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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Маркетти Маттео
Кальяри
1:0
Первый тайм: 11'
Монца
0'
1:0
11' Гол

Ход матча

11'
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 118
Кальяри 33.9% (40)
X 47.5% (56)
Монца 18.6% (22)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Скуффет
Симоне
3
Гольданига
Эдоардо
4
Доссена
Альберто
17
Хацидиакос
Пантелис
28
Дзаппа
Габриэле
29
Макумбу
Антуан
16
Прати
Маттео
10
Виола
Николас
27
Ауджелло
Томмазо
32
Петанья
Андреа
77
Лувумбо
Зито
16
Ди
Грегорио
Микеле
33
Д'Амброзио
Данило
5
Кальдирола
Лука
44
Карбони
Андреа
19
Биринделли
Самуэле
77
Кирьякопулос
Георгиос
32
Пессина
Маттео
6
Гальярдини
Роберто
28
Колпани
Андреа
47
Мота
Дани
9
Коломбо
Лоренцо
Кальяри
3-5-2
Монца
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лувумбо Зито 3 0.25
Виола Николас 2 0.17
Паволетти Леонардо 2 0.17
Доссена Альберто 1 0.08
Ористанио Гаэтано 1 0.08
Нандес Найтан 1 (1) 0.08
Дзаппа Габриэле 1 0.08
Макумбу Антуан 1 0.08
Янкто Якуб 0 0
Петанья Андреа 0 0
Ветеска Матеуш 0 0
Шомуродов Элдор 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колпани Андреа 6 0.5
Коломбо Лоренцо 3 0.25
Кальдирола Лука 1 0.08
Гальярдини Роберто 1 0.08
Пессина Маттео 1 (1) 0.08
Виньято Самуэле 1 0.08
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Карбони Валентин 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветеска Матеуш 2 1
Лувумбо Зито 3 0
Паволетти Леонардо 2 0
Дейола Алессандро 2 0
Дзаппа Габриэле 2 0
Макумбу Антуан 2 0
Прати Маттео 2 0
Сулемана Ибрахим 2 0
Виола Николас 1 0
Гольданига Эдоардо 1 0
Петанья Андреа 1 0
Скуффет Симоне 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Клаудио Раньери 1 0
Оберт Адам 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мари Пабло 4 0
Кальдирола Лука 2 1
Д'Амброзио Данило 2 1
Иццо Армандо 3 0
Гальярдини Роберто 2 0
Чиурриа Патрик 2 0
Пессина Маттео 2 0
Биринделли Самуэле 2 0
Виньято Самуэле 2 0
Палладино Раффаэле 1 0
Перейра Педру II 1 0
Мота Дани 1 0
Мачин Хосе 1 0
Кирьякопулос Георгиос 1 0
Коломбо Лоренцо 1 0
Карбони Валентин 1 0

Результаты матчей

Кальяри
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Монца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
1
Кальяри
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Монца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

2
8
Кальяри
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Монца
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

4
9

Голы по времени матча

Забито

8
5
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
4
50%
1
20%
76-90

Пропущено

13
8
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
5
38%
0
0%
16-30
3
23%
2
25%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
2
40%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
2
40%
1
13%
76-90

Пропущено

10
3
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
33%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
5
50%
0
0%
76-90

Забито

13
13
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
3
23%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
3
23%
3
23%
61-75
6
46%
2
15%
76-90

Пропущено

23
11
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
1
4%
3
27%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
4
17%
2
18%
31-45
7
30%
1
9%
46-60
1
4%
2
18%
61-75
5
22%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Нуорезе - Кальяри 0:9 Ювентус - Кальяри 2:1 Кальяри - Дженоа 2:1 Удинезе - Кальяри 1:2
Кальяри - Фрозиноне 4:3 Салернитана - Кальяри 2:2 Кальяри - Рома 1:4 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Милан 1:3 Аталанта - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:0 Болонья - Кальяри 2:1 Кальяри - Интер Милан 0:2 Торино - Кальяри 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Брест - Кальяри 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Кальяри - Ювентус (до 23 лет) 3:0 Кальяри - Рома (до 19 лет) 4:1 Ольбия - Кальяри 0:2
Монца
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Монца - Торино 1:1 Верона - Монца 1:3 Монца - Удинезе 1:1 Рома - Монца 1:0
Монца - Салернитана 3:0 Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1 Монца - Лечче 1:1 Аталанта - Монца 3:0 Монца - Эмполи 2:0 Интер Милан - Монца 2:0 Монца - Реджана 1:2 Монца - Милан 1:1 Монца - Вис Пезаро 3:0 Монца - Джиана Эрминио 5:1 Монца - Реал Виченца 5:0 Монца - Нува Камуния 11:0 Аталанта - Монца 5:2 Монца - Лечче 0:1

