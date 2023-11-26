  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Карлсруэ
4:1
Конец матча
Нюрнберг
0'
1:0
1' Гол
Небель Пауль
26' Желтая карточка
Маркес Иван
60' Желтая карточка
Небель Пауль
1:1
61' Гол
Can Uzun
64' Желтая карточка
Флик Флориан
2:1
70' Гол
Шлойзенер Фабиан
80' Желтая карточка
Хорн Яннес
82' Желтая карточка
Байфус Марцель
3:1
89' Гол
Зивзивадзе Буду
4:1
90' Гол
Зивзивадзе Буду
90'+5

Ход матча

1'
Небель Пауль
(Ванитцек Марвин)
1:0
26'
 
Маркес Иван
46'
 
Гюрлеен Ахмет
Маркес Иван
60'
Небель Пауль
 
61'
1:1
Can Uzun
62'
 
Думан Тайлан
Дели Матс Мёллер
62'
 
Хаяси Даити
Шлаймер Лукас
64'
 
Флик Флориан
70'
Шлойзенер Фабиан
(Небель Пауль)
2:1
77'
 
Лохкемпер Феликс
Браун Натаниэль
80'
 
Хорн Яннес
81'
Бурнич Дженис
Небель Пауль
 
81'
Зивзивадзе Буду
Матанович Игорь
 
82'
Байфус Марцель
 
84'
 
Векессер Эрик
Голлер Беньямин
89'
Зивзивадзе Буду
(Хайзе Филип)
3:1
90'
Бормут Робин
Ванитцек Марвин
 
90'
Тиеде Марко
Гондорф Жером
 
90'
Eren Ozturk
Юнг Себастьян
 
90'
Зивзивадзе Буду
(Штиндль Ларс)
4:1

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 9
  • 9 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 8
  • 2 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 454 Количество передач 464
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
23
Древес
Патрик
2
Юнг
Себастьян
4
Байфус
Марцель
28
Франке
Марсель
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
8
Гондорф
Жером
10
Ванитцек
Марвин
13
Штиндль
Ларс
24
Шлойзенер
Фабиан
9
Матанович
Игорь
26
Матения
Кристиан
28
Гиамера
Ян
15
Маркес
Иван
38
Хорн
Яннес
27
Браун
Натаниэль
10
Дели
Матс
Мёллер
6
Флик
Флориан
36
Шлаймер
Лукас
14
Голлер
Беньямин
42
Can
Uzun
11
Окунуки
Кандзи
Карлсруэ
4-3-1-2
Нюрнберг
4-3-3

История личных встреч

Карлсруэ
Нюрнберг

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
116.7%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

16 матчей

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

25%
68.8%
6.2%
4 победы 11 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

Б2
1:1
Б2
3:0
Б2
4:1
Б2
2:1
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
0:3
Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
1:1
Б2
3:0
ТМС
3:2
Б
2:0

Голы

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

1.89
0.86

Среднее время на гол

47
105

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.14
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

1.56
0.94

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

57
96

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шлойзенер Фабиан 5 0.36
Ванитцек Марвин 4 (1) 0.29
Зивзивадзе Буду 3 0.21
Штиндль Ларс 2 0.14
Матанович Игорь 2 0.14
Йенсен Леон 2 0.14
Небель Пауль 1 0.07
Бурнич Дженис 1 0.07
Бормут Робин 1 0.07
Юнг Себастьян 0 0
Хайзе Филип 0 0
Гондорф Жером 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Can Uzun 6 (2) 0.43
Шлаймер Лукас 3 0.21
Окунуки Кандзи 3 0.21
Хандверкер Тим 2 (1) 0.14
Голлер Беньямин 2 0.14
Кастроп Йенс 2 0.14
Лохкемпер Феликс 1 0.07
Гиамера Ян 1 0.07
Хаяси Даити 1 0.07
Флик Флориан 1 0.07
Браун Натаниэль 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Хорн Яннес 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванитцек Марвин 4 0
Йенсен Леон 4 0
Хайзе Филип 3 0
Небель Пауль 3 0
Гондорф Жером 2 0
Франке Марсель 2 0
Шлойзенер Фабиан 2 0
Бурнич Дженис 2 0
Бормут Робин 2 0
Штиндль Ларс 1 0
Юнг Себастьян 1 0
Тиеде Марко 1 0
Байфус Марцель 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 8 1
Матения Кристиан 3 1
Хорн Яннес 4 0
Маркес Иван 2 1
Флик Флориан 3 0
Гюрлеен Ахмет 1 1
Браун Натаниэль 2 0
Гиамера Ян 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Хандверкер Тим 2 0
Окунуки Кандзи 2 0
Голлер Беньямин 2 0
Хунгбо Джозеф 2 0
Филь Кристиан 1 0
Гайс Йоханнес 1 0
Валентини Энрико 1 0
Думан Тайлан 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Хаяси Даити 1 0
Лоун Али 1 0

Результаты матчей

Карлсруэ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Нюрнберг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
5
Карлсруэ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Нюрнберг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

5
8
Карлсруэ
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Нюрнберг
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

8
13

Голы по времени матча

Забито

11
13
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
2
18%
6
46%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
3
27%
2
15%
76-90

