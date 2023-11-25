Тур: 15. Стадион: Меркур Арена.
2:0
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаДиалло Байла
1:0
48' ГолХорват Томи
51' Желтая карточкаХирлендер Штефан
53' Вторая желтая карточкаДиалло Байла
2:0
71' ГолПрасс Александр
71' Желтая карточкаDomenik Schierl
90' Желтая карточкаБоатенг Кеннеди
90'+5
Ход матча
34'
48'
1:0
51'
53'
71'
2:0
71'
90'
31
Марич
Лука
28
Шнегг
Давид
19
Хорват
Томи
11
Диалло
Байла
23
Pius
Grabher
15
Namory
Cisse
22
Диаби
Ядали
- Основной состав
-
31 Марич ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Amady Camara
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Диалло БайлаЗащитник
- Полузащитник
-
23 Pius GrabherПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Namory CisseНападающий
-
22 Диаби ЯдалиНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Бобциен БенПолузащитник
-
20 Шмид ЖонатанПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Alexander Schneider
История личных встреч
Штурм Грац
Аустрия Лустенау
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влодарчик Шимон
|5
|0.33
|Хорват Томи
|4
|0.27
|Китеишвили Отар
|3
|0.2
|Саркария Манприт
|3 (1)
|0.2
|Прасс Александр
|3
|0.2
|Вютрих Грегори
|2
|0.13
|Газибегович Юсуф
|1
|0.07
|Фусейни Мохаммед II
|1
|0.07
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0.07
|Аффенгрубер Давид
|1
|0.07
|Ятта Сиди
|1
|0.07
|Шнегг Давид
|0
|0
|Бовинг Виллиам
|0
|0
|Тейшейра Брайан
|0
|0
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anthony Schmid
|2
|0.13
|Namory Cisse
|2
|0.13
|Lukas Fridrikas
|2 (1)
|0.13
|Диаби Ядали
|1
|0.07
|Оливейра Андерсон
|0
|0
|Dario Grujic
|0
|0
|Torben Rhein
|0
|0
Карточки
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Китеишвили Отар
|6
|0
|Хирлендер Штефан
|5
|0
|Прасс Александр
|5
|0
|Горенц-Станкович Йон
|4
|0
|Шнегг Давид
|2
|1
|Вютрих Грегори
|3
|0
|Газибегович Юсуф
|2
|0
|Серрано Хавьер
|2
|0
|Схерпен Кьелл
|1
|0
|Лавале Димитри
|1
|0
|Саркария Манприт
|1
|0
|Тейшейра Брайан
|1
|0
|Бовинг Виллиам
|1
|0
|Christian Ilzer
|1
|0
|Джонстон Макс
|1
|0
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диалло Байла
|3
|1
|Pius Grabher
|2
|1
|Domenik Schierl
|3
|0
|Dario Grujic
|3
|0
|Leo Matzler
|3
|0
|Torben Rhein
|3
|0
|Маак Маттиас
|2
|0
|Fabian Gmeiner
|2
|0
|Daniel Tiefenbach
|2
|0
|Stefano Surdanovic
|2
|0
|Фредериксен Николай
|2
|0
|Мольтенис Борис
|2
|0
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Боатенг Кеннеди
|1
|0
|Бобциен Бен
|1
|0
|Namory Cisse
|1
|0
Результаты матчей
Штурм Грац
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Аустрия Лустенау
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (8)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
4
Штурм Грац
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Аустрия Лустенау
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
24
Упущенные победы
14
0
Штурм Грац
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Аустрия Лустенау
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
5
24
Упущенные победы
16
4
Голы по времени матча
Забито
13
4
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
2
50%
46-60
3
23%
1
25%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Забито
15
5
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
2
13%
1
20%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
4
27%
2
40%
46-60
2
13%
1
20%
61-75
1
7%
1
20%
76-90
Пропущено
4
24
2 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 7
2 Не пропускали 8
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
2
50%
5
21%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
0
0%
5
21%
61-75
2
50%
3
13%
76-90
Забито
28
9
13 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 3
2 Не забивали 9
4
14%
1
11%
1-15
4
14%
1
11%
16-30
5
18%
0
0%
31-45
7
25%
4
44%
46-60
5
18%
2
22%
61-75
3
11%
1
11%
76-90
Пропущено
9
32
6 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 11
6 Не пропускали 13
3
33%
3
9%
1-15
0
0%
6
19%
16-30
3
33%
5
16%
31-45
0
0%
5
16%
46-60
1
11%
6
19%
61-75
2
22%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм Грац
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:3 Аталанта - Штурм Грац 1:0 ЛАСК - Штурм Грац 3:1 Гразер - Штурм Грац 2:3
Штурм Грац - Аустрия Вена 0:1 Штурм Грац - Аталанта 2:2 Штурм Грац - Хартберг 2:1 Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:1 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобендорф - Штурм Грац 0:3 Рапид Вена - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 2:2 Штурм Грац - СВ Лафниц 3:1 Альтах - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - ПСВ 1:3
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Дорнбирн - Аустрия Лустенау 1:3 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Санкт-Пёльтен - Аустрия Лустенау 4:0
Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Вадуц 2:1 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:4 Фёрст Вена - Аустрия Лустенау 2:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Брегенц - Аустрия Лустенау 0:0 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 СПГ Силз/Метц - Аустрия Лустенау 0:8
Результаты матчей
Штурм Грац
Аустрия Лустенау
Точный счет
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:4
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
6 раз 75%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:3
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
11 раз 73%
2
3 раза 20%
1
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Штурм Грац
Аустрия Лустенау
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
26
53
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
411
96
312
312
114
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|8 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|7 (6)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|7 (4)
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхинья
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|Аустрия Вена
|Мартинс Марвин
|2 3