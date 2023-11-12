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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Аурелиано Джанлука
Удинезе
1:1
Конец матча
Аталанта
0'
0:0
31' Не забитый пенальти
Саксесс Исаак
38' Желтая карточка
Хатебур Ханс
42' Желтая карточка
Феррейра Жоау
1:0
44' Гол
Уолас Соуза
59' Желтая карточка
Копмейнерс Тëн
77' Желтая карточка
Бийол Яка
89' Желтая карточка
Де Рон Мартен
1:1
90' Гол
Эдерсон Хонорато
90'+6

Ход матча

31'
Саксесс Исаак
0:0
38'
 
Хатебур Ханс
42'
Феррейра Жоау
 
44'
Уолас Соуза
(Самарджич Лазар)
1:0
46'
 
Лукман Адемола
Пашалич Марио
46'
 
Скамакка Джанлука
Муриэль Луис
51'
 
Хольм Эмиль
Хатебур Ханс
59'
 
Копмейнерс Тëн
65'
 
Цортеа Надир
Баккер Митчел
71'
Ловрич Санди
Пайеро Мартин
 
77'
Кристенсен Томас
Феррейра Жоау
 
77'
Бийол Яка
 
82'
Лукка Лоренцо
Саксесс Исаак
 
83'
Камара Ассан
Земура Джордан
 
83'
Товен Флорьян
Самарджич Лазар
 
83'
 
Дзаппакоста Давиде
Хольм Эмиль
89'
 
Де Рон Мартен
90'
1:1
Эдерсон Хонорато
(Дзаппакоста Давиде)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 7
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 287 Количество передач 551
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Удинезе 8.8% (10)
X 17.5% (20)
Аталанта 73.7% (84)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сильвестри
Марко
13
Феррейра
Жоау
29
Бийол
Яка
18
Перес
Неуэн
2
Эбоселе
Фести
24
Самарджич
Лазар
11
Уолас
Соуза
32
Пайеро
Мартин
33
Земура
Джордан
37
Перейра
Роберто
7
Саксесс
Исаак
29
Карнесекки
Марко
15
Де
Рон
Мартен
19
Джимсити
Берат
23
Колашинац
Сеад
33
Хатебур
Ханс
20
Баккер
Митчел
7
Копмейнерс
Тëн
13
Эдерсон
Хонорато
59
Миранчук
Алексей
9
Муриэль
Луис
8
Пашалич
Марио
Удинезе
3-5-1-1
Аталанта
3-4-1-2

История личных встреч

Удинезе
Аталанта

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

19 матчей

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

32 матча

25%
37.5%
37.5%
8 побед 12 ничьих 12 побед

Первый тайм

15.6%
56.3%
28.1%
5 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

28.1%
34.4%
37.5%
9 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

СA
0:0
СA
2:2
СA
2:6
СA
1:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
2:3
СA
7:1
СA
2:0
СA
1:3
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:1
СA
2:1
К
3:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:0
ТМС
5:2
СA
2:1
СA
1:1
ММ(
1:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
3:0
СA
3:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

27
11

Голов в среднем за матч

1.69
0.69

Среднее время на гол

53
130

Всего голов

29
24

Голов в среднем за матч

1.81
1.5

Среднее время на гол

49
60

Всего голов

56
35

Голов в среднем за матч

1.75
1.09

Тотал матчей

2.5
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

51
82

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самарджич Лазар 2 0.17
Лукка Лоренцо 2 0.17
Уолас Соуза 1 0.08
Товен Флорьян 1 (1) 0.08
Перейра Роберто 1 (1) 0.08
Кабаселе Кристиан 0 0
Саксесс Исаак 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скамакка Джанлука 5 0.42
Эдерсон Хонорато 4 0.33
Лукман Адемола 3 0.25
Копмейнерс Тëн 3 0.25
Де Кетеларе Шарль 1 0.08
Пашалич Марио 1 0.08
Сапата Дуван 1 0.08
Колашинац Сеад 1 0.08
Цортеа Надир 1 0.08
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Муриэль Луис 0 0
Дзаппакоста Давиде 0 0
Адопо Ндари 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаселе Кристиан 5 0
Феррейра Жоау 3 0
Товен Флорьян 3 0
Перес Неуэн 3 0
Ловрич Санди 1 1
Перейра Роберто 2 0
Паделли Даниэле 1 0
Уолас Соуза 1 0
Саксесс Исаак 1 0
Бийол Яка 1 0
Эбоселе Фести 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 5 0
Толой Рафаэл 3 1
Джимсити Берат 2 0
Хатебур Ханс 2 0
Лукман Адемола 2 0
Эдерсон Хонорато 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Копмейнерс Тëн 1 0
Хольм Эмиль 1 0
Руджери Маттео 1 0
Цортеа Надир 1 0
Джан Пьеро Гасперини 1 0

Результаты матчей

Удинезе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Аталанта
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
7
Удинезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Аталанта
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
7
Удинезе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Аталанта
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

6
14

Голы по времени матча

Забито

3
13
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 5
0
0%
3
23%
1-15
1
33%
2
15%
16-30
1
33%
1
8%
31-45
1
33%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

10
8
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
20%
2
25%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
3
30%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
2
25%
76-90

Забито

4
8
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
3
38%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

7
21
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
0
0%
3
14%
1-15
1
14%
2
10%
16-30
1
14%
4
19%
31-45
2
29%
3
14%
46-60
2
29%
4
19%
61-75
1
14%
5
24%
76-90

