Нечастая позиционная атака "Удинезе", а заканчивается она еще на подступах. Правда, и контратаки у "Ромы" не будет.

Товен в штрафную, оттуда смещение на правый фланг, не стали сразу подавать футболисты "Удинезе", а зря. Эбоселе потерял.

Феррейра сбивает Дибалу у самой бровки. Аргентинца сегодня останавливают только через нарушения правил.

Стандартное положение для римлян. Пеллегрини у мяча. Навес на ближний угол штрафной, сфера уходит за лицевую.

Дибала не останавливается в своем движении сегодня. С правого края штрафной подает, однако только в перчатки Сильвестри.

Редкая возможность гостей начать свою атаку. Прессинг у "Ромы" не слишком серьезный, можно спокойно разыгрывать на своей половине.

А вот гости включатся в прессинг, довольно активный причем. "Роме" приходится через верх выходить в атаку. Лукаку зацепился за мяч, но контрвыпад продлить не удалось.

Карсдорп сорвал атаку фолом на Саксессе. Исаак стал просить карточку, но вдруг вспомнил, что одно наказание за неспортивное поведение сегодня у него уже есть.

Пайеро досталось секундами ранее в воздушном единоборстве. Медики уже на поле.

Спинаццола догнал мяч у лицевой, пас в штрафную на Пеллегрини. Лоренцо продолжает в центр, а там никого.

Саксесс сегодня главный "герой" матча. В очередной раз он упал на газон, ехидно улыбнулся, а затем стал спорить с самим Жозе Моуринью. Ой, что-то будет сегодня, если страсти продолжат разгораться.

Дибала на левом фланге, перегружая это направление, обыгрывается с партнерами и убегает в центр, обратной передачи не выходит.

Передача с левого фланга на линию штрафной, Пеллегрини получил мяч и в касание пробил с левой ноги. Сильвестри отбивает не самый простой удар.

Хорошая попытка вывести Лукаку на пространство, однако передача на него не прошла. Бельгийский форвард пока не слишком активен, уж точно он куда менее заметен, чем в недавней игре сборной Бельгии, где ему удалось оформить покер.

Спинаццола по левой бровке, Эбосселе против него, не дает подать, но угловому быть.

Третий корнер "Ромы" в игре. Дибала на дальнюю закручивает, удар получается, но не слишком опасный. Мимо.

Желтая Самарджичу за нарушение правил на Дибале.

Сейчас инициатива полностью на стороне "Ромы". Спинаццола подает в штрафную, Лукаку не пускают к мячу.

Саксесс взорвался после очередного свистка арбитра, за что и получил желтую карточку.

Давненько "Удинезе" не владел мячом и это стоит признать. Команда Жозе Моуринью не отдает сферу ни на секунду.

Высокий заброс на Лукаку, Ромелу один в один с защитником, единоборство бельгийский нападающий проигрывает.

Подача с левого края штрафной "Удинезе", мимо всех пролетает мяч. Розыгрыш от ворот для Сильвестри.

20' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Манчини!!! Классная подача Дибалы на идеально вбежавшего Манчини. Джанлука слегка подпрыгнул и вколотил мяч в сетку!

19' Долгая подготовка к штрафному "Ромы". Что-то намечается у римлян. Домашняя заготовка?

18' Желтая карточка для Феррейры за фол на своей половине поля против Пеллегрини.

17' Пас от правой бровки в штрафную, получилось чуть сильнее, чем было нужно. Сильвестри зафиксировал сферу.

16' Вообще темп игры пока не слишком высокий. Команды присматриваются и не спешат совершенно.

15' "Удинезе" теряет, Дибала имел возможность быстро развить контратаку, но рисковать не стал.

13' Хороший навес на линию вратарской. Манчини высоко выпрыгнул и пробил. Мимо цели.

12' Дибала не добрался до мяча, но угловой аргентинцу заработать удалось.

11' Перехват Самарджича. Дальше на Саксесса, Исааку удалось продвинуть мяч чуть дальше, но только до середины чужой половины. Дальше потеря.

10' Спинаццола получил сферу на левом фланге, перевод на противоположный, "Удинезе" выдавливает обратно.

9' Угловой "Ромы" теперь. Подача Дибалы на ближнюю, подбор римский, но только через пас назад отыгрывают хозяева.

8' "Рома" зарабатывает штрафной у правой бровки. Сильная подача в штрафную. Защита - за лицевую.

7' Подача "Удинезе" со штрафного, Феррейра нарушил правила в чужой штрафной. Впрочем, опасным моментом там и не пахло.

6' Саксесс попытался продавить по центру чужой половины, набрал неплохую скорость, но очень ловко его обокрали.

5' Длинная диагональ "Ромы" на Спинаццолу, смещается он ближе к лицевой и подает в штрафную. Верх за обороной.

4' Отбор "Ромы" на своей половине и никуда не спешат римляне. Матч только начался.

3' "Удинезе" начинает встречу с мячом в ногах. Спокойно они владеют сферой.

2' Эбоселе сильно вбрасывает аут, мяч на линии вратарской, Бийол пришел и пробил головой. Выше ворот.