  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Гройтер Фюрт
1:0
Первый тайм: 44'
Веен Висбаден
0'
1:0
20' Гол
Зиб Арминдо
43' Желтая карточка
Вукотич Александар

Ход матча

20'
Зиб Арминдо
(Вагнер Роберт)
1:0
43'
 
Вукотич Александар

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гройтер Фюрт
Ничья
Веен Висбаден
4.10
6.70
Реклама, pari.ru
9.50
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
4
Михальски
Дамян
33
Дитц
Максимилиан
2
Аста
Симон
5
Хаддади
Уссама
22
Вагнер
Роберт
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
19
Лемперте
Тим
30
Зиб
Арминдо
16
Штритцель
Флориан
2
Анга-Лётшер
Мартин
24
Матисен
Маркус
26
Вукотич
Александар
9
Гоппел
Теймен
34
Чатич
Амар
6
Фехнер
Джино
7
Хессер
Робин
8
Бэтцнер
Ник
18
Пртайин
Иван
20
Hyun-ju
Lee
Гройтер Фюрт
3-4-1-2
Веен Висбаден
3-3-1-3

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Веен Висбаден

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
2:2
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
1:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Среднее время на гол

135
67

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
77

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 4 0.29
Грин Джулиан 3 (1) 0.21
Лемперте Тим 3 0.21
Абиама Диксон 3 0.21
Зиб Арминдо 3 0.21
Михальски Дамян 3 0.21
Вагнер Роберт 1 0.07
Юнг Гидеон 1 0.07
Аста Симон 0 0
Чалханоглу Керим 0 0
Веен Висбаден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пртайин Иван 4 0.29
Hyun-ju Lee 3 0.21
Гоппел Теймен 1 0.07
Хессер Робин 1 0.07
Вукотич Александар 1 0.07
Фроэзе Кианз 1 0.07
Райнталер Макс 1 0.07
Чатич Амар 1 0.07
Гюнтер Лассе 1 0.07
Айдэйл Джон 1 (1) 0.07
Фехнер Джино 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грин Джулиан 3 1
Дитц Максимилиан 3 0
Александр Цорнигер 1 1
Юнг Гидеон 2 0
Србени Деннис 2 0
Киомурцоглу Орестис 2 0
Михальски Дамян 2 0
Вагнер Роберт 2 0
Майерхёфер Марко 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Аста Симон 1 0
Петков Лукас 1 0
Лемперте Тим 1 0
Абиама Диксон 1 0
Урбиг Йонас 1 0
Веен Висбаден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анга-Лётшер Мартин 5 1
Фехнер Джино 5 0
Вукотич Александар 3 1
Пртайин Иван 4 0
Карстенс Флориан 4 0
Hyun-ju Lee 2 1
Штритцель Флориан 2 0
Фроэзе Кианз 2 0
Матисен Маркус 2 0
Райнталер Макс 1 0
Рибле Нико 1 0
Бэтцнер Ник 1 0

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Веен Висбаден
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
2
Гройтер Фюрт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Веен Висбаден
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

4
7
Гройтер Фюрт
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Веен Висбаден
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

15
8
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
2
13%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
5
33%
1
13%
31-45
3
20%
1
13%
46-60
4
27%
1
13%
61-75
1
7%
1
13%
76-90

Пропущено

7
7
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
33%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
2
33%
76-90

Забито

20
15
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
4
20%
2
13%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
5
25%
1
7%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
5
25%
3
20%
61-75
1
5%
4
27%
76-90

Пропущено

18
13
12 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
11%
1
8%
1-15
5
28%
2
15%
16-30
5
28%
1
8%
31-45
2
11%
3
23%
46-60
3
17%
2
15%
61-75
1
6%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Хомбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0
Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Галлешер - Гройтер Фюрт 0:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4
Веен Висбаден
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Ганза 1:0
Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Рот-Вайсс Вальдорф 6:1 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Герта - Веен Висбаден 0:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
Веен Висбаден

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Гройтер Фюрт
Веен Висбаден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
1
6
3
4
2.5
3
4
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
4
9
1.5
3
10
3
10
2.5
1
12
3
10
3.5
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 14 8 6 0 27 - 11 30
2.
Гамбург
 14 8 3 3 28 - 18 27
3.
Хольштайн Киль
 1:0 14 8 2 4 24 - 21 26
4.
Фортуна
 14 7 3 4 29 - 18 24
5.
Гройтер Фюрт
 1:0 14 7 3 4 22 - 17 24
6.
Эльвeрсберг
 14 7 3 4 23 - 20 24
7.
Ганновер 96
 14 6 5 3 28 - 17 23
8.
Веен Висбаден
 0:1 14 6 3 5 15 - 14 21
9.
Нюрнберг
 0:1 14 6 3 5 22 - 23 21
10.
Герта
 14 5 3 6 26 - 24 18
11.
Кайзерслаутерн
 0:1 14 5 3 6 25 - 26 18
12.
Падерборн
 14 5 3 6 22 - 27 18
13.
Ганза
 14 5 1 8 15 - 21 16
14.
Магдебург
 14 4 4 6 23 - 23 16
15.
Карлсруэ
 1:0 14 4 4 6 20 - 23 16
16.
Шальке 04
 14 4 1 9 23 - 33 13
17.
Айнтрахт Бр
 14 2 2 10 11 - 28 8
18.
Оснабрюк
 14 1 4 9 14 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 7 7 0 0 17 - 4 21
2.
Гройтер Фюрт
 1:0 8 6 1 1 17 - 6 19
3.
Санкт-Паули
 7 4 3 0 15 - 4 15
4.
Ганновер 96
 7 4 2 1 17 - 6 14
5.
Фортуна
 8 4 2 2 17 - 14 14
6.
Кайзерслаутерн
 0:1 8 4 1 3 16 - 13 13
7.
Веен Висбаден
 0:1 7 3 3 1 7 - 6 12
8.
Нюрнберг
 0:1 6 3 2 1 10 - 7 11
9.
Карлсруэ
 1:0 7 3 2 2 9 - 8 11
10.
Герта
 6 3 1 2 14 - 6 10
11.
Эльвeрсберг
 7 3 1 3 11 - 12 10
12.
Хольштайн Киль
 1:0 7 3 1 3 13 - 14 10
13.
Ганза
 8 3 1 4 10 - 12 10
14.
Шальке 04
 6 3 0 3 12 - 11 9
15.
Магдебург
 6 2 2 2 12 - 11 8
16.
Падерборн
 6 2 2 2 10 - 10 8
17.
Айнтрахт Бр
 7 2 2 3 9 - 13 8
18.
Оснабрюк
 8 1 2 5 9 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 1:0 7 5 1 1 11 - 7 16
2.
Санкт-Паули
 7 4 3 0 12 - 7 15
3.
Эльвeрсберг
 7 4 2 1 12 - 8 14
4.
Фортуна
 6 3 1 2 12 - 4 10
5.
Нюрнберг
 0:1 8 3 1 4 12 - 16 10
6.
Падерборн
 8 3 1 4 12 - 17 10
7.
Веен Висбаден
 0:1 7 3 0 4 8 - 8 9
8.
Ганновер 96
 7 2 3 2 11 - 11 9
9.
Магдебург
 8 2 2 4 11 - 12 8
10.
Герта
 8 2 2 4 12 - 18 8
11.
Ганза
 6 2 0 4 5 - 9 6
12.
Гамбург
 7 1 3 3 11 - 14 6
13.
Кайзерслаутерн
 0:1 6 1 2 3 9 - 13 5
14.
Гройтер Фюрт
 1:0 6 1 2 3 5 - 11 5
15.
Карлсруэ
 1:0 7 1 2 4 11 - 15 5
16.
Шальке 04
 8 1 1 6 11 - 22 4
17.
Оснабрюк
 6 0 2 4 5 - 18 2
18.
Айнтрахт Бр
 7 0 0 7 2 - 15 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 10 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 7 (5)
Гамбург Бенеш Ласло 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 3
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 43'
    Вукотич Александар получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Вагнер Роберт сделал результативную передачу.
  • 20'
    Г О О О О Л - Зиб Арминдо бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 55% завершится победой Веен Висбаден.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.81. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.81 ПОСТАВИТЬ
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гройтер Фюрт
Ничья
Веен Висбаден
4.10
6.70
Реклама, pari.ru
9.50
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Гройтер Фюрт 1:0 Веен Висбаден онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Гройтер Фюрт
Веен Висбаден
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 