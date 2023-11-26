Тур: 14. Стадион: Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер.
2:0
Конец матча
0'
1:0
20' ГолЗиб Арминдо
43' Желтая карточкаВукотич Александар
44' Желтая карточкаВагнер Роберт
48' Желтая карточкаАста Симон
54' Желтая карточкаМатисен Маркус
58' Желтая карточкаЮнг Гидеон
66' Желтая карточкаФехнер Джино
72' Желтая карточкаГоппел Теймен
80' Желтая карточкаКовачевич Франко
2:0
84' ГолХргота Бранимир
90'+5
Ход матча
20'
1:0
44'
48'
54'
58'
66'
72'
80'
84'
2:0
Статистика матча
-
16 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 6
-
7 Угловые 6
-
1 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
495 Количество передач 359
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
37
Грин
Джулиан
19
Лемперте
Тим
30
Зиб
Арминдо
34
Чатич
Амар
18
Пртайин
Иван
20
Hyun-ju
Lee
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лемперте ТимНападающий
-
30 Зиб АрминдоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Петков ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Чатич АмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Пртайин ИванНападающий
-
20 Hyun-ju LeeНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
-
27 Рибле НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Каде ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Айдэйл ДжонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Веен Висбаден
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Среднее время на гол
135
67
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
77
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|5
|0.36
|Грин Джулиан
|3 (1)
|0.21
|Лемперте Тим
|3
|0.21
|Абиама Диксон
|3
|0.21
|Зиб Арминдо
|3
|0.21
|Михальски Дамян
|3
|0.21
|Вагнер Роберт
|1
|0.07
|Юнг Гидеон
|1
|0.07
|Аста Симон
|0
|0
|Чалханоглу Керим
|0
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|4
|0.29
|Hyun-ju Lee
|3
|0.21
|Гоппел Теймен
|1
|0.07
|Хессер Робин
|1
|0.07
|Вукотич Александар
|1
|0.07
|Фроэзе Кианз
|1
|0.07
|Райнталер Макс
|1
|0.07
|Чатич Амар
|1
|0.07
|Гюнтер Лассе
|1
|0.07
|Айдэйл Джон
|1 (1)
|0.07
|Фехнер Джино
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грин Джулиан
|3
|1
|Юнг Гидеон
|3
|0
|Дитц Максимилиан
|3
|0
|Вагнер Роберт
|3
|0
|Александр Цорнигер
|1
|1
|Србени Деннис
|2
|0
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|Аста Симон
|2
|0
|Михальски Дамян
|2
|0
|Майерхёфер Марко
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Петков Лукас
|1
|0
|Лемперте Тим
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
|Урбиг Йонас
|1
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анга-Лётшер Мартин
|5
|1
|Фехнер Джино
|6
|0
|Вукотич Александар
|4
|1
|Пртайин Иван
|4
|0
|Карстенс Флориан
|4
|0
|Hyun-ju Lee
|2
|1
|Матисен Маркус
|3
|0
|Штритцель Флориан
|2
|0
|Фроэзе Кианз
|2
|0
|Райнталер Макс
|1
|0
|Рибле Нико
|1
|0
|Гоппел Теймен
|1
|0
|Ковачевич Франко
|1
|0
|Бэтцнер Ник
|1
|0
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Веен Висбаден
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
2
Гройтер Фюрт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Веен Висбаден
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
4
7
Гройтер Фюрт
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Веен Висбаден
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
17
8
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
2
12%
2
25%
1-15
1
6%
2
25%
16-30
5
29%
29%
1
13%
31-45
3
18%
1
13%
46-60
4
24%
1
13%
61-75
2
12%
1
13%
76-90
Пропущено
7
9
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
14%
1
11%
1-15
3
43%
1
11%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
33%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
2
33%
76-90
Забито
22
15
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
4
18%
2
13%
1-15
2
9%
3
20%
16-30
5
23%
1
7%
31-45
4
18%
2
13%
46-60
5
23%
3
20%
61-75
2
9%
4
27%
76-90
Пропущено
18
15
12 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
11%
1
7%
1-15
5
28%
3
20%
16-30
5
28%
1
7%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
1
6%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Хомбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0
Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Галлешер - Гройтер Фюрт 0:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4
Веен Висбаден
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Ганза 1:0
Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Рот-Вайсс Вальдорф 6:1 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Герта - Веен Висбаден 0:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
Веен Висбаден
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Гройтер Фюрт
Веен Висбаден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
44
16
35
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
59
311
311
113
311
113
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|10 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|7 (5)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|7 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 3
|Веен Висбаден
|Фехнер Джино
|6