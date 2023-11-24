Тур: 13. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Массими Лука
Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Чоффи Габриэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Рома
Удинезе
23 матча
95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
65.2%
21.7%
13.1%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.2%
17.4%
17.4%
15 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 10 побед
33 матча
66.7%
9.1%
24.2%
22 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
42.4%
12.1%
15 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
45.5%
24.2%
30.3%
15 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
21
Голов в среднем за матч
2.31
1.24
Среднее время на гол
38
72
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.06
0.88
Среднее время на гол
85
102
Всего голов
55
35
Голов в среднем за матч
1.67
1.06
Тотал матчей
2.5
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
54
84
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|6
|0.5
|Белотти Андреа
|3
|0.25
|Дибала Пауло
|2 (1)
|0.17
|Кристанте Бриан
|2
|0.17
|Ауа Уссем
|2
|0.17
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.08
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0.08
|Азмун Сердар
|1
|0.08
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0.08
|Манчини Джанлука
|1
|0.08
|Саншеш Ренату
|1
|0.08
|Паредес Леандро
|0
|0
|Льоренте Диего
|0
|0
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Кристенсен Расмус
|0
|0
|Залевски Никола
|0
|0
|Бове Эдоардо
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Самарджич Лазар
|2
|0.17
|Лукка Лоренцо
|2
|0.17
|Уолас Соуза
|1
|0.08
|Товен Флорьян
|1 (1)
|0.08
|Перейра Роберто
|1 (1)
|0.08
|Кабаселе Кристиан
|0
|0
|Саксесс Исаак
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|5
|0
|Манчини Джанлука
|4
|0
|Лукаку Ромелу
|3
|0
|Ауа Уссем
|3
|0
|Жозе Моуринью
|1
|1
|Дибала Пауло
|2
|0
|Кристанте Бриан
|2
|0
|Саншеш Ренату
|2
|0
|Н'Дика Эван
|2
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
|Азмун Сердар
|1
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|Карсдорп Рик
|1
|0
|Кристенсен Расмус
|1
|0
|Бове Эдоардо
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабаселе Кристиан
|5
|0
|Феррейра Жоау
|3
|0
|Товен Флорьян
|3
|0
|Перес Неуэн
|3
|0
|Ловрич Санди
|1
|1
|Перейра Роберто
|2
|0
|Паделли Даниэле
|1
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Саксесс Исаак
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Эбоселе Фести
|1
|0
Результаты матчей
Рома
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Удинезе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
3
Рома
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Удинезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
5
3
Рома
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Удинезе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
14
4
4 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
7%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
9
64%
1
25%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
43%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
22%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
22%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
4
40%
76-90
Забито
21
7
7 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
2
10%
0
0%
1-15
5
24%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
4
19%
2
29%
46-60
1
5%
2
29%
61-75
9
43%
1
14%
76-90
Пропущено
15
16
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
20%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
4
27%
4
25%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
27%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лацио - Рома 0:0 Славия Прага - Рома 2:0 Рома - Лечче 2:1 Интер Милан - Рома 1:0
Рома - Славия Прага 2:0 Рома - Монца 1:0 Кальяри - Рома 1:4 Рома - Серветт 4:0 Рома - Фрозиноне 2:0 Дженоа - Рома 4:1 Торино - Рома 1:1 Шериф - Рома 1:2 Рома - Эмполи 7:0 Рома - Милан 1:2 Верона - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Рома - Партизани 2:1 Тулуза - Рома 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Рома - Эштрела 4:0
Удинезе
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Удинезе - Истра 1961 1:1 Удинезе - Аталанта 1:1 Милан - Удинезе 0:1 Удинезе - Кальяри 1:2
Монца - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Риека - Удинезе 1:1 Эмполи - Удинезе 0:0 Удинезе - Дженоа 2:2 Наполи - Удинезе 4:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Кальяри - Удинезе 0:0 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Удинезе - Катанзаро 4:1 Удинезе - Аль-Райян 2:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2 Удинезе - Пафос 2:0
Результаты матчей
Рома
Удинезе
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
7
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
2:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Рома
Удинезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
75
57
111
210
210
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|29 - 6
|31
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|19 - 7
|29
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|4.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 13
|21
|5.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 11
|20
|6.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 16
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 14
|18
|8.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 13
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 14
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 20
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 16
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 21
|12
|16.
|Заявка
|12
|1
|8
|3
|8 - 15
|11
|17.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|5 - 21
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 24
|9
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 16
|8
|20.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|8 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|8 - 3
|10
|12.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 5
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 7
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 9
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 1
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 6
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 14
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|13.
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|5 - 6
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 8
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|12 (1)
|Милан
|Жиру Оливье
|7 (3)
|Монца
|Колпани Андреа
|6 (1)
|Фиорентина
|Гонсалес Николас
|6 (1)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|6
|Милан
|Эрнандес Тео
|6
|Верона
|Фараони Марко
|5
|Лацио
|Альберто Луис
|5
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|5
|Удинезе
|Кабаселе Кристиан
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рома - Удинезе
Исход игры
Рома
96.1% (49)
Ничья
3.9% (2)
Удинезе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40% (20)
Меньше
60% (30)
Обе команды забьют
Да
42% (21)
Нет
58% (29)
Популярный счёт
2:1 Рома
37.3% (19)
2:0 Рома
31.4% (16)
1:0 Рома
23.5% (12)
1:1 Ничья
3.9% (2)
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