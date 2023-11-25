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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Штурм Грац
2:0
Конец матча
Аустрия Лустенау
0'
34' Желтая карточка
Диалло Байла
1:0
48' Гол
Хорват Томи
51' Желтая карточка
Хирлендер Штефан
53' Вторая желтая карточка
Диалло Байла
2:0
71' Гол
Прасс Александр
71' Желтая карточка
Domenik Schierl
90' Желтая карточка
Боатенг Кеннеди
90'+5
31
Марич
Лука
22
Газибегович
Юсуф
42
Аффенгрубер
Давид
24
Лавале
Димитри
28
Шнегг
Давид
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
19
Хорват
Томи
11
Саркария
Манприт
9
Влодарчик
Шимон
27
Domenik
Schierl
28
Оливейра
Андерсон
3
Боатенг
Кеннеди
6
Dario
Grujic
11
Диалло
Байла
8
Torben
Rhein
23
Pius
Grabher
33
Daniel
Tiefenbach
70
Stefano
Surdanovic
15
Namory
Cisse
22
Диаби
Ядали
Штурм Грац
4-3-1-2
Аустрия Лустенау
4-3-1-2

История личных встреч

Штурм Грац
Аустрия Лустенау

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Б
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влодарчик Шимон 5 0.33
Хорват Томи 4 0.27
Китеишвили Отар 3 0.2
Саркария Манприт 3 (1) 0.2
Прасс Александр 3 0.2
Вютрих Грегори 2 0.13
Газибегович Юсуф 1 0.07
Фусейни Мохаммед II 1 0.07
Горенц-Станкович Йон 1 0.07
Аффенгрубер Давид 1 0.07
Ятта Сиди 1 0.07
Шнегг Давид 0 0
Бовинг Виллиам 0 0
Тейшейра Брайан 0 0
Аустрия Лустенау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anthony Schmid 2 0.13
Namory Cisse 2 0.13
Lukas Fridrikas 2 (1) 0.13
Диаби Ядали 1 0.07
Оливейра Андерсон 0 0
Dario Grujic 0 0
Torben Rhein 0 0

Карточки

Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Китеишвили Отар 6 0
Хирлендер Штефан 5 0
Прасс Александр 5 0
Горенц-Станкович Йон 4 0
Шнегг Давид 2 1
Вютрих Грегори 3 0
Газибегович Юсуф 2 0
Серрано Хавьер 2 0
Схерпен Кьелл 1 0
Лавале Димитри 1 0
Саркария Манприт 1 0
Тейшейра Брайан 1 0
Бовинг Виллиам 1 0
Christian Ilzer 1 0
Джонстон Макс 1 0
Аустрия Лустенау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диалло Байла 3 1
Pius Grabher 2 1
Domenik Schierl 3 0
Dario Grujic 3 0
Leo Matzler 3 0
Torben Rhein 3 0
Маак Маттиас 2 0
Fabian Gmeiner 2 0
Daniel Tiefenbach 2 0
Stefano Surdanovic 2 0
Фредериксен Николай 2 0
Мольтенис Борис 2 0
Оливейра Андерсон 1 0
Боатенг Кеннеди 1 0
Бобциен Бен 1 0
Namory Cisse 1 0

Результаты матчей

Штурм Грац
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Аустрия Лустенау
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (8)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4
Штурм Грац
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Аустрия Лустенау
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
24

Упущенные победы

14
0
Штурм Грац
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Аустрия Лустенау
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

5
24

Упущенные победы

16
4

Голы по времени матча

Забито

13
4
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
2
50%
46-60
3
23%
1
25%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Забито

15
5
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
2
13%
1
20%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
4
27%
2
40%
46-60
2
13%
1
20%
61-75
1
7%
1
20%
76-90

Пропущено

4
24
2 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 7
2 Не пропускали 8
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
2
50%
5
21%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
0
0%
5
21%
61-75
2
50%
3
13%
76-90

Забито

28
9
13 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 3
2 Не забивали 9
4
14%
1
11%
1-15
4
14%
1
11%
16-30
5
18%
0
0%
31-45
7
25%
4
44%
46-60
5
18%
2
22%
61-75
3
11%
1
11%
76-90

