Заявка 6 2 0 4 4 - 14 6
12.
Рома
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
13.
Болонья
 Заявка 6 0 5 1 5 - 6 5
14.
Сассуоло
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
15.
Дженоа
 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
16.
Верона
 Заявка 7 1 1 5 3 - 8 4
17.
Лечче
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
18.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
19.
Кальяри
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
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Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 12 (1)
Милан Жиру Оливье 7 (3)
Монца Колпани Андреа 6 (1)
Фиорентина Гонсалес Николас 6 (1)
Рома Лукаку Ромелу 6
Весь список

Топ нарушителей
Милан Эрнандес Тео 6
Верона Фараони Марко 5
Лацио Альберто Луис 5
Аталанта Де Рон Мартен 5
Удинезе Кабаселе Кристиан 5
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  • Первый тайм
  • Угловой
    19'
    Очередной угловой в исполнении "Интера" к моменту не привел, дальше последовал удар с дальней дистанции от Мартинеса - здесь у Турати проблем не возникло.
  • Опасный момент
    18'
    Мартинес получает мяч в штрафной после передачи Бареллы и заряжает под перекладину, однако Турати спасает свои ворота!
  • 17'
    Соуле получает мяч в центральной зоне и пробивает с левой с отскоком от газона - Зоммер спокойно забирает мяч в руки.
  • Угловой
    16'
    Угловоой в исполнении "Интера" в этот раз получается неудачным, мяч прилетает точно в руки Турати.
  • 15'
    Тюрам с нулевого угла исхитрился пробить по воротам, однако Турати реагирует и отбивает мяч на угловой.
  • 14'
    Лирола остро навешивает с правого фланга, однако удается защитникам "Интера" выиграть верховую борьбу.
  • 12'
    "Фрозиноне" в третий раз играет в Серии А, в четырех предыдущих матчах "Интер" неизменно побеждал с общей разницей мячей 11:1.
  • Опасный момент
    10'
    После навеса с углового последовала скидка Ачерби, на дальней штанге Тюраму не удалось подстроиться под отскок от газона!
  • Судья
    9'
    Мартинес оказывается на газоне в штрафной гостей после подката Монтеризи, но защитник гостей сыграл чисто.
  • 8'
    Достаточно смело действуют в начале встречи, Маццители пробивает по воротам с линии штрафной после паса Соуле, но мяч летит выше створа.
  • 6'
    Кстати, после паузы на матчи сборных нам предстоит посмотреть очный матч "Ювентуса" и "Интера", стратегически важно миланцам вернуть себе первую строчку.
  • 5'
    "Фрозиноне" в этом сезоне является крепким середняком, причём чаще всего команда Эусебио Ди Франческо играет верховые матчи.
  • 4'
    В Серии А "Интер" выиграл три последних матча, плюс успешно идет в Лиге чемпионов - на неделе команда Симоне Индзаги минимально победила в Австрии "Зальцбург" и досрочно вышла в плей-офф.
  • Угловой
    3'
    Первый угловой с левого фланга подает Чалханоглу - Турати на выходе со второй попытки забирает мяч.
  • 2'
    "Интер" после вчерашней победы "Ювентуса" снова оказался на втором месте, а вот остальне конкуренты очки теряют - "Милан" едва не проиграл "Лечче", а "Наполи" уступил дома "Эмполи".
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    • Первый тайм начался
      1'
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Интер Милан 0:0 Фрозиноне

    Исход игры
    Интер Милан
    95.7% (112)
    Ничья
    1.7% (2)
    Фрозиноне
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (48)
    Меньше
    57.14% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    27.68% (31)
    Нет
    72.32% (81)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    47.9% (56)
    3:0 Интер Милан
    12.8% (15)
    2:1 Интер Милан
    11.1% (13)
    3:1 Интер Милан
    10.3% (12)
    1:0 Интер Милан
    6% (7)
    4:0 Интер Милан
    2.6% (3)
    3:2 Интер Милан
    1.7% (2)
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