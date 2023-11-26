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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Соцца Симоне
Эмполи
2:2
Первый тайм: 45+'
Сассуоло
0'
1:0
4' Пенальти
Капуто Франческо
1:1
12' Гол
Пинамонти Андреа
1:2
22' Гол
Энрике Матеус
24' Желтая карточка
Фаццини Якопо
2:2
30' Гол
Фаццини Якопо
32' Желтая карточка
Мале Юссеф
37' Желтая карточка
Энрике Матеус

Ход матча

4'
Капуто Франческо
1:0
12'
1:1
Пинамонти Андреа
22'
1:2
Энрике Матеус
(Тольян Йереми)
24'
Фаццини Якопо
 
30'
Фаццини Якопо
2:2
32'
Мале Юссеф
 
37'
 
Энрике Матеус

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 116
Эмполи 35.3% (41)
X 46.6% (54)
Сассуоло 18.1% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Эмполи
Ничья
Сассуоло
3.55
3.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Бериша
Этрит
19
Берешиньски
Бартош
34
Исмайли
Ардиан
33
Луперто
Себастьяно
13
Какаче
Либерато
21
Фаццини
Якопо
22
Раноккья
Филиппо
29
Мале
Юссеф
28
Камбьяги
Николо
9
Капуто
Франческо
20
Канчельери
Маттео
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
44
Нето
Руан
5
Эрлич
Мартин
21
Вити
Маттиа
24
Болока
Даниэль
10
Берарди
Доменико
42
Торстведт
Кристиан
7
Энрике
Матеус
45
Лорьенте
Арман
9
Пинамонти
Андреа
Эмполи
4-3-3
Сассуоло
4-1-4-1

История личных встреч

Эмполи
Сассуоло

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

25 матчей

36%
12%
52%
9 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

28%
32%
40%
7 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

СA
2:1
ТМК
2:1
СA
1:0
СA
1:5
СA
1:2
ТМК
1:0
СA
3:0
СA
3:1
СA
1:3
СA
3:0
СA
3:2
СA
1:0
СA
3:1
СA
3:1
ТМС
1:2
СB
1:1
СB
0:3
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:0
СB
0:1
СB
3:2
СB
1:1
СB
3:2
СB
0:4

Голы

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.42
1.23

Среднее время на гол

63
73

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.77
1.5

Среднее время на гол

50
60

Всего голов

40
34

Голов в среднем за матч

1.6
1.36

Тотал матчей

2.5
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

56
66

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капуто Франческо 3 (1) 0.23
Фаццини Якопо 1 0.08
Гьяси Эммануэль 1 0.08
Коваленко Виктор 1 0.08
Бальданци Томмазо 1 0.08
Эбюэхи Тайронн 0 0
Грасси Альберто 0 0
Камбьяги Николо 0 0
Канчельери Маттео 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 5 (2) 0.38
Пинамонти Андреа 5 0.38
Торстведт Кристиан 3 0.23
Энрике Матеус 1 0.08
Лорьенте Арман 1 0.08
Байрами Недим 1 0.08
Болока Даниэль 1 0.08
Тольян Йереми 0 0
Винья Матиас 0 0
Дефрель Грегоре 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мале Юссеф 6 0
Канчельери Маттео 4 0
Гьяси Эммануэль 3 0
Какаче Либерато 3 0
Фаццини Якопо 3 0
Грасси Альберто 2 0
Валюкевич Себастьян 2 0
Раноккья Филиппо 2 0
Дестро Маттиа 1 0
Берешиньски Бартош 1 0
Хаас Николас 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Бальданци Томмазо 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берарди Доменико 3 0
Болока Даниэль 3 0
Энрике Матеус 2 0
Нето Руан 2 0
Педерсен Маркус II 2 0
Лопес Максим 0 1
Тольян Йереми 1 0
Феррари Джанмарко 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Пинамонти Андреа 1 0
Винья Матиас 1 0
Торстведт Кристиан 1 0

Результаты матчей

Эмполи
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сассуоло
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
4
Эмполи
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сассуоло
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

3
10
Эмполи
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сассуоло
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

3
14

Голы по времени матча

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
1
10%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
2
20%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
60%
1
10%
76-90

Пропущено

13
11
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
15%
2
18%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
4
31%
4
36%
76-90

Забито

6
16
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
3
19%
1-15
1
17%
4
25%
16-30
2
33%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
50%
1
6%
76-90

