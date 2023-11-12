Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Зелиньски Пётр навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Оооо... вот это был удар! Кварацхелия Хвича должен был забить с этой позиции.

89' Хорошую попытку сделал Кварацхелия Хвича . Удар в створ, но вратарь начеку

88' Линдстрём Йеспер не смог попасть в створ ударом издали

86' Удар от ворот произведет Наполи

85' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Матч возобновлен

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Кварацхелия Хвича навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Хорошую попытку сделал Кварацхелия Хвича . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Канчельери Маттео получает желтую карточку за неспортивное поведение

77' Зелиньски Пётр навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Удар от ворот произведет Эмполи

75' Линдстрём Йеспер пробует нанести удар издали, но Этрит Бериша держит все под контролем

75' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Фаццини Якопо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Какаче Либерато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Удар от ворот произведет Наполи

67' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Ди Лоренцо Джованни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Зелиньски Пётр навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Удар от ворот произведет Наполи

58' Канчельери Маттео пробует нанести удар издали, но Пьерлуиджи Голлини держит все под контролем

57' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Берешиньски Бартош из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Фаццини Якопо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Кварацхелия Хвича оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Ррахмани Амир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Эмполи

51' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Элмас Эльиф пробует нанести удар издали, но Этрит Бериша держит все под контролем

50' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Раноккья Филиппо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Удар от ворот произведет Эмполи

46' Политано Маттео не смог попасть в створ ударом издали