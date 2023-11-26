Тур: 14. Стадион: BBBank Wildpark.
0'
1:0
1' ГолНебель Пауль
26' Желтая карточкаМаркес Иван
60' Желтая карточкаНебель Пауль
1:1
61' ГолCan Uzun
64' Желтая карточкаФлик Флориан
2:1
70' ГолШлойзенер Фабиан
80' Желтая карточкаХорн Яннес
82' Желтая карточкаБайфус Марцель
3:1
89' ГолЗивзивадзе Буду
4:1
90' ГолЗивзивадзе Буду
90'+5
Ход матча
1'
1:0
26'
60'
61'
1:1
64'
70'
2:1
80'
82'
89'
3:1
90'
4:1
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 9
-
9 Удары в створ 3
-
6 Угловые 8
-
2 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
454 Количество передач 464
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
13
Штиндль
Ларс
28
Гиамера
Ян
15
Маркес
Иван
38
Хорн
Яннес
42
Can
Uzun
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Вейсc МаксимВратарь
- Защитник
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Eren Ozturk
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
-
15 Маркес ИванЗащитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Can UzunНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Лоун АлиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristian Fiel
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Карлсруэ
Нюрнберг
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
116.7%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
16 матчей
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
25%
68.8%
6.2%
4 победы 11 ничьих 1 победа
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
1.89
0.86
Среднее время на гол
47
105
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.14
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
1.56
0.94
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
57
96
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шлойзенер Фабиан
|5
|0.36
|Ванитцек Марвин
|4 (1)
|0.29
|Зивзивадзе Буду
|3
|0.21
|Штиндль Ларс
|2
|0.14
|Матанович Игорь
|2
|0.14
|Йенсен Леон
|2
|0.14
|Небель Пауль
|1
|0.07
|Бурнич Дженис
|1
|0.07
|Бормут Робин
|1
|0.07
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Хайзе Филип
|0
|0
|Гондорф Жером
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Can Uzun
|6 (2)
|0.43
|Шлаймер Лукас
|3
|0.21
|Окунуки Кандзи
|3
|0.21
|Хандверкер Тим
|2 (1)
|0.14
|Голлер Беньямин
|2
|0.14
|Кастроп Йенс
|2
|0.14
|Лохкемпер Феликс
|1
|0.07
|Гиамера Ян
|1
|0.07
|Хаяси Даити
|1
|0.07
|Флик Флориан
|1
|0.07
|Браун Натаниэль
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Хорн Яннес
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванитцек Марвин
|4
|0
|Йенсен Леон
|4
|0
|Хайзе Филип
|3
|0
|Небель Пауль
|3
|0
|Гондорф Жером
|2
|0
|Франке Марсель
|2
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Бурнич Дженис
|2
|0
|Бормут Робин
|2
|0
|Штиндль Ларс
|1
|0
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Тиеде Марко
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастроп Йенс
|8
|1
|Матения Кристиан
|3
|1
|Хорн Яннес
|4
|0
|Маркес Иван
|2
|1
|Флик Флориан
|3
|0
|Гюрлеен Ахмет
|1
|1
|Браун Натаниэль
|2
|0
|Гиамера Ян
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Хандверкер Тим
|2
|0
|Окунуки Кандзи
|2
|0
|Голлер Беньямин
|2
|0
|Хунгбо Джозеф
|2
|0
|Филь Кристиан
|1
|0
|Гайс Йоханнес
|1
|0
|Валентини Энрико
|1
|0
|Думан Тайлан
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Хаяси Даити
|1
|0
|Лоун Али
|1
|0
Результаты матчей
Карлсруэ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Нюрнберг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
5
Карлсруэ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Нюрнберг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
5
8
Карлсруэ
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Нюрнберг
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
8
13
Голы по времени матча
Забито
11
13
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
2
18%
6
46%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
3
27%
2
15%
76-90
Пропущено
10
19
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
10%
2
11%
1-15
3
30%
4
21%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
1
10%
3
16%
46-60
4
40%
2
11%
61-75
1
10%
7
37%
76-90
Забито
11
9
8 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
18%
3
33%
76-90
Пропущено
15
8
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
5
33%
3
38%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
2
13%
1
13%
76-90
Забито
22
22
14 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
6
27%
1
5%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
5
23%
7
32%
31-45
1
5%
4
18%
46-60
2
9%
4
18%
61-75
5
23%
5
23%
76-90
Пропущено
25
27
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
6
24%
5
19%
1-15
5
20%
5
19%
16-30
2
8%
2
7%
31-45
3
12%
4
15%
46-60
6
24%
3
11%
61-75
3
12%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Карлсруэ - Ульм 1846 0:2 Герта - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1
Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Карлсруэ - Хомбург-08 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4
Нюрнберг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Ганза 3:2
Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Герта 3:1 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Обернойланд - Нюрнберг 1:9 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Мюнхен-1860 3:0 Унтерахинг - Нюрнберг 1:2 Саарбрюккен - Нюрнберг 2:1
Результаты матчей
Карлсруэ
Нюрнберг
Точный счет
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
2:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Карлсруэ
Нюрнберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
33
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
71
34
44
25
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
131
77
77
410
311
113
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|10 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|7 (5)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|7 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 3
|Веен Висбаден
|Фехнер Джино
|6