Пропущено

20
21
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
3
15%
3
14%
1-15
3
15%
3
14%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
5
25%
2
10%
46-60
3
15%
4
19%
61-75
5
25%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Наполи - Эмполи 0:1 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Эмполи - Аталанта 0:3 Фиорентина - Эмполи 0:2
Эмполи - Удинезе 0:0 Болонья - Эмполи 3:0 Эмполи - Салернитана 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:1 Рома - Эмполи 7:0 Эмполи - Ювентус 0:2 Монца - Эмполи 2:0 Эмполи - Верона 0:1 Эмполи - Читтаделла 1:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Эмполи - Лилль 2:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Эмполи - Лацио 0:2 Верона - Эмполи 1:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Сампдория - Эмполи 1:1
Сассуоло
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сассуоло - Салернитана 2:2 Торино - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1
Сассуоло - Лацио 0:2 Лечче - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Монца 0:1 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Ювентус 4:2 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Сассуоло - Верона 3:1 Наполи - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Аталанта 0:2 Козенца - Сассуоло 2:5 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Сассуоло - Специя 2:3 Сассуоло - Пафос 2:1

Результаты матчей

Эмполи
Сассуоло

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
4:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Эмполи
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
0.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
8
0.5
Больше Меньше
8
4
1
11
1.5
5
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 1 1 29 - 6 31
2.
Ювентус
 Заявка 12 9 2 1 19 - 7 29
3.
Милан
 Заявка 13 8 2 3 21 - 14 26
4.
Наполи
 Заявка 13 7 3 3 26 - 14 24
5.
Аталанта
 Заявка 13 6 2 5 21 - 13 20
6.
Фиорентина
 Заявка 13 6 2 5 20 - 17 20
7.
Рома
 Заявка 12 5 3 4 22 - 14 18
8.
Болонья
 Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
9.
Монца
 Заявка 13 4 6 3 14 - 12 18
10.
Лацио
 Заявка 13 5 2 6 14 - 15 17
11.
Торино
 Заявка 12 4 4 4 10 - 14 16
12.
Фрозиноне
 1:1 Заявка 13 4 4 5 18 - 21 16
13.
Дженоа
 1:1 Заявка 13 4 3 6 14 - 17 15
14.
Лечче
 Заявка 12 3 5 4 13 - 16 14
15.
Сассуоло
 2:2 Заявка 13 3 4 6 18 - 23 13
16.
Удинезе
 Заявка 12 1 8 3 8 - 15 11
17.
Эмполи
 2:2 Заявка 13 3 2 8 7 - 23 11
18.
Кальяри
 Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
19.
Верона
 Заявка 12 2 2 8 7 - 16 8
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 5 7 10 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 6 5 1 0 10 - 3 16
2.
Интер Милан
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
3.
Фрозиноне
 1:1 Заявка 7 4 2 1 13 - 10 14
4.
Рома
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
5.
Болонья
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
6.
Милан
 Заявка 6 4 0 2 8 - 3 12
7.
Лацио
 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
8.
Лечче
 Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
9.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 9 - 4 10
10.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
11.
Дженоа
 1:1 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
12.
Монца
 Заявка 6 2 4 0 8 - 3 10
13.
Торино
 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
14.
Сассуоло
 2:2 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15.
Кальяри
 Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
16.
Наполи
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
17.
Салернитана
 Заявка 7 1 3 3 6 - 14 6
18.
Эмполи
 2:2 Заявка 7 1 2 4 3 - 9 5
19.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
20.
Удинезе
 Заявка 6 0 4 2 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
3.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
4.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
5.
Аталанта
 Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
6.
Фиорентина
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
7.
Монца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
8.
Торино
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Удинезе
 Заявка 6 1 4 1 4 - 6 7
10.
Эмполи
 2:2 Заявка 6 2 0 4 4 - 14 6
11.
Лацио
 Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
12.
Рома
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
13.
Сассуоло
 2:2 Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
14.
Болонья
 Заявка 6 0 5 1 5 - 6 5
15.
Дженоа
 1:1 Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
16.
Верона
 Заявка 7 1 1 5 3 - 8 4
17.
Лечче
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
18.
Фрозиноне
 1:1 Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
19.
Кальяри
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 12 (1)
Милан Жиру Оливье 7 (3)
Монца Колпани Андреа 6 (1)
Фиорентина Гонсалес Николас 6 (1)
Фрозиноне Соуле Матиас 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Дьомбер Норберт 6
Милан Эрнандес Тео 6
Эмполи Мале Юссеф 6
Верона Фараони Марко 5
Лацио Альберто Луис 5
Весь список
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    Прогнозы 116
    Эмполи 35.3% (41)
    X 46.6% (54)
    Сассуоло 18.1% (21)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эмполи
    Ничья
    Сассуоло
    3.55
    3.40
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    2.95
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эмполи 2:2 Сассуоло

    Исход игры
    Эмполи
    35.3% (41)
    Ничья
    46.6% (54)
    Сассуоло
    18.1% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.25% (35)
    Меньше
    68.75% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    73.21% (82)
    Нет
    26.79% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.5% (47)
    2:1 Эмполи
    18.1% (21)
    1:0 Эмполи
    13.8% (16)
    0:1 Сассуоло
    8.6% (10)
    1:2 Сассуоло
    7.8% (9)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    2:0 Эмполи
    1.7% (2)
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