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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Соцца Симоне
Эмполи
3:4
Конец матча
Сассуоло
0'
1:0
4' Пенальти
Капуто Франческо
1:1
12' Гол
Пинамонти Андреа
1:2
22' Гол
Энрике Матеус
25' Желтая карточка
Фаццини Якопо
2:2
30' Гол
Фаццини Якопо
31' Желтая карточка
Мале Юссеф
37' Желтая карточка
Энрике Матеус
50' Желтая карточка
Берарди Доменико
2:3
66' Пенальти
Берарди Доменико
3:3
86' Гол
Коваленко Виктор
90' Желтая карточка
Гьяси Эммануэль
3:4
90' Гол
Берарди Доменико
90' Желтая карточка
Грасси Альберто
90'+7

Ход матча

4'
Капуто Франческо
1:0
12'
1:1
Пинамонти Андреа
22'
1:2
Энрике Матеус
(Тольян Йереми)
25'
Фаццини Якопо
 
30'
Фаццини Якопо
2:2
31'
Мале Юссеф
 
37'
 
Энрике Матеус
50'
 
Берарди Доменико
55'
 
Винья Матиас
Вити Маттиа
66'
2:3
Берарди Доменико
70'
Грасси Альберто
Раноккья Филиппо
 
70'
Коваленко Виктор
Фаццини Якопо
 
71'
Мальдини Даниэль
Канчельери Маттео
 
78'
 
Мулаттьери Самуэле
Пинамонти Андреа
78'
 
Кастильехо Самуэль
Лорьенте Арман
79'
 
Байрами Недим
Торстведт Кристиан
79'
Дестро Маттиа
Камбьяги Николо
 
79'
Гьяси Эммануэль
Мале Юссеф
 
86'
Коваленко Виктор
3:3
90'
Гьяси Эммануэль
 
90'
3:4
Берарди Доменико
(Винья Матиас)
90'
Грасси Альберто
 
90'
 
Педерсен Маркус II
Берарди Доменико

Статистика матча

  • 3 Голы 4
  • 2 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 9
  • 6 Угловые 5
  • 4 Офсайды 0
  • 20 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 360 Количество передач 379
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Эмполи 35.3% (41)
X 46.6% (54)
Сассуоло 18.1% (21)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Бериша
Этрит
19
Берешиньски
Бартош
34
Исмайли
Ардиан
33
Луперто
Себастьяно
13
Какаче
Либерато
21
Фаццини
Якопо
22
Раноккья
Филиппо
29
Мале
Юссеф
28
Камбьяги
Николо
9
Капуто
Франческо
20
Канчельери
Маттео
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
44
Нето
Руан
5
Эрлич
Мартин
21
Вити
Маттиа
24
Болока
Даниэль
10
Берарди
Доменико
42
Торстведт
Кристиан
7
Энрике
Матеус
45
Лорьенте
Арман
9
Пинамонти
Андреа
Эмполи
4-3-3
Сассуоло
4-1-4-1

История личных встреч

Эмполи
Сассуоло

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

25 матчей

36%
12%
52%
9 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

28%
32%
40%
7 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

СA
2:1
ТМК
2:1
СA
1:0
СA
1:5
СA
1:2
ТМК
1:0
СA
3:0
СA
3:1
СA
1:3
СA
3:0
СA
3:2
СA
1:0
СA
3:1
СA
3:1
ТМС
1:2
СB
1:1
СB
0:3
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:0
СB
0:1
СB
3:2
СB
1:1
СB
3:2
СB
0:4

Голы

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.42
1.23

Среднее время на гол

63
73

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.77
1.5

Среднее время на гол

50
60

Всего голов

40
34

Голов в среднем за матч

1.6
1.36

Тотал матчей

2.5
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

56
66

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капуто Франческо 3 (1) 0.23
Коваленко Виктор 2 0.15
Фаццини Якопо 1 0.08
Гьяси Эммануэль 1 0.08
Бальданци Томмазо 1 0.08
Эбюэхи Тайронн 0 0
Грасси Альберто 0 0
Камбьяги Николо 0 0
Канчельери Маттео 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 7 (3) 0.54
Пинамонти Андреа 5 0.38
Торстведт Кристиан 3 0.23
Энрике Матеус 1 0.08
Лорьенте Арман 1 0.08
Байрами Недим 1 0.08
Болока Даниэль 1 0.08
Тольян Йереми 0 0
Винья Матиас 0 0
Дефрель Грегоре 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мале Юссеф 6 0
Гьяси Эммануэль 4 0
Канчельери Маттео 4 0
Грасси Альберто 3 0
Какаче Либерато 3 0
Фаццини Якопо 3 0
Валюкевич Себастьян 2 0
Раноккья Филиппо 2 0
Дестро Маттиа 1 0
Берешиньски Бартош 1 0
Хаас Николас 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Бальданци Томмазо 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берарди Доменико 4 0
Болока Даниэль 3 0
Энрике Матеус 2 0
Нето Руан 2 0
Педерсен Маркус II 2 0
Лопес Максим 0 1
Тольян Йереми 1 0
Феррари Джанмарко 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Пинамонти Андреа 1 0
Винья Матиас 1 0
Торстведт Кристиан 1 0

Результаты матчей

Эмполи
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сассуоло
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

3
4
Эмполи
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сассуоло
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

3
10
Эмполи
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Сассуоло
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

6
14

Голы по времени матча

Забито

4
10
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 8
1
25%
2
20%
1-15
1
25%
4
40%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
1
10%
76-90

