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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Luca Zufferli
Фрозиноне
2:1
Конец матча
Дженоа
0'
6' Желтая карточка
Фольякко Алессандро
22' Желтая карточка
Джилардино Альберто
29' Желтая карточка
Сабелли Стефано
1:0
34' Гол
Соуле Матиас
1:1
38' Гол
Малиновский Руслан
58' Желтая карточка
Ойоно Энтони
66' Желтая карточка
Рейньер Жезус
90' Желтая карточка
Френдруп Мортен
2:1
90' Гол
Монтеризи Иларио
90'+8

Ход матча

6'
 
Фольякко Алессандро
22'
 
Джилардино Альберто
29'
 
Сабелли Стефано
34'
Соуле Матиас
(Ойоно Энтони)
1:0
38'
1:1
Малиновский Руслан
(Френдруп Мортен)
45'
 
Торсби Мортен
Стротман Кевин
58'
Ойоно Энтони
 
61'
Брешанини Марко
Бурабия Мехди
 
61'
Касо Джузеппе
Ибрагимович Арийон
 
66'
Рейньер Жезус
 
69'
Монтеризи Иларио
Марчицца Риккардо
 
80'
 
Мессиас Жуниор
Малиновский Руслан
80'
Жорже Кайо
Хеддира Валид
 
80'
Джелли Франческо
Рейньер Жезус
 
88'
 
Гальдамес Пабло
Хапс Ридгесиано
88'
 
Васкес Хоан
Фольякко Алессандро
88'
 
Хефти Сильван
Бадель Милан
90'
 
Френдруп Мортен
90'
Монтеризи Иларио
(Брешанини Марко)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 10
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 568 Количество передач 411
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Фрозиноне 36.5% (42)
X 43.5% (50)
Дженоа 20% (23)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
80
Турати
Стефано
22
Ойоно
Энтони
5
Околи
Меме
6
Романьоли
Симоне
3
Марчицца
Риккардо
24
Бурабия
Мехди
45
Барренечеа
Энцо
18
Соуле
Матиас
12
Рейньер
Жезус
27
Ибрагимович
Арийон
70
Хеддира
Валид
1
Мартинес
Хосеп
14
Фольякко
Алессандро
4
Де
Винтер
Кони
5
Дрэгушин
Раду
20
Сабелли
Стефано
8
Стротман
Кевин
47
Бадель
Милан
32
Френдруп
Мортен
55
Хапс
Ридгесиано
17
Малиновский
Руслан
37
Пушкаш
Георге
Фрозиноне
4-2-3-1
Дженоа
3-5-2

История личных встреч

Фрозиноне
Дженоа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

СB
3:2
СB
1:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
4:0
СA
2:2

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.83
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
90

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуле Матиас 6 (1) 0.46
Маццители Лука 2 0.15
Монтеризи Иларио 2 0.15
Харрауи Абдау 2 (1) 0.15
Рейньер Жезус 1 0.08
Романьоли Симоне 1 0.08
Лирола Поль 1 0.08
Брешанини Марко 1 0.08
Ибрагимович Арийон 1 0.08
Хеддира Валид 1 (1) 0.08
Чуни Марвин 1 0.08
Марчицца Риккардо 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 5 0.38
Ретеги Матео 3 0.23
Малиновский Руслан 1 0.08
Торсби Мортен 1 0.08
Дрэгушин Раду 1 0.08
Бани Маттиа 1 0.08
Бираски Давиде 1 0.08
Мессиас Жуниор 1 0.08
Френдруп Мортен 0 0
Стротман Кевин 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Де Винтер Кони 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маццители Лука 3 1
Околи Меме 4 0
Барренечеа Энцо 4 0
Ойоно Энтони 3 0
Романьоли Симоне 2 0
Джелли Франческо 2 0
Касо Джузеппе 2 0
Рейньер Жезус 2 0
Соуле Матиас 2 0
Бурабия Мехди 1 0
Марчицца Риккардо 1 0
Баэс Хайме 1 0
Лирола Поль 1 0
Брешанини Марко 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бани Маттиа 5 0
Малиновский Руслан 4 0
Де Винтер Кони 4 0
Мартинес Хосеп 2 1
Джилардино Альберто 3 0
Ретеги Матео 3 0
Френдруп Мортен 3 0
Аарон Мартин 1 1
Стротман Кевин 2 0
Бадель Милан 2 0
Сабелли Стефано 2 0
Гудмундссон Альберт 2 0
Васкес Хоан 1 0
Торсби Мортен 1 0
Фольякко Алессандро 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Дженоа
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
5
Фрозиноне
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Дженоа
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

1
8
Фрозиноне
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Дженоа
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

3
13

Голы по времени матча

Забито

14
6
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
2
14%
1
17%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
3
21%
2
33%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
1
17%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
11%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
30%
4
44%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
4
44%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
3
38%
76-90

Забито

19
15
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
3
16%
2
13%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
4
21%
6
40%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
5
26%
1
7%
61-75
3
16%
2
13%
76-90

