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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Гуида Марко
Ювентус
 
Позже
Интер Милан
Прогнозы 159
Ювентус 30.8% (49)
X 42.1% (67)
Интер Милан 27% (43)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ювентус
Ничья
Интер Милан
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1
Щесны
Войцех
4
Гатти
Федерико
3
Бремер
Глейсон
24
Ругани
Даниэле
27
Камбьясо
Андреа
16
Маккенни
Уэстон
41
Николусси
Кавилья
Ханс
25
Рабио
Адриен
11
Костич
Филип
9
Влахович
Душан
7
Кьеза
Федерико
1
Зоммер
Янн
36
Дармиан
Маттео
6
Де
Врей
Стефан
15
Ачерби
Франческо
2
Дюмфрис
Дензел
23
Барелла
Николо
20
Чалханоглу
Хакан
22
Мхитарян
Генрих
32
Димарко
Федерико
9
Тюрам
Маркус
10
Мартинес
Лаутаро
Ювентус
3-5-2
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Ювентус
Интер Милан

28 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
22 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.4%
46.4%
7.2%
13 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.6%
32.1%
14.3%
15 побед 9 ничьих 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 12 ничьих 12 побед

48 матчей

45.8%
25%
29.2%
22 победы 12 ничьих 14 побед

Первый тайм

27.1%
52.1%
20.8%
13 побед 25 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.3%
43.8%
24.9%
15 побед 21 ничья 12 побед

История матчей

К
1:0
К
1:1
СA
0:1
СA
2:0
К
2:4
СA
0:1
С
2:1
СA
1:1
СA
3:2
К
0:0
К
1:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:2
МКЧ
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:3
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:1
К
3:0
СA
2:0
К
3:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1
МКЧ
1:1
СA
1:2
СA
1:3
0:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
0:0
ТМС
1:0
СA
2:0
К
2:1
СA
2:1
ТМС
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:2
К
2:3
К
2:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

33
25

Голов в среднем за матч

1.38
1.04

Среднее время на гол

65
86

Всего голов

30
22

Голов в среднем за матч

1.25
0.92

Среднее время на гол

72
98

Всего голов

63
47

Голов в среднем за матч

1.31
0.98

Тотал матчей

2.5
44
Больше 92%
Меньше 8%
4
35
Больше 73%
Меньше 27%
13
19
Больше 40%
Меньше 60%
29
7
Больше 15%
Меньше 85%
41
4
Больше 8%
Меньше 92%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
47

Среднее время на гол

68
91

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 4 (1) 0.33
Кьеза Федерико 4 0.33
Милик Аркадиуш 2 0.17
Рабио Адриен 1 0.08
Локателли Мануэль 1 0.08
Камбьясо Андреа 1 0.08
Данило Луис 1 0.08
Ругани Даниэле 1 0.08
Бремер Глейсон 1 0.08
Гатти Федерико 1 0.08
Миретти Фабио 1 0.08
Костич Филип 0 0
Маккенни Уэстон 0 0
Веа Тимоти 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Айлинг Самуэль 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 12 (1) 1
Чалханоглу Хакан 5 (5) 0.42
Тюрам Маркус 4 0.33
Димарко Федерико 2 0.17
Мхитарян Генрих 2 0.17
Дюмфрис Дензел 2 0.17
Ачерби Франческо 1 0.08
Фраттези Давиде 1 0.08
Арнаутович Марко 0 0
Куадрадо Хуан 0 0
Барелла Николо 0 0
Аугусто Карлос 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 5 0
Гатти Федерико 4 0
Данило Луис 3 0
Локателли Мануэль 3 0
Камбьясо Андреа 3 0
Влахович Душан 2 0
Кин Мойзе 2 0
Маккенни Уэстон 2 0
Миретти Фабио 2 0
Алекс Сандро 1 0
Костич Филип 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Веа Тимоти 1 0
Бремер Глейсон 1 0
Массимилиано Аллегри 1 0
Йылдыз Кенан 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 3 0
Бастони Алессандро 3 0
Индзаги Симоне 2 0
Барелла Николо 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Мхитарян Генрих 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Аугусто Карлос 1 0

Результаты матчей

Ювентус
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Интер Милан
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
0
Ювентус
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Интер Милан
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

7
16
Ювентус
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Интер Милан
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

8
16

Голы по времени матча

Забито

10
12
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
30%
3
25%
46-60
3
30%
2
17%
61-75
2
20%
4
33%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
17
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
2
22%
4
24%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
1
11%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
11%
2
12%
61-75
3
33%
4
24%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

19
29
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 12
1 Не забивали 0
3
16%
4
14%
1-15
3
16%
3
10%
16-30
1
5%
4
14%
31-45
3
16%
6
21%
46-60
4
21%
4
14%
61-75
5
26%
8
28%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ювентус - Кальяри 2:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Ювентус - Верона 1:0 Милан - Ювентус 0:1
Ювентус - Торино 2:0 Аталанта - Ювентус 0:0 Ювентус - Лечче 1:0 Сассуоло - Ювентус 4:2 Ювентус - Лацио 3:1 Эмполи - Ювентус 0:2 Ювентус - Болонья 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Ювентус - Аталанта 0:0 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Ювентус - Милан 2:2 Удинезе - Ювентус 0:1 Ювентус - Милан 0:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Севилья - Ювентус 2:1 Ювентус - Кремонезе 2:0
Интер Милан
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Рома 1:0
Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Болонья 2:2 Интер Милан - Бенфика 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:1 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Милан 5:1 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Кальяри - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Монца 2:0 Интер Милан - Эгнатия 4:2 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 3:4 ПСЖ - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1

Результаты матчей

Ювентус
Интер Милан

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
5
2
1
5
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
4
1
1
5
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
6
6
1.5
9
3
2
10
2.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 1 1 29 - 6 31
2.
Ювентус
 Заявка 12 9 2 1 19 - 7 29
3.
Милан
 Заявка 13 8 2 3 21 - 14 26
4.
Наполи
 Заявка 13 7 3 3 26 - 14 24
5.
Рома
 Заявка 13 6 3 4 25 - 15 21
6.
Аталанта
 Заявка 13 6 2 5 21 - 13 20
7.
Фиорентина
 Заявка 13 6 2 5 20 - 17 20
8.
Болонья
 Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
9.
Фрозиноне
 Заявка 13 5 3 5 19 - 21 18
10.
Монца
 Заявка 13 4 6 3 14 - 12 18
11.
Лацио
 Заявка 13 5 2 6 14 - 15 17
12.
Торино
 Заявка 12 4 4 4 10 - 14 16
13.
Сассуоло
 Заявка 13 4 3 6 20 - 24 15
14.
Лечче
 Заявка 12 3 5 4 13 - 16 14
15.
Дженоа
 Заявка 13 4 2 7 14 - 18 14
16.
Удинезе
 Заявка 13 1 8 4 9 - 18 11
17.
Эмполи
 Заявка 13 3 1 9 8 - 25 10
18.
Кальяри
 Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
19.
Верона
 Заявка 12 2 2 8 7 - 16 8
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 5 7 10 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 6 5 1 0 10 - 3 16
2.
Интер Милан
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
3.
Рома
 Заявка 7 5 1 1 18 - 6 16
4.
Фрозиноне
 Заявка 7 5 1 1 14 - 10 16
5.
Болонья
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
6.
Милан
 Заявка 6 4 0 2 8 - 3 12
7.
Лацио
 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
8.
Лечче
 Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
9.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 9 - 4 10
10.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
11.
Дженоа
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
12.
Монца
 Заявка 6 2 4 0 8 - 3 10
13.
Торино
 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
14.
Сассуоло
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15.
Кальяри
 Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
16.
Наполи
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
17.
Салернитана
 Заявка 7 1 3 3 6 - 14 6
18.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19.
Удинезе
 Заявка 6 0 4 2 4 - 9 4
20.
Эмполи
 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
3.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
4.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
5.
Аталанта
 Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
6.
Фиорентина
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
7.
Монца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
8.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
9.
Торино
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
10.
Удинезе
 Заявка 7 1 4 2 5 - 9 7
11.
Эмполи
 Заявка 6 2 0 4 4 - 14 6
12.
Лацио
 Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
13.
Рома
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14.
Болонья
 Заявка 6 0 5 1 5 - 6 5
15.
Дженоа
 Заявка 7 1 1 5 5 - 10 4
16.
Верона
 Заявка 7 1 1 5 3 - 8 4
17.
Лечче
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
19.
Кальяри
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 12 (1)
Милан Жиру Оливье 7 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 7 (2)
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Монца Колпани Андреа 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Дьомбер Норберт 6
Милан Эрнандес Тео 6
Эмполи Мале Юссеф 6
Верона Фараони Марко 5
Лацио Альберто Луис 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 ноября 2023, осталось 22 минуты.

    Главный судья: Гуида Марко

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    • Прогнозы 159
    Ювентус 30.8% (49)
    X 42.1% (67)
    Интер Милан 27% (43)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Интер Милан
    3.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ювентус - Интер Милан

    Исход игры
    Ювентус
    31.3% (52)
    Ничья
    41% (68)
    Интер Милан
    27.7% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.93% (44)
    Меньше
    62.07% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    82.76% (96)
    Нет
    17.24% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.9% (53)
    2:1 Ювентус
    11.4% (19)
    1:2 Интер Милан
    9% (15)
    1:0 Ювентус
    6% (10)
    0:1 Интер Милан
    3.6% (6)
    2:2 Ничья
    2.4% (4)
    2:3 Интер Милан
    1.2% (2)
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