Пропущено

11
13
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
18%
2
15%
1-15
3
27%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
2
18%
3
23%
61-75
2
18%
3
23%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
2
20%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
60%
1
10%
76-90

Пропущено

13
11
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
15%
2
18%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
4
31%
4
36%
76-90

Забито

9
20
5 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
1
11%
4
20%
1-15
2
22%
5
25%
16-30
2
22%
3
15%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
4
44%
2
10%
76-90

Пропущено

24
24
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
4
17%
4
17%
1-15
4
17%
4
17%
16-30
1
4%
3
13%
31-45
5
21%
2
8%
46-60
4
17%
4
17%
61-75
6
25%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Наполи - Эмполи 0:1 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Эмполи - Аталанта 0:3 Фиорентина - Эмполи 0:2
Эмполи - Удинезе 0:0 Болонья - Эмполи 3:0 Эмполи - Салернитана 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:1 Рома - Эмполи 7:0 Эмполи - Ювентус 0:2 Монца - Эмполи 2:0 Эмполи - Верона 0:1 Эмполи - Читтаделла 1:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Эмполи - Лилль 2:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Эмполи - Лацио 0:2 Верона - Эмполи 1:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Сампдория - Эмполи 1:1
Сассуоло
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сассуоло - Салернитана 2:2 Торино - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1
Сассуоло - Лацио 0:2 Лечче - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Монца 0:1 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Ювентус 4:2 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Сассуоло - Верона 3:1 Наполи - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Аталанта 0:2 Козенца - Сассуоло 2:5 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Сассуоло - Специя 2:3 Сассуоло - Пафос 2:1

Результаты матчей

Эмполи
Сассуоло

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Эмполи
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
3
4
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
9
4
2
11
1.5
6
7
1
12
2.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 1 1 29 - 6 31
2.
Ювентус
 Заявка 12 9 2 1 19 - 7 29
3.
Милан
 Заявка 13 8 2 3 21 - 14 26
4.
Наполи
 Заявка 13 7 3 3 26 - 14 24
5.
Аталанта
 Заявка 13 6 2 5 21 - 13 20
6.
Фиорентина
 Заявка 13 6 2 5 20 - 17 20
7.
Рома
 Заявка 12 5 3 4 22 - 14 18
8.
Болонья
 Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
9.
Фрозиноне
 Заявка 13 5 3 5 19 - 21 18
10.
Монца
 Заявка 13 4 6 3 14 - 12 18
11.
Лацио
 Заявка 13 5 2 6 14 - 15 17
12.
Торино
 Заявка 12 4 4 4 10 - 14 16
13.
Сассуоло
 Заявка 13 4 3 6 20 - 24 15
14.
Лечче
 Заявка 12 3 5 4 13 - 16 14
15.
Дженоа
 Заявка 13 4 2 7 14 - 18 14
16.
Удинезе
 Заявка 12 1 8 3 8 - 15 11
17.
Эмполи
 Заявка 13 3 1 9 8 - 25 10
18.
Кальяри
 Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
19.
Верона
 Заявка 12 2 2 8 7 - 16 8
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 5 7 10 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 6 5 1 0 10 - 3 16
2.
Интер Милан
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
3.
Фрозиноне
 Заявка 7 5 1 1 14 - 10 16
4.
Рома
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
5.
Болонья
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
6.
Милан
 Заявка 6 4 0 2 8 - 3 12
7.
Лацио
 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
8.
Лечче
 Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
9.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 9 - 4 10
10.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
11.
Дженоа
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
12.
Монца
 Заявка 6 2 4 0 8 - 3 10
13.
Торино
 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
14.
Сассуоло
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15.
Кальяри
 Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
16.
Наполи
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
17.
Салернитана
 Заявка 7 1 3 3 6 - 14 6
18.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19.
Удинезе
 Заявка 6 0 4 2 4 - 9 4
20.
Эмполи
 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
3.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
4.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
5.
Аталанта
 Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
6.
Фиорентина
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
7.
Монца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
8.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
9.
Торино
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
10.
Удинезе
 Заявка 6 1 4 1 4 - 6 7
11.
Эмполи
 Заявка 6 2 0 4 4 - 14 6
12.
Лацио
 Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
13.
Рома
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14.
Болонья
 Заявка 6 0 5 1 5 - 6 5
15.
Дженоа
 Заявка 7 1 1 5 5 - 10 4
16.
Верона
 Заявка 7 1 1 5 3 - 8 4
17.
Лечче
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
19.
Кальяри
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 12 (1)
Милан Жиру Оливье 7 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 7 (2)
Монца Колпани Андреа 6 (1)
Фиорентина Гонсалес Николас 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Дьомбер Норберт 6
Милан Эрнандес Тео 6
Эмполи Мале Юссеф 6
Верона Фараони Марко 5
Лацио Альберто Луис 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • До матча
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    Прогнозы 116
    Эмполи 35.3% (41)
    X 46.6% (54)
    Сассуоло 18.1% (21)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эмполи 3:4 Сассуоло

    Исход игры
    Эмполи
    35.3% (41)
    Ничья
    46.6% (54)
    Сассуоло
    18.1% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.25% (35)
    Меньше
    68.75% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    73.21% (82)
    Нет
    26.79% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.5% (47)
    2:1 Эмполи
    18.1% (21)
    1:0 Эмполи
    13.8% (16)
    0:1 Сассуоло
    8.6% (10)
    1:2 Сассуоло
    7.8% (9)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    2:0 Эмполи
    1.7% (2)
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