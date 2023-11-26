Тур: 14. Стадион: BBBank Wildpark.
Ход матча
1'
1:0
26'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
13
Штиндль
Ларс
28
Гиамера
Ян
15
Маркес
Иван
38
Хорн
Яннес
42
Can
Uzun
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Вейсc МаксимВратарь
- Защитник
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Eren Ozturk
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
-
15 Маркес ИванЗащитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Can UzunНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Лоун АлиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristian Fiel
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Карлсруэ
Нюрнберг
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
116.7%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
16 матчей
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
25%
68.8%
6.2%
4 победы 11 ничьих 1 победа
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
1.89
0.86
Среднее время на гол
47
105
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.14
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
1.56
0.94
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
57
96
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванитцек Марвин
|4 (1)
|0.29
|Шлойзенер Фабиан
|4
|0.29
|Штиндль Ларс
|2
|0.14
|Матанович Игорь
|2
|0.14
|Йенсен Леон
|2
|0.14
|Небель Пауль
|1
|0.07
|Зивзивадзе Буду
|1
|0.07
|Бурнич Дженис
|1
|0.07
|Бормут Робин
|1
|0.07
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Хайзе Филип
|0
|0
|Гондорф Жером
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Can Uzun
|5 (2)
|0.36
|Шлаймер Лукас
|3
|0.21
|Окунуки Кандзи
|3
|0.21
|Хандверкер Тим
|2 (1)
|0.14
|Голлер Беньямин
|2
|0.14
|Кастроп Йенс
|2
|0.14
|Лохкемпер Феликс
|1
|0.07
|Гиамера Ян
|1
|0.07
|Хаяси Даити
|1
|0.07
|Флик Флориан
|1
|0.07
|Браун Натаниэль
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Хорн Яннес
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванитцек Марвин
|4
|0
|Йенсен Леон
|4
|0
|Хайзе Филип
|3
|0
|Гондорф Жером
|2
|0
|Франке Марсель
|2
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Бурнич Дженис
|2
|0
|Бормут Робин
|2
|0
|Небель Пауль
|2
|0
|Штиндль Ларс
|1
|0
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Тиеде Марко
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастроп Йенс
|8
|1
|Матения Кристиан
|3
|1
|Маркес Иван
|2
|1
|Хорн Яннес
|3
|0
|Гюрлеен Ахмет
|1
|1
|Браун Натаниэль
|2
|0
|Гиамера Ян
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Хандверкер Тим
|2
|0
|Окунуки Кандзи
|2
|0
|Голлер Беньямин
|2
|0
|Флик Флориан
|2
|0
|Хунгбо Джозеф
|2
|0
|Филь Кристиан
|1
|0
|Гайс Йоханнес
|1
|0
|Валентини Энрико
|1
|0
|Думан Тайлан
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Хаяси Даити
|1
|0
|Лоун Али
|1
|0
Результаты матчей
Карлсруэ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Нюрнберг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
3
4
Карлсруэ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Нюрнберг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
5
8
Карлсруэ
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Нюрнберг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
8
12
Голы по времени матча
Забито
7
12
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
14%
1
8%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
2
29%
6
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
1
14%
2
17%
76-90
Пропущено
9
15
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
1
7%
1-15
3
33%
4
27%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
4
44%
1
7%
61-75
1
11%
5
33%
76-90
Забито
11
9
8 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
18%
3
33%
76-90
Пропущено
15
8
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
5
33%
3
38%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
2
13%
1
13%
76-90
Забито
18
21
13 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
5
28%
1
5%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
5
28%
7
33%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
1
6%
4
19%
61-75
3
17%
5
24%
76-90
Пропущено
24
23
13 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
6
25%
4
17%
1-15
5
21%
5
22%
16-30
2
8%
2
9%
31-45
2
8%
4
17%
46-60
6
25%
2
9%
61-75
3
13%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Карлсруэ - Ульм 1846 0:2 Герта - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1
Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Карлсруэ - Хомбург-08 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4
Нюрнберг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Ганза 3:2
Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Герта 3:1 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Обернойланд - Нюрнберг 1:9 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Мюнхен-1860 3:0 Унтерахинг - Нюрнберг 1:2 Саарбрюккен - Нюрнберг 2:1
Результаты матчей
Карлсруэ
Нюрнберг
Точный счет
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Карлсруэ
Нюрнберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
34
43
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
121
67
76
310
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|6
|0
|27 - 11
|30
|2.
|14
|8
|3
|3
|28 - 18
|27
|3.
|1:0
|14
|8
|2
|4
|24 - 21
|26
|4.
|14
|7
|3
|4
|29 - 18
|24
|5.
|1:0
|14
|7
|3
|4
|22 - 17
|24
|6.
|14
|7
|3
|4
|23 - 20
|24
|7.
|14
|6
|5
|3
|28 - 17
|23
|8.
|0:1
|14
|6
|3
|5
|15 - 14
|21
|9.
|0:1
|14
|6
|3
|5
|22 - 23
|21
|10.
|14
|5
|3
|6
|26 - 24
|18
|11.
|0:1
|14
|5
|3
|6
|25 - 26
|18
|12.
|14
|5
|3
|6
|22 - 27
|18
|13.
|14
|5
|1
|8
|15 - 21
|16
|14.
|14
|4
|4
|6
|23 - 23
|16
|15.
|1:0
|14
|4
|4
|6
|20 - 23
|16
|16.
|14
|4
|1
|9
|23 - 33
|13
|17.
|14
|2
|2
|10
|11 - 28
|8
|18.
|14
|1
|4
|9
|14 - 33
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|17 - 4
|21
|2.
|1:0
|8
|6
|1
|1
|17 - 6
|19
|3.
|7
|4
|3
|0
|15 - 4
|15
|4.
|7
|4
|2
|1
|17 - 6
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|17 - 14
|14
|6.
|0:1
|8
|4
|1
|3
|16 - 13
|13
|7.
|0:1
|7
|3
|3
|1
|7 - 6
|12
|8.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|9.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|10.
|6
|3
|1
|2
|14 - 6
|10
|11.
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|12.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|13 - 14
|10
|13.
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|14.
|6
|3
|0
|3
|12 - 11
|9
|15.
|6
|2
|2
|2
|12 - 11
|8
|16.
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|17.
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|18.
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|2.
|7
|4
|3
|0
|12 - 7
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|4.
|6
|3
|1
|2
|12 - 4
|10
|5.
|0:1
|8
|3
|1
|4
|12 - 16
|10
|6.
|8
|3
|1
|4
|12 - 17
|10
|7.
|0:1
|7
|3
|0
|4
|8 - 8
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|9.
|8
|2
|2
|4
|11 - 12
|8
|10.
|8
|2
|2
|4
|12 - 18
|8
|11.
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|12.
|7
|1
|3
|3
|11 - 14
|6
|13.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|9 - 13
|5
|14.
|1:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|15.
|1:0
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|16.
|8
|1
|1
|6
|11 - 22
|4
|17.
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
|18.
|7
|0
|0
|7
|2 - 15
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|10 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|7 (5)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|7 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 3
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 4