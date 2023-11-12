Тур: 12. Стадион: Bluenergy Stadium - Stadio Friuli. Главный судья: Аурелиано Джанлука
0'
0:0
31' Не забитый пенальтиСаксесс Исаак
37' Желтая карточкаХатебур Ханс
41' Желтая карточкаФеррейра Жоау
1:0
44' ГолУолас Соуза
59' Желтая карточкаКопмейнерс Тëн
Ход матча
31'
0:0
37'
41'
44'
1:0
59'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
7 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 4
-
151 Количество передач 294
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Бийол
Яка
18
Перес
Неуэн
11
Уолас
Соуза
33
Хатебур
Ханс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
-
18 Перес НеуэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Окойе МадукаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Камара АссанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Аке МарлиПолузащитник
-
21 Камара ЭтьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чоффи Габриэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Адопо НдариПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Удинезе
Аталанта
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
19 матчей
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед
32 матча
25%
37.5%
37.5%
8 побед 12 ничьих 12 побед
Первый тайм
15.6%
56.3%
28.1%
5 побед 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
28.1%
34.4%
37.5%
9 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
11
Голов в среднем за матч
1.69
0.69
Среднее время на гол
53
130
Всего голов
29
24
Голов в среднем за матч
1.81
1.5
Среднее время на гол
49
60
Всего голов
56
35
Голов в среднем за матч
1.75
1.09
Тотал матчей
2.5
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
51
82
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Самарджич Лазар
|2
|0.17
|Лукка Лоренцо
|2
|0.17
|Уолас Соуза
|1
|0.08
|Товен Флорьян
|1 (1)
|0.08
|Перейра Роберто
|1 (1)
|0.08
|Кабаселе Кристиан
|0
|0
|Саксесс Исаак
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скамакка Джанлука
|5
|0.42
|Лукман Адемола
|3
|0.25
|Копмейнерс Тëн
|3
|0.25
|Эдерсон Хонорато
|3
|0.25
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0.08
|Пашалич Марио
|1
|0.08
|Сапата Дуван
|1
|0.08
|Колашинац Сеад
|1
|0.08
|Цортеа Надир
|1
|0.08
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
|Муриэль Луис
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабаселе Кристиан
|5
|0
|Феррейра Жоау
|3
|0
|Товен Флорьян
|3
|0
|Перес Неуэн
|3
|0
|Ловрич Санди
|1
|1
|Перейра Роберто
|2
|0
|Паделли Даниэле
|1
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Саксесс Исаак
|1
|0
|Эбоселе Фести
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толой Рафаэл
|3
|1
|Де Рон Мартен
|4
|0
|Джимсити Берат
|2
|0
|Хатебур Ханс
|2
|0
|Лукман Адемола
|2
|0
|Эдерсон Хонорато
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Хольм Эмиль
|1
|0
|Руджери Маттео
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|1
|0
Результаты матчей
Удинезе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Аталанта
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
6
Удинезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Аталанта
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
7
Удинезе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Аталанта
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
5
13
Голы по времени матча
Забито
2
12
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 5
0
0%
3
25%
1-15
1
50%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
50%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
9
7
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
22%
2
29%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
2
29%
76-90
Забито
4
8
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
3
38%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
6
20
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
0
0%
3
15%
1-15
1
17%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
2
33%
3
15%
46-60
2
33%
4
20%
61-75
1
17%
4
20%
76-90
Пропущено
15
9
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
13%
2
22%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
4
27%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Милан - Удинезе 0:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Монца - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1
Риека - Удинезе 1:1 Эмполи - Удинезе 0:0 Удинезе - Дженоа 2:2 Наполи - Удинезе 4:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Кальяри - Удинезе 0:0 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Удинезе - Катанзаро 4:1 Удинезе - Аль-Райян 2:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2 Удинезе - Пафос 2:0 АСК Клагенфурт - Удинезе 1:5 Удинезе - Ювентус 0:1
Аталанта
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аталанта - Штурм Грац 1:0 Аталанта - Интер Милан 1:2 Эмполи - Аталанта 0:3 Штурм Грац - Аталанта 2:2
Аталанта - Дженоа 2:0 Лацио - Аталанта 3:2 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Аталанта - Ювентус 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Кальяри 2:0 Аталанта - Ракув 2:0 Фиорентина - Аталанта 3:2 Аталанта - Монца 3:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Сассуоло - Аталанта 0:2 Ювентус - Аталанта 0:0 Перджолеттезе - Аталанта 0:3 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Аталанта - Про Сесто 3:0 Борнмут - Аталанта 1:3
Результаты матчей
Удинезе
Аталанта
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
3:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
3:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Удинезе
Аталанта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
14
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
101
110
74
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|19 - 7
|29
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|27 - 6
|28
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|4.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 13
|21
|5.
|2:1 Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 16
|20
|6.
|0:1 Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 11
|19
|7.
|1:2 Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 14
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|10.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 13
|16
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 14
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 16
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|15.
|1:0 Заявка
|12
|2
|7
|3
|8 - 14
|13
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 21
|12
|17.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|5 - 21
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 24
|9
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 16
|8
|20.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|8 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|4.
|1:2 Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|7.
|0:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|9.
|2:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|8 - 3
|10
|12.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 5
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|17.
|1:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 7
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 1
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|2:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|0:1 Заявка
|7
|3
|0
|4
|11 - 9
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|1:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 6
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 14
|6
|12.
|1:2 Заявка
|6
|0
|5
|1
|5 - 6
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 8
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
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- — Вылет в Серию B
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|Монца
|Колпани Андреа
|6 (1)
|Фиорентина
|Гонсалес Николас
|6 (1)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|6
|Милан
|Эрнандес Тео
|6
|Верона
|Фараони Марко
|5
|Удинезе
|Кабаселе Кристиан
|5
|Ювентус
|Рабио Адриен
|5
|Рома
|Паредес Леандро
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Удинезе 1:0 Аталанта
Исход игры
Удинезе
8.8% (10)
Ничья
17.5% (20)
Аталанта
73.7% (84)
Тотал 2.5
Больше
61.4% (70)
Меньше
38.6% (44)
Обе команды забьют
Да
73.68% (84)
Нет
26.32% (30)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
49.1% (56)
0:1 Аталанта
15.8% (18)
1:1 Ничья
14% (16)
2:1 Удинезе
6.1% (7)
0:2 Аталанта
5.3% (6)
2:2 Ничья
2.6% (3)
1:3 Аталанта
1.8% (2)
1:0 Удинезе
1.8% (2)
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