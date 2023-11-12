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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Аурелиано Джанлука
Удинезе
1:0
Второй тайм: 71'
Аталанта
0'
0:0
31' Не забитый пенальти
Саксесс Исаак
37' Желтая карточка
Хатебур Ханс
41' Желтая карточка
Феррейра Жоау
1:0
44' Гол
Уолас Соуза
59' Желтая карточка
Копмейнерс Тëн

Ход матча

31'
Саксесс Исаак
0:0
37'
 
Хатебур Ханс
41'
Феррейра Жоау
 
44'
Уолас Соуза
(Самарджич Лазар)
1:0
46'
 
Лукман Адемола
Пашалич Марио
46'
 
Скамакка Джанлука
Муриэль Луис
51'
 
Хольм Эмиль
Хатебур Ханс
59'
 
Копмейнерс Тëн
65'
 
Цортеа Надир
Баккер Митчел

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 4
  • 151 Количество передач 294
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 114
Удинезе 8.8% (10)
X 17.5% (20)
Аталанта 73.7% (84)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сильвестри
Марко
13
Феррейра
Жоау
29
Бийол
Яка
18
Перес
Неуэн
2
Эбоселе
Фести
24
Самарджич
Лазар
11
Уолас
Соуза
32
Пайеро
Мартин
33
Земура
Джордан
37
Перейра
Роберто
7
Саксесс
Исаак
29
Карнесекки
Марко
15
Де
Рон
Мартен
19
Джимсити
Берат
23
Колашинац
Сеад
33
Хатебур
Ханс
20
Баккер
Митчел
7
Копмейнерс
Тëн
13
Эдерсон
Хонорато
59
Миранчук
Алексей
9
Муриэль
Луис
8
Пашалич
Марио
Удинезе
3-5-1-1
Аталанта
3-4-1-2

История личных встреч

Удинезе
Аталанта

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

19 матчей

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

32 матча

25%
37.5%
37.5%
8 побед 12 ничьих 12 побед

Первый тайм

15.6%
56.3%
28.1%
5 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

28.1%
34.4%
37.5%
9 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

СA
0:0
СA
2:2
СA
2:6
СA
1:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
2:3
СA
7:1
СA
2:0
СA
1:3
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:1
СA
2:1
К
3:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:0
ТМС
5:2
СA
2:1
СA
1:1
ММ(
1:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
3:0
СA
3:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

27
11

Голов в среднем за матч

1.69
0.69

Среднее время на гол

53
130

Всего голов

29
24

Голов в среднем за матч

1.81
1.5

Среднее время на гол

49
60

Всего голов

56
35

Голов в среднем за матч

1.75
1.09

Тотал матчей

2.5
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

51
82

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самарджич Лазар 2 0.17
Лукка Лоренцо 2 0.17
Уолас Соуза 1 0.08
Товен Флорьян 1 (1) 0.08
Перейра Роберто 1 (1) 0.08
Кабаселе Кристиан 0 0
Саксесс Исаак 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скамакка Джанлука 5 0.42
Лукман Адемола 3 0.25
Копмейнерс Тëн 3 0.25
Эдерсон Хонорато 3 0.25
Де Кетеларе Шарль 1 0.08
Пашалич Марио 1 0.08
Сапата Дуван 1 0.08
Колашинац Сеад 1 0.08
Цортеа Надир 1 0.08
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Муриэль Луис 0 0
Адопо Ндари 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаселе Кристиан 5 0
Феррейра Жоау 3 0
Товен Флорьян 3 0
Перес Неуэн 3 0
Ловрич Санди 1 1
Перейра Роберто 2 0
Паделли Даниэле 1 0
Уолас Соуза 1 0
Саксесс Исаак 1 0
Эбоселе Фести 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толой Рафаэл 3 1
Де Рон Мартен 4 0
Джимсити Берат 2 0
Хатебур Ханс 2 0
Лукман Адемола 2 0
Эдерсон Хонорато 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Хольм Эмиль 1 0
Руджери Маттео 1 0
Цортеа Надир 1 0
Джан Пьеро Гасперини 1 0

Результаты матчей

Удинезе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Аталанта
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
6
Удинезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Аталанта
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
7
Удинезе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Аталанта
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
13

Голы по времени матча

Забито

2
12
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 5
0
0%
3
25%
1-15
1
50%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
50%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
22%
2
29%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
2
29%
76-90

Забито

4
8
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
3
38%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

6
20
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
0
0%
3
15%
1-15
1
17%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
2
33%
3
15%
46-60
2
33%
4
20%
61-75
1
17%
4
20%
76-90

