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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Кайзерслаутерн
0:3
Конец матча
Хольштайн Киль
0'
0:1
16' Гол
Пихлер Бенедикт
0:2
44' Гол
Арп Янн-Фите
45' Желтая карточка
Скрибски Стивен
45' Желтая карточка
Риттер Марлон
0:3
58' Гол
Пихлер Бенедикт
90'+4

Ход матча

16'
0:1
Пихлер Бенедикт
44'
0:2
Арп Янн-Фите
(Зандер Филипп)
45'
 
Скрибски Стивен
45'
Риттер Марлон
 
46'
Туре Альмами
Цук Хендрик
 
46'
Дурм Эрик
Циммер Жан
 
46'
Рашль Тобиас
Клемент Филипп
 
58'
0:3
Пихлер Бенедикт
(Роте Том)
68'
 
Шульц Марвин
Скрибски Стивен
68'
 
Симакала Ба-Муака
Арп Янн-Фите
80'
Хёршер Филипп
Бойд Терренс
 
80'
Ганслик Даниэль
Риттер Марлон
 
81'
 
Матино Сюто
Пихлер Бенедикт
81'
 
Розенбоом Лассе
Порат Финн
85'
 
Marko Ivezic
Зандер Филипп

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 10
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 424 Количество передач 437
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
5
Краус
Кевин
II
21
Цук
Хендрик
8
Циммер
Жан
16
Нихус
Юлиан
10
Клемент
Филипп
15
Пухач
Тымотеуш
7
Риттер
Марлон
13
Бойд
Терренс
29
Тачи
Ричмонд
1
Вайнер
Тимон
17
Беккер
Тимо
4
Эррас
Патрик
34
Colin
Kleine-Bekel
8
Порат
Финн
10
Холтби
Льюис
18
Роте
Том
16
Зандер
Филипп
7
Скрибски
Стивен
9
Пихлер
Бенедикт
20
Арп
Янн-Фите
Кайзерслаутерн
3-4-3
Хольштайн Киль
3-3-2-2

История личных встреч

Кайзерслаутерн
Хольштайн Киль

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Б2
2:1
Б2
2:2
Б2
3:1
Б2
2:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1.25

Тотал матчей

3.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

40
72

Бомбардиры внутри турнира

Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 6 0.43
Риттер Марлон 4 0.29
Томяк Борис 4 (2) 0.29
Тачи Ричмонд 2 0.14
Краус Кевин II 2 (1) 0.14
Циммер Жан 1 0.07
Пухач Тымотеуш 1 0.07
Рашль Тобиас 1 0.07
Бойд Терренс 1 0.07
Опоку Аарон 1 0.07
Нихус Юлиан 1 0.07
Редондо Кенни 0 0
Клемент Филипп 0 0
Ганслик Даниэль 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пихлер Бенедикт 7 0.5
Скрибски Стивен 4 (2) 0.29
Роте Том 2 0.14
Арп Янн-Фите 2 0.14
Матино Сюто 2 (1) 0.14
Беккер Тимо 2 0.14
Стернер Йонас 2 0.14
Холтби Льюис 1 0.07
Зандер Филипп 1 0.07
Фридьонссон Хольмберт 1 0.07
Порат Финн 1 0.07
Nicolai Remberg 1 0.07
Шульц Марвин 0 0

Карточки

Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 2 2
Пухач Тымотеуш 4 0
Нихус Юлиан 4 0
Риттер Марлон 3 0
Редондо Кенни 3 0
Сольдо Никола 3 0
Бойд Терренс 2 0
Эльведи Ян 2 0
Краль Юлиан 2 0
Рашль Тобиас 2 0
Луте Андреас 0 1
Циммер Жан 1 0
Цолински Бен 1 0
Опоку Аарон 1 0
Тачи Ричмонд 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холтби Льюис 4 0
Порат Финн 4 0
Зандер Филипп 4 0
Роте Том 3 0
Шульц Марвин 1 1
Юханссон Карл II 1 1
Симакала Ба-Муака 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Беккер Тимо 2 0
Скрибски Стивен 1 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Коменда Марко 1 0
Матино Сюто 1 0
Стернер Йонас 1 0
Nicolai Remberg 1 0
Marko Ivezic 1 0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Хольштайн Киль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

4
2
Кайзерслаутерн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Хольштайн Киль
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

5
9
Кайзерслаутерн
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Хольштайн Киль
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

15
10

Упущенные победы

9
11

Голы по времени матча

Забито

16
13
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
13%
1
8%
1-15
6
38%
3
23%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
1
6%
5
38%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
2
15%
76-90

Пропущено

15
7
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 3
1
7%
2
29%
1-15
4
27%
1
14%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
4
27%
1
14%
46-60
4
27%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

8
13
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
3
38%
3
23%
31-45
1
13%
4
31%
46-60
1
13%
3
23%
61-75
1
13%
2
15%
76-90

