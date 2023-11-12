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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Пронтера Алессандро
Наполи
0:0
Перерыв
Эмполи
0'
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Симеоне Джованни

Ход матча

28'
Симеоне Джованни
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 120
Наполи 98.3% (118)
X 0.8% (1)
Эмполи 0.8% (1)
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95
Голлини
Пьерлуиджи
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
55
Эстигор
Лео
17
Оливера
Матиас
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
21
Политано
Маттео
81
Распадори
Джакомо
7
Элмас
Эльиф
18
Симеоне
Джованни
99
Бериша
Этрит
19
Берешиньски
Бартош
34
Исмайли
Ардиан
33
Луперто
Себастьяно
13
Какаче
Либерато
21
Фаццини
Якопо
22
Раноккья
Филиппо
29
Мале
Юссеф
28
Камбьяги
Николо
9
Капуто
Франческо
20
Канчельери
Маттео
Наполи
4-2-3-1
Эмполи
4-3-3

История личных встреч

Наполи
Эмполи

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

14 матчей

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

СA
0:2
СA
2:0
СA
3:2
СA
0:1
К
3:2
СA
2:1
СA
5:1
СA
2:3
СA
2:0
СA
5:1
СA
2:2
СA
4:2
СA
2:2
СA
1:3

Голы

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

2.17
1.25

Среднее время на гол

41
72

Всего голов

33
22

Голов в среднем за матч

2.36
1.57

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

38
57

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 6 (2) 0.5
Политано Маттео 5 (1) 0.42
Кварацхелия Хвича 3 0.25
Распадори Джакомо 3 0.25
Зелиньски Пётр 2 (1) 0.17
Ди Лоренцо Джованни 1 0.08
Симеоне Джованни 1 0.08
Эстигор Лео 1 0.08
Элмас Эльиф 1 0.08
Гаэтано Джанлука 1 0.08
Лоботка Станислав 0 0
Оливера Матиас 0 0
Каюсте Йенс 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капуто Франческо 2 0.17
Гьяси Эммануэль 1 0.08
Бальданци Томмазо 1 0.08
Грасси Альберто 0 0
Камбьяги Николо 0 0
Канчельери Маттео 0 0
Фаццини Якопо 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симеоне Джованни 3 0
Каюсте Йенс 3 0
Натан 1 1
Руй Мариу 2 0
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Лоботка Станислав 2 0
Оливера Матиас 2 0
Кварацхелия Хвича 2 0
Руди Гарсия 2 0
Политано Маттео 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Линдстрём Йеспер 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мале Юссеф 5 0
Гьяси Эммануэль 3 0
Какаче Либерато 3 0
Канчельери Маттео 3 0
Грасси Альберто 2 0
Валюкевич Себастьян 2 0
Раноккья Филиппо 2 0
Фаццини Якопо 2 0
Дестро Маттиа 1 0
Берешиньски Бартош 1 0
Хаас Николас 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Бальданци Томмазо 1 0

Результаты матчей

Наполи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Эмполи
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
2
Наполи
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Эмполи
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

14
1
Наполи
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Эмполи
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

18
3

Голы по времени матча

Забито

10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
3
30%
1
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
2
50%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
13%
2
15%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
2
25%
4
31%
76-90

Забито

14
1
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
1
100%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
43%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

24
5
11 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 7
1
4%
0
0%
1-15
5
21%
1
20%
16-30
5
21%
2
40%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
7
29%
29%
2
40%
76-90

Пропущено

12
20
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
2
17%
3
15%
1-15
2
17%
3
15%
16-30
2
17%
1
5%
31-45
3
25%
5
25%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
2
17%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Наполи - Унион Берлин 1:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Милан 2:2 Унион Берлин - Наполи 0:1
Верона - Наполи 1:3 Наполи - Фиорентина 1:3 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Лечче - Наполи 0:4 Наполи - Удинезе 4:1 Болонья - Наполи 0:0 Брага - Наполи 1:2 Дженоа - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 1:2 Наполи - Сассуоло 2:0 Фрозиноне - Наполи 1:3 Наполи - Аполлон 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Наполи - Жирона 1:1 Наполи - Хатайспор 4:0 Наполи - СПАЛ 1:1
Эмполи
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Фрозиноне - Эмполи 2:1 Эмполи - Аталанта 0:3 Фиорентина - Эмполи 0:2 Эмполи - Удинезе 0:0
Болонья - Эмполи 3:0 Эмполи - Салернитана 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:1 Рома - Эмполи 7:0 Эмполи - Ювентус 0:2 Монца - Эмполи 2:0 Эмполи - Верона 0:1 Эмполи - Читтаделла 1:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Эмполи - Лилль 2:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Эмполи - Лацио 0:2 Верона - Эмполи 1:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Эмполи - Салернитана 2:1

