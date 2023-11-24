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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Массими Лука
Рома
 
Позже
Удинезе
Прогнозы 51
Рома 96.1% (49)
X 3.9% (2)
Удинезе 0% (0)
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Рома
Удинезе

История личных встреч

Рома
Удинезе

23 матча

95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

65.2%
21.7%
13.1%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.2%
17.4%
17.4%
15 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 10 побед

33 матча

66.7%
9.1%
24.2%
22 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
42.4%
12.1%
15 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.5%
24.2%
30.3%
15 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

СA
3:0
СA
4:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
3:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
0:4
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:2
СA
3:1
СA
0:1
СA
4:0
СA
1:2
СA
3:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
3:2
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:3
СA
3:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:0
К
1:0
СA
4:2
К
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:3

Голы

Всего голов

37
21

Голов в среднем за матч

2.31
1.24

Среднее время на гол

38
72

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.06
0.88

Среднее время на гол

85
102

Всего голов

55
35

Голов в среднем за матч

1.67
1.06

Тотал матчей

2.5
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

54
84

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 6 0.5
Белотти Андреа 3 0.25
Дибала Пауло 2 (1) 0.17
Кристанте Бриан 2 0.17
Ауа Уссем 2 0.17
Спинаццола Леонардо 1 0.08
Эль-Шаарави Стефан 1 0.08
Азмун Сердар 1 0.08
Пеллегрини Лоренцо 1 0.08
Манчини Джанлука 1 0.08
Саншеш Ренату 1 0.08
Паредес Леандро 0 0
Льоренте Диего 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Кристенсен Расмус 0 0
Залевски Никола 0 0
Бове Эдоардо 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самарджич Лазар 2 0.17
Лукка Лоренцо 2 0.17
Уолас Соуза 1 0.08
Товен Флорьян 1 (1) 0.08
Перейра Роберто 1 (1) 0.08
Кабаселе Кристиан 0 0
Саксесс Исаак 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 5 0
Манчини Джанлука 4 0
Лукаку Ромелу 3 0
Ауа Уссем 3 0
Жозе Моуринью 1 1
Дибала Пауло 2 0
Кристанте Бриан 2 0
Саншеш Ренату 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Льоренте Диего 1 0
Азмун Сердар 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Кристенсен Расмус 1 0
Бове Эдоардо 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаселе Кристиан 5 0
Феррейра Жоау 3 0
Товен Флорьян 3 0
Перес Неуэн 3 0
Ловрич Санди 1 1
Перейра Роберто 2 0
Паделли Даниэле 1 0
Уолас Соуза 1 0
Саксесс Исаак 1 0
Бийол Яка 1 0
Эбоселе Фести 1 0

Результаты матчей

Рома
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Удинезе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
3
Рома
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Удинезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

5
3
Рома
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Удинезе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

14
4
4 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
7%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
9
64%
1
25%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
43%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
22%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
22%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
4
40%
76-90

Забито

21
7
7 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
2
10%
0
0%
1-15
5
24%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
4
19%
2
29%
46-60
1
5%
2
29%
61-75
9
43%
1
14%
76-90

Пропущено

15
16
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
20%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
4
27%
4
25%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
27%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лацио - Рома 0:0 Славия Прага - Рома 2:0 Рома - Лечче 2:1 Интер Милан - Рома 1:0
Рома - Славия Прага 2:0 Рома - Монца 1:0 Кальяри - Рома 1:4 Рома - Серветт 4:0 Рома - Фрозиноне 2:0 Дженоа - Рома 4:1 Торино - Рома 1:1 Шериф - Рома 1:2 Рома - Эмполи 7:0 Рома - Милан 1:2 Верона - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Рома - Партизани 2:1 Тулуза - Рома 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Рома - Эштрела 4:0
Удинезе
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Удинезе - Истра 1961 1:1 Удинезе - Аталанта 1:1 Милан - Удинезе 0:1 Удинезе - Кальяри 1:2
Монца - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Риека - Удинезе 1:1 Эмполи - Удинезе 0:0 Удинезе - Дженоа 2:2 Наполи - Удинезе 4:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Кальяри - Удинезе 0:0 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Удинезе - Катанзаро 4:1 Удинезе - Аль-Райян 2:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2 Удинезе - Пафос 2:0

