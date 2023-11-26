  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Luca Zufferli
Фрозиноне
1:1
Первый тайм: 45+'
Дженоа
0'
7' Желтая карточка
Фольякко Алессандро
22' Желтая карточка
Джилардино Альберто
29' Желтая карточка
Сабелли Стефано
1:0
35' Гол
Соуле Матиас
1:1
38' Гол
Малиновский Руслан

Ход матча

7'
 
Фольякко Алессандро
22'
 
Джилардино Альберто
29'
 
Сабелли Стефано
35'
Соуле Матиас
(Ойоно Энтони)
1:0
38'
1:1
Малиновский Руслан
(Френдруп Мортен)
45'
 
Торсби Мортен
Стротман Кевин

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 115
Фрозиноне 36.5% (42)
X 43.5% (50)
Дженоа 20% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фрозиноне
Ничья
Дженоа
3.40
3.90
Реклама, fon.bet
9.00
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
80
Турати
Стефано
22
Ойоно
Энтони
5
Околи
Меме
6
Романьоли
Симоне
3
Марчицца
Риккардо
24
Бурабия
Мехди
45
Барренечеа
Энцо
18
Соуле
Матиас
12
Рейньер
Жезус
27
Ибрагимович
Арийон
70
Хеддира
Валид
1
Мартинес
Хосеп
14
Фольякко
Алессандро
4
Де
Винтер
Кони
5
Дрэгушин
Раду
20
Сабелли
Стефано
8
Стротман
Кевин
47
Бадель
Милан
32
Френдруп
Мортен
55
Хапс
Ридгесиано
17
Малиновский
Руслан
37
Пушкаш
Георге
Фрозиноне
4-2-3-1
Дженоа
3-5-2

История личных встреч

Фрозиноне
Дженоа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

СB
3:2
СB
1:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
4:0
СA
2:2

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.83
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
90

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуле Матиас 6 (1) 0.46
Маццители Лука 2 0.15
Харрауи Абдау 2 (1) 0.15
Рейньер Жезус 1 0.08
Романьоли Симоне 1 0.08
Лирола Поль 1 0.08
Ибрагимович Арийон 1 0.08
Хеддира Валид 1 (1) 0.08
Брешанини Марко 1 0.08
Монтеризи Иларио 1 0.08
Чуни Марвин 1 0.08
Марчицца Риккардо 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 5 0.38
Ретеги Матео 3 0.23
Малиновский Руслан 1 0.08
Торсби Мортен 1 0.08
Дрэгушин Раду 1 0.08
Бани Маттиа 1 0.08
Бираски Давиде 1 0.08
Мессиас Жуниор 1 0.08
Френдруп Мортен 0 0
Стротман Кевин 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Де Винтер Кони 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маццители Лука 3 1
Околи Меме 4 0
Барренечеа Энцо 4 0
Романьоли Симоне 2 0
Джелли Франческо 2 0
Касо Джузеппе 2 0
Ойоно Энтони 2 0
Соуле Матиас 2 0
Бурабия Мехди 1 0
Марчицца Риккардо 1 0
Баэс Хайме 1 0
Лирола Поль 1 0
Брешанини Марко 1 0
Рейньер Жезус 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бани Маттиа 5 0
Малиновский Руслан 4 0
Де Винтер Кони 4 0
Мартинес Хосеп 2 1
Джилардино Альберто 3 0
Ретеги Матео 3 0
Аарон Мартин 1 1
Стротман Кевин 2 0
Бадель Милан 2 0
Сабелли Стефано 2 0
Гудмундссон Альберт 2 0
Френдруп Мортен 2 0
Васкес Хоан 1 0
Торсби Мортен 1 0
Фольякко Алессандро 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Дженоа
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
4
Фрозиноне
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Дженоа
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

1
8
Фрозиноне
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Дженоа
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

3
12

Голы по времени матча

Забито

12
5
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
2
17%
1
20%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
1
20%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
33%
3
43%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
4
44%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
3
38%
76-90

Забито

17
14
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
3
18%
2
14%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
3
18%
5
36%
31-45
2
12%
3
21%
46-60
5
29%
29%
1
7%
61-75
2
12%
2
14%
76-90

Пропущено

20
15
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
1
5%
2
13%
1-15
6
30%
2
13%
16-30
2
10%
1
7%
31-45
3
15%
2
13%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
7
35%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3
Болонья - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Верона 2:1 Рома - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Фрозиноне - Наполи 1:3 Фрозиноне - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 3:3 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Фрозиноне - ФК Фьорентино 10:0 Фрозиноне - Мондрагон 7:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2
Дженоа
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Дженоа - Верона 1:0 Кальяри - Дженоа 2:1 Дженоа - Реджана 2:1 Дженоа - Салернитана 1:0
Аталанта - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:1 Удинезе - Дженоа 2:2 Дженоа - Рома 4:1 Лечче - Дженоа 1:0 Дженоа - Наполи 2:2 Торино - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 1:4 Дженоа - Модена 4:3 Кремонезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Монако 1:0 Дженоа - Венеция 1:4 Дженоа - Бари 4:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Дженоа - Асколи 2:1

Результаты матчей

Фрозиноне
Дженоа

Точный счет

2:1
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:1
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
4
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
1
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
4
5
7
1.5
3
9
2
10
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 1 1 29 - 6 31
2.
Ювентус
 Заявка 12 9 2 1 19 - 7 29
3.
Милан
 Заявка 13 8 2 3 21 - 14 26
4.
Наполи
 Заявка 13 7 3 3 26 - 14 24
5.
Аталанта
 Заявка 13 6 2 5 21 - 13 20
6.
Фиорентина
 Заявка 13 6 2 5 20 - 17 20
7.
Рома
 Заявка 12 5 3 4 22 - 14 18
8.
Болонья
 Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
9.
Монца
 Заявка 13 4 6 3 14 - 12 18
10.
Лацио
 Заявка 13 5 2 6 14 - 15 17
11.
Торино
 Заявка 12 4 4 4 10 - 14 16
12.
Фрозиноне
 1:1 Заявка 13 4 4 5 18 - 21 16
13.
Дженоа
 1:1 Заявка 13 4 3 6 14 - 17 15
14.
Лечче
 Заявка 12 3 5 4 13 - 16 14
15.
Сассуоло
 2:2 Заявка 13 3 4 6 18 - 23 13
16.
Удинезе
 Заявка 12 1 8 3 8 - 15 11
17.
Эмполи
 2:2 Заявка 13 3 2 8 7 - 23 11
18.
Кальяри
 Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
19.
Верона
 Заявка 12 2 2 8 7 - 16 8
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 5 7 10 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 6 5 1 0 10 - 3 16
2.
Интер Милан
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
3.
Фрозиноне
 1:1 Заявка 7 4 2 1 13 - 10 14
4.
Рома
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
5.
Болонья
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
6.
Милан
 Заявка 6 4 0 2 8 - 3 12
7.
Лацио
 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
8.
Лечче
 Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
9.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 9 - 4 10
10.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
11.
Дженоа
 1:1 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
12.
Монца
 Заявка 6 2 4 0 8 - 3 10
13.
Торино
 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
14.
Сассуоло
 2:2 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15.
Кальяри
 Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
16.
Наполи
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
17.
Салернитана
 Заявка 7 1 3 3 6 - 14 6
18.
Эмполи
 2:2 Заявка 7 1 2 4 3 - 9 5
19.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
20.
Удинезе
 Заявка 6 0 4 2 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
3.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
4.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
5.
Аталанта
 Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
6.
Фиорентина
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
7.
Монца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
8.
Торино
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Удинезе
 Заявка 6 1 4 1 4 - 6 7
10.
Эмполи
 2:2 Заявка 6 2 0 4 4 - 14 6
11.
Лацио
 Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
12.
Рома
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
13.
Сассуоло
 2:2 Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
14.
Болонья
 Заявка 6 0 5 1 5 - 6 5
15.
Дженоа
 1:1 Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
16.
Верона
 Заявка 7 1 1 5 3 - 8 4
17.
Лечче
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
18.
Фрозиноне
 1:1 Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
19.
Кальяри
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 12 (1)
Милан Жиру Оливье 7 (3)
Монца Колпани Андреа 6 (1)
Фиорентина Гонсалес Николас 6 (1)
Фрозиноне Соуле Матиас 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Дьомбер Норберт 6
Милан Эрнандес Тео 6
Эмполи Мале Юссеф 6
Верона Фараони Марко 5
Лацио Альберто Луис 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 46'
    Удар от ворот произведет Фрозиноне
  • 46'
    Пушкаш Георге оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 46'
    Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 45'
    Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 45'
    Матч возобновлен
  • 45'
    Контроль мяча: Фрозиноне: 51%, Дженоа: 49%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 74 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 115
    Фрозиноне 36.5% (42)
    X 43.5% (50)
    Дженоа 20% (23)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фрозиноне
    Ничья
    Дженоа
    3.40
    3.90
    Реклама, fon.bet
    9.00
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Фрозиноне 1:1 Дженоа онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрозиноне 1:1 Дженоа

    Исход игры
    Фрозиноне
    36.5% (42)
    Ничья
    43.5% (50)
    Дженоа
    20% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.51% (39)
    Меньше
    65.49% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    75.22% (85)
    Нет
    24.78% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40% (46)
    1:0 Фрозиноне
    18.3% (21)
    2:1 Фрозиноне
    15.7% (18)
    1:2 Дженоа
    13.9% (16)
    0:1 Дженоа
    4.3% (5)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Фрозиноне
    Дженоа
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     