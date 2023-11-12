Тур: 12. Стадион: Диего Армандо Марадона. Главный судья: Пронтера Алессандро
0'
28' Undefined phrase: football_event_Симеоне Джованни
78' Желтая карточкаКанчельери Маттео
0:1
90' ГолКоваленко Виктор
90' Желтая карточкаКаюсте Йенс
90'+6
Ход матча
28'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
8 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 3
-
8 Угловые 3
-
1 Офсайды 5
-
11 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
570 Количество передач 302
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
55
Эстигор
Лео
99
Бериша
Этрит
29
Мале
Юссеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
3 НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
99 Бериша ЭтритВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреаццоли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Наполи
Эмполи
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
14 матчей
50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
2.17
1.25
Среднее время на гол
41
72
Всего голов
33
22
Голов в среднем за матч
2.36
1.57
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
Среднее время на гол
38
57
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|6 (2)
|0.5
|Политано Маттео
|5 (1)
|0.42
|Кварацхелия Хвича
|3
|0.25
|Распадори Джакомо
|3
|0.25
|Зелиньски Пётр
|2 (1)
|0.17
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.08
|Симеоне Джованни
|1
|0.08
|Эстигор Лео
|1
|0.08
|Элмас Эльиф
|1
|0.08
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.08
|Лоботка Станислав
|0
|0
|Оливера Матиас
|0
|0
|Каюсте Йенс
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капуто Франческо
|2
|0.17
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.08
|Коваленко Виктор
|1
|0.08
|Бальданци Томмазо
|1
|0.08
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Камбьяги Николо
|0
|0
|Канчельери Маттео
|0
|0
|Фаццини Якопо
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каюсте Йенс
|4
|0
|Симеоне Джованни
|3
|0
|Натан
|1
|1
|Руй Мариу
|2
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0
|Лоботка Станислав
|2
|0
|Оливера Матиас
|2
|0
|Кварацхелия Хвича
|2
|0
|Руди Гарсия
|2
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Дзаноли Алессандро
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
|Линдстрём Йеспер
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мале Юссеф
|5
|0
|Канчельери Маттео
|4
|0
|Гьяси Эммануэль
|3
|0
|Какаче Либерато
|3
|0
|Грасси Альберто
|2
|0
|Валюкевич Себастьян
|2
|0
|Раноккья Филиппо
|2
|0
|Фаццини Якопо
|2
|0
|Дестро Маттиа
|1
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Наполи
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Эмполи
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
2
Наполи
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Эмполи
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
14
1
Наполи
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Эмполи
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
18
3
Голы по времени матча
Забито
10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
3
60%
76-90
Пропущено
9
13
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
11%
2
15%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
3
23%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
3
33%
4
31%
76-90
Забито
14
1
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
1
100%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
43%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
24
6
11 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 7
1
4%
0
0%
1-15
5
21%
1
17%
16-30
5
21%
2
33%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
7
29%
29%
3
50%
76-90
Пропущено
13
20
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
2
15%
3
15%
1-15
2
15%
3
15%
16-30
2
15%
1
5%
31-45
3
23%
5
25%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
3
23%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Наполи - Унион Берлин 1:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Милан 2:2 Унион Берлин - Наполи 0:1
Верона - Наполи 1:3 Наполи - Фиорентина 1:3 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Лечче - Наполи 0:4 Наполи - Удинезе 4:1 Болонья - Наполи 0:0 Брага - Наполи 1:2 Дженоа - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 1:2 Наполи - Сассуоло 2:0 Фрозиноне - Наполи 1:3 Наполи - Аполлон 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Наполи - Жирона 1:1 Наполи - Хатайспор 4:0 Наполи - СПАЛ 1:1
Эмполи
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Фрозиноне - Эмполи 2:1 Эмполи - Аталанта 0:3 Фиорентина - Эмполи 0:2 Эмполи - Удинезе 0:0
Болонья - Эмполи 3:0 Эмполи - Салернитана 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:1 Рома - Эмполи 7:0 Эмполи - Ювентус 0:2 Монца - Эмполи 2:0 Эмполи - Верона 0:1 Эмполи - Читтаделла 1:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Эмполи - Лилль 2:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Эмполи - Лацио 0:2 Верона - Эмполи 1:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Эмполи - Салернитана 2:1
Результаты матчей
Наполи
Эмполи
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:3
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Наполи
Эмполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
15
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
51
15
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
48
84
111
48
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|19 - 7
|29
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|27 - 6
|28
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|4.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 13
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 10
|19
|6.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 8
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 14
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 15
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|10.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 13
|16
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 14
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 16
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 21
|12
|16.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|7 - 14
|10
|17.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|5 - 21
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 24
|9
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 16
|8
|20.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|8 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|10.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|8 - 3
|10
|11.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 5
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|14.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 7
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 1
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 6
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 14
|6
|12.
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|4 - 4
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 8
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
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|Фараони Марко
|5
|Удинезе
|Кабаселе Кристиан
|5
|Ювентус
|Рабио Адриен
|5
|Рома
|Паредес Леандро
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Наполи 0:1 Эмполи
Исход игры
Наполи
98.3% (119)
Ничья
0.8% (1)
Эмполи
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
33.04% (38)
Меньше
66.96% (77)
Обе команды забьют
Да
17.39% (20)
Нет
82.61% (95)
Популярный счёт
2:0 Наполи
58.7% (71)
3:0 Наполи
13.2% (16)
2:1 Наполи
11.6% (14)
3:1 Наполи
4.1% (5)
1:0 Наполи
4.1% (5)
4:0 Наполи
1.7% (2)
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