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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Масса Давиде
Лацио
 
Позже
Рома
Прогнозы 44
Лацио 27.3% (12)
X 45.5% (20)
Рома 27.3% (12)
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Лацио
Рома

История личных встреч

Лацио
Рома

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

55%
45%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 17 побед

36 матчей

36.1%
16.7%
47.2%
13 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

27.8%
50%
22.2%
10 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

30.6%
22.2%
47.2%
11 побед 8 ничьих 17 побед

История матчей

СA
1:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
3:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:3
К
3:2
К
2:0
СA
0:2
СA
1:4
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:2
СA
0:0
СA
2:0
К
0:1
СA
1:1
СA
3:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:0
К
2:1
СA
0:2
СA
1:2
СA
1:0
СA
4:2
СA
1:0
СA
3:2
СA
3:2

Голы

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

1.65
0.95

Среднее время на гол

54
95

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.68
1.29

Среднее время на гол

53
69

Всего голов

60
40

Голов в среднем за матч

1.67
1.11

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

54
81

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альберто Луис 3 0.27
Иммобиле Чиро 3 (2) 0.27
Весино Матиас 2 0.18
Андерсон Фелипе 1 0.09
Кастельянос Валентин 1 0.09
Камада Даити 1 0.09
Дзакканьи Маттиа 1 0.09
Лаццари Мануэль 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 6 0.55
Белотти Андреа 3 0.27
Дибала Пауло 2 (1) 0.18
Кристанте Бриан 2 0.18
Ауа Уссем 2 0.18
Спинаццола Леонардо 1 0.09
Эль-Шаарави Стефан 1 0.09
Азмун Сердар 1 0.09
Пеллегрини Лоренцо 1 0.09
Манчини Джанлука 1 0.09
Саншеш Ренату 1 0.09
Паредес Леандро 0 0
Льоренте Диего 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Кристенсен Расмус 0 0
Залевски Никола 0 0
Бове Эдоардо 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альберто Луис 4 0
Дзакканьи Маттиа 4 0
Маурицио Сарри 2 1
Иммобиле Чиро 3 0
Пеллегрини Лука 3 0
Ровелла Николо 3 0
Педро Родригес 2 0
Романьоли Алессио 2 0
Катальди Данило 2 0
Исаксен Густав 2 0
Весино Матиас 1 0
Марушич Адам 1 0
Лаццари Мануэль 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 5 0
Манчини Джанлука 3 0
Ауа Уссем 3 0
Жозе Моуринью 1 1
Лукаку Ромелу 2 0
Дибала Пауло 2 0
Кристанте Бриан 2 0
Саншеш Ренату 2 0
Льоренте Диего 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Н'Дика Эван 1 0
Кристенсен Расмус 1 0
Бове Эдоардо 1 0

Результаты матчей

Лацио
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Рома
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
3
Лацио
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Рома
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

4
13
Лацио
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Рома
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

5
16

Голы по времени матча

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

6
14
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
2
14%
1-15
3
50%
2
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
9
64%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

12
21
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
2
17%
2
10%
1-15
3
25%
5
24%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
4
19%
46-60
2
17%
1
5%
61-75
2
17%
9
43%
76-90

Пропущено

14
15
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
14%
3
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
4
27%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
3
21%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лацио - Фейеноорд 1:0 Болонья - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фейеноорд - Лацио 3:1
Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Аталанта 3:2 Селтик - Лацио 1:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Торино 2:0 Лацио - Монца 1:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Ювентус - Лацио 3:1 Наполи - Лацио 1:2 Лацио - Дженоа 0:1 Лечче - Лацио 2:1 Латина - Лацио 0:9 Жирона - Лацио 2:1 Астон Вилла - Лацио 3:0 Лацио - Браво 2:0 Лацио - Приморье 5:0
Рома
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Славия Прага - Рома 2:0 Рома - Лечче 2:1 Интер Милан - Рома 1:0 Рома - Славия Прага 2:0
Рома - Монца 1:0 Кальяри - Рома 1:4 Рома - Серветт 4:0 Рома - Фрозиноне 2:0 Дженоа - Рома 4:1 Торино - Рома 1:1 Шериф - Рома 1:2 Рома - Эмполи 7:0 Рома - Милан 1:2 Верона - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Рома - Партизани 2:1 Тулуза - Рома 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Рома - Эштрела 4:0 Брага - Рома 1:1

Результаты матчей

Лацио
Рома

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
7
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
7
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Лацио
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
4
2
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
1
4
7
1.5
5
6
1
10
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 27 - 6 28
2.
Ювентус
 Заявка 11 8 2 1 17 - 6 26
3.
Милан
 Заявка 11 7 1 3 18 - 12 22
4.
Наполи
 Заявка 11 6 3 2 24 - 12 21
5.
Аталанта
 Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
6.
Болонья
 Заявка 11 4 6 1 12 - 8 18
7.
Рома
 Заявка 11 5 2 4 22 - 14 17
8.
Фиорентина
 Заявка 11 5 2 4 18 - 15 17
9.
Лацио
 Заявка 11 5 1 5 13 - 13 16
10.
Монца
 Заявка 11 4 4 3 12 - 10 16
11.
Фрозиноне
 Заявка 11 4 3 4 17 - 18 15
12.
Торино
 Заявка 11 4 3 4 9 - 13 15
13.
Лечче
 Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
14.
Дженоа
 Заявка 11 3 2 6 12 - 16 11
15.
Сассуоло
 Заявка 11 3 2 6 14 - 19 11
16.
Удинезе
 Заявка 11 1 7 3 7 - 14 10
17.
Кальяри
 Заявка 11 2 3 6 11 - 22 9
18.
Верона
 Заявка 11 2 2 7 7 - 15 8
19.
Эмполи
 Заявка 11 2 1 8 4 - 21 7
20.
Салернитана
 Заявка 11 0 4 7 6 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
3.
Рома
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
4.
Болонья
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Фрозиноне
 Заявка 6 4 1 1 12 - 9 13
6.
Аталанта
 Заявка 5 3 1 1 8 - 2 10
7.
Лацио
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
8.
Лечче
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
9.
Милан
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
10.
Монца
 Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
11.
Торино
 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
12.
Наполи
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
13.
Фиорентина
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
14.
Дженоа
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
15.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
16.
Кальяри
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
17.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18.
Эмполи
 Заявка 6 1 1 4 1 - 7 4
19.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 3 3 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
2.
Наполи
 Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
3.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
4.
Милан
 Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
5.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Аталанта
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
7.
Монца
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
8.
Удинезе
 Заявка 6 1 4 1 4 - 6 7
9.
Торино
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
10.
Лацио
 Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
11.
Болонья
 Заявка 5 0 5 0 4 - 4 5
12.
Рома
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
13.
Сассуоло
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
14.
Верона
 Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
15.
Дженоа
 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
16.
Эмполи
 Заявка 5 1 0 4 3 - 14 3
17.
Лечче
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
19.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Салернитана
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
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Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 12 (1)
Милан Жиру Оливье 6 (3)
Рома Лукаку Ромелу 6
Наполи Осимхен Виктор 6
Наполи Политано Маттео 5 (3)
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Топ нарушителей
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 ноября 2023, осталось 2 дня 9 часов 35 минут.

    Главный судья: Масса Давиде

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 27.9% пользователей.
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    • Прогнозы 44
    Лацио 27.3% (12)
    X 45.5% (20)
    Рома 27.3% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Рома
    3.00
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    3.20
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    2.66
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    Прогнозы на матч Лацио - Рома

    Исход игры
    Лацио
    27.9% (12)
    Ничья
    44.2% (19)
    Рома
    27.9% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.49% (23)
    Меньше
    46.51% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    81.4% (35)
    Нет
    18.6% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.9% (12)
    2:1 Лацио
    18.6% (8)
    1:2 Рома
    18.6% (8)
    2:2 Ничья
    11.6% (5)
    1:0 Лацио
    9.3% (4)
    0:0 Ничья
    4.7% (2)
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