Пропущено

9
32
6 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 11
6 Не пропускали 13
3
33%
3
9%
1-15
0
0%
6
19%
16-30
3
33%
5
16%
31-45
0
0%
5
16%
46-60
1
11%
6
19%
61-75
2
22%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм Грац
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:3 Аталанта - Штурм Грац 1:0 ЛАСК - Штурм Грац 3:1 Гразер - Штурм Грац 2:3
Штурм Грац - Аустрия Вена 0:1 Штурм Грац - Аталанта 2:2 Штурм Грац - Хартберг 2:1 Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:1 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобендорф - Штурм Грац 0:3 Рапид Вена - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 2:2 Штурм Грац - СВ Лафниц 3:1 Альтах - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - ПСВ 1:3
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Дорнбирн - Аустрия Лустенау 1:3 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Санкт-Пёльтен - Аустрия Лустенау 4:0
Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Вадуц 2:1 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:4 Фёрст Вена - Аустрия Лустенау 2:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Брегенц - Аустрия Лустенау 0:0 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 СПГ Силз/Метц - Аустрия Лустенау 0:8

Результаты матчей

Штурм Грац
Аустрия Лустенау

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:4
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
6 раз 75%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:3
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
11 раз 73%
2
3 раза 20%
1
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Штурм Грац
Аустрия Лустенау

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
2
6
5
3
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
1
6
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
4
11
9
6
1.5
3
12
3
12
2.5
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 15 10 3 2 32 - 10 33
2.
Штурм Грац
 15 10 3 2 26 - 11 33
3.
ЛАСК
 15 8 4 3 21 - 13 28
4.
Хартберг
 15 7 4 4 26 - 21 25
5.
Аустрия Клагенфурт
 14 5 6 3 19 - 20 21
6.
Вольфсбергер
 14 5 5 4 22 - 21 20
7.
Аустрия Вена
 14 5 4 5 14 - 13 19
8.
Рапид Вена
 14 4 6 4 27 - 16 18
9.
Блау-Вайсс Линц
 14 4 4 6 17 - 26 16
10.
Альтах
 14 3 4 7 10 - 22 13
11.
Сваровски Тироль
 15 2 2 11 15 - 29 8
12.
Аустрия Лустенау
 15 0 3 12 7 - 34 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 13 - 5 17
3.
Ред Булл Зальцбург
 7 5 0 2 13 - 4 15
4.
Хартберг
 8 4 2 2 12 - 13 14
5.
Вольфсбергер
 7 3 1 3 11 - 10 10
6.
Аустрия Вена
 7 2 4 1 7 - 5 10
7.
Блау-Вайсс Линц
 7 2 4 1 8 - 9 10
8.
Аустрия Клагенфурт
 7 2 3 2 8 - 11 9
9.
Альтах
 6 2 1 3 4 - 7 7
10.
Рапид Вена
 7 1 4 2 14 - 12 7
11.
Сваровски Тироль
 7 1 1 5 11 - 16 4
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 0 8 4 - 25 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 8 5 3 0 19 - 6 18
2.
Штурм Грац
 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Аустрия Клагенфурт
 7 3 3 1 11 - 9 12
4.
Рапид Вена
 7 3 2 2 13 - 4 11
5.
Хартберг
 7 3 2 2 14 - 8 11
6.
Вольфсбергер
 7 2 4 1 11 - 11 10
7.
Аустрия Вена
 7 3 0 4 7 - 8 9
8.
ЛАСК
 7 2 2 3 9 - 11 8
9.
Блау-Вайсс Линц
 7 2 0 5 9 - 17 6
10.
Альтах
 8 1 3 4 6 - 15 6
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 4 - 13 4
12.
Аустрия Лустенау
 7 0 3 4 3 - 9 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 8 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 8 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 7 (6)
ЛАСК Жуль Роберт 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 1 5
Хартберг Диаките Усман 1 5
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхинья 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
Аустрия Вена Мартинс Марвин 2 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Диалло Байла получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Stefano Surdanovic уходит с поля. Мольтенис Борис выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Штурм Грац 2:0 Аустрия Лустенау онлайн

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