Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Энрике Матеус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Энрике Матеус пробует нанести удар издали, но Этрит Бериша держит все под контролем

43' Хорошую попытку сделал Капуто Франческо . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Фаццини Якопо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Тольян Йереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Удар от ворот произведет Эмполи

39' Тольян Йереми из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Болока Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Фаццини Якопо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Раноккья Филиппо пробует нанести удар издали, но Андреа Консильи держит все под контролем

37' Рефери не любит споров - именно за это Энрике Матеус сейчас получил желтую

37' Берешиньски Бартош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Бериша Этрит взял и забрал мяч на выходе

32' Берарди Доменико из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Мале Юссеф получил желтую карточку от судьи

30' Г О О О О Л - Фаццини Якопо из команды Эмполи правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

30' Фаццини Якопо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Матч возобновлен

26' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

25' Фаццини Якопо получил желтую карточку от судьи

24' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Тольян Йереми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Хорошую попытку сделал Берарди Доменико . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Лорьенте Арман создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Берешиньски Бартош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Болока Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Хорошую попытку сделал Торстведт Кристиан . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Вити Маттиа из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Берешиньски Бартош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Команда Сассуоло сравняла счет! Игра продолжается!

11' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Удар от ворот произведет Эмполи

10' Исмайли Ардиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Болока Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Эмполи

8' Берарди Доменико не смог попасть в створ ударом издали

8' Торстведт Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Удар от ворот произведет Сассуоло

6' Нето Руан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Команда Эмполи забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

4' 'Г О О О О О Л - Капуто Франческо из команды Эмполи забил правой с пенальти! Андреа Консильи решил остаться по центру ворот.'

4' После проверки VAR судья не изменил решения - Эмполи пробьет пенальти!

3' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Эмполи

3' Камбьяги Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Фаццини Якопо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Болока Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сассуоло начинает с центра поля