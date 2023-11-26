Тур: 13. Стадион: Карло Кастеллани. Главный судья: Соцца Симоне
0'
1:0
4' ПенальтиКапуто Франческо
1:1
12' ГолПинамонти Андреа
1:2
22' ГолЭнрике Матеус
24' Желтая карточкаФаццини Якопо
2:2
30' ГолФаццини Якопо
32' Желтая карточкаМале Юссеф
37' Желтая карточкаЭнрике Матеус
Ход матча
4'
1:0
12'
1:1
22'
1:2
24'
30'
2:2
32'
37'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
2 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 5
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
99
Бериша
Этрит
29
Мале
Юссеф
44
Нето
Руан
21
Вити
Маттиа
- Основной состав
-
99 Бериша ЭтритВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреаццоли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Нето РуанЗащитник
- Защитник
-
21 Вити МаттиаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Винья МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Липани ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эмполи
Сассуоло
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
25 матчей
36%
12%
52%
9 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
28%
32%
40%
7 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.42
1.23
Среднее время на гол
63
73
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.77
1.5
Среднее время на гол
50
60
Всего голов
40
34
Голов в среднем за матч
1.6
1.36
Тотал матчей
2.5
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
56
66
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капуто Франческо
|3 (1)
|0.23
|Фаццини Якопо
|1
|0.08
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.08
|Коваленко Виктор
|1
|0.08
|Бальданци Томмазо
|1
|0.08
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Камбьяги Николо
|0
|0
|Канчельери Маттео
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|5 (2)
|0.38
|Пинамонти Андреа
|5
|0.38
|Торстведт Кристиан
|3
|0.23
|Энрике Матеус
|1
|0.08
|Лорьенте Арман
|1
|0.08
|Байрами Недим
|1
|0.08
|Болока Даниэль
|1
|0.08
|Тольян Йереми
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Дефрель Грегоре
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мале Юссеф
|6
|0
|Канчельери Маттео
|4
|0
|Гьяси Эммануэль
|3
|0
|Какаче Либерато
|3
|0
|Фаццини Якопо
|3
|0
|Грасси Альберто
|2
|0
|Валюкевич Себастьян
|2
|0
|Раноккья Филиппо
|2
|0
|Дестро Маттиа
|1
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берарди Доменико
|3
|0
|Болока Даниэль
|3
|0
|Энрике Матеус
|2
|0
|Нето Руан
|2
|0
|Педерсен Маркус II
|2
|0
|Лопес Максим
|0
|1
|Тольян Йереми
|1
|0
|Феррари Джанмарко
|1
|0
|Эрлич Мартин
|1
|0
|Пинамонти Андреа
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Торстведт Кристиан
|1
|0
Результаты матчей
Эмполи
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сассуоло
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
4
Эмполи
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сассуоло
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
3
10
Эмполи
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сассуоло
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
3
14
Голы по времени матча
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
1
10%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
2
20%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
60%
1
10%
76-90
Пропущено
13
11
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
15%
2
18%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
4
31%
4
36%
76-90
Забито
6
16
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
3
19%
1-15
1
17%
4
25%
16-30
2
33%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
50%
1
6%
76-90
Пропущено
20
21
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
3
15%
3
14%
1-15
3
15%
3
14%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
5
25%
2
10%
46-60
3
15%
4
19%
61-75
5
25%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Наполи - Эмполи 0:1 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Эмполи - Аталанта 0:3 Фиорентина - Эмполи 0:2
Эмполи - Удинезе 0:0 Болонья - Эмполи 3:0 Эмполи - Салернитана 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:1 Рома - Эмполи 7:0 Эмполи - Ювентус 0:2 Монца - Эмполи 2:0 Эмполи - Верона 0:1 Эмполи - Читтаделла 1:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Эмполи - Лилль 2:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Эмполи - Лацио 0:2 Верона - Эмполи 1:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Сампдория - Эмполи 1:1
Сассуоло
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сассуоло - Салернитана 2:2 Торино - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1
Сассуоло - Лацио 0:2 Лечче - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Монца 0:1 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Ювентус 4:2 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Сассуоло - Верона 3:1 Наполи - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Аталанта 0:2 Козенца - Сассуоло 2:5 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Сассуоло - Специя 2:3 Сассуоло - Пафос 2:1
Результаты матчей
Эмполи
Сассуоло
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
4:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Эмполи
Сассуоло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
41
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
48
Больше Меньше
84
111
57
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|29 - 6
|31
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|19 - 7
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 14
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 14
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 13
|20
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 17
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 14
|18
|8.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 12
|18
|10.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 15
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 14
|16
|12.
|1:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 21
|16
|13.
|1:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|14.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|15.
|2:2 Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 23
|13
|16.
|Заявка
|12
|1
|8
|3
|8 - 15
|11
|17.
|2:2 Заявка
|13
|3
|2
|8
|7 - 23
|11
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 16
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|3.
|1:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 10
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|11.
|1:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|12.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|8 - 3
|10
|13.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 5
|9
|14.
|2:2 Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|18.
|2:2 Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 9
|5
|19.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 1
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 6
|7
|10.
|2:2 Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 14
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|13.
|2:2 Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|14.
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|5 - 6
|5
|15.
|1:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 8
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|18.
|1:1 Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|12 (1)
|Милан
|Жиру Оливье
|7 (3)
|Монца
|Колпани Андреа
|6 (1)
|Фиорентина
|Гонсалес Николас
|6 (1)
|Фрозиноне
|Соуле Матиас
|6 (1)
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|6
|Милан
|Эрнандес Тео
|6
|Эмполи
|Мале Юссеф
|6
|Верона
|Фараони Марко
|5
|Лацио
|Альберто Луис
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эмполи 2:2 Сассуоло
Исход игры
Эмполи
35.3% (41)
Ничья
46.6% (54)
Сассуоло
18.1% (21)
Тотал 2.5
Больше
31.25% (35)
Меньше
68.75% (77)
Обе команды забьют
Да
73.21% (82)
Нет
26.79% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.5% (47)
2:1 Эмполи
18.1% (21)
1:0 Эмполи
13.8% (16)
0:1 Сассуоло
8.6% (10)
1:2 Сассуоло
7.8% (9)
2:2 Ничья
2.6% (3)
2:0 Эмполи
1.7% (2)
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