Пропущено

16
10
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
13%
2
20%
1-15
3
19%
1
10%
16-30
4
25%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Милан - Удинезе 0:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Монца - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1
Риека - Удинезе 1:1 Эмполи - Удинезе 0:0 Удинезе - Дженоа 2:2 Наполи - Удинезе 4:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Кальяри - Удинезе 0:0 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Удинезе - Катанзаро 4:1 Удинезе - Аль-Райян 2:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2 Удинезе - Пафос 2:0 АСК Клагенфурт - Удинезе 1:5 Удинезе - Ювентус 0:1
Аталанта
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аталанта - Штурм Грац 1:0 Аталанта - Интер Милан 1:2 Эмполи - Аталанта 0:3 Штурм Грац - Аталанта 2:2
Аталанта - Дженоа 2:0 Лацио - Аталанта 3:2 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Аталанта - Ювентус 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Кальяри 2:0 Аталанта - Ракув 2:0 Фиорентина - Аталанта 3:2 Аталанта - Монца 3:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Сассуоло - Аталанта 0:2 Ювентус - Аталанта 0:0 Перджолеттезе - Аталанта 0:3 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Аталанта - Про Сесто 3:0 Борнмут - Аталанта 1:3

Результаты матчей

Удинезе
Аталанта

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
3:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
11
1
1
11
1.5
7
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 12 9 2 1 19 - 7 29
2.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 27 - 6 28
3.
Милан
 Заявка 12 7 2 3 20 - 14 23
4.
Наполи
 Заявка 12 6 3 3 24 - 13 21
5.
Аталанта
 Заявка 12 6 2 4 20 - 11 20
6.
Фиорентина
 Заявка 12 6 2 4 20 - 16 20
7.
Болонья
 Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
8.
Рома
 Заявка 11 5 2 4 22 - 14 17
9.
Монца
 Заявка 12 4 5 3 13 - 11 17
10.
Лацио
 Заявка 11 5 1 5 13 - 13 16
11.
Торино
 Заявка 12 4 4 4 10 - 14 16
12.
Фрозиноне
 Заявка 11 4 3 4 17 - 18 15
13.
Дженоа
 Заявка 12 4 2 6 13 - 16 14
14.
Лечче
 Заявка 12 3 5 4 13 - 16 14
15.
Сассуоло
 Заявка 12 3 3 6 16 - 21 12
16.
Удинезе
 Заявка 12 1 8 3 8 - 15 11
17.
Эмполи
 Заявка 12 3 1 8 5 - 21 10
18.
Кальяри
 Заявка 12 2 3 7 12 - 24 9
19.
Верона
 Заявка 12 2 2 8 7 - 16 8
20.
Салернитана
 Заявка 12 0 5 7 8 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 6 5 1 0 10 - 3 16
2.
Рома
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
3.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
4.
Болонья
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Фрозиноне
 Заявка 6 4 1 1 12 - 9 13
6.
Лечче
 Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
7.
Аталанта
 Заявка 5 3 1 1 8 - 2 10
8.
Лацио
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
9.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
10.
Дженоа
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
11.
Монца
 Заявка 6 2 4 0 8 - 3 10
12.
Милан
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
13.
Торино
 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
14.
Сассуоло
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15.
Наполи
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
16.
Кальяри
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
17.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18.
Эмполи
 Заявка 6 1 1 4 1 - 7 4
19.
Удинезе
 Заявка 6 0 4 2 4 - 9 4
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 3 3 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
2.
Наполи
 Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
3.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
4.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
5.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Аталанта
 Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
7.
Монца
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
8.
Торино
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Удинезе
 Заявка 6 1 4 1 4 - 6 7
10.
Лацио
 Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
11.
Эмполи
 Заявка 6 2 0 4 4 - 14 6
12.
Болонья
 Заявка 6 0 5 1 5 - 6 5
13.
Рома
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
14.
Сассуоло
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
15.
Дженоа
 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
16.
Верона
 Заявка 7 1 1 5 3 - 8 4
17.
Лечче
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
19.
Кальяри
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 12 (1)
Милан Жиру Оливье 7 (3)
Монца Колпани Андреа 6 (1)
Фиорентина Гонсалес Николас 6 (1)
Рома Лукаку Ромелу 6
Весь список

Топ нарушителей
Милан Эрнандес Тео 6
Верона Фараони Марко 5
Аталанта Де Рон Мартен 5
Удинезе Кабаселе Кристиан 5
Ювентус Рабио Адриен 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Удинезе: 34%, Аталанта: 66%.
  • 95'
    Де Рон Мартен из команды Аталанта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Контроль мяча: Удинезе: 34%, Аталанта: 66%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Удинезе
  • 94'
    Лукман Адемола оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bluenergy Stadium - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Удинезе 8.8% (10)
    X 17.5% (20)
    Аталанта 73.7% (84)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Удинезе 1:1 Аталанта

    Исход игры
    Удинезе
    8.8% (10)
    Ничья
    17.5% (20)
    Аталанта
    73.7% (84)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.4% (70)
    Меньше
    38.6% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    73.68% (84)
    Нет
    26.32% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    49.1% (56)
    0:1 Аталанта
    15.8% (18)
    1:1 Ничья
    14% (16)
    2:1 Удинезе
    6.1% (7)
    0:2 Аталанта
    5.3% (6)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    1:3 Аталанта
    1.8% (2)
    1:0 Удинезе
    1.8% (2)
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