Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Джордан Земура выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Хорошую попытку сделал Джордан Земура. Удар в створ, но вратарь начеку

Джордан Земура выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Удинезе имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Команда Удинезе забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

44' Г О О О О Л - Уолас Соуза наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

44' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Самарджич Лазар

43' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Феррейра Жоау совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

41' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Эбоселе Фести выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Колашинац Сеад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Самарджич Лазар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Самарджич Лазар пробует нанести удар издали, но Марко Карнесекки держит все под контролем

39' Самарджич Лазар навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Перейра Роберто навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Хатебур Ханс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

37' Джордан Земура из команды Удинезе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

37' Миранчук Алексей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Удар от ворот произведет Удинезе

33' Муриэль Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

31' ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ - Саксесс Исаак наносит удар в каркас ворот!

31' После проверки VAR судья не изменил решения - Удинезе пробьет пенальти!

30' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Удинезе

30' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Самарджич Лазар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Матч возобновится спорным мячом

23' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Удинезе

21' Джимсити Берат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

19' Муриэль Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Колашинац Сеад нанес удар головой, но Марко Сильвестри спокойно отбил мяч.

17' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Аталанта

16' Уолас Соуза оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Игрок из команды Удинезе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

13' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Самарджич Лазар навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Самарджич Лазар из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Эдерсон Хонорато навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Перес Неуэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Уолас Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Аталанта начинает с центра поля