Пропущено

14
14
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
7%
2
14%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
4
29%
5
36%
61-75
1
7%
4
29%
76-90

Забито

24
26
14 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
3
13%
1
4%
1-15
7
29%
29%
4
15%
16-30
4
17%
5
19%
31-45
2
8%
9
35%
46-60
3
13%
3
12%
61-75
5
21%
4
15%
76-90

Пропущено

29
21
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 10
2
7%
4
19%
1-15
6
21%
3
14%
16-30
5
17%
2
10%
31-45
7
24%
1
5%
46-60
8
28%
6
29%
61-75
1
3%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Кайзерслаутерн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2
Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Виктория Кельн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Рот-Вайсс Кобленц - Кайзерслаутерн 0:5 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Хомбург-08 - Кайзерслаутерн 1:4 Кайзерслаутерн - Норвич 0:0
Хольштайн Киль
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2
Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Ротенбургер - Хольштайн Киль 0:5 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Гютерсло - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Хольштайн Киль - Словацко 1:0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
Хольштайн Киль

Точный счет

3:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

3
5 раз 63%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

3:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Кайзерслаутерн
Хольштайн Киль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
5
3
1.5
5
2
5
3
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
4
3
1
5
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
1
8
6
1.5
9
5
6
8
2.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 14 8 6 0 27 - 11 30
2.
Гамбург
 14 8 3 3 28 - 18 27
3.
Хольштайн Киль
 14 8 2 4 26 - 21 26
4.
Фортуна
 14 7 3 4 29 - 18 24
5.
Гройтер Фюрт
 14 7 3 4 23 - 17 24
6.
Эльвeрсберг
 14 7 3 4 23 - 20 24
7.
Ганновер 96
 14 6 5 3 28 - 17 23
8.
Веен Висбаден
 14 6 3 5 15 - 15 21
9.
Нюрнберг
 14 6 3 5 23 - 26 21
10.
Герта
 14 5 3 6 26 - 24 18
11.
Кайзерслаутерн
 14 5 3 6 25 - 28 18
12.
Падерборн
 14 5 3 6 22 - 27 18
13.
Ганза
 14 5 1 8 15 - 21 16
14.
Магдебург
 14 4 4 6 23 - 23 16
15.
Карлсруэ
 14 4 4 6 23 - 24 16
16.
Шальке 04
 14 4 1 9 23 - 33 13
17.
Айнтрахт Бр
 14 2 2 10 11 - 28 8
18.
Оснабрюк
 14 1 4 9 14 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 7 7 0 0 17 - 4 21
2.
Гройтер Фюрт
 8 6 1 1 18 - 6 19
3.
Санкт-Паули
 7 4 3 0 15 - 4 15
4.
Ганновер 96
 7 4 2 1 17 - 6 14
5.
Фортуна
 8 4 2 2 17 - 14 14
6.
Кайзерслаутерн
 8 4 1 3 16 - 15 13
7.
Веен Висбаден
 7 3 3 1 7 - 6 12
8.
Нюрнберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
9.
Карлсруэ
 7 3 2 2 12 - 9 11
10.
Герта
 6 3 1 2 14 - 6 10
11.
Эльвeрсберг
 7 3 1 3 11 - 12 10
12.
Хольштайн Киль
 7 3 1 3 13 - 14 10
13.
Ганза
 8 3 1 4 10 - 12 10
14.
Шальке 04
 6 3 0 3 12 - 11 9
15.
Магдебург
 6 2 2 2 12 - 11 8
16.
Падерборн
 6 2 2 2 10 - 10 8
17.
Айнтрахт Бр
 7 2 2 3 9 - 13 8
18.
Оснабрюк
 8 1 2 5 9 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 7 5 1 1 13 - 7 16
2.
Санкт-Паули
 7 4 3 0 12 - 7 15
3.
Эльвeрсберг
 7 4 2 1 12 - 8 14
4.
Фортуна
 6 3 1 2 12 - 4 10
5.
Падерборн
 8 3 1 4 12 - 17 10
6.
Нюрнберг
 8 3 1 4 13 - 19 10
7.
Веен Висбаден
 7 3 0 4 8 - 9 9
8.
Ганновер 96
 7 2 3 2 11 - 11 9
9.
Магдебург
 8 2 2 4 11 - 12 8
10.
Герта
 8 2 2 4 12 - 18 8
11.
Ганза
 6 2 0 4 5 - 9 6
12.
Гамбург
 7 1 3 3 11 - 14 6
13.
Кайзерслаутерн
 6 1 2 3 9 - 13 5
14.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 5 - 11 5
15.
Карлсруэ
 7 1 2 4 11 - 15 5
16.
Шальке 04
 8 1 1 6 11 - 22 4
17.
Оснабрюк
 6 0 2 4 5 - 18 2
18.
Айнтрахт Бр
 7 0 0 7 2 - 15 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 10 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 7 (5)
Гамбург Бенеш Ласло 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 3
Веен Висбаден Фехнер Джино 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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