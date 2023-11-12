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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Масса Давиде
Лацио
0:0
Первый тайм: 3'
Рома
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 121
Лацио 33.9% (41)
X 43% (52)
Рома 23.1% (28)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Лацио
Ничья
Рома
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
4
Патрик
13
Романьоли
Алессио
77
Марушич
Адам
8
Гендузи
Маттео
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
9
Педро
Родригес
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
14
Льоренте
Диего
5
Н'Дика
Эван
2
Карсдорп
Рик
4
Кристанте
Бриан
16
Паредес
Леандро
52
Бове
Эдоардо
37
Спинаццола
Леонардо
21
Дибала
Пауло
90
Лукаку
Ромелу
Лацио
4-3-3
Рома
3-5-2

История личных встреч

Лацио
Рома

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

55%
45%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 17 побед

36 матчей

36.1%
16.7%
47.2%
13 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

27.8%
50%
22.2%
10 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

30.6%
22.2%
47.2%
11 побед 8 ничьих 17 побед

История матчей

СA
1:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
3:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:3
К
3:2
К
2:0
СA
0:2
СA
1:4
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:2
СA
0:0
СA
2:0
К
0:1
СA
1:1
СA
3:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:0
К
2:1
СA
0:2
СA
1:2
СA
1:0
СA
4:2
СA
1:0
СA
3:2
СA
3:2

Голы

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

1.65
0.95

Среднее время на гол

54
95

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.68
1.29

Среднее время на гол

53
69

Всего голов

60
40

Голов в среднем за матч

1.67
1.11

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

54
81

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альберто Луис 3 0.27
Иммобиле Чиро 3 (2) 0.27
Весино Матиас 2 0.18
Андерсон Фелипе 1 0.09
Кастельянос Валентин 1 0.09
Камада Даити 1 0.09
Дзакканьи Маттиа 1 0.09
Лаццари Мануэль 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 6 0.55
Белотти Андреа 3 0.27
Дибала Пауло 2 (1) 0.18
Кристанте Бриан 2 0.18
Ауа Уссем 2 0.18
Спинаццола Леонардо 1 0.09
Эль-Шаарави Стефан 1 0.09
Азмун Сердар 1 0.09
Пеллегрини Лоренцо 1 0.09
Манчини Джанлука 1 0.09
Саншеш Ренату 1 0.09
Паредес Леандро 0 0
Льоренте Диего 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Кристенсен Расмус 0 0
Залевски Никола 0 0
Бове Эдоардо 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альберто Луис 4 0
Дзакканьи Маттиа 4 0
Маурицио Сарри 2 1
Иммобиле Чиро 3 0
Пеллегрини Лука 3 0
Ровелла Николо 3 0
Педро Родригес 2 0
Романьоли Алессио 2 0
Катальди Данило 2 0
Исаксен Густав 2 0
Весино Матиас 1 0
Марушич Адам 1 0
Лаццари Мануэль 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 5 0
Манчини Джанлука 3 0
Ауа Уссем 3 0
Жозе Моуринью 1 1
Лукаку Ромелу 2 0
Дибала Пауло 2 0
Кристанте Бриан 2 0
Саншеш Ренату 2 0
Льоренте Диего 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Н'Дика Эван 1 0
Кристенсен Расмус 1 0
Бове Эдоардо 1 0

Результаты матчей

Лацио
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Рома
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
3
Лацио
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Рома
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

4
13
Лацио
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Рома
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

5
16

Голы по времени матча

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

6
14
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
2
14%
1-15
3
50%
2
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
9
64%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

12
21
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
2
17%
2
10%
1-15
3
25%
5
24%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
4
19%
46-60
2
17%
1
5%
61-75
2
17%
9
43%
76-90

Пропущено

14
15
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
14%
3
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
4
27%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
3
21%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лацио - Фейеноорд 1:0 Болонья - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фейеноорд - Лацио 3:1
Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Аталанта 3:2 Селтик - Лацио 1:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Торино 2:0 Лацио - Монца 1:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Ювентус - Лацио 3:1 Наполи - Лацио 1:2 Лацио - Дженоа 0:1 Лечче - Лацио 2:1 Латина - Лацио 0:9 Жирона - Лацио 2:1 Астон Вилла - Лацио 3:0 Лацио - Браво 2:0 Лацио - Приморье 5:0
Рома
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Славия Прага - Рома 2:0 Рома - Лечче 2:1 Интер Милан - Рома 1:0 Рома - Славия Прага 2:0
Рома - Монца 1:0 Кальяри - Рома 1:4 Рома - Серветт 4:0 Рома - Фрозиноне 2:0 Дженоа - Рома 4:1 Торино - Рома 1:1 Шериф - Рома 1:2 Рома - Эмполи 7:0 Рома - Милан 1:2 Верона - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Рома - Партизани 2:1 Тулуза - Рома 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Рома - Эштрела 4:0 Брага - Рома 1:1

Результаты матчей

Лацио
Рома

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
7
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
7
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Лацио
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
4
2
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
1
4
7
1.5
5
6
1
10
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 12 9 2 1 19 - 7 29
2.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 27 - 6 28
3.
Милан
 Заявка 12 7 2 3 20 - 14 23
4.
Наполи
 Заявка 12 6 3 3 24 - 13 21
5.
Аталанта
 Заявка 12 6 2 4 20 - 11 20
6.
Фиорентина
 Заявка 12 6 2 4 20 - 16 20
7.
Болонья
 Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
8.
Рома
 Заявка 11 5 2 4 22 - 14 17
9.
Монца
 Заявка 12 4 5 3 13 - 11 17
10.
Лацио
 Заявка 11 5 1 5 13 - 13 16
11.
Торино
 Заявка 12 4 4 4 10 - 14 16
12.
Фрозиноне
 Заявка 11 4 3 4 17 - 18 15
13.
Дженоа
 Заявка 12 4 2 6 13 - 16 14
14.
Лечче
 Заявка 12 3 5 4 13 - 16 14
15.
Сассуоло
 Заявка 12 3 3 6 16 - 21 12
16.
Удинезе
 Заявка 12 1 8 3 8 - 15 11
17.
Эмполи
 Заявка 12 3 1 8 5 - 21 10
18.
Кальяри
 Заявка 12 2 3 7 12 - 24 9
19.
Верона
 Заявка 12 2 2 8 7 - 16 8
20.
Салернитана
 Заявка 12 0 5 7 8 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 6 5 1 0 10 - 3 16
2.
Рома
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
3.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
4.
Болонья
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Фрозиноне
 Заявка 6 4 1 1 12 - 9 13
6.
Лечче
 Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
7.
Аталанта
 Заявка 5 3 1 1 8 - 2 10
8.
Лацио
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
9.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
10.
Дженоа
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
11.
Монца
 Заявка 6 2 4 0 8 - 3 10
12.
Милан
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
13.
Торино
 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
14.
Сассуоло
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15.
Наполи
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
16.
Кальяри
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
17.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18.
Эмполи
 Заявка 6 1 1 4 1 - 7 4
19.
Удинезе
 Заявка 6 0 4 2 4 - 9 4
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 3 3 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
2.
Наполи
 Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
3.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
4.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
5.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Аталанта
 Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
7.
Монца
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
8.
Торино
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Удинезе
 Заявка 6 1 4 1 4 - 6 7
10.
Лацио
 Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
11.
Эмполи
 Заявка 6 2 0 4 4 - 14 6
12.
Болонья
 Заявка 6 0 5 1 5 - 6 5
13.
Рома
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
14.
Сассуоло
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
15.
Дженоа
 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
16.
Верона
 Заявка 7 1 1 5 3 - 8 4
17.
Лечче
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
19.
Кальяри
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 12 (1)
Милан Жиру Оливье 7 (3)
Монца Колпани Андреа 6 (1)
Фиорентина Гонсалес Николас 6 (1)
Рома Лукаку Ромелу 6
Весь список

Топ нарушителей
Милан Эрнандес Тео 6
Верона Фараони Марко 5
Аталанта Де Рон Мартен 5
Удинезе Кабаселе Кристиан 5
Ювентус Рабио Адриен 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовало римское дерби! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • 2'
    Рома контролирует мяч.
  • 2'
    Лацио пытается что-то создать.
  • 2'
    Рома совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Лацио начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 34.4% пользователей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Лацио 0:0 Рома

Исход игры
Лацио
32.8% (40)
Ничья
44.3% (54)
Рома
23% (28)
Тотал 2.5
Больше
44.64% (50)
Меньше
55.36% (62)
Обе команды забьют
Да
82.14% (92)
Нет
17.86% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.4% (42)
2:1 Лацио
18% (22)
1:2 Рома
13.1% (16)
2:2 Ничья
8.2% (10)
1:0 Лацио
8.2% (10)
0:1 Рома
4.1% (5)
2:0 Лацио
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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