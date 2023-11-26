Тур: 13. Стадион: Альянц Стэдиум. Главный судья: Гуида Марко
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
25
Рабио
Адриен
11
Костич
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
-
11 Костич ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Перин МаттиаВратарь
-
12 Алекс СандроЗащитник
-
13 Хуйсен ДинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Йылдыз КенанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Кин МойзеНападающий
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Аудеро ЭмильВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Классен ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ювентус
Интер Милан
28 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
22 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.4%
46.4%
7.2%
13 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.6%
32.1%
14.3%
15 побед 9 ничьих 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 12 ничьих 12 побед
48 матчей
45.8%
25%
29.2%
22 победы 12 ничьих 14 побед
Первый тайм
27.1%
52.1%
20.8%
13 побед 25 ничьих 10 побед
Второй тайм
31.3%
43.8%
24.9%
15 побед 21 ничья 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
25
Голов в среднем за матч
1.38
1.04
Среднее время на гол
65
86
Всего голов
30
22
Голов в среднем за матч
1.25
0.92
Среднее время на гол
72
98
Всего голов
63
47
Голов в среднем за матч
1.31
0.98
Тотал матчей
2.5
44
Больше 92%
Меньше 8%
4
35
Больше 73%
Меньше 27%
13
19
Больше 40%
Меньше 60%
29
7
Больше 15%
Меньше 85%
41
4
Больше 8%
Меньше 92%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
Среднее время на гол
68
91
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|4 (1)
|0.33
|Кьеза Федерико
|4
|0.33
|Милик Аркадиуш
|2
|0.17
|Рабио Адриен
|1
|0.08
|Локателли Мануэль
|1
|0.08
|Камбьясо Андреа
|1
|0.08
|Данило Луис
|1
|0.08
|Ругани Даниэле
|1
|0.08
|Бремер Глейсон
|1
|0.08
|Гатти Федерико
|1
|0.08
|Миретти Фабио
|1
|0.08
|Костич Филип
|0
|0
|Маккенни Уэстон
|0
|0
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фаджоли Николо
|0
|0
|Айлинг Самуэль
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|12 (1)
|1
|Чалханоглу Хакан
|5 (5)
|0.42
|Тюрам Маркус
|4
|0.33
|Димарко Федерико
|2
|0.17
|Мхитарян Генрих
|2
|0.17
|Дюмфрис Дензел
|2
|0.17
|Ачерби Франческо
|1
|0.08
|Фраттези Давиде
|1
|0.08
|Арнаутович Марко
|0
|0
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|Барелла Николо
|0
|0
|Аугусто Карлос
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рабио Адриен
|5
|0
|Гатти Федерико
|4
|0
|Данило Луис
|3
|0
|Локателли Мануэль
|3
|0
|Камбьясо Андреа
|3
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Кин Мойзе
|2
|0
|Маккенни Уэстон
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Ругани Даниэле
|1
|0
|Кьеза Федерико
|1
|0
|Веа Тимоти
|1
|0
|Бремер Глейсон
|1
|0
|Массимилиано Аллегри
|1
|0
|Йылдыз Кенан
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалханоглу Хакан
|3
|0
|Бастони Алессандро
|3
|0
|Индзаги Симоне
|2
|0
|Барелла Николо
|2
|0
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Павар Бенжамен
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
|Аугусто Карлос
|1
|0
Результаты матчей
Ювентус
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Интер Милан
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
0
Ювентус
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Интер Милан
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
7
16
Ювентус
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Интер Милан
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
8
16
Голы по времени матча
Забито
10
12
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
30%
3
25%
46-60
3
30%
2
17%
61-75
2
20%
4
33%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
17
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
2
22%
4
24%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
1
11%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
11%
2
12%
61-75
3
33%
4
24%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
19
29
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 12
1 Не забивали 0
3
16%
4
14%
1-15
3
16%
3
10%
16-30
1
5%
4
14%
31-45
3
16%
6
21%
46-60
4
21%
4
14%
61-75
5
26%
8
28%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ювентус - Кальяри 2:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Ювентус - Верона 1:0 Милан - Ювентус 0:1
Ювентус - Торино 2:0 Аталанта - Ювентус 0:0 Ювентус - Лечче 1:0 Сассуоло - Ювентус 4:2 Ювентус - Лацио 3:1 Эмполи - Ювентус 0:2 Ювентус - Болонья 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Ювентус - Аталанта 0:0 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Ювентус - Милан 2:2 Удинезе - Ювентус 0:1 Ювентус - Милан 0:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Севилья - Ювентус 2:1 Ювентус - Кремонезе 2:0
Интер Милан
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Рома 1:0
Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Болонья 2:2 Интер Милан - Бенфика 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:1 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Милан 5:1 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Кальяри - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Монца 2:0 Интер Милан - Эгнатия 4:2 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 3:4 ПСЖ - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1
Результаты матчей
Ювентус
Интер Милан
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ювентус
Интер Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
52
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
41
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
66
93
210
48
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|29 - 6
|31
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|19 - 7
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 14
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 14
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 15
|21
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 13
|20
|7.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 17
|20
|8.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 21
|18
|10.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 12
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 15
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 14
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 24
|15
|14.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|15.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 18
|14
|16.
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|9 - 18
|11
|17.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|8 - 25
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 16
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 6
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|12.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|8 - 3
|10
|13.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 5
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 9
|4
|20.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 1
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 9
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 14
|6
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|5 - 6
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 8
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|12 (1)
|Милан
|Жиру Оливье
|7 (3)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|7 (2)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|6 (1)
|Монца
|Колпани Андреа
|6 (1)
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|6
|Милан
|Эрнандес Тео
|6
|Эмполи
|Мале Юссеф
|6
|Верона
|Фараони Марко
|5
|Лацио
|Альберто Луис
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ювентус - Интер Милан
Исход игры
Ювентус
31.3% (52)
Ничья
41% (68)
Интер Милан
27.7% (46)
Тотал 2.5
Больше
37.93% (44)
Меньше
62.07% (72)
Обе команды забьют
Да
82.76% (96)
Нет
17.24% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.9% (53)
2:1 Ювентус
11.4% (19)
1:2 Интер Милан
9% (15)
1:0 Ювентус
6% (10)
0:1 Интер Милан
3.6% (6)
2:2 Ничья
2.4% (4)
2:3 Интер Милан
1.2% (2)
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