Результаты матчей

Наполи
Эмполи

Точный счет

1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:3
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
8 раз 73%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Наполи
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
3
5
1
1.5
1
4
3
3
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
3
8
8
3
1.5
1
10
4
7
2.5
2
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 12 9 2 1 19 - 7 29
2.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 27 - 6 28
3.
Милан
 Заявка 12 7 2 3 20 - 14 23
4.
Наполи
 0:0 Заявка 12 6 4 2 24 - 12 22
5.
Аталанта
 Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
6.
Болонья
 Заявка 11 4 6 1 12 - 8 18
7.
Рома
 Заявка 11 5 2 4 22 - 14 17
8.
Фиорентина
 Заявка 11 5 2 4 18 - 15 17
9.
Монца
 Заявка 12 4 5 3 13 - 11 17
10.
Лацио
 Заявка 11 5 1 5 13 - 13 16
11.
Торино
 Заявка 12 4 4 4 10 - 14 16
12.
Фрозиноне
 Заявка 11 4 3 4 17 - 18 15
13.
Дженоа
 Заявка 12 4 2 6 13 - 16 14
14.
Лечче
 Заявка 12 3 5 4 13 - 16 14
15.
Сассуоло
 Заявка 12 3 3 6 16 - 21 12
16.
Удинезе
 Заявка 11 1 7 3 7 - 14 10
17.
Кальяри
 Заявка 12 2 3 7 12 - 24 9
18.
Верона
 Заявка 12 2 2 8 7 - 16 8
19.
Эмполи
 0:0 Заявка 12 2 2 8 4 - 21 8
20.
Салернитана
 Заявка 12 0 5 7 8 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 6 5 1 0 10 - 3 16
2.
Рома
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
3.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
4.
Болонья
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Фрозиноне
 Заявка 6 4 1 1 12 - 9 13
6.
Лечче
 Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
7.
Аталанта
 Заявка 5 3 1 1 8 - 2 10
8.
Лацио
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
9.
Дженоа
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10.
Монца
 Заявка 6 2 4 0 8 - 3 10
11.
Милан
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
12.
Торино
 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
13.
Наполи
 0:0 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
14.
Сассуоло
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15.
Фиорентина
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
16.
Кальяри
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
17.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18.
Эмполи
 0:0 Заявка 6 1 1 4 1 - 7 4
19.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 3 3 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
2.
Наполи
 0:0 Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
3.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
4.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
5.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Аталанта
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
7.
Монца
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
8.
Торино
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Удинезе
 Заявка 6 1 4 1 4 - 6 7
10.
Лацио
 Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
11.
Болонья
 Заявка 5 0 5 0 4 - 4 5
12.
Рома
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
13.
Сассуоло
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
14.
Дженоа
 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
15.
Эмполи
 0:0 Заявка 6 1 1 4 3 - 14 4
16.
Верона
 Заявка 7 1 1 5 3 - 8 4
17.
Лечче
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
19.
Кальяри
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 12 (1)
Милан Жиру Оливье 7 (3)
Монца Колпани Андреа 6 (1)
Рома Лукаку Ромелу 6
Наполи Осимхен Виктор 6
Весь список

Топ нарушителей
Милан Эрнандес Тео 6
Верона Фараони Марко 5
Удинезе Кабаселе Кристиан 5
Ювентус Рабио Адриен 5
Рома Паредес Леандро 5
Весь список
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Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Команда Наполи имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: Наполи: 66%, Эмполи: 34%.
  • 48'
    Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 47'
    Луперто Себастьяно из команды Эмполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 47'
    Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 47'
    Наполи пытается что-то создать.
  • 47'
    Политано Маттео возвращается на поле.
  • 47'
    Ох, нехорошо это выглядит. Политано Маттео получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 46'
    Матч возобновлен
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Наполи: 66%, Эмполи: 34%.
  • 45'
    Политано Маттео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 45'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 44'
    Мале Юссеф из команды Эмполи толкнул локтем оппонента. Это Политано Маттео заработал фол
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 77 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 120
    Наполи 98.3% (118)
    X 0.8% (1)
    Эмполи 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Эмполи
    6.20
    6.20
    Реклама, ligastavok.ru
    9.40
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Наполи 0:0 Эмполи

    Исход игры
    Наполи
    98.3% (119)
    Ничья
    0.8% (1)
    Эмполи
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.04% (38)
    Меньше
    66.96% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    17.39% (20)
    Нет
    82.61% (95)
    Популярный счёт
    2:0 Наполи
    58.7% (71)
    3:0 Наполи
    13.2% (16)
    2:1 Наполи
    11.6% (14)
    3:1 Наполи
    4.1% (5)
    1:0 Наполи
    4.1% (5)
    4:0 Наполи
    1.7% (2)
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