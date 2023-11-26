Тур: 13. Стадион: Бенито Стирпе. Главный судья: Luca Zufferli
0'
6' Желтая карточкаФольякко Алессандро
22' Желтая карточкаДжилардино Альберто
29' Желтая карточкаСабелли Стефано
1:0
34' ГолСоуле Матиас
1:1
38' ГолМалиновский Руслан
58' Желтая карточкаОйоно Энтони
66' Желтая карточкаРейньер Жезус
90' Желтая карточкаФрендруп Мортен
2:1
90' ГолМонтеризи Иларио
90'+8
Ход матча
29'
34'
1:0
38'
58'
66'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
1 Удары по воротам 10
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
568 Количество передач 411
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Ойоно
Энтони
18
Соуле
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ойоно ЭнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Соуле МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Чуни МарвинНападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леали НиколаВратарь
- Вратарь
-
22 Васкес ХоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Кутлу БерканПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Фини СейдуНападающий
-
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Фрозиноне
Дженоа
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.83
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
49
90
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуле Матиас
|6 (1)
|0.46
|Маццители Лука
|2
|0.15
|Монтеризи Иларио
|2
|0.15
|Харрауи Абдау
|2 (1)
|0.15
|Рейньер Жезус
|1
|0.08
|Романьоли Симоне
|1
|0.08
|Лирола Поль
|1
|0.08
|Брешанини Марко
|1
|0.08
|Ибрагимович Арийон
|1
|0.08
|Хеддира Валид
|1 (1)
|0.08
|Чуни Марвин
|1
|0.08
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудмундссон Альберт
|5
|0.38
|Ретеги Матео
|3
|0.23
|Малиновский Руслан
|1
|0.08
|Торсби Мортен
|1
|0.08
|Дрэгушин Раду
|1
|0.08
|Бани Маттиа
|1
|0.08
|Бираски Давиде
|1
|0.08
|Мессиас Жуниор
|1
|0.08
|Френдруп Мортен
|0
|0
|Стротман Кевин
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Де Винтер Кони
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маццители Лука
|3
|1
|Околи Меме
|4
|0
|Барренечеа Энцо
|4
|0
|Ойоно Энтони
|3
|0
|Романьоли Симоне
|2
|0
|Джелли Франческо
|2
|0
|Касо Джузеппе
|2
|0
|Рейньер Жезус
|2
|0
|Соуле Матиас
|2
|0
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Марчицца Риккардо
|1
|0
|Баэс Хайме
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Брешанини Марко
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бани Маттиа
|5
|0
|Малиновский Руслан
|4
|0
|Де Винтер Кони
|4
|0
|Мартинес Хосеп
|2
|1
|Джилардино Альберто
|3
|0
|Ретеги Матео
|3
|0
|Френдруп Мортен
|3
|0
|Аарон Мартин
|1
|1
|Стротман Кевин
|2
|0
|Бадель Милан
|2
|0
|Сабелли Стефано
|2
|0
|Гудмундссон Альберт
|2
|0
|Васкес Хоан
|1
|0
|Торсби Мортен
|1
|0
|Фольякко Алессандро
|1
|0
Результаты матчей
Фрозиноне
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Дженоа
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
5
Фрозиноне
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Дженоа
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
1
8
Фрозиноне
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Дженоа
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
3
13
Голы по времени матча
Забито
14
6
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
2
14%
1
17%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
3
21%
2
33%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
1
17%
76-90
Пропущено
10
9
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
11%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
30%
4
44%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
4
44%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
3
38%
76-90
Забито
19
15
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
3
16%
2
13%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
4
21%
6
40%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
5
26%
1
7%
61-75
3
16%
2
13%
76-90
Пропущено
21
17
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
1
5%
2
12%
1-15
6
29%
2
12%
16-30
3
14%
2
12%
31-45
3
14%
2
12%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
7
33%
7
41%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3
Болонья - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Верона 2:1 Рома - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Фрозиноне - Наполи 1:3 Фрозиноне - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 3:3 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Фрозиноне - ФК Фьорентино 10:0 Фрозиноне - Мондрагон 7:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2
Дженоа
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Дженоа - Верона 1:0 Кальяри - Дженоа 2:1 Дженоа - Реджана 2:1 Дженоа - Салернитана 1:0
Аталанта - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:1 Удинезе - Дженоа 2:2 Дженоа - Рома 4:1 Лечче - Дженоа 1:0 Дженоа - Наполи 2:2 Торино - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 1:4 Дженоа - Модена 4:3 Кремонезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Монако 1:0 Дженоа - Венеция 1:4 Дженоа - Бари 4:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Дженоа - Асколи 2:1
Результаты матчей
Фрозиноне
Дженоа
Точный счет
2:1
4 раза 57%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:1
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Фрозиноне
Дженоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
24
16
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
43
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
67
310
211
112
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|29 - 6
|31
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|19 - 7
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 14
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 14
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 13
|20
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 17
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 14
|18
|8.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 21
|18
|10.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 12
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 15
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 14
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 24
|15
|14.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|15.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 18
|14
|16.
|Заявка
|12
|1
|8
|3
|8 - 15
|11
|17.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|8 - 25
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 16
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|12.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|8 - 3
|10
|13.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 5
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 9
|4
|20.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 1
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 6
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 14
|6
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|5 - 6
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 8
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
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- — Вылет в Серию B
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|Жиру Оливье
|7 (3)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|7 (2)
|Монца
|Колпани Андреа
|6 (1)
|Фиорентина
|Гонсалес Николас
|6 (1)
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|6
|Милан
|Эрнандес Тео
|6
|Эмполи
|Мале Юссеф
|6
|Верона
|Фараони Марко
|5
|Лацио
|Альберто Луис
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фрозиноне 2:1 Дженоа
Исход игры
Фрозиноне
36.5% (42)
Ничья
43.5% (50)
Дженоа
20% (23)
Тотал 2.5
Больше
34.51% (39)
Меньше
65.49% (74)
Обе команды забьют
Да
75.22% (85)
Нет
24.78% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40% (46)
1:0 Фрозиноне
18.3% (21)
2:1 Фрозиноне
15.7% (18)
1:2 Дженоа
13.9% (16)
0:1 Дженоа
4.3% (5)
2:2 Ничья
2.6% (3)
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