Результаты матчей

Кальяри
Монца

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Монца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
4
3
9
1.5
3
9
1
11
2.5
2
10
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 1 1 29 - 6 31
2.
Ювентус
 Заявка 12 9 2 1 19 - 7 29
3.
Милан
 Заявка 13 8 2 3 21 - 14 26
4.
Наполи
 Заявка 13 7 3 3 26 - 14 24
5.
Аталанта
 Заявка 13 6 2 5 21 - 13 20
6.
Фиорентина
 Заявка 13 6 2 5 20 - 17 20
7.
Рома
 Заявка 12 5 3 4 22 - 14 18
8.
Болонья
 Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
9.
Монца
 0:0 Заявка 13 4 6 3 13 - 11 18
10.
Лацио
 Заявка 13 5 2 6 14 - 15 17
11.
Торино
 Заявка 12 4 4 4 10 - 14 16
12.
Фрозиноне
 Заявка 12 4 3 5 17 - 20 15
13.
Дженоа
 Заявка 12 4 2 6 13 - 16 14
14.
Лечче
 Заявка 12 3 5 4 13 - 16 14
15.
Сассуоло
 Заявка 12 3 3 6 16 - 21 12
16.
Удинезе
 Заявка 12 1 8 3 8 - 15 11
17.
Эмполи
 Заявка 12 3 1 8 5 - 21 10
18.
Кальяри
 0:0 Заявка 13 2 4 7 12 - 24 10
19.
Верона
 Заявка 12 2 2 8 7 - 16 8
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 5 7 10 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 6 5 1 0 10 - 3 16
2.
Интер Милан
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
3.
Рома
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
4.
Болонья
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Фрозиноне
 Заявка 6 4 1 1 12 - 9 13
6.
Милан
 Заявка 6 4 0 2 8 - 3 12
7.
Лацио
 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
8.
Лечче
 Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
9.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 9 - 4 10
10.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
11.
Дженоа
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
12.
Монца
 0:0 Заявка 6 2 4 0 8 - 3 10
13.
Торино
 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
14.
Сассуоло
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15.
Кальяри
 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 13 8
16.
Наполи
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
17.
Салернитана
 Заявка 7 1 3 3 6 - 14 6
18.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19.
Эмполи
 Заявка 6 1 1 4 1 - 7 4
20.
Удинезе
 Заявка 6 0 4 2 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
3.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
4.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
5.
Аталанта
 Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
6.
Фиорентина
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
7.
Монца
 0:0 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
8.
Торино
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Удинезе
 Заявка 6 1 4 1 4 - 6 7
10.
Эмполи
 Заявка 6 2 0 4 4 - 14 6
11.
Лацио
 Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
12.
Рома
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
13.
Болонья
 Заявка 6 0 5 1 5 - 6 5
14.
Сассуоло
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
15.
Дженоа
 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
16.
Верона
 Заявка 7 1 1 5 3 - 8 4
17.
Лечче
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
19.
Кальяри
 0:0 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
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Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 12 (1)
Милан Жиру Оливье 7 (3)
Монца Колпани Андреа 6 (1)
Фиорентина Гонсалес Николас 6 (1)
Наполи Осимхен Виктор 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Дьомбер Норберт 6
Милан Эрнандес Тео 6
Верона Фараони Марко 5
Лацио Альберто Луис 5
Аталанта Де Рон Мартен 5
Весь список
  • 9'
    Монца пытается что-то создать.
  • 9'
    Монца совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 9'
    Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 9'
    Монца пытается что-то создать.
  • 8'
    Монца контролирует мяч.
  • 8'
    Монца совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 7'
    Доссена Альберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 7'
    Монца контролирует мяч.
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    Прогнозы 118
    Кальяри 33.9% (40)
    X 47.5% (56)
    Монца 18.6% (22)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кальяри
    Ничья
    Монца
    2.75
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    3.45
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    2.85
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кальяри 1:0 Монца

    Исход игры
    Кальяри
    33.9% (40)
    Ничья
    47.5% (56)
    Монца
    18.6% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.7% (33)
    Меньше
    71.3% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    74.78% (86)
    Нет
    25.22% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.9% (53)
    1:0 Кальяри
    16.1% (19)
    2:1 Кальяри
    14.4% (17)
    1:2 Монца
    10.2% (12)
    0:1 Монца
    5.9% (7)
    2:0 Кальяри
    1.7% (2)
    1:3 Монца
    1.7% (2)
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