Результаты матчей

Рома
Удинезе

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
7
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Рома
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
5
1
5
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
5
5
7
1.5
1
11
2
10
2.5
2
10
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 1 1 29 - 6 31
2.
Ювентус
 Заявка 12 9 2 1 19 - 7 29
3.
Милан
 Заявка 12 7 2 3 20 - 14 23
4.
Наполи
 Заявка 12 6 3 3 24 - 13 21
5.
Аталанта
 Заявка 12 6 2 4 20 - 11 20
6.
Фиорентина
 Заявка 12 6 2 4 20 - 16 20
7.
Рома
 Заявка 12 5 3 4 22 - 14 18
8.
Болонья
 Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
9.
Лацио
 Заявка 12 5 2 5 13 - 13 17
10.
Монца
 Заявка 12 4 5 3 13 - 11 17
11.
Торино
 Заявка 12 4 4 4 10 - 14 16
12.
Фрозиноне
 Заявка 12 4 3 5 17 - 20 15
13.
Дженоа
 Заявка 12 4 2 6 13 - 16 14
14.
Лечче
 Заявка 12 3 5 4 13 - 16 14
15.
Сассуоло
 Заявка 12 3 3 6 16 - 21 12
16.
Удинезе
 Заявка 12 1 8 3 8 - 15 11
17.
Эмполи
 Заявка 12 3 1 8 5 - 21 10
18.
Кальяри
 Заявка 12 2 3 7 12 - 24 9
19.
Верона
 Заявка 12 2 2 8 7 - 16 8
20.
Салернитана
 Заявка 12 0 5 7 8 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 6 5 1 0 10 - 3 16
2.
Интер Милан
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
3.
Рома
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
4.
Болонья
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Фрозиноне
 Заявка 6 4 1 1 12 - 9 13
6.
Лацио
 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
7.
Лечче
 Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
8.
Аталанта
 Заявка 5 3 1 1 8 - 2 10
9.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
10.
Дженоа
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
11.
Монца
 Заявка 6 2 4 0 8 - 3 10
12.
Милан
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
13.
Торино
 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
14.
Сассуоло
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15.
Наполи
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
16.
Кальяри
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
17.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18.
Эмполи
 Заявка 6 1 1 4 1 - 7 4
19.
Удинезе
 Заявка 6 0 4 2 4 - 9 4
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 3 3 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
2.
Наполи
 Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
3.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
4.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
5.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Аталанта
 Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
7.
Монца
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
8.
Торино
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Удинезе
 Заявка 6 1 4 1 4 - 6 7
10.
Лацио
 Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
11.
Эмполи
 Заявка 6 2 0 4 4 - 14 6
12.
Рома
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
13.
Болонья
 Заявка 6 0 5 1 5 - 6 5
14.
Сассуоло
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
15.
Дженоа
 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
16.
Верона
 Заявка 7 1 1 5 3 - 8 4
17.
Лечче
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
19.
Кальяри
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
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Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 12 (1)
Милан Жиру Оливье 7 (3)
Монца Колпани Андреа 6 (1)
Фиорентина Гонсалес Николас 6 (1)
Рома Лукаку Ромелу 6
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Топ нарушителей
Милан Эрнандес Тео 6
Верона Фараони Марко 5
Лацио Альберто Луис 5
Аталанта Де Рон Мартен 5
Удинезе Кабаселе Кристиан 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Удинезе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 ноября 2023, осталось 2 дня 10 часов 30 минут.

    Главный судья: Массими Лука

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 37.3% пользователей.
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    • Прогнозы 51
    Рома 96.1% (49)
    X 3.9% (2)
    Удинезе 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Удинезе
    1.65
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    5.95
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    6.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рома - Удинезе

    Исход игры
    Рома
    96.1% (49)
    Ничья
    3.9% (2)
    Удинезе
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (20)
    Меньше
    60% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    42% (21)
    Нет
    58% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    37.3% (19)
    2:0 Рома
    31.4% (16)
    1:0 Рома
    23.5% (12)
    1:1 Ничья
    3.9% (2)
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