Пропущено

10
19
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
10%
2
11%
1-15
3
30%
4
21%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
1
10%
3
16%
46-60
4
40%
2
11%
61-75
1
10%
7
37%
76-90

Забито

11
9
8 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
18%
3
33%
76-90

Пропущено

15
8
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
5
33%
3
38%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
2
13%
1
13%
76-90

Забито

22
22
14 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
6
27%
1
5%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
5
23%
7
32%
31-45
1
5%
4
18%
46-60
2
9%
4
18%
61-75
5
23%
5
23%
76-90

Пропущено

25
27
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
6
24%
5
19%
1-15
5
20%
5
19%
16-30
2
8%
2
7%
31-45
3
12%
4
15%
46-60
6
24%
3
11%
61-75
3
12%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Карлсруэ - Ульм 1846 0:2 Герта - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1
Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Карлсруэ - Хомбург-08 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4
Нюрнберг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Ганза 3:2
Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Герта 3:1 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Обернойланд - Нюрнберг 1:9 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Мюнхен-1860 3:0 Унтерахинг - Нюрнберг 1:2 Саарбрюккен - Нюрнберг 2:1

Результаты матчей

Карлсруэ
Нюрнберг

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

2:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Карлсруэ
Нюрнберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
3
3
2
5
2.5
1
5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1
3
4
1.5
4
4
2
5
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
1
7
7
1.5
7
7
4
10
2.5
3
11
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 14 8 6 0 27 - 11 30
2.
Гамбург
 14 8 3 3 28 - 18 27
3.
Хольштайн Киль
 14 8 2 4 26 - 21 26
4.
Фортуна
 14 7 3 4 29 - 18 24
5.
Гройтер Фюрт
 14 7 3 4 23 - 17 24
6.
Эльвeрсберг
 14 7 3 4 23 - 20 24
7.
Ганновер 96
 14 6 5 3 28 - 17 23
8.
Веен Висбаден
 14 6 3 5 15 - 15 21
9.
Нюрнберг
 14 6 3 5 23 - 26 21
10.
Герта
 14 5 3 6 26 - 24 18
11.
Кайзерслаутерн
 14 5 3 6 25 - 28 18
12.
Падерборн
 14 5 3 6 22 - 27 18
13.
Ганза
 14 5 1 8 15 - 21 16
14.
Магдебург
 14 4 4 6 23 - 23 16
15.
Карлсруэ
 14 4 4 6 23 - 24 16
16.
Шальке 04
 14 4 1 9 23 - 33 13
17.
Айнтрахт Бр
 14 2 2 10 11 - 28 8
18.
Оснабрюк
 14 1 4 9 14 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 7 7 0 0 17 - 4 21
2.
Гройтер Фюрт
 8 6 1 1 18 - 6 19
3.
Санкт-Паули
 7 4 3 0 15 - 4 15
4.
Ганновер 96
 7 4 2 1 17 - 6 14
5.
Фортуна
 8 4 2 2 17 - 14 14
6.
Кайзерслаутерн
 8 4 1 3 16 - 15 13
7.
Веен Висбаден
 7 3 3 1 7 - 6 12
8.
Нюрнберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
9.
Карлсруэ
 7 3 2 2 12 - 9 11
10.
Герта
 6 3 1 2 14 - 6 10
11.
Эльвeрсберг
 7 3 1 3 11 - 12 10
12.
Хольштайн Киль
 7 3 1 3 13 - 14 10
13.
Ганза
 8 3 1 4 10 - 12 10
14.
Шальке 04
 6 3 0 3 12 - 11 9
15.
Магдебург
 6 2 2 2 12 - 11 8
16.
Падерборн
 6 2 2 2 10 - 10 8
17.
Айнтрахт Бр
 7 2 2 3 9 - 13 8
18.
Оснабрюк
 8 1 2 5 9 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 7 5 1 1 13 - 7 16
2.
Санкт-Паули
 7 4 3 0 12 - 7 15
3.
Эльвeрсберг
 7 4 2 1 12 - 8 14
4.
Фортуна
 6 3 1 2 12 - 4 10
5.
Падерборн
 8 3 1 4 12 - 17 10
6.
Нюрнберг
 8 3 1 4 13 - 19 10
7.
Веен Висбаден
 7 3 0 4 8 - 9 9
8.
Ганновер 96
 7 2 3 2 11 - 11 9
9.
Магдебург
 8 2 2 4 11 - 12 8
10.
Герта
 8 2 2 4 12 - 18 8
11.
Ганза
 6 2 0 4 5 - 9 6
12.
Гамбург
 7 1 3 3 11 - 14 6
13.
Кайзерслаутерн
 6 1 2 3 9 - 13 5
14.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 5 - 11 5
15.
Карлсруэ
 7 1 2 4 11 - 15 5
16.
Шальке 04
 8 1 1 6 11 - 22 4
17.
Оснабрюк
 6 0 2 4 5 - 18 2
18.
Айнтрахт Бр
 7 0 0 7 2 - 15 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 10 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 7 (5)
Гамбург Бенеш Ласло 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 3
Веен Висбаден Фехнер Джино 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Маркес Иван получил желтую карточку от судьи
    Прогноз на матч от Liveresult
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Карлсруэ 4:1 Нюрнберг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     