Тур: 12. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Масса Давиде
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
4
Патрик
77
Марушич
Адам
52
Бове
Эдоардо
21
Дибала
Пауло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Сепе ЛуиджиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Дибала ПаулоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
63 Боер ПьетроВратарь
-
99 Свилар МилеВратарь
-
19 Челик ЗекиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ауа УссемПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Азмун СердарНападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лацио
Рома
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
55%
45%
0 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 17 побед
36 матчей
36.1%
16.7%
47.2%
13 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
27.8%
50%
22.2%
10 побед 18 ничьих 8 побед
Второй тайм
30.6%
22.2%
47.2%
11 побед 8 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
1.65
0.95
Среднее время на гол
54
95
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
1.68
1.29
Среднее время на гол
53
69
Всего голов
60
40
Голов в среднем за матч
1.67
1.11
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
54
81
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альберто Луис
|3
|0.27
|Иммобиле Чиро
|3 (2)
|0.27
|Весино Матиас
|2
|0.18
|Андерсон Фелипе
|1
|0.09
|Кастельянос Валентин
|1
|0.09
|Камада Даити
|1
|0.09
|Дзакканьи Маттиа
|1
|0.09
|Лаццари Мануэль
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|6
|0.55
|Белотти Андреа
|3
|0.27
|Дибала Пауло
|2 (1)
|0.18
|Кристанте Бриан
|2
|0.18
|Ауа Уссем
|2
|0.18
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.09
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0.09
|Азмун Сердар
|1
|0.09
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0.09
|Манчини Джанлука
|1
|0.09
|Саншеш Ренату
|1
|0.09
|Паредес Леандро
|0
|0
|Льоренте Диего
|0
|0
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Кристенсен Расмус
|0
|0
|Залевски Никола
|0
|0
|Бове Эдоардо
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альберто Луис
|4
|0
|Дзакканьи Маттиа
|4
|0
|Маурицио Сарри
|2
|1
|Иммобиле Чиро
|3
|0
|Пеллегрини Лука
|3
|0
|Ровелла Николо
|3
|0
|Педро Родригес
|2
|0
|Романьоли Алессио
|2
|0
|Катальди Данило
|2
|0
|Исаксен Густав
|2
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Марушич Адам
|1
|0
|Лаццари Мануэль
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|5
|0
|Манчини Джанлука
|3
|0
|Ауа Уссем
|3
|0
|Жозе Моуринью
|1
|1
|Лукаку Ромелу
|2
|0
|Дибала Пауло
|2
|0
|Кристанте Бриан
|2
|0
|Саншеш Ренату
|2
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|Карсдорп Рик
|1
|0
|Н'Дика Эван
|1
|0
|Кристенсен Расмус
|1
|0
|Бове Эдоардо
|1
|0
Результаты матчей
Лацио
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Рома
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
3
Лацио
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Рома
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
4
13
Лацио
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Рома
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
5
16
Голы по времени матча
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
9
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Забито
6
14
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
2
14%
1-15
3
50%
2
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
9
64%
76-90
Пропущено
9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
12
21
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
2
17%
2
10%
1-15
3
25%
5
24%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
4
19%
46-60
2
17%
1
5%
61-75
2
17%
9
43%
76-90
Пропущено
14
15
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
14%
3
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
4
27%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
3
21%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лацио - Фейеноорд 1:0 Болонья - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фейеноорд - Лацио 3:1
Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Аталанта 3:2 Селтик - Лацио 1:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Торино 2:0 Лацио - Монца 1:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Ювентус - Лацио 3:1 Наполи - Лацио 1:2 Лацио - Дженоа 0:1 Лечче - Лацио 2:1 Латина - Лацио 0:9 Жирона - Лацио 2:1 Астон Вилла - Лацио 3:0 Лацио - Браво 2:0 Лацио - Приморье 5:0
Рома
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Славия Прага - Рома 2:0 Рома - Лечче 2:1 Интер Милан - Рома 1:0 Рома - Славия Прага 2:0
Рома - Монца 1:0 Кальяри - Рома 1:4 Рома - Серветт 4:0 Рома - Фрозиноне 2:0 Дженоа - Рома 4:1 Торино - Рома 1:1 Шериф - Рома 1:2 Рома - Эмполи 7:0 Рома - Милан 1:2 Верона - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Рома - Партизани 2:1 Тулуза - Рома 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Рома - Эштрела 4:0 Брага - Рома 1:1
Результаты матчей
Лацио
Рома
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
7
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
7
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Лацио
Рома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
42
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
101
47
56
110
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|19 - 7
|29
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|27 - 6
|28
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|4.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 13
|21
|5.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 11
|20
|6.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 16
|20
|7.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 14
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|10.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 13
|16
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 14
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 16
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 21
|12
|16.
|Заявка
|12
|1
|8
|3
|8 - 15
|11
|17.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|5 - 21
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 24
|9
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 16
|8
|20.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|8 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|8 - 3
|10
|12.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 5
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 7
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 9
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 1
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 6
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 14
|6
|12.
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|5 - 6
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 8
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
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- — Вылет в Серию B
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|Лукаку Ромелу
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|Аталанта
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|Удинезе
|Кабаселе Кристиан
|5
|Ювентус
|Рабио Адриен
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лацио 0:0 Рома
Исход игры
Лацио
32.8% (40)
Ничья
44.3% (54)
Рома
23% (28)
Тотал 2.5
Больше
44.64% (50)
Меньше
55.36% (62)
Обе команды забьют
Да
82.14% (92)
Нет
17.86% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.4% (42)
2:1 Лацио
18% (22)
1:2 Рома
13.1% (16)
2:2 Ничья
8.2% (10)
1:0 Лацио
8.2% (10)
0:1 Рома
4.1% (5)
2:0 Лацио
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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