Пропущено

21
17
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
1
5%
2
12%
1-15
6
29%
2
12%
16-30
3
14%
2
12%
31-45
3
14%
2
12%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
7
33%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3
Болонья - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Верона 2:1 Рома - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Фрозиноне - Наполи 1:3 Фрозиноне - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 3:3 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Фрозиноне - ФК Фьорентино 10:0 Фрозиноне - Мондрагон 7:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2
Дженоа
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Дженоа - Верона 1:0 Кальяри - Дженоа 2:1 Дженоа - Реджана 2:1 Дженоа - Салернитана 1:0
Аталанта - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:1 Удинезе - Дженоа 2:2 Дженоа - Рома 4:1 Лечче - Дженоа 1:0 Дженоа - Наполи 2:2 Торино - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 1:4 Дженоа - Модена 4:3 Кремонезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Монако 1:0 Дженоа - Венеция 1:4 Дженоа - Бари 4:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Дженоа - Асколи 2:1

Результаты матчей

Фрозиноне
Дженоа

Точный счет

2:1
4 раза 57%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:1
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
2
4
1
6
2.5
1
5
1
6
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
3
1
5
1.5
1
6
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
6
7
1.5
3
10
2
11
2.5
1
12
1
12
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 1 1 29 - 6 31
2.
Ювентус
 Заявка 12 9 2 1 19 - 7 29
3.
Милан
 Заявка 13 8 2 3 21 - 14 26
4.
Наполи
 Заявка 13 7 3 3 26 - 14 24
5.
Аталанта
 Заявка 13 6 2 5 21 - 13 20
6.
Фиорентина
 Заявка 13 6 2 5 20 - 17 20
7.
Рома
 Заявка 12 5 3 4 22 - 14 18
8.
Болонья
 Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
9.
Фрозиноне
 Заявка 13 5 3 5 19 - 21 18
10.
Монца
 Заявка 13 4 6 3 14 - 12 18
11.
Лацио
 Заявка 13 5 2 6 14 - 15 17
12.
Торино
 Заявка 12 4 4 4 10 - 14 16
13.
Сассуоло
 Заявка 13 4 3 6 20 - 24 15
14.
Лечче
 Заявка 12 3 5 4 13 - 16 14
15.
Дженоа
 Заявка 13 4 2 7 14 - 18 14
16.
Удинезе
 Заявка 12 1 8 3 8 - 15 11
17.
Эмполи
 Заявка 13 3 1 9 8 - 25 10
18.
Кальяри
 Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
19.
Верона
 Заявка 12 2 2 8 7 - 16 8
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 5 7 10 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 6 5 1 0 10 - 3 16
2.
Интер Милан
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
3.
Фрозиноне
 Заявка 7 5 1 1 14 - 10 16
4.
Рома
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
5.
Болонья
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
6.
Милан
 Заявка 6 4 0 2 8 - 3 12
7.
Лацио
 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
8.
Лечче
 Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
9.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 9 - 4 10
10.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
11.
Дженоа
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
12.
Монца
 Заявка 6 2 4 0 8 - 3 10
13.
Торино
 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
14.
Сассуоло
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15.
Кальяри
 Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
16.
Наполи
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
17.
Салернитана
 Заявка 7 1 3 3 6 - 14 6
18.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19.
Удинезе
 Заявка 6 0 4 2 4 - 9 4
20.
Эмполи
 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
3.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
4.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
5.
Аталанта
 Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
6.
Фиорентина
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
7.
Монца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
8.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
9.
Торино
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
10.
Удинезе
 Заявка 6 1 4 1 4 - 6 7
11.
Эмполи
 Заявка 6 2 0 4 4 - 14 6
12.
Лацио
 Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
13.
Рома
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14.
Болонья
 Заявка 6 0 5 1 5 - 6 5
15.
Дженоа
 Заявка 7 1 1 5 5 - 10 4
16.
Верона
 Заявка 7 1 1 5 3 - 8 4
17.
Лечче
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
19.
Кальяри
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 12 (1)
Милан Жиру Оливье 7 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 7 (2)
Монца Колпани Андреа 6 (1)
Фиорентина Гонсалес Николас 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Дьомбер Норберт 6
Милан Эрнандес Тео 6
Эмполи Мале Юссеф 6
Верона Фараони Марко 5
Лацио Альберто Луис 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Фрозиноне вырывает победу
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Фрозиноне: 57%, Дженоа: 43%.
  • 97'
    Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Стефано Турати из команды Фрозиноне перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Дженоа пытается что-то создать.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Фрозиноне 36.5% (42)
    X 43.5% (50)
    Дженоа 20% (23)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрозиноне 2:1 Дженоа

    Исход игры
    Фрозиноне
    36.5% (42)
    Ничья
    43.5% (50)
    Дженоа
    20% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.51% (39)
    Меньше
    65.49% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    75.22% (85)
    Нет
    24.78% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40% (46)
    1:0 Фрозиноне
    18.3% (21)
    2:1 Фрозиноне
    15.7% (18)
    1:2 Дженоа
    13.9% (16)
    0:1 Дженоа
    4.3% (5)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
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