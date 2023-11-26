Тур: 14. Стадион: Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер.
1:0
Первый тайм: 44'
Ход матча
20'
1:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
37
Грин
Джулиан
19
Лемперте
Тим
30
Зиб
Арминдо
34
Чатич
Амар
18
Пртайин
Иван
20
Hyun-ju
Lee
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лемперте ТимНападающий
-
30 Зиб АрминдоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Петков ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Чатич АмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Пртайин ИванНападающий
-
20 Hyun-ju LeeНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
-
27 Рибле НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Каде ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Айдэйл ДжонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Веен Висбаден
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Среднее время на гол
135
67
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
77
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|4
|0.29
|Грин Джулиан
|3 (1)
|0.21
|Лемперте Тим
|3
|0.21
|Абиама Диксон
|3
|0.21
|Зиб Арминдо
|3
|0.21
|Михальски Дамян
|3
|0.21
|Вагнер Роберт
|1
|0.07
|Юнг Гидеон
|1
|0.07
|Аста Симон
|0
|0
|Чалханоглу Керим
|0
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|4
|0.29
|Hyun-ju Lee
|3
|0.21
|Гоппел Теймен
|1
|0.07
|Хессер Робин
|1
|0.07
|Вукотич Александар
|1
|0.07
|Фроэзе Кианз
|1
|0.07
|Райнталер Макс
|1
|0.07
|Чатич Амар
|1
|0.07
|Гюнтер Лассе
|1
|0.07
|Айдэйл Джон
|1 (1)
|0.07
|Фехнер Джино
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грин Джулиан
|3
|1
|Дитц Максимилиан
|3
|0
|Александр Цорнигер
|1
|1
|Юнг Гидеон
|2
|0
|Србени Деннис
|2
|0
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|Михальски Дамян
|2
|0
|Вагнер Роберт
|2
|0
|Майерхёфер Марко
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Аста Симон
|1
|0
|Петков Лукас
|1
|0
|Лемперте Тим
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
|Урбиг Йонас
|1
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анга-Лётшер Мартин
|5
|1
|Фехнер Джино
|5
|0
|Вукотич Александар
|3
|1
|Пртайин Иван
|4
|0
|Карстенс Флориан
|4
|0
|Hyun-ju Lee
|2
|1
|Штритцель Флориан
|2
|0
|Фроэзе Кианз
|2
|0
|Матисен Маркус
|2
|0
|Райнталер Макс
|1
|0
|Рибле Нико
|1
|0
|Бэтцнер Ник
|1
|0
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Веен Висбаден
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
2
Гройтер Фюрт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Веен Висбаден
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
4
7
Гройтер Фюрт
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Веен Висбаден
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
15
8
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
2
13%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
5
33%
1
13%
31-45
3
20%
1
13%
46-60
4
27%
1
13%
61-75
1
7%
1
13%
76-90
Пропущено
7
7
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
33%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
2
33%
76-90
Забито
20
15
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
4
20%
2
13%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
5
25%
1
7%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
5
25%
3
20%
61-75
1
5%
4
27%
76-90
Пропущено
18
13
12 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
11%
1
8%
1-15
5
28%
2
15%
16-30
5
28%
1
8%
31-45
2
11%
3
23%
46-60
3
17%
2
15%
61-75
1
6%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Хомбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0
Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Галлешер - Гройтер Фюрт 0:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4
Веен Висбаден
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Ганза 1:0
Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Рот-Вайсс Вальдорф 6:1 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Герта - Веен Висбаден 0:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
Веен Висбаден
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Гройтер Фюрт
Веен Висбаден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
34
16
34
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
49
310
310
112
310
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|6
|0
|27 - 11
|30
|2.
|14
|8
|3
|3
|28 - 18
|27
|3.
|1:0
|14
|8
|2
|4
|24 - 21
|26
|4.
|14
|7
|3
|4
|29 - 18
|24
|5.
|1:0
|14
|7
|3
|4
|22 - 17
|24
|6.
|14
|7
|3
|4
|23 - 20
|24
|7.
|14
|6
|5
|3
|28 - 17
|23
|8.
|0:1
|14
|6
|3
|5
|15 - 14
|21
|9.
|0:1
|14
|6
|3
|5
|22 - 23
|21
|10.
|14
|5
|3
|6
|26 - 24
|18
|11.
|0:1
|14
|5
|3
|6
|25 - 26
|18
|12.
|14
|5
|3
|6
|22 - 27
|18
|13.
|14
|5
|1
|8
|15 - 21
|16
|14.
|14
|4
|4
|6
|23 - 23
|16
|15.
|1:0
|14
|4
|4
|6
|20 - 23
|16
|16.
|14
|4
|1
|9
|23 - 33
|13
|17.
|14
|2
|2
|10
|11 - 28
|8
|18.
|14
|1
|4
|9
|14 - 33
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|17 - 4
|21
|2.
|1:0
|8
|6
|1
|1
|17 - 6
|19
|3.
|7
|4
|3
|0
|15 - 4
|15
|4.
|7
|4
|2
|1
|17 - 6
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|17 - 14
|14
|6.
|0:1
|8
|4
|1
|3
|16 - 13
|13
|7.
|0:1
|7
|3
|3
|1
|7 - 6
|12
|8.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|9.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|10.
|6
|3
|1
|2
|14 - 6
|10
|11.
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|12.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|13 - 14
|10
|13.
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|14.
|6
|3
|0
|3
|12 - 11
|9
|15.
|6
|2
|2
|2
|12 - 11
|8
|16.
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|17.
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|18.
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|2.
|7
|4
|3
|0
|12 - 7
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|4.
|6
|3
|1
|2
|12 - 4
|10
|5.
|0:1
|8
|3
|1
|4
|12 - 16
|10
|6.
|8
|3
|1
|4
|12 - 17
|10
|7.
|0:1
|7
|3
|0
|4
|8 - 8
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|9.
|8
|2
|2
|4
|11 - 12
|8
|10.
|8
|2
|2
|4
|12 - 18
|8
|11.
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|12.
|7
|1
|3
|3
|11 - 14
|6
|13.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|9 - 13
|5
|14.
|1:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|15.
|1:0
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|16.
|8
|1
|1
|6
|11 - 22
|4
|17.
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
|18.
|7
|0
|0
|7
|2 - 15
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|10 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|7 (5)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|7 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 3
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 4