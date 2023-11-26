Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Жуниор Мессиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Бадель Милан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Соуле Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Барренечеа Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Торсби Мортен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Фрозиноне

46' Пушкаш Георге оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Матч возобновлен

41' Стротман Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Френдруп Мортен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

38' Г О О О О Л - Малиновский Руслан из команды Дженоа левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

38' Хапс Ридгесиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Барренечеа Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Удар от ворот произведет Дженоа

36' Дрэгушин Раду создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Мартинес Хосеп плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

34' Г О О О О Л - Соуле Матиас из команды Фрозиноне левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

33' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Матч возобновлен

33' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Сабелли Стефано получил желтую карточку от судьи

28' Барренечеа Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Стротман Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Фрозиноне

23' Малиновский Руслан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Стефано Турати из команды Фрозиноне перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

22' Стротман Кевин из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Матч возобновлен

22' Рефери не любит споров - именно за это Джилардино Альберто сейчас получил желтую

21' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

20' Стефано Турати из команды Фрозиноне перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

20' Бадель Милан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

19' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Околи Меме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Барренечеа Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Малиновский Руслан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Дженоа

12' Ойоно Энтони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Ойоно Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Марчицца Риккардо пробует нанести удар издали, но Хосеп Мартинес держит все под контролем

9' Стефано Турати из команды Фрозиноне перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

9' Удар от ворот произведет Фрозиноне

9' Френдруп Мортен из команды Дженоа не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

9' Сабелли Стефано из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Френдруп Мортен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Фольякко Алессандро получил желтую карточку от судьи

6' Фольякко Алессандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Стротман Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Удар от ворот произведет Дженоа

3' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Валид Кеддира из команды Фрозиноне в офсайде

2' Оооо... вот это был удар! Пушкаш Георге должен был забить с этой позиции.

2' Хорошую попытку сделал Пушкаш Георге . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Сабелли Стефано создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Дженоа начинает с центра поля