Пропущено

15
9
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
13%
2
22%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
4
27%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Милан - Удинезе 0:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Монца - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1
Риека - Удинезе 1:1 Эмполи - Удинезе 0:0 Удинезе - Дженоа 2:2 Наполи - Удинезе 4:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Кальяри - Удинезе 0:0 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Удинезе - Катанзаро 4:1 Удинезе - Аль-Райян 2:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2 Удинезе - Пафос 2:0 АСК Клагенфурт - Удинезе 1:5 Удинезе - Ювентус 0:1
Аталанта
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аталанта - Штурм Грац 1:0 Аталанта - Интер Милан 1:2 Эмполи - Аталанта 0:3 Штурм Грац - Аталанта 2:2
Аталанта - Дженоа 2:0 Лацио - Аталанта 3:2 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Аталанта - Ювентус 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Кальяри 2:0 Аталанта - Ракув 2:0 Фиорентина - Аталанта 3:2 Аталанта - Монца 3:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Сассуоло - Аталанта 0:2 Ювентус - Аталанта 0:0 Перджолеттезе - Аталанта 0:3 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Аталанта - Про Сесто 3:0 Борнмут - Аталанта 1:3

Результаты матчей

Удинезе
Аталанта

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
3:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
3:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
10
1
1
10
1.5
7
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 12 9 2 1 19 - 7 29
2.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 27 - 6 28
3.
Милан
 Заявка 12 7 2 3 20 - 14 23
4.
Наполи
 Заявка 12 6 3 3 24 - 13 21
5.
Фиорентина
 2:1 Заявка 12 6 2 4 20 - 16 20
6.
Аталанта
 0:1 Заявка 12 6 1 5 19 - 11 19
7.
Болонья
 1:2 Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
8.
Рома
 Заявка 11 5 2 4 22 - 14 17
9.
Монца
 Заявка 12 4 5 3 13 - 11 17
10.
Лацио
 Заявка 11 5 1 5 13 - 13 16
11.
Торино
 Заявка 12 4 4 4 10 - 14 16
12.
Фрозиноне
 Заявка 11 4 3 4 17 - 18 15
13.
Дженоа
 Заявка 12 4 2 6 13 - 16 14
14.
Лечче
 Заявка 12 3 5 4 13 - 16 14
15.
Удинезе
 1:0 Заявка 12 2 7 3 8 - 14 13
16.
Сассуоло
 Заявка 12 3 3 6 16 - 21 12
17.
Эмполи
 Заявка 12 3 1 8 5 - 21 10
18.
Кальяри
 Заявка 12 2 3 7 12 - 24 9
19.
Верона
 Заявка 12 2 2 8 7 - 16 8
20.
Салернитана
 Заявка 12 0 5 7 8 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 6 5 1 0 10 - 3 16
2.
Рома
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
3.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
4.
Болонья
 1:2 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Фрозиноне
 Заявка 6 4 1 1 12 - 9 13
6.
Лечче
 Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
7.
Аталанта
 0:1 Заявка 5 3 1 1 8 - 2 10
8.
Лацио
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
9.
Фиорентина
 2:1 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
10.
Дженоа
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
11.
Монца
 Заявка 6 2 4 0 8 - 3 10
12.
Милан
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
13.
Торино
 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
14.
Сассуоло
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15.
Наполи
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
16.
Кальяри
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
17.
Удинезе
 1:0 Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
18.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19.
Эмполи
 Заявка 6 1 1 4 1 - 7 4
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 3 3 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
2.
Наполи
 Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
3.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
4.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
5.
Фиорентина
 2:1 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Аталанта
 0:1 Заявка 7 3 0 4 11 - 9 9
7.
Монца
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
8.
Торино
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Удинезе
 1:0 Заявка 6 1 4 1 4 - 6 7
10.
Лацио
 Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
11.
Эмполи
 Заявка 6 2 0 4 4 - 14 6
12.
Болонья
 1:2 Заявка 6 0 5 1 5 - 6 5
13.
Рома
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
14.
Сассуоло
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
15.
Дженоа
 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
16.
Верона
 Заявка 7 1 1 5 3 - 8 4
17.
Лечче
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
19.
Кальяри
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 12 (1)
Милан Жиру Оливье 7 (3)
Монца Колпани Андреа 6 (1)
Фиорентина Гонсалес Николас 6 (1)
Рома Лукаку Ромелу 6
Весь список

Топ нарушителей
Милан Эрнандес Тео 6
Верона Фараони Марко 5
Удинезе Кабаселе Кристиан 5
Ювентус Рабио Адриен 5
Рома Паредес Леандро 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bluenergy Stadium - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится победой Аталанта.
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    Прогнозы 114
    Удинезе 8.8% (10)
    X 17.5% (20)
    Аталанта 73.7% (84)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Удинезе
    Ничья
    Аталанта
    3.80
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    3.60
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    7.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Удинезе 1:0 Аталанта

    Исход игры
    Удинезе
    8.8% (10)
    Ничья
    17.5% (20)
    Аталанта
    73.7% (84)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.4% (70)
    Меньше
    38.6% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    73.68% (84)
    Нет
    26.32% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    49.1% (56)
    0:1 Аталанта
    15.8% (18)
    1:1 Ничья
    14% (16)
    2:1 Удинезе
    6.1% (7)
    0:2 Аталанта
    5.3% (6)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    1:3 Аталанта
    1.8% (2)
    1:0 Удинезе